«Большая тройка» звукозаписывающих лейблов Universal Music, Warner Music и Sony Music приостановила работу в России Статьи редакции
Сотрудники продолжат получать зарплату.
10 марта Sony Music и Warner Music объявили о том, что приостанавливают деятельность в России на фоне «спецоперации» в Украине. Universal Music выступила с аналогичным заявлением 9 марта. Таким образом вся «большая тройка» звукозаписывающих лейблов временно прекратила работу в России.
Все три компании заявили, что российские сотрудники продолжат получать зарплату в период приостановки деятельности. При этом ограничения у лейблов разные.
- Universal Music, крупнейшая звукозаписывающая компания в мире, на долю которой приходится до 80% прав на музыкальные произведения, закрыла офисы в стране и приостановила все бизнес-операции.
- Warner Music приостановила инвестиции, разработку проектов, продвижение, маркетинговую деятельность и производство физических носителей.
- Sony Music приостановила деятельность в РФ, но ещё не определилась с тем, как будет решать деловые вопросы с артистами.
По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, в 2020 году объём продаж на российском рынке цифровой музыки составил 199 миллионов долларов. Страна вошла в число 20 крупнейших рынков в мире.
Российские стриминговые сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка» и «СберЗвук» пока не сделали никаких заявлений о ситуации.
А говорили винил дорого и неудобно
теперь просто неудобно
ну в смысле
вроде дешевле он не стал
Плюсик за дали))
Поправка, рутрекер
На дно
Зато у рао вопросов меньше будет к нашим юрикам, тп, и физ лицам 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Пока не ушел Napalm Records пляшем
Тут на TJ проскакивал логичный вопрос — что будет когда закончатся лицензии для русских стримингов? Не захотят ли те же Warner/Sony/Universal/... разорвать контракты досрочно?
Ну закончатся и закончатся лицензии, что бухтеть то? Песню нельзя просто так заблокировать, будут дальше гонять да и все.
!
Я громко доношу свою позицию по данному вопросу.
У них спроси
Будут работать на кремль, не впервой же
Slim оппозиционный пишет и покойный Децл писал, за остальными показывание зубов не замечал
Самое время тебе оживить в памяти Проект Увечье - Роспечаль
Слушаю их, но дуэт распался. Шарон с радаров пропал, Хорус тоже уже немного отошел от этого
Дигга и Чемодан Клан тоже "модернизировались"
Мы вернулись домой
Скоро вернутся...
Так они не то чтобы прям ушли, сотрудники у них здесь есть, зп получать будут, с ними можно договориться, что Я Музыка как бы готова заплатить, вот деньги и все такое и продолжат сотрудничать пока официально не закрылись
В Украине))
Вспоминаем старые гайды по регистрации спотифая где-нибудь в Индии и логине под впн каждые две недели.
Ясна.
Опять в ВК музыку слушать?
В последнее время на TJ регулярно появляются посты и комментарии о том, что опросы показывают поддержку россиянами Путина и войны, и даже её рост на фоне санкций. Как человек, лично проводивший сквозные соцопросы по телефону, — да-да, я тот самый му***, который «У вас не найдётся пять минут…» — я хотел бы рассказать, как на практике проходят…
В своём обращении Александр Новиков сообщил, что "невообразимые масштабы хищений в российской армии способствуют скорейшей победе армии украинской".