Новости
DTF

«Большая тройка» звукозаписывающих лейблов Universal Music, Warner Music и Sony Music приостановила работу в России Статьи редакции

Сотрудники продолжат получать зарплату.

10 марта Sony Music и Warner Music объявили о том, что приостанавливают деятельность в России на фоне «спецоперации» в Украине. Universal Music выступила с аналогичным заявлением 9 марта. Таким образом вся «большая тройка» звукозаписывающих лейблов временно прекратила работу в России.

Все три компании заявили, что российские сотрудники продолжат получать зарплату в период приостановки деятельности. При этом ограничения у лейблов разные.

  • Universal Music, крупнейшая звукозаписывающая компания в мире, на долю которой приходится до 80% прав на музыкальные произведения, закрыла офисы в стране и приостановила все бизнес-операции.
  • Warner Music приостановила инвестиции, разработку проектов, продвижение, маркетинговую деятельность и производство физических носителей.
  • Sony Music приостановила деятельность в РФ, но ещё не определилась с тем, как будет решать деловые вопросы с артистами.

По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, в 2020 году объём продаж на российском рынке цифровой музыки составил 199 миллионов долларов. Страна вошла в число 20 крупнейших рынков в мире.

Российские стриминговые сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка» и «СберЗвук» пока не сделали никаких заявлений о ситуации.

#новости #музыка

3008 просмотров
37 37 комментариев
22
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Немыслимый магнит

стриминг официально мёртв?

Ответить
12
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

работает!
https://zaycev.net

Зайцев.нет! Скачать музыку бесплатно в формате…
ТУТ ЗАЙЦЕВ.НЕТ! ТУТ тонны самых свежих и популярных mp3 бесплатно и без регистрации - скачай всего…
zaycev.net
Ответить
12
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

А говорили винил дорого и неудобно

Ответить
9
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

теперь просто неудобно

Ответить
9
Развернуть ветку
Iwan Gesse

ну в смысле
вроде дешевле он не стал

Ответить
1
Развернуть ветку
Определенный бас

Подготовился

Ответить
4
Развернуть ветку
Роман Ищенко

Плюсик за дали))

Ответить
0
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Поправка, рутрекер

Ответить
–1
Развернуть ветку
Дурной каякер

России пиздец

Ответить
7
Развернуть ветку
рязанский сахар

На дно

Ответить
1
Развернуть ветку
Дурной каякер

На днище ебаное

Ответить
2
Развернуть ветку
Стас Фарбер

Зато у рао вопросов меньше будет к нашим юрикам, тп, и физ лицам 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить
0
Развернуть ветку
CiZerin

Пока не ушел Napalm Records пляшем

Ответить
6
Развернуть ветку
StarDog

Тут на TJ проскакивал логичный вопрос — что будет когда закончатся лицензии для русских стримингов? Не захотят ли те же Warner/Sony/Universal/... разорвать контракты досрочно?

Ответить
5
Развернуть ветку
Стас Фарбер

Ну закончатся и закончатся лицензии, что бухтеть то? Песню нельзя просто так заблокировать, будут дальше гонять да и все.

Ответить
0
Развернуть ветку
Комсомольский череп

Какова позиция российских рэперов по данному вопросу?

Ответить
2
Развернуть ветку
Александр Чекета

!

Ответить
1
Развернуть ветку
Комсомольский череп

Чо ты орёшь))

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Чекета

Я громко доношу свою позицию по данному вопросу.

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Чекета

У них спроси

Ответить
1
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Будут работать на кремль, не впервой же

Ответить
1
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Slim оппозиционный пишет и покойный Децл писал, за остальными показывание зубов не замечал

Ответить
1
Развернуть ветку
Леонид Гудимов

Самое время тебе оживить в памяти Проект Увечье - Роспечаль

Ответить
0
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Слушаю их, но дуэт распался. Шарон с радаров пропал, Хорус тоже уже немного отошел от этого

Ответить
0
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Дигга и Чемодан Клан тоже "модернизировались"

Ответить
0
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Мы вернулись домой

Ответить
0
Развернуть ветку
Подводной диод

@Мирон Янович

Ответить
0
Развернуть ветку
Joel Miller

Скоро вернутся...

Ответить
1
Развернуть ветку
Леонид Гудимов

Так они не то чтобы прям ушли, сотрудники у них здесь есть, зп получать будут, с ними можно договориться, что Я Музыка как бы готова заплатить, вот деньги и все такое и продолжат сотрудничать пока официально не закрылись

Ответить
1
Развернуть ветку
Редкий Влад

Когда уже TJ приостановит работу в россии

Ответить
–1
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

В Украине))

Ответить
0
Развернуть ветку
Редкий Влад

Україна понад усе!

Ответить
1
Развернуть ветку
Дурной каякер

Завтра

Ответить
0
Развернуть ветку
Редкий Влад

Спасибо

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Шубкин

Вспоминаем старые гайды по регистрации спотифая где-нибудь в Индии и логине под впн каждые две недели.

Ответить
0
Развернуть ветку
kv acid

Ясна.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алекс Мерзляков

Опять в ВК музыку слушать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 37 комментариев
iPhone 13 Pro Max

Прочитал новости за последние несколько дней. Блять какой пиздец. ПИЗДЕЦ ПИЗДЕЦ ПИЗДЕЦ

Серьезно я думаю над тем чтобы уже по уголовке пойти, просто потому что в тюрьме у тебя бесплатные еда, жилье. Ты конечно живёшь как скот, но сука, зато изолирован от всего этого ПИЗДЕЦА!!!

21 21 комментарий
32
Офтоп
Трамп спас Америку
29 29 комментариев
217
Разборы
Кристобаль Фейра
Системная ложь статистики

В последнее время на TJ регулярно появляются посты и комментарии о том, что опросы показывают поддержку россиянами Путина и войны, и даже её рост на фоне санкций. Как человек, лично проводивший сквозные соцопросы по телефону, — да-да, я тот самый му***, который «У вас не найдётся пять минут…» — я хотел бы рассказать, как на практике проходят…

21 21 комментарий
85
Вопросы
symfiliotis
Сто тридцать лет прошло, а ничего не поменялось

Пока ели, шел общий разговор. Из этого разговора Егорушка понял, что у всех его новых знакомых, несмотря на разницу лет и характеров, было одно общее, делавшее их похожими друг на друга: все они были людьми с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим; о своём прошлом они, все до одного, говорили с восторгом, к настоящему же относились почти с презрением. Русский человек любит вспоминать, но не любит жить.

Чехов, Степь, 1888 г.
10 10 комментариев
187
iPhone 13 Pro Max

Только что вышел из спецприемника, в котором провел 10 суток за одиночный пикет. А у вас как дела? Что произошло за эти 10 дней?

18 18 комментариев
47
Интернет
Поперечный ГОСТ
О кадыровцах в Украине

Легенда боев за донецкий аэропорт, бывший десантник Маршал ++ записал видео о кадыровцах и их участию в войне против Украины

10 10 комментариев
55
Офтоп
Степан Бандера

Едут в поезде китаец, американец и русский.

Китаец поиграл в тринадцатый айфон, взял да и выкинул его в окно.

13 13 комментариев
199
Новости
Paul Potseluev
Глава украинского агентства по предотвращению коррупции написал благодарственное письмо министру оборону РФ Шойгу

В своём обращении Александр Новиков сообщил, что "невообразимые масштабы хищений в российской армии способствуют скорейшей победе армии украинской".

26 26 комментариев
146
старики сибирьмедиа в твитторе
Закрасили
23 23 комментария
131
Больше статей
null