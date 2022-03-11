Новости
DTF

Disney приостановил работу всех подразделений своего бизнеса в России Статьи редакции

Своих местных сотрудников компания увольнять не собирается.

  • Disney объявил о приостановке своего российского бизнеса во всех отраслях через неделю с лишним после того, как заявил о том, что временно прекратит выпускать свои фильмы в РФ.
  • Решение коснётся в том числе вещания принадлежащих компании телеканалов, круизных лайнеров и туристических маршрутов, издание журнала National Geographic, а также производства собственного контента и лицензирования местным партнёрам.
  • Как уточнили представители Disney, в некоторых областях деятельность приостановят немедленно, а для других (вроде ТВ-каналов) потребуется время из-за нюансов уже существующих договорённостей.
  • В случае с лицензированием контента речь, скорее всего, идёт о новых релизах различных фильмов и сериалов от самой корпорации и её дочерних компаний (Marvel, Fox, Lucasfilm и прочих).
  • Все сотрудники, которые работают в региональных офисах компании, сохранят свою работу, подтвердили в Disney.

Ранее о похожем решении на время остановить работу в РФ из-за вооружённого конфликта с Украиной сообщили и другие крупные медиакомпании, включая WarnerMedia. Владелица HBO и Warner Bros. не планирует лицензировать новые фильмы и сериалы или выпускать видеоигры на территории России в ближайшее время.

Разборы
Духовный химик
Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России из-за конфликта на Украине Статьи редакции

Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.

Последний день работы IKEA, фото TJ

#новости #конфликтнаукраине

1686 просмотров
17 17 комментариев
15
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Вова, но не Путин
Ответить
7
Развернуть ветку
Альтернативный нос
Ответить
2
Развернуть ветку
Таинственный супер_стар

Причем тут Путин?

Ответить
1
Развернуть ветку
Папозогло
Ответить
3
Развернуть ветку
Асет
Ответить
4
Развернуть ветку
Э Л
Ответить
2
Развернуть ветку
Гибкий космос
Ответить
2
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

микки и так кажется чокнутым, но эта его улыбка на фоне пиздеца на заднем плане делает его БЕЗУМНЫМ
жуткое зрелище

Ответить
3
Развернуть ветку
Joel Miller

Скоро вернутся...

Ответить
–5
Развернуть ветку
Современная Денежная Теория

...за вещами

Ответить
5
Развернуть ветку
John Smith

...которые им не отдадут, потому что все их вещи будут национализированы.

Ответить
3
Развернуть ветку
Современная Денежная Теория

мультеки закончелесь(((

Ответить
2
Развернуть ветку
MH17 – Малайзийский Боинг

СПАСИБО УКРАИНЦАМ за то что ОТОМСТИЛИ за меня

Ответить
2
Развернуть ветку
President Biden

That's very nice. In America, we believe that all people have a right to watch cartoons. Have a nice day!

Ответить
0
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Thank you, Mr. President

Ответить
1
Развернуть ветку
Верный ключ

Национализируют и отдадут Мосфильму

Ответить
0
Развернуть ветку
Недоперепил

Сюда тоже подходит

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Офтоп
Кузькин отец
Микробиолог из МГУ об обвинениях в адрес Украины в создании биологического оружия

Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.

39 39 комментариев
201
Новости
Paul Potseluev
Глава украинского агентства по предотвращению коррупции написал благодарственное письмо министру оборону РФ Шойгу

В своём обращении Александр Новиков сообщил, что "невообразимые масштабы хищений в российской армии способствуют скорейшей победе армии украинской".

125 125 комментариев
443
Веселый тунец
День, когда запретили сникерсы
1 1 комментарий
13
Новости
Sasha Shambilova
Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии Статьи редакции

Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

48 48 комментариев
20
Офтоп
Кузькин отец
36 36 комментариев
64
Святой ихтиандр
9 9 комментариев
202
Andvart
Экземпляр "глубинного народа" громко всплыл в Уфе

На фоне недавно введенных западом санкций не выдержала и башкирская пенсионерка. Силой она пыталась вытолкнуть подростков из автобуса т.к. они не смогли оплатить поезду из-за технических ограничений на платежи смарт-устройствами. Причина рукоприкладства осталась не проясненной.

1 1 комментарий
6
Мнения
Летний Даниль
Походу скоро вы будете читать что это Украина отравила Навального ядом из их лаборатории, чтобы подставить РФ
7 7 комментариев
24
Больше статей
null