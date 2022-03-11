Ранее о похожем решении на время остановить работу в РФ из-за вооружённого конфликта с Украиной сообщили и другие крупные медиакомпании, включая WarnerMedia. Владелица HBO и Warner Bros. не планирует лицензировать новые фильмы и сериалы или выпускать видеоигры на территории России в ближайшее время.