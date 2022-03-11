Disney приостановил работу всех подразделений своего бизнеса в России Статьи редакции
Своих местных сотрудников компания увольнять не собирается.
- Disney объявил о приостановке своего российского бизнеса во всех отраслях через неделю с лишним после того, как заявил о том, что временно прекратит выпускать свои фильмы в РФ.
- Решение коснётся в том числе вещания принадлежащих компании телеканалов, круизных лайнеров и туристических маршрутов, издание журнала National Geographic, а также производства собственного контента и лицензирования местным партнёрам.
- Как уточнили представители Disney, в некоторых областях деятельность приостановят немедленно, а для других (вроде ТВ-каналов) потребуется время из-за нюансов уже существующих договорённостей.
- В случае с лицензированием контента речь, скорее всего, идёт о новых релизах различных фильмов и сериалов от самой корпорации и её дочерних компаний (Marvel, Fox, Lucasfilm и прочих).
- Все сотрудники, которые работают в региональных офисах компании, сохранят свою работу, подтвердили в Disney.
Ранее о похожем решении на время остановить работу в РФ из-за вооружённого конфликта с Украиной сообщили и другие крупные медиакомпании, включая WarnerMedia. Владелица HBO и Warner Bros. не планирует лицензировать новые фильмы и сериалы или выпускать видеоигры на территории России в ближайшее время.
микки и так кажется чокнутым, но эта его улыбка на фоне пиздеца на заднем плане делает его БЕЗУМНЫМ
жуткое зрелище
Скоро вернутся...
...за вещами
...которые им не отдадут, потому что все их вещи будут национализированы.
мультеки закончелесь(((
СПАСИБО УКРАИНЦАМ за то что ОТОМСТИЛИ за меня
That's very nice. In America, we believe that all people have a right to watch cartoons. Have a nice day!
Thank you, Mr. President
Сюда тоже подходит
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