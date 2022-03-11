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Sasha Shambilova

Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии Статьи редакции

Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

48 48 комментариев
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Meta разрешит призывы к насилию в отношении русских солдат, если об этом будет говориться в контексте военных действий на Украине. Также в фейсбуке и инстаграме теперь можно желать смерти президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Изменения в правилах временные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корпоративные письма.

Из-за российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, «смерть российским захватчикам».

Энди Стоун
пресс-секретарь Meta

В одном из них указано, что желать смерти лидерам двух стран можно только в том случае, если сообщение не содержит способа убийства, а также не указывает на местоположение Путина и Лукашенко. Призывы к насилию также запрещены в отношении российских военнопленных.

Временное изменение политики соцсетей коснётся Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины, сообщается в одном из писем. В другом заявляется, что призывы к насилию разрешены «в отношении русских, когда контекст сообщения — российское вторжение на Украину (например, упоминается о самообороне)».

Пресс-секретарь Meta также подтвердил Reuters, что теперь в соцсетях компаний разрешены сообщения с положительной оценкой батальона «Азов», если они касаются участия ультраправой группировки в защите Украины.

После заявления компании российское посольство в США обратилось к американским властям с требованием пресечь «экстремистскую деятельность» Meta. Также дипломаты призвали привлечь к ответственности виновных.

Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании – ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов.

российское посольство в США

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на 26 случаев «дискриминации российских СМИ». Тогда соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ — телеканалу «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Ленте.ру» и «Газете.ру».

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине #meta #Facebook #instagram

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И засмеялся еще так неприятно.

ЛОВКО, "КОНТРОЛИРУЕМАЯ НЕНАВИСТЬ В АДРЕС ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИЦ В ВИДУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"
ХУЯ ДЕМАГОГИЯ

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31
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Astraeus

База от Цукерберга.
Предлагаю назначить его почетным членом Азова (как раз и обвинения в нацизме станут нерелевантными, ибо он еврей).

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14
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Украинский Мурод

Зеленский тоже еврей

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7
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И засмеялся еще так неприятно.

ВОТ ОНИ И СГОВОРИЛИСЬ

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17
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Astraeus

И поэтому любые обвинения Украины в нацизме тоже нерелевантные. Выгодно иметь в союзниках еврея, когда ты ультраправый
( ͡° ͜ʖ ͡°)

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3
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Эчис Тюлюш

Пиздец. Это пиздец.

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17
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Semen Semenov

И против Трампа?

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12
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И засмеялся еще так неприятно.

ЭТО ДРУГОЕ

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10
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Богдан Журавленко

Ща самые мирные люди расскажут, почему это нормально

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9
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Andrew Muralov

Скажут что должно быть "разнообразие ненависти"

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3
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Богдан Журавленко

Так а кому ещё можно желать смерти кроме русских оккупантов?

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Александр Чекета

Ненависть к захватчикам вроде как норма, нет?

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1
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kkk

Бля, а как разница, гражданских или нет? Солдаты блядь не люди, а биороботы или че? Пошли нахуй со своим фейсбуком

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4
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StupidKenny100

гражданские не вторглись на территорию другой страны и не убивают там людей
и да, руZZкие солдаты не люди, биомасса для удобрения

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–2
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kkk

Солдаты выполняют приказы. Хейтить нужно тех, кто эти приказы отдает, они несут ответственность.

Гражданских людей с Украины, которым раздали оружие, по такой же логике можно записать в биомассу.

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0
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Андрей Охапкин

Ну об этом и написали, хейтить можно тех, кто выполняет и отдаёт приказы
Гражданских людей с Украины, которым раздали оружие, по такой же логике можно записать в биомассу.
 Не, хейтить украинцев всё ещё нельзя

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Александр Чекета

Фраза "я выполнял приказ" на Нюрнберге никого не спасла

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0
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Александр Чекета

Гражданских людей с Украины, которым раздали оружие, по такой же логике можно записать в биомассу.
 Долбаебизм какой-то, где не видно разницы между фашисткими захватчиками и теми, кто от них защищается

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StupidKenny100

ну да ну да, немецкие солдаты только выполняли приказы

гражданские защищают свой дом и свою страну

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–1
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kkk

Мир не черно-белый, добро пожаловать

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0
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kkk

Надеюсь конгресс США прижмет эти мразотных уебков к ногтю окончательно, хотя Трампа уже нет и этого делать тупо некому.

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–2
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Пп Пп

За что они их прибьют?

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Ilia Gurtovoy

Короче 21век показал, что человеки повсеместно все ещё долбаебы. Просто палки теперь технологичнее.

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5
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Однако здравствуйте

Точно

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Различный Петя

Действия компании – ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны

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2
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Вова, но не Путин

На фото Захарова без грима?

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4
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Ilia Gurtovoy

На фото грим без захаровой

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1
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Вова, но не Путин

Кринж

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Андрей Охапкин

Вот это материал для российской пропаганды

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Пп Пп

@Sasha Shambilova
если они касаются участия правой группировки в защите Украины
 Должно быть "ультраправой".

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2
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Дед Макар

Какой-то бред же. Они там тоже потихоньку превращаются в Люциферов.

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Пп Пп

Сраный Рейтерс сначала написал дезинфо, который подхватили российские СМИ. Типа там можно было призывать к насилию против русских гражданских.
https://www.twitter.com/Reuters/status/1502036658979495940

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–2
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Арсений Зябликов

https://twitter.com/andymstone/status/1502048035458719746

Andy Stone @andymstone
@RMac18 Our statement on what's happening:
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3
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Пп Пп

Вот именно, но сначала Рейтерс написали так, будто бы разрешают нападать на всех русских.

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1
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Andrew Muralov

Да призывать к насилию против военных тоже не очень. То есть сиськи показывать нельзя, а писать убивайте (российских) военных можно?

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4
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Арсений Зябликов

заголовок новости вроде уже поправили, но шороху навели

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2
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Пп Пп

Ещё и твит не удалили, хуесосы.

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Inevitable

Местные либерахи переобулись?

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Гибкий космос

Временное изменение политики соцсетей коснётся ... России
 РКН приготовился.

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Пп Пп

Так ФБ уже забанен.

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Гибкий космос

Вот сейчас и будут мониторить кто напишет пожелания смерти Путину от своего имени.

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3
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Современная Денежная Теория

а как они будут мониторить если он забанен ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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1
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Гибкий космос

Ты можешь пользоваться сайтами, если банишь их сам.

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Святой ихтиандр

А Instagram нет ещё ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Jake Vasya

охуеть

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Гибкий космос

Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Путина, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к украинцам. Действия Путина – ещё одно свидетельство объявленной Украине войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины российских правящих кругов.

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Leonard
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Миржан Досымбаев

🤣 ну не пидорасы а ?!

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