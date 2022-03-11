Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии Статьи редакции
Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
Meta разрешит призывы к насилию в отношении русских солдат, если об этом будет говориться в контексте военных действий на Украине. Также в фейсбуке и инстаграме теперь можно желать смерти президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Изменения в правилах временные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корпоративные письма.
В одном из них указано, что желать смерти лидерам двух стран можно только в том случае, если сообщение не содержит способа убийства, а также не указывает на местоположение Путина и Лукашенко. Призывы к насилию также запрещены в отношении российских военнопленных.
Временное изменение политики соцсетей коснётся Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины, сообщается в одном из писем. В другом заявляется, что призывы к насилию разрешены «в отношении русских, когда контекст сообщения — российское вторжение на Украину (например, упоминается о самообороне)».
Пресс-секретарь Meta также подтвердил Reuters, что теперь в соцсетях компаний разрешены сообщения с положительной оценкой батальона «Азов», если они касаются участия ультраправой группировки в защите Украины.
После заявления компании российское посольство в США обратилось к американским властям с требованием пресечь «экстремистскую деятельность» Meta. Также дипломаты призвали привлечь к ответственности виновных.
4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на 26 случаев «дискриминации российских СМИ». Тогда соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ — телеканалу «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Ленте.ру» и «Газете.ру».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
ЛОВКО, "КОНТРОЛИРУЕМАЯ НЕНАВИСТЬ В АДРЕС ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИЦ В ВИДУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ"
ХУЯ ДЕМАГОГИЯ
База от Цукерберга.
Предлагаю назначить его почетным членом Азова (как раз и обвинения в нацизме станут нерелевантными, ибо он еврей).
ВОТ ОНИ И СГОВОРИЛИСЬ
И поэтому любые обвинения Украины в нацизме тоже нерелевантные. Выгодно иметь в союзниках еврея, когда ты ультраправый
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Пиздец. Это пиздец.
И против Трампа?
ЭТО ДРУГОЕ
Ща самые мирные люди расскажут, почему это нормально
Скажут что должно быть "разнообразие ненависти"
Так а кому ещё можно желать смерти кроме русских оккупантов?
Ненависть к захватчикам вроде как норма, нет?
Бля, а как разница, гражданских или нет? Солдаты блядь не люди, а биороботы или че? Пошли нахуй со своим фейсбуком
гражданские не вторглись на территорию другой страны и не убивают там людей
и да, руZZкие солдаты не люди, биомасса для удобрения
Солдаты выполняют приказы. Хейтить нужно тех, кто эти приказы отдает, они несут ответственность.
Гражданских людей с Украины, которым раздали оружие, по такой же логике можно записать в биомассу.
Ну об этом и написали, хейтить можно тех, кто выполняет и отдаёт приказы
Гражданских людей с Украины, которым раздали оружие, по такой же логике можно записать в биомассу.
Не, хейтить украинцев всё ещё нельзя
Фраза "я выполнял приказ" на Нюрнберге никого не спасла
Гражданских людей с Украины, которым раздали оружие, по такой же логике можно записать в биомассу.
Долбаебизм какой-то, где не видно разницы между фашисткими захватчиками и теми, кто от них защищается
ну да ну да, немецкие солдаты только выполняли приказы
гражданские защищают свой дом и свою страну
Мир не черно-белый, добро пожаловать
Надеюсь конгресс США прижмет эти мразотных уебков к ногтю окончательно, хотя Трампа уже нет и этого делать тупо некому.
За что они их прибьют?
Короче 21век показал, что человеки повсеместно все ещё долбаебы. Просто палки теперь технологичнее.
Точно
На фото Захарова без грима?
На фото грим без захаровой
Кринж
Вот это материал для российской пропаганды
@Sasha Shambilova
если они касаются участия правой группировки в защите Украины
Должно быть "ультраправой".
Какой-то бред же. Они там тоже потихоньку превращаются в Люциферов.
Сраный Рейтерс сначала написал дезинфо, который подхватили российские СМИ. Типа там можно было призывать к насилию против русских гражданских.
https://www.twitter.com/Reuters/status/1502036658979495940
Вот именно, но сначала Рейтерс написали так, будто бы разрешают нападать на всех русских.
Да призывать к насилию против военных тоже не очень. То есть сиськи показывать нельзя, а писать убивайте (российских) военных можно?
заголовок новости вроде уже поправили, но шороху навели
Ещё и твит не удалили, хуесосы.
Местные либерахи переобулись?
Так ФБ уже забанен.
а как они будут мониторить если он забанен ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
охуеть
Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Путина, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к украинцам. Действия Путина – ещё одно свидетельство объявленной Украине войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины российских правящих кругов.
🤣 ну не пидорасы а ?!
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