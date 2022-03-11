Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

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Meta разрешит призывы к насилию в отношении русских солдат, если об этом будет говориться в контексте военных действий на Украине. Также в фейсбуке и инстаграме теперь можно желать смерти президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Изменения в правилах временные. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на корпоративные письма.

Из-за российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию, например, «смерть российским захватчикам». Энди Стоун пресс-секретарь Meta

В одном из них указано, что желать смерти лидерам двух стран можно только в том случае, если сообщение не содержит способа убийства, а также не указывает на местоположение Путина и Лукашенко. Призывы к насилию также запрещены в отношении российских военнопленных.

Временное изменение политики соцсетей коснётся Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины, сообщается в одном из писем. В другом заявляется, что призывы к насилию разрешены «в отношении русских, когда контекст сообщения — российское вторжение на Украину (например, упоминается о самообороне)».

Пресс-секретарь Meta также подтвердил Reuters, что теперь в соцсетях компаний разрешены сообщения с положительной оценкой батальона «Азов», если они касаются участия ультраправой группировки в защите Украины.

После заявления компании российское посольство в США обратилось к американским властям с требованием пресечь «экстремистскую деятельность» Meta. Также дипломаты призвали привлечь к ответственности виновных.

Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании – ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов. российское посольство в США

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России в ответ на 26 случаев «дискриминации российских СМИ». Тогда соцсеть ограничила доступ к аккаунтам российских государственных СМИ — телеканалу «Звезда», «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, «Ленте.ру» и «Газете.ру».