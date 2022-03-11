Европейские газеты Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken начали публиковать новости на русском языке Статьи редакции
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».
Финская Helsingin Sanomat, шведская Dagens Nyheter и датская Politiken объявили, что начнут публиковать новости о «спецоперации» на Украине на русском языке. Согласно заявлениям газет, в России не хватает независимой прессы, а граждан «окутывают пропагандой».
Они опубликовали свои обращения под названием «Народ России имеет право знать» вечером 9 марта. С этого времени они выложили несколько материалов на русском языке, например, про протесты против боевых действий на Украине, про страх пациенток роддомов из-за бомбёжек и про массовые переезды из России.
TJ приводит полное заявление Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken.
Агрессивная война России потрясла весь мир и необратимо изменила Европу.
Каждый день приносит всё новые вопросы, и только свободная независимая пресса способна дать на них исчерпывающие ответы.
Поэтому те, кто управляет Россией, стараются всеми способами скрыть достоверные информацию от своих граждан, окутывая их пропагандой. На практике российское руководство заставляет СМИ публиковать только то, что подтверждено «российскими официальными источниками».
На прошлой неделе мы с ужасом наблюдали, как по распоряжению российской прокуратуры были закрыты «Дождь» и «Эхо Москвы» — последние остававшиеся независимые операторы телевидения и радио. Кроме того, десятки российских и зарубежных журналистов были задержаны во время репортажей с мест антивоенных протестов.
Граждане России также должны иметь право на независимую информацию. То, что происходит сейчас в Украине, это трагедия, которую нельзя преподносить россиянам через призму российской пропаганды.
Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чём не повинные мирные жители, как два миллиона украинцев были вынуждены бежать из своей страны. И как разрушено детство миллионов украинских детей.
Вот почему мы в Северных странах начинаем публиковать статьи о войне на русском языке в газетах Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken.
Мы хотим предоставлять россиянам беспристрастные и достоверные новости и обзор.
Но эти истории не увидят, если о них не узнает общественность. В этом нам нужна ваша помощь. Делитесь же этими историями со своими российскими друзьями и коллегами по электронной почте, WhatsApp, Telegram, СМС и любым другим способом, доступным русскоязычной аудитории.
Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Теперь русских угнетают на русском языке.
В итоге их будут читать те, кто уже настроен против Путина, а те кто не против даже не узнают о существовании этих газет.
Но всё равно хороший ход с их стороны
Так получше будет)
Беда в том, что людям верящим в пропаганду нужна не только правдивая информация кмк, но и какая-то психологическая помощь наверное, похожая на ту, которую оказывают людям попадавшим в секты. Показываешь факты людям, призываешь думать логически, обращаешь внимание на нестыковки и.... ноль эффекта. "Это они сами", "у нас нет выхода", "они там все неонацисты". В лучшем случае скажут: "не знаю кому верить", но это просто вежливый синоним слова "отъебись" обычно.
Когда я маме подала внятные аргументы, она начала говорить "уже не знай кому верить", я то думала это лучик надежды на здравый смысл, но теперь все прояснилось - это "отъебись" :|
Ну, нужно верить в лучшее! Я просто пессимист и даже такого со своим близким человеком не добился )
Просто она бьётся между мной и батей, но с ним бесполезно..я скоро тоже стану пессимистом наверное)
Как же жизненно, у меня такая же хуйня😒
Я со своими родителями смогла пробить лучик надежды и сомнения: говорю, что не нужно читать независимые или зарубежные издания, чтобы наглядно убедиться, что с госсми сочится ложь.
Говорю, мама, просто посмотри: вот они говорят одно, а завтра делают другое. И так изо дня в день. Говорят, что хотят "освободить угнетаемых украинцев" и тут же вводят уголовное наказание до 15 лет лишения свободы за помощь этим самым "угнетаемым". Говорят о "низких пенсиях и низком уровне жизни", а в результате начинают разрушать города, инфраструктуру. А угроза расчехлить ядерное оружие? Как это помогает "угнетаемым жителям ЛДНР"? Да даже в один день сами себе противоречат, то был обстрел роддома, а через несколько часов уже "не было". Это же сплошная ложь, как можно вообще чему-то там верить?
Немного помогает, хотя пластинка про "злых нацистов, ненавидящих русских" до сих пор в голове у нее сидит. При этом я ей говорю: а что, вот от этого всего они русских любить будут, что ли?
панимаю, с мамой диалог то вроде сдвинулся, но папа, там "пропагандистская" стена и еще плюс на работе все такие же у них..и у меня сражение каждый раз за то, чтобы убрать этот мусор у них из головы, и пока что я проигрываю..
Ну наконец-то мы всё узнаем.
Неисчислимы преступления западных русофобов!
Например, знание русского языка
По поводу 8 лет. По официальным данным ДНР/ЛНР за 2021 год среди гражданских 8 погибших. 2020 - 5.
Посмотри на количество жертв в Украине
чертовы террористы! Отобрать всю недвижимость и бизнес в России у них! Закрыть въезд в страну! Внести в списки иноагентов!!!
Дык вроде пока у русских нет проблем с доступом к информации(даже в Китае кто хочет, тот получает), другой вопрос для кого это, фанатам Соловьева это не нужно, пропагандой обзовут
Ну даже хз, читать медузу к примеру стало сложней, ибо сайт только через ВПН открывается. Много региональных оп-сми тоже прикрыли. Если какой-нибудь дед-пердед захочет почитать, к примеру о "Что там у Хохлов", НЕ ПРОПАГАНДА будет где-то на 51 странице и то сайт не будет открываться.
В Финляндии кстати есть куча российских бабок, которые поддерживают денацификацию и смотрят российское ТВ.
Ждут освобождения от белофинов?
Это хорошо, надеюсь, какая-то часть из множества потерявших работу журналистов в россии смогут найти работу в зарубежных сми.
Ну и инопрессу иногда хочется почитать.
Конечно, это практически ничего не даст и вряд ли как-то повлияет на общественность, но как жест и защита важнейших принципов, подавляемых сейчас - это охуенно
Все правильно! Запад, США и Украина нам не враги!
Спасибо!
Чудесная страна - Россия! только у нас додумались вещать по телеку новости, одобренные правительством страны. Больше нигде ведь нет такого. Да и доступа в интернет у нас нет. Сидим целыми днями перед телевизором, обложившись газетами...зомбируемся
Иногда кажется что так и есть
А как их россияне прочитают
народ России имеет право знать правду
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Дождь закрыла Синдеева, чтоб не набутылиться по новому закону, а Эхо прикрыл совет директоров. Ну ок, правда так правда
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