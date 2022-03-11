Китай сообщил об атаках на свои компьютеры из США для взлома объектов в России и на Украине Статьи редакции
Что именно хотели взломали хакеры — не уточняется.
Китай рассказал о непрерывных кибератаках, с помощью которых иностранные хакеры взяли под контроль компьютеры в стране. С их помощью они атакуют объекты в России, Белоруссии и на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское госагентство «Синьхуа».
Большинство атак ведётся из США, выяснили в Национальном центре по кибербезопасности Китая, который занимается предотвращением киберугроз. Также сотрудники выявили несколько адресов из Германии и Нидерландов. Кибератаки на компьютеры в Китае начались в феврале.
В день начала «спецоперации» на Украине Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил, что уровень угрозы кибератак на российские ресурсы критический, а хакеры начали устраивать атаки на сайты Кремля, правительства и парламента РФ.
25 февраля хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за атаку на сайт RT. Позже они взломали сайты ряда российских СМИ, на них появилась плашка на русском языке о призыве прекратить «спецоперацию» на Украине. Атаке подверглись ТАСС, «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка» и другие издания.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
китайцы, какие компьютеры, почему не на заводе
Анонимусы же
Где новость, что Госдума приняла закон о повсеместном электронном голосовании?
Та это на 2024 год
Уже есть.
Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».
На фоне недавно введенных западом санкций не выдержала и башкирская пенсионерка. Силой она пыталась вытолкнуть подростков из автобуса т.к. они не смогли оплатить поезду из-за технических ограничений на платежи смарт-устройствами. Причина рукоприкладства осталась не проясненной.
В данный момент нахожусь в Польше. Если кому-то нужна какая либо помощь от человека с хорошим польским, нужно направить письмо в МИД Польши, помочь найти жильё, или ещё что-то, с радостью помогу. Кстати, если у вас есть документарно подтвержденные корни, то у вас вроде как всё ещё есть шанс свалить(но это вы наверное и так знаете)