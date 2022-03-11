Новости
Sasha Shambilova

Китай сообщил об атаках на свои компьютеры из США для взлома объектов в России и на Украине Статьи редакции

Что именно хотели взломали хакеры — не уточняется.

Китай рассказал о непрерывных кибератаках, с помощью которых иностранные хакеры взяли под контроль компьютеры в стране. С их помощью они атакуют объекты в России, Белоруссии и на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское госагентство «Синьхуа».

Большинство атак ведётся из США, выяснили в Национальном центре по кибербезопасности Китая, который занимается предотвращением киберугроз. Также сотрудники выявили несколько адресов из Германии и Нидерландов. Кибератаки на компьютеры в Китае начались в феврале.

В день начала «спецоперации» на Украине Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам заявил, что уровень угрозы кибератак на российские ресурсы критический, а хакеры начали устраивать атаки на сайты Кремля, правительства и парламента РФ.

25 февраля хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» России и взяла на себя ответственность за атаку на сайт RT. Позже они взломали сайты ряда российских СМИ, на них появилась плашка на русском языке о призыве прекратить «спецоперацию» на Украине. Атаке подверглись ТАСС, «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка» и другие издания.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине #хакеры

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Современная Денежная Теория

китайцы, какие компьютеры, почему не на заводе

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Гражданский огонь

Хотели найти в России остатки гражданского общества, наверное.

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Э Л

Анонимусы же

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Алексей Логачев

Где новость, что Госдума приняла закон о повсеместном электронном голосовании?

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Ложный пёс_анон

Его не будет всё равно в этом году (голосования). Отменят.

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Алексей Логачев

Та это на 2024 год

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Ігор Лазарук

Уже есть.

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Плоский звук

Анусай

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Чё Почём

В данный момент нахожусь в Польше. Если кому-то нужна какая либо помощь от человека с хорошим польским, нужно направить письмо в МИД Польши, помочь найти жильё, или ещё что-то, с радостью помогу. Кстати, если у вас есть документарно подтвержденные корни, то у вас вроде как всё ещё есть шанс свалить(но это вы наверное и так знаете)

25 25 комментариев
49
Новости
Ложный пёс_анон
Екатерина Мизулина призвала заблокировать YouTube

По её мнению, YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

Екатерина МиZулина🇷🇺
Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных...
Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

🔻Со стороны платформы не первый год идёт системное нарушение и полное игнорирование российских законов, а также решений российских судов.

🔻За последние 2 недели нарушения участились🔽🔽

🔻В адрес компании Google в отношении видеохостинга YouTube были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тыс. страниц.

🔻Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020 – 2021 гг). Включая информацию о способах употребления наркотиков, материалы с пропагандой суицидов, кадры расстрела людей.

🔻С момента начала специальной военной операции YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

🔻Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции.

🔻Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с насилием и откровенным враньём о России, а при этом нашим СМИ «затыкают» рот на этой площадке?

🔻Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде?

🔻Или когда Google ограничивает Play market и отрезает большое количество наших организаций от возможности ведения и развития бизнеса?

🔻Мы по прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль?

🔻Очевидно, что YouTube целенаправленно «нарывается» на санкции со стороны регулятора.

🔻Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России.
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