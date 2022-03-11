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Духовный химик

Госдума приняла закон о распространении электронного голосования на все выборы в России Статьи редакции

Депутаты также ввели ограничения для «иноагентов» и людей, связанных с «экстремистскими» организациями.

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Госдума приняла закон о введении в России единых правил применения на выборах и референдумах дистанционного электронного голосования, , сообщила пресс-служба нижней палаты правительства. Онлайн-выборы можно будет проводить в целом в России и в регионах.

Комиссия определит сроки проведения ДЭГ, а также системы, которые будут применять для этого. Решение о ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК, он же введёт требования для электронных систем голосования.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании нужно будет через специальный сайт. Для электронного голосования будут использовать государственную автоматизированную систему «Выборы» и другие сертифицированные ГИС, в том числе региональные. Россияне смогут голосовать на сайте в интернете или через мобильное приложение.

Избиратель, решивший проголосовать дистанционно, будет не вправе получить бюллетень на избирательном участке. Он может воспользоваться техническими средствами для участия в ДЭГ в помещении для голосования или другом помещении в случаях, определённых порядком такого голосования.

Также документ запретит россиянам участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения судимости за экстремизм и педофилию. В президенты не смогут баллотироваться люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации. Руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах пять лет после решения суда, рядовые члены — три года.

В законопроекте также предложили вести единый реестр физлиц-иноагентов. Если их высказывания есть в агитационных материалах в рамках выборов, они должны сопровождаться плашкой с соответствующей маркировкой.

На выборах в Госдуму 2021 года граждане семи регионов России моглипроголосовать дистанционно через портал «Госуслуг». Серверы систем ДЭГ были закрыты для контроля комиссий и наблюдателей, а доступ в Центр обработки данных ограничен. Специалисты указывали на то, что при таком формате сложнее обеспечить тайну волеизъявления, а результаты теоретически можно незаметно изменить.

Результаты ДЭГ стали главным скандалом на выборах: ЦИК представилитоги онлайн-голосования в регионах, но обнародование данных по Москве сначала задерживала, а затем перенесла на следующий день. В соцсетях связали это с фальсификациями. Пользователи заметили, что кандидаты из списков «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального лидировали в 12 из 15 округов столицы, а после предварительных подсчётов ДЭГ стали сдавать позиции членам «Единой России».

Разборы
Екатерина Кузнецова
Итоги выборов-2021: кандидаты «Умного голосования» проиграли, «дистанционка» всё поменяла, «ЕР» выиграла не везде Статьи редакции

В нескольких регионах победили кандидаты от КПРФ, но независимым кандидатам в Москве это не удалось — в этом винят фальсификации.

Погром на избирательном участке в Петербурге Фото Regnum

#новости #законы

Спасибо за наводку MUP
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Митрополит всея TJ

Ахаха) Теперь по "бабушкам" ходить не надо, можно с места вбрасывать голоса

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62
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Плоский звук

Да в финальной базе просто нарисовать и все

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36
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Таинственный супер_стар

Мертвые тоже проголосуют

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9
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Плоский звук

Это их гражданский долг

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25
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Соме Дуде

прямо с украинских полей

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0
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Денис Демидов

Следовательно и тратиться на них особо не надо...

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2
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Вася Пражкин

Узнаю брата предпринимателя!

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1
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Bkmz Иванов

https://t.me/ia_panorama/11812

ИА «Панорама»
В новой редакции толкового словаря Ожегова слово «выборы» помечено как устаревшее

Текст: Эрвин Кляйн
Продолжение: https://panorama.wtf/15214
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44
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JilaNis

Ахаха. Эпоха вечного Пугабе. Серьезно, похоже единственный способ смены власти в РФ - революционный, иного просто не дано.

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21
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Bohdan Vald

Предлагаю популяризировать хештег #15лет

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5
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Bohdan Vald

Хотя это за фек про вторую армию мира. Сколько там за призыв к насильственной смене власти?

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1
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Сочувствую

Законопроект по отмене смертной казни готовят, так что очевидно

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5
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JilaNis

До пяти лет. Меньше чем за фейки.

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1
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mt

"99% за, 1% воздержался"

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0
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Алексей Логачев

Путин 2024!

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13
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Коровка спасла Россию

Путин 4202!

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12
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И засмеялся еще так неприятно.

еее
кибернетический вождь!

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3
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Алексей Логачев

Не думаю, что предусмотрено, что Земле как планете осталось так много

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0
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Василий Зимин

Для Земли пара тысяч лет это ничто

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0
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Michael Konovalov

Уедет к Кобзону в 2024? А раньше нельзя?

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Сочувствую

Как там бывший главный редактор "Эхо Москвы" поживает?

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15
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mt

А можно для несведущих в чём он провинился?

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0
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Водитель бандеравтомобиля

Венедиктов был одним из популяризаторов онлайн голосования, если не ошибаюсь. Хотя что я понимаю, я же на боевых наркотиках.

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2
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Сочувствую

При подсчете голосов было "временное отключение", после которого рейтинги депутатов от единственной нашей партии в правительстве, взлетели до небес. Было множество доказательств о фальсификации, но товарищ глав.ред. утверждал что выборы честны, и прозрачны. Там еще были нюансы с публикацией статистики, но для большей информации лучше почитай статьи.

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2
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Предвыборный пёс_анон

Топил за электронное голосование во времена выборов в Госдуму

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1
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Шутки за 300

Вчера смотрела интервью Гордеевой, где он рассказывал про своих друзей: Симоньян и Пескова. Очень странный человек, конечно . Я не могу такое понять. Кажется, что он бы и с Геббельсом мог спеться. Но значимость Эхо Москвы, как важной опозиционной площадки конечно сложно переоценить

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0
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Соме Дуде

Закон подготовили и внесли в Думу депутаты от "Единой России" Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин.
 надо бы запомнить эти имена

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8
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Dmitri Ov

«от "Единой России"»
уже достаточно

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2
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Немалый Филипп

Как неожиданно и приятно..

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7
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Однако здравствуйте

А вот и вертикаль власти прямая как палка

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6
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Dmitri Ov
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1
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Вова, но не Путин

Двусторонний фаллоимитатор?

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0
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1
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6
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Гражданский огонь

Фальсификации ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

В тред призывается Венедиктов.

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5
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Исходный чувак

Самое время

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4
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KuZBASS

А с чего голосовать если компьютеров не будет? Да и телефоны скоро будут не по корману

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Dmitri Ov

это уже не так важно, результат сам придёт какой_надо

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И засмеялся еще так неприятно.

Речь идет о следующем
 ВЫБОРЫ - ВСЁ

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Joana Sinelli

Это точно комментарий из 2022 года?

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И засмеялся еще так неприятно.

он актуален уже давно, но теперь прям совсем ВСЁ

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Катя Лукаверова
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Различный Петя
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Знаменитый шар

А если нечаянно проголосуешь против... приедут?

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fullmetalboy48151623 .

Включат функцию автокоррекции, ты же нечаянно

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Знаменитый шар

вот веть суки

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Andrew K.

Нет, зачем? И так поменяют как надо. Как было на выборах в Мосгордуму

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1
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Знаменитый шар

Это просто ааааа

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boqdanovski

Под шумок..

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1
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Qqshka

На в принципе похуй уже на эти выборы

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_MovetoN_

И как теперь продажным училкам на жизнь зарабатывать!

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Vanya Poker

Парам парам пам!

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Unknown Artist

Ого, выборы будут ) Повод для оптимизма!

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Аркадий Гайдаржи

Скоро как в Беларуси будут выкладывать одну pdf-ку по результатам выборов на сайте ЦИКа даже без разбивки по участкам

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Ахмед Шахидов

Ну вот, "проголосуем" за смертную казнь а первым пойдет навальный

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rikzy
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Silence meat bags!

это было бы чудовищно, при условии что в рф было бы за кого голосовать, сплошь краснопузые ,краснокоричневые и белоголубые

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Егор Ниглов

Многоходовочка. Это же сколько дополнительных возможностей открывается у всего мира для травли по факту места жительства, только потому что из-за этого электронного голосования у нас официально 99% людей будет "поддерживать" текущую власть?

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Вова, но не Путин

Выборы без выбора, ЗАЕБИСЬ!

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Michael Konovalov

А люди больше не нужны для выборов?

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kv acid

Титушки с участков вздохнули с облегчением

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Andrei

"В президенты не смогут баллотироваться люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации." - признаешь всех конкурентов экстремистами = Profit. В выборах будет участвовать только Путин, результат будет всегда 99%. Совок 2.0 на максималках, из которого можно будет выйти только в ходе гражданской или ядерной войны.

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Екатерина Мизулина призвала заблокировать YouTube

По её мнению, YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

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Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных...
Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

🔻Со стороны платформы не первый год идёт системное нарушение и полное игнорирование российских законов, а также решений российских судов.

🔻За последние 2 недели нарушения участились🔽🔽

🔻В адрес компании Google в отношении видеохостинга YouTube были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тыс. страниц.

🔻Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020 – 2021 гг). Включая информацию о способах употребления наркотиков, материалы с пропагандой суицидов, кадры расстрела людей.

🔻С момента начала специальной военной операции YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

🔻Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции.

🔻Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с насилием и откровенным враньём о России, а при этом нашим СМИ «затыкают» рот на этой площадке?

🔻Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде?

🔻Или когда Google ограничивает Play market и отрезает большое количество наших организаций от возможности ведения и развития бизнеса?

🔻Мы по прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль?

🔻Очевидно, что YouTube целенаправленно «нарывается» на санкции со стороны регулятора.

🔻Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России.
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