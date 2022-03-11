Госдума приняла закон о распространении электронного голосования на все выборы в России Статьи редакции
Депутаты также ввели ограничения для «иноагентов» и людей, связанных с «экстремистскими» организациями.
Госдума приняла закон о введении в России единых правил применения на выборах и референдумах дистанционного электронного голосования, , сообщила пресс-служба нижней палаты правительства. Онлайн-выборы можно будет проводить в целом в России и в регионах.
Комиссия определит сроки проведения ДЭГ, а также системы, которые будут применять для этого. Решение о ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК, он же введёт требования для электронных систем голосования.
Зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании нужно будет через специальный сайт. Для электронного голосования будут использовать государственную автоматизированную систему «Выборы» и другие сертифицированные ГИС, в том числе региональные. Россияне смогут голосовать на сайте в интернете или через мобильное приложение.
Избиратель, решивший проголосовать дистанционно, будет не вправе получить бюллетень на избирательном участке. Он может воспользоваться техническими средствами для участия в ДЭГ в помещении для голосования или другом помещении в случаях, определённых порядком такого голосования.
Также документ запретит россиянам участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения судимости за экстремизм и педофилию. В президенты не смогут баллотироваться люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации. Руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах пять лет после решения суда, рядовые члены — три года.
В законопроекте также предложили вести единый реестр физлиц-иноагентов. Если их высказывания есть в агитационных материалах в рамках выборов, они должны сопровождаться плашкой с соответствующей маркировкой.
На выборах в Госдуму 2021 года граждане семи регионов России моглипроголосовать дистанционно через портал «Госуслуг». Серверы систем ДЭГ были закрыты для контроля комиссий и наблюдателей, а доступ в Центр обработки данных ограничен. Специалисты указывали на то, что при таком формате сложнее обеспечить тайну волеизъявления, а результаты теоретически можно незаметно изменить.
Результаты ДЭГ стали главным скандалом на выборах: ЦИК представилитоги онлайн-голосования в регионах, но обнародование данных по Москве сначала задерживала, а затем перенесла на следующий день. В соцсетях связали это с фальсификациями. Пользователи заметили, что кандидаты из списков «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального лидировали в 12 из 15 округов столицы, а после предварительных подсчётов ДЭГ стали сдавать позиции членам «Единой России».
Ахаха) Теперь по "бабушкам" ходить не надо, можно с места вбрасывать голоса
прямо с украинских полей
Следовательно и тратиться на них особо не надо...
Узнаю брата предпринимателя!
Текст: Эрвин Кляйн
Продолжение: https://panorama.wtf/15214
Ахаха. Эпоха вечного Пугабе. Серьезно, похоже единственный способ смены власти в РФ - революционный, иного просто не дано.
Предлагаю популяризировать хештег #15лет
Хотя это за фек про вторую армию мира. Сколько там за призыв к насильственной смене власти?
Законопроект по отмене смертной казни готовят, так что очевидно
До пяти лет. Меньше чем за фейки.
"99% за, 1% воздержался"
Путин 2024!
Путин 4202!
еее
кибернетический вождь!
Не думаю, что предусмотрено, что Земле как планете осталось так много
Для Земли пара тысяч лет это ничто
Уедет к Кобзону в 2024? А раньше нельзя?
Как там бывший главный редактор "Эхо Москвы" поживает?
А можно для несведущих в чём он провинился?
Венедиктов был одним из популяризаторов онлайн голосования, если не ошибаюсь. Хотя что я понимаю, я же на боевых наркотиках.
При подсчете голосов было "временное отключение", после которого рейтинги депутатов от единственной нашей партии в правительстве, взлетели до небес. Было множество доказательств о фальсификации, но товарищ глав.ред. утверждал что выборы честны, и прозрачны. Там еще были нюансы с публикацией статистики, но для большей информации лучше почитай статьи.
Вчера смотрела интервью Гордеевой, где он рассказывал про своих друзей: Симоньян и Пескова. Очень странный человек, конечно . Я не могу такое понять. Кажется, что он бы и с Геббельсом мог спеться. Но значимость Эхо Москвы, как важной опозиционной площадки конечно сложно переоценить
Закон подготовили и внесли в Думу депутаты от "Единой России" Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин.
надо бы запомнить эти имена
«от "Единой России"»
уже достаточно
А вот и вертикаль власти прямая как палка
Двусторонний фаллоимитатор?
А с чего голосовать если компьютеров не будет? Да и телефоны скоро будут не по корману
это уже не так важно, результат сам придёт какой_надо
Речь идет о следующем
ВЫБОРЫ - ВСЁ
Это точно комментарий из 2022 года?
он актуален уже давно, но теперь прям совсем ВСЁ
Включат функцию автокоррекции, ты же нечаянно
Нет, зачем? И так поменяют как надо. Как было на выборах в Мосгордуму
Под шумок..
На в принципе похуй уже на эти выборы
И как теперь продажным училкам на жизнь зарабатывать!
Парам парам пам!
Ого, выборы будут ) Повод для оптимизма!
Скоро как в Беларуси будут выкладывать одну pdf-ку по результатам выборов на сайте ЦИКа даже без разбивки по участкам
Ну вот, "проголосуем" за смертную казнь а первым пойдет навальный
это было бы чудовищно, при условии что в рф было бы за кого голосовать, сплошь краснопузые ,краснокоричневые и белоголубые
Многоходовочка. Это же сколько дополнительных возможностей открывается у всего мира для травли по факту места жительства, только потому что из-за этого электронного голосования у нас официально 99% людей будет "поддерживать" текущую власть?
Выборы без выбора, ЗАЕБИСЬ!
А люди больше не нужны для выборов?
Титушки с участков вздохнули с облегчением
"В президенты не смогут баллотироваться люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации." - признаешь всех конкурентов экстремистами = Profit. В выборах будет участвовать только Путин, результат будет всегда 99%. Совок 2.0 на максималках, из которого можно будет выйти только в ходе гражданской или ядерной войны.
Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
В данный момент нахожусь в Польше. Если кому-то нужна какая либо помощь от человека с хорошим польским, нужно направить письмо в МИД Польши, помочь найти жильё, или ещё что-то, с радостью помогу. Кстати, если у вас есть документарно подтвержденные корни, то у вас вроде как всё ещё есть шанс свалить(но это вы наверное и так знаете)
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.
Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.