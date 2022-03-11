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Sasha Shambilova

Священника Иаонна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей по закону о «фейках» про российских военных из-за проповеди Статьи редакции

Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.

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Фото Алексея Молоторенко, «7х7»

Настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Иаонна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Как сообщается в протоколе, он высказался «против войны» во время проповеди, а на сайте прихода разместил ссылку на петицию Change.org с призывом остановить военные действия на Украине. Следствие также настаивает, что Бурдин внушал «прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)». На сайте прихода висит баннер с протестным лозунгом.

Бурдин рассказал о своей позиции «Медиазоне». Он отметил, что не затрагивал политическую сторону вопроса, а говорил о том, чтобы люди «сохранили в своих сердцах человечность».

Есть просто базовые понятия, на которых стоит наша цивилизация человеческая — это невозможность, недопустимость пролития человеческой крови. Это то, о чём я написал сначала, а потом рассказал во время проповеди.

Иаонн Бурдин
настоятель Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области
Новости
Sasha Shambilova
В России начали штрафовать по закону о «фейках» про военных. Виновными признали не менее пяти человек Статьи редакции

Задержание священника из-за проповеди, призыв в виде надписи на снегу и лингвистическая экспертиза плаката.

Фото Avtozak LIVE

#новости #конфликтнаукраине

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Добро и позитив

А это не оскорбление чувств верующего?

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Ekaterina Stepnova

Шикарный диссонанс случился.

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Гибкий космос

Оскорбление чувств верующего в спецоперацию.

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11
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CrusaderRamzan

Океания никогда не воевала с Остазией

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34
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Полицейский единорожек88

Стопку джина этому господину

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2
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x mst

Сообщение удалено

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Иван Сергеев

какая же сука его сдала?

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6
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Постоянный браслет

Паства, инфа сотка

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Навальнята спасают Фермана

видел новогоднюю иллюминация на храме вооруженных сил. Потрясает, сколько всего хорошего можно сделать просто не потратив деньги на лампочки

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Daniel Shnaider

Следствие настаивает, что Бурдин внушал «прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине
Войск там и правда нет. Есть стадо перепуганных срочников и батальон ослоебов

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7
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АстонМартэн

Хорошо он потроллил:
"Исполняя требования закона, мы вынуждены удалить с нашего приходского сайта обращение о недопустимости пролития крови."

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Joel Miller

Ща все священники восстанут против Путина...

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2
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Вова, но не Путин
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8
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И засмеялся еще так неприятно.

Если бы

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Сочувствую

Только шаманы могут себе такое позволить, и уехать в псих. учереждение.

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Йож Бойовый

Это сарказм?

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Сеня

у него там Немцов среид икон, лол

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Должностной каякер

Самое интересное: кто написал на него донос и зачем?

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Александр Чекета

Необязательно донос писать

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Гибкий космос

Как сообщается в протоколе, он высказался «против войны»
 Последствия таких протоколов нам ещё предстоит ощутить. Много кто сейчас высказывается против войны, и каждого они смогут привлечь по этой новой статье.

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Таинственный супер_стар

Не хватит мест

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Гибкий космос

Половина сидит, половина охраняет. Потом меняемся.

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Таинственный супер_стар

Чур не я

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Гибкий космос
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Дмитрий Михейкин

а зачем сажать, каждому штраф в 50к и вот уже санкции не так страшны

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Таинственный супер_стар

Не у всех есть 50к

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Дмитрий Михейкин

льготный период в 3 месяца

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рязанский сахар

Война єто мір

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Вова, но не Путин

Осталось в тайгу отправить, лес валить

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pashazaur

Пиздец.

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Котан Котаныч

когда попов отсреливать начнут? привет начало сссрии

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Michael Konovalov

Это начало совка?

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mt

Ну хоть кто-то вменяемый и смелый там есть.

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Скоро царь перепишет Библию, также как конституцию

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Mikhail

Во время "специально операции", 6я заповедь (не убивай) признана экстремистской на территории РФ.

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Слабый цвет

Поп здорового человека.

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Невысокий ГОСТ

Блен такого священника я бы послушал даже, хоть и не верю

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Товарищ

-По чём свобода слова?
-35к

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Новости
Sasha Shambilova
Европейские газеты Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken начали публиковать новости на русском языке Статьи редакции

«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».

43 43 комментария
137
Новости
Sasha Shambilova
Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии Статьи редакции

Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

156 156 комментариев
81
Офтоп
Чё Почём

В данный момент нахожусь в Польше. Если кому-то нужна какая либо помощь от человека с хорошим польским, нужно направить письмо в МИД Польши, помочь найти жильё, или ещё что-то, с радостью помогу. Кстати, если у вас есть документарно подтвержденные корни, то у вас вроде как всё ещё есть шанс свалить(но это вы наверное и так знаете)

37 37 комментариев
65
angry cat
Тайные разработки
7 7 комментариев
58
Секретный ингредиент

Я скучаю по первым неделям пандемии в России когда я приходил домой и бросал куртку в стирку чтобы смыть с неё коронавирус

9 9 комментариев
65
Новости
Ложный пёс_анон
Екатерина Мизулина призвала заблокировать YouTube

По её мнению, YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

Екатерина МиZулина🇷🇺
Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных...
Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

🔻Со стороны платформы не первый год идёт системное нарушение и полное игнорирование российских законов, а также решений российских судов.

🔻За последние 2 недели нарушения участились🔽🔽

🔻В адрес компании Google в отношении видеохостинга YouTube были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тыс. страниц.

🔻Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020 – 2021 гг). Включая информацию о способах употребления наркотиков, материалы с пропагандой суицидов, кадры расстрела людей.

🔻С момента начала специальной военной операции YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

🔻Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции.

🔻Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с насилием и откровенным враньём о России, а при этом нашим СМИ «затыкают» рот на этой площадке?

🔻Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде?

🔻Или когда Google ограничивает Play market и отрезает большое количество наших организаций от возможности ведения и развития бизнеса?

🔻Мы по прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль?

🔻Очевидно, что YouTube целенаправленно «нарывается» на санкции со стороны регулятора.

🔻Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России.
87 87 комментариев
60
Офтоп
Кузькин отец
Микробиолог из МГУ об обвинениях в адрес Украины в создании биологического оружия

Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.

71 71 комментарий
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Офтоп
CrusaderRamzan
Их проклятые наёмники, наши бравые добровольцы
22 22 комментария
64
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