Священника Иаонна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей по закону о «фейках» про российских военных из-за проповеди Статьи редакции
Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.
Настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Иаонна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
Как сообщается в протоколе, он высказался «против войны» во время проповеди, а на сайте прихода разместил ссылку на петицию Change.org с призывом остановить военные действия на Украине. Следствие также настаивает, что Бурдин внушал «прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)». На сайте прихода висит баннер с протестным лозунгом.
Бурдин рассказал о своей позиции «Медиазоне». Он отметил, что не затрагивал политическую сторону вопроса, а говорил о том, чтобы люди «сохранили в своих сердцах человечность».
А это не оскорбление чувств верующего?
Шикарный диссонанс случился.
Океания никогда не воевала с Остазией
Сообщение удалено
какая же сука его сдала?
видел новогоднюю иллюминация на храме вооруженных сил. Потрясает, сколько всего хорошего можно сделать просто не потратив деньги на лампочки
Следствие настаивает, что Бурдин внушал «прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине
Войск там и правда нет. Есть стадо перепуганных срочников и батальон ослоебов
Хорошо он потроллил:
"Исполняя требования закона, мы вынуждены удалить с нашего приходского сайта обращение о недопустимости пролития крови."
Ща все священники восстанут против Путина...
Если бы
Только шаманы могут себе такое позволить, и уехать в псих. учереждение.
Это сарказм?
у него там Немцов среид икон, лол
Необязательно донос писать
а зачем сажать, каждому штраф в 50к и вот уже санкции не так страшны
льготный период в 3 месяца
Война єто мір
Осталось в тайгу отправить, лес валить
Пиздец.
когда попов отсреливать начнут? привет начало сссрии
Это начало совка?
Ну хоть кто-то вменяемый и смелый там есть.
Скоро царь перепишет Библию, также как конституцию
Во время "специально операции", 6я заповедь (не убивай) признана экстремистской на территории РФ.
-По чём свобода слова?
-35к
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».
Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
В данный момент нахожусь в Польше. Если кому-то нужна какая либо помощь от человека с хорошим польским, нужно направить письмо в МИД Польши, помочь найти жильё, или ещё что-то, с радостью помогу. Кстати, если у вас есть документарно подтвержденные корни, то у вас вроде как всё ещё есть шанс свалить(но это вы наверное и так знаете)
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.