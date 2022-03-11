Новости
Sasha Shambilova

Путин согласился отправить на Украину 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока Статьи редакции

А также передать ДНР и ЛНР трофейное украинское оружие.

137 137 комментариев
12 633 просмотров
Трансляция РБК

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о 16 тысячах добровольцев из стран Ближнего Востока, которые хотят участвовать в «освободительном движении» ДНР и ЛНР. Владимир Путин согласился привлекать их к «спецоперации» на Украине. Расшифровка заседания Совбеза опубликована на сайте Кремля.

Решение объяснили тем, что западные страны прислали на Украину 30 тысяч своих «наёмников».

Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий.

Владимир Путин

Президент также одобрил предложение Шойгу передать трофейного украинское оружие ДНР и ЛНР. Среди это — «танки, бронемашины, все виды стрелкового оружия, комплексы Javelin и Stinger».

6 марта The Wall Street Journal сообщал со ссылкой на американские правительственные источники, что Россия планирует отправить на Украину сирийских наёмников. Издание отмечает, что речь идёт о тех, у кого есть опыт ведения боёв в городских условиях.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине

137 137 комментариев
40
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
137 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Libo

Их продажные наёмники, наши бравые добровольцы.

Ответить
203
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Ихтамнеты, этонемы и сначаладокажите.

Ответить
25
Развернуть ветку
JilaNis

Твёрдо и чётко!

Ответить
0
Развернуть ветку
Rusty Nail

Не не
Бесплатно - бравые добровольцы
Платно - продажные наемники

Ответить
0
Развернуть ветку
Альтернативный нос

Какая интересная спецоперация

Ответить
136
Развернуть ветку
Евгений Иванов

Каждое утро просыпаюсь с надеждой, что этот сюрр кончился, что наконец-то заключили соглашение о перемирии, что урегулируют переговорами а не вот этим всем. Но нет, градус безумия всё нарастает...

Ответить
25
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной
Ответить
10
Развернуть ветку
Pedro Julio
Ответить
25
1 комментарий
Развернуть ветку
Человекоподобный кот
Ответить
22
Развернуть ветку
JilaNis

Сирийцы митинги в поддержку устраивают, вот и новое мясо подоспело.

Ответить
6
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

И санкции интересные

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail

'Операция идет по плану '

Ответить
0
Развернуть ветку
kharitonovmtb

Не подскажете в какой стране «наемничество» это уголовная статья?😏😏

Ответить
96
Развернуть ветку
Скрытый американец

В той же, где есть статья за развязывание и ведение агрессивной войны. Про захват и удержание власти даже и вспоминать не будем.

Ответить
68
Развернуть ветку
new_comment

Это ополченцы!

Ответить
0
Развернуть ветку
Предметный велосипед

А где же кадыровцы?

Ответить
43
Развернуть ветку
Roland Dallakian

Перерождаются в подсолнухи

Ответить
175
Развернуть ветку
O o

Респавнятся получается, их не победить.

Ответить
5
Развернуть ветку
Libo

Солнышки будут для российской армии фармить?

Ответить
0
Развернуть ветку
JohnyWalker

Кадыровцы под Киевом уже в роли карательных отрядов. Стоят за спинами руSSких акупантов и не позволяют отступать

Ответить
41
Развернуть ветку
pashazaur

Тик-ток отряд.

Ответить
2
Развернуть ветку
Darth Felus

Сегодня с утра каких то гавриков на БМД поубивали, все в георгиевских лентах как те что на тиктоках кадырова.

Ответить
9
Развернуть ветку
Тюремный надзиратель

В Украине овцеводство не особо развито, видимо вернулись домой.

Ответить
9
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

заКОНЧились

Ответить
4
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Zакончились

Ответить
4
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Ролики снимают. Или ты думаешь люди с золотыми пистолетами воевать поехали?

Ответить
2
Развернуть ветку
Egor K

Плачут, тикток недоступен

Ответить
0
Развернуть ветку
Ткаченко Тарас

Кто-то еще сомневается в том что эта мразь работает на развал России?

Ответить
56
Развернуть ветку
Кристина Богатеева

Там просто крыша поехала походу

Ответить
33
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Нет, это было ясно ещё в 2000

Ответить
3
Развернуть ветку
Brain Crashtv

"Нет, это было ясно ещё в 2000"
*******
Тогда был первый Путин,хороший.А этот подмененый,плохой.
"Приступаем к описанию ужасной перемены в душе Царя и в судьбе Царства."

Ответить
1
3 комментария
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Так может это к лучшему?

Ответить
0
Развернуть ветку
Ash Leaf

Толпа людей, которая не будет видеть в украинцах своих братьев, а значит не будет такой минус морали.
+ Куча оружия. Купленного на чёрном рынке.
"Заебись"

Ответить
42
Развернуть ветку
JilaNis

Плюс опыт городских боёв у сирийцев - дед всё никак не может захватить Киев, а это сильно бьёт по мышлению ватников, они начинают что-то подозревать.

Ответить
36
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Не ток Киев, а вообще ни одного крупного города за три недели)

Ответить
12
9 комментариев
Развернуть ветку
Plan 🇧&🇨

потому что Киев и Мосул строили по одному проекту, ага.

Ответить
1
Развернуть ветку
SadDamnWhoSaid

Ну такой себе опыт, без помощи российской авиации проебывали асадовцы (видимо речь о них) всем подряд

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Образовательный калькулятор

Зачем брать Киев? Это же не вартандер чтобы флаг захватывать. Жалко город, а так могли бы просто его сдуть тяжелой авиацией

Ответить
–1
Развернуть ветку
Алексей Кузьмин

Мясо, которое разбежится после первого же обстрела, не боясь уголовного преследования на родине

Ответить
1
Развернуть ветку
Ash Leaf

Смотря как их будут использовать. Может быть они будут в арьергарде, так сказать, чтобы мотивировать русских ребят.

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Так они потом из ДНР поедут в Россию все.

Ответить
0
Развернуть ветку
new_comment

Куча оружия. Купленного на чёрном рынке.
 Не купленного, а захваченного у националистов!
Какой же это кринж!

Ответить
0
Развернуть ветку
Paul Potseluev

там и так никакой минус морали нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Синица

Так помощь людям Донбасса или денацификация?
Ничего не понятно.

Ответить
41
Развернуть ветку
AwesomeDarkBlayDer

Там вариантов предоставили для различных категорий людей.
Денацификация
Помощь Донбассу
Если не мы их, то завтра они нас
Расширение НАТО
Угроза создать ЯО
Биолаборатории создающие оружие и вирусы

Наверняка что-то забыл

Ответить
28
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Забыл "потому что Украина нас постоянно оскорбляла"

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Сергей Иванов

Историческая справедливость и исконно русские земли

Ответить
1
Развернуть ветку
Виталий Чухнов

Запомните их наёмники. Наши добровольцы.

Интересно сколько добровольцам обещали заплатить?

Ответить
26
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

В рублях заплатят

Ответить
11
Развернуть ветку
Максим Соколовский

Большое спасибо то бишь

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Паспорт российский дадут.

Ответить
3
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Это тот который сейчас сжигают?

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Это спецоперационная тайна.

Ответить
2
Развернуть ветку
Serhii Osmolenko

Видимо реально не справляются раз к 150к у границ они ещё добавляют... И далеко не факт что 16.000... Ща завербуют из частных компаний, как выкидывали раньше, и будет 30, а по трупам никто считать уже не будет.
Мдэээ... Выходит дед совсем в край ебанулся...

Ответить
28
Развернуть ветку
JilaNis

Видимо реально не справляются раз к 150к у границ они ещё добавляют
 Всё везут технику. Впрочем НАТО рядом со своими "учениями".

Ответить
2
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Пока деньги остались у Путина, будут привлекать. Бесплатно они воевать не будут.

Ответить
2
Развернуть ветку
Специализированный цветок

Невмешательство третьих стран, говорит путин?

Ответить
27
Развернуть ветку
Zee Zao

«не ну а че они то а»

Ответить
4
Развернуть ветку
Собачий кавалер

ни в коем случае не наемники

Ответить
23
Развернуть ветку
Александр C

И не срочники

Ответить
1
Развернуть ветку
Гибкий космос

люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе
 Под помощью очевидно понимается продолжение резни?

Ответить
18
Развернуть ветку
Скрытый американец

Если путин обещает "помочь", жди беды.

Ответить
7
Развернуть ветку
Бумажный томагавк_два

ахахаххахахах, даже не знаю, что написать про руzzкую армию. Вторая в мире! хули...

Ответить
14
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

с какой стороны?

Ответить
3
Развернуть ветку
Бумажный томагавк_два

У тебя сомнения что ли? Может ты вообще агент?

Ответить
5
1 комментарий
Развернуть ветку
Тюремный надзиратель

После Эритреи, снизу списка конечно же.

Ответить
0
Развернуть ветку
Петя Ревякин
Ответить
14
Развернуть ветку
Pedro Julio

Ура третья мировая

Ответить
12
Развернуть ветку
Ігор Лазарук

Бля, они продолжают потчевать бункерного бравурными новостями об успехах. Отсюда и выхлопы про трофеи и добровольцев. Правда, с добровольцами можно было бы задаться вопросом, зачем они, если у нас тут "вторая армия мира". А с трофеями это вообще как выглядит? Напали, отобрали где-то под Киевом и запёрли в ЛДНР, чтобы оттуда снова нести к Киеву? ДБ (с)

Ответить
12
Развернуть ветку
Артём Урвачёв

Насколько же плохо идёт для России вой... кхм, спецоперация, что начинают привлекать подобные ресурсы

Ответить
12
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Видать, сейчас очень вязко пойдёт. Если не отведут войска в течение полтора недель - жди большей беды.

Ответить
0
Развернуть ветку
zheka100pudov

Весна, в биолаборатории возращаются птици. Прихтдится нанимать петухов.

Ответить
0
Развернуть ветку
Pedro Julio

На страны, откуда пойдут «добровольцы», тоже наложат санкции по самые помидоры

Ответить
10
Развернуть ветку
Задумчивой Кот

Талибам похуй на санкции

Ответить
6
Развернуть ветку
Dynamo A

Талибы за мир вроде как выступали

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Мокрый фитиль

Теперь украинцам потребуется переводчик, когда их будут брать в плен.. ну прям как во время ВОВ

Ответить
9
Развернуть ветку
Speechless

Как там пропагандоны вещали, на этих добровольцев женевская конвенция не распространяется, всех в утиль

Ответить
3
Развернуть ветку
Konstantin

Можно и не брать в плен. Война все спишет

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrew Muralov

Да они на границе охуеют и сразу развернуться обратно в Россию. Заебутся их тут потом вылавливать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Риша Мясов

пусть миндаль или арахис или что у них там растет положат в карманы свои.

Ответить
10
3 комментария
Развернуть ветку
Александр Доев

И че? Давно сирийцы стали крутыми вояками? Да еще и в украинских реалиях, где ты находишься под постоянным давлением Байрактаров.

Ответить
7
Развернуть ветку
Нет сил придумать ник
Ответить
6
Развернуть ветку
кожица суфлёра

Норм, арабы с чурками теперь типа наши, аллах им в помощь при штурме харькова.

Ответить
6
Развернуть ветку
Qqshka

Главное чтоб семечек с собой взяли

Ответить
6
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

Срочники заканчиваются видимо.

Ответить
5
Развернуть ветку
Слава Україні

Макак отправить собрался?)

Ответить
4
Развернуть ветку
Украинский Вояка

Вторая по мощности армия в Украине

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
beerb1ter

приехать и оказать помощь
 Зачем России помощь, если, согласно словам Шойгу, "спецоперация идёт строго по графику"?!

Решение объяснили тем, что западные страны прислали на Украину 30 тысяч своих «наёмников».
 А как же вторая армия мира? Неужели сейчас число пехоты сравнялось?

Ответить
2
Развернуть ветку
Товарищ

Походу это надолго

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Теперь срочники тоже будут "добровольцами"

Ответить
1
Развернуть ветку
German Times

Сирию свою освободили уже? Конфликт, насколько я знаю, еще не закончился.

Ответить
1
Развернуть ветку
Бюджетный Опарыш

Асад мяса прислал

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей

какой позор, каких-то то наемников с востока тянут... интересно что на ТВ скажут..

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
KuZBASS

Нормальные мужики пришли на помощь

Ответить
–4
Развернуть ветку
Йуцкен54321

Главное чтоб только опять не перепутали

Ответить
0
Развернуть ветку
Терпильный Сосальщик

Какой же кромешный пиZдец

Ответить
0
Развернуть ветку
Дина Тарасенко

Ну что начало международной войны положено.

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Щербина

Найс оправдание присутствия срочников будет))

Ответить
0
Развернуть ветку
1337

Так эти срочники о которых писали минобороны просто были добровольцами, вот оно что.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Октябрьский

не понятно кто именно, арабы что-ли? дык они вообще никакие вояки

Ответить
0
Развернуть ветку
Ещё 11 комментариев
Написать комментарий...
Читать все 137 комментариев
Новости
Sasha Shambilova
Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии Статьи редакции

Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

166 166 комментариев
93
Офтоп
Кузькин отец
Микробиолог из МГУ об обвинениях в адрес Украины в создании биологического оружия

Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.

91 91 комментарий
458
Новости
Ложный пёс_анон
Екатерина Мизулина призвала заблокировать YouTube

По её мнению, YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

Екатерина МиZулина🇷🇺
Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных...
Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

🔻Со стороны платформы не первый год идёт системное нарушение и полное игнорирование российских законов, а также решений российских судов.

🔻За последние 2 недели нарушения участились🔽🔽

🔻В адрес компании Google в отношении видеохостинга YouTube были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тыс. страниц.

🔻Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020 – 2021 гг). Включая информацию о способах употребления наркотиков, материалы с пропагандой суицидов, кадры расстрела людей.

🔻С момента начала специальной военной операции YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

🔻Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции.

🔻Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с насилием и откровенным враньём о России, а при этом нашим СМИ «затыкают» рот на этой площадке?

🔻Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде?

🔻Или когда Google ограничивает Play market и отрезает большое количество наших организаций от возможности ведения и развития бизнеса?

🔻Мы по прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль?

🔻Очевидно, что YouTube целенаправленно «нарывается» на санкции со стороны регулятора.

🔻Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России.
107 107 комментариев
80
Секретный ингредиент

Я скучаю по первым неделям пандемии в России когда я приходил домой и бросал куртку в стирку чтобы смыть с неё коронавирус

12 12 комментариев
90
Магомед Магомедов

Суицидники тут?

28 28 комментариев
24
Новости
Sasha Shambilova
Священника Иаонна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей по закону о «фейках» про российских военных из-за проповеди Статьи редакции

Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.

Фото Алексея Молоторенко, «7х7»
47 47 комментариев
80
angry cat
Тайные разработки
8 8 комментариев
106
Новости
Sasha Shambilova
Европейские газеты Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken начали публиковать новости на русском языке Статьи редакции

«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».

53 53 комментария
176
Больше статей
null