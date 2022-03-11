Путин согласился отправить на Украину 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока Статьи редакции
А также передать ДНР и ЛНР трофейное украинское оружие.
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о 16 тысячах добровольцев из стран Ближнего Востока, которые хотят участвовать в «освободительном движении» ДНР и ЛНР. Владимир Путин согласился привлекать их к «спецоперации» на Украине. Расшифровка заседания Совбеза опубликована на сайте Кремля.
Решение объяснили тем, что западные страны прислали на Украину 30 тысяч своих «наёмников».
Президент также одобрил предложение Шойгу передать трофейного украинское оружие ДНР и ЛНР. Среди это — «танки, бронемашины, все виды стрелкового оружия, комплексы Javelin и Stinger».
6 марта The Wall Street Journal сообщал со ссылкой на американские правительственные источники, что Россия планирует отправить на Украину сирийских наёмников. Издание отмечает, что речь идёт о тех, у кого есть опыт ведения боёв в городских условиях.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Их продажные наёмники, наши бравые добровольцы.
Ихтамнеты, этонемы и сначаладокажите.
Твёрдо и чётко!
Не не
Бесплатно - бравые добровольцы
Платно - продажные наемники
Каждое утро просыпаюсь с надеждой, что этот сюрр кончился, что наконец-то заключили соглашение о перемирии, что урегулируют переговорами а не вот этим всем. Но нет, градус безумия всё нарастает...
Сирийцы митинги в поддержку устраивают, вот и новое мясо подоспело.
И санкции интересные
'Операция идет по плану '
Не подскажете в какой стране «наемничество» это уголовная статья?😏😏
Это ополченцы!
Перерождаются в подсолнухи
Респавнятся получается, их не победить.
Солнышки будут для российской армии фармить?
Кадыровцы под Киевом уже в роли карательных отрядов. Стоят за спинами руSSких акупантов и не позволяют отступать
Тик-ток отряд.
Сегодня с утра каких то гавриков на БМД поубивали, все в георгиевских лентах как те что на тиктоках кадырова.
В Украине овцеводство не особо развито, видимо вернулись домой.
заКОНЧились
Zакончились
Ролики снимают. Или ты думаешь люди с золотыми пистолетами воевать поехали?
Плачут, тикток недоступен
Кто-то еще сомневается в том что эта мразь работает на развал России?
Там просто крыша поехала походу
Нет, это было ясно ещё в 2000
"Нет, это было ясно ещё в 2000"
*******
Тогда был первый Путин,хороший.А этот подмененый,плохой.
"Приступаем к описанию ужасной перемены в душе Царя и в судьбе Царства."
Так может это к лучшему?
Толпа людей, которая не будет видеть в украинцах своих братьев, а значит не будет такой минус морали.
+ Куча оружия. Купленного на чёрном рынке.
"Заебись"
Плюс опыт городских боёв у сирийцев - дед всё никак не может захватить Киев, а это сильно бьёт по мышлению ватников, они начинают что-то подозревать.
Не ток Киев, а вообще ни одного крупного города за три недели)
потому что Киев и Мосул строили по одному проекту, ага.
Ну такой себе опыт, без помощи российской авиации проебывали асадовцы (видимо речь о них) всем подряд
Мясо, которое разбежится после первого же обстрела, не боясь уголовного преследования на родине
Смотря как их будут использовать. Может быть они будут в арьергарде, так сказать, чтобы мотивировать русских ребят.
Так они потом из ДНР поедут в Россию все.
Куча оружия. Купленного на чёрном рынке.
Не купленного, а захваченного у националистов!
Какой же это кринж!
там и так никакой минус морали нет
Так помощь людям Донбасса или денацификация?
Ничего не понятно.
Там вариантов предоставили для различных категорий людей.
Денацификация
Помощь Донбассу
Если не мы их, то завтра они нас
Расширение НАТО
Угроза создать ЯО
Биолаборатории создающие оружие и вирусы
Наверняка что-то забыл
Забыл "потому что Украина нас постоянно оскорбляла"
Историческая справедливость и исконно русские земли
Запомните их наёмники. Наши добровольцы.
Интересно сколько добровольцам обещали заплатить?
В рублях заплатят
Большое спасибо то бишь
Паспорт российский дадут.
Это тот который сейчас сжигают?
Это спецоперационная тайна.
Видимо реально не справляются раз к 150к у границ они ещё добавляют... И далеко не факт что 16.000... Ща завербуют из частных компаний, как выкидывали раньше, и будет 30, а по трупам никто считать уже не будет.
Мдэээ... Выходит дед совсем в край ебанулся...
Видимо реально не справляются раз к 150к у границ они ещё добавляют
Всё везут технику. Впрочем НАТО рядом со своими "учениями".
Пока деньги остались у Путина, будут привлекать. Бесплатно они воевать не будут.
«не ну а че они то а»
И не срочники
с какой стороны?
После Эритреи, снизу списка конечно же.
Ура третья мировая
Бля, они продолжают потчевать бункерного бравурными новостями об успехах. Отсюда и выхлопы про трофеи и добровольцев. Правда, с добровольцами можно было бы задаться вопросом, зачем они, если у нас тут "вторая армия мира". А с трофеями это вообще как выглядит? Напали, отобрали где-то под Киевом и запёрли в ЛДНР, чтобы оттуда снова нести к Киеву? ДБ (с)
Насколько же плохо идёт для России вой... кхм, спецоперация, что начинают привлекать подобные ресурсы
Видать, сейчас очень вязко пойдёт. Если не отведут войска в течение полтора недель - жди большей беды.
Весна, в биолаборатории возращаются птици. Прихтдится нанимать петухов.
На страны, откуда пойдут «добровольцы», тоже наложат санкции по самые помидоры
Талибам похуй на санкции
Талибы за мир вроде как выступали
Как там пропагандоны вещали, на этих добровольцев женевская конвенция не распространяется, всех в утиль
Можно и не брать в плен. Война все спишет
Да они на границе охуеют и сразу развернуться обратно в Россию. Заебутся их тут потом вылавливать.
пусть миндаль или арахис или что у них там растет положат в карманы свои.
И че? Давно сирийцы стали крутыми вояками? Да еще и в украинских реалиях, где ты находишься под постоянным давлением Байрактаров.
Норм, арабы с чурками теперь типа наши, аллах им в помощь при штурме харькова.
Главное чтоб семечек с собой взяли
Срочники заканчиваются видимо.
Макак отправить собрался?)
Вторая по мощности армия в Украине
приехать и оказать помощь
Зачем России помощь, если, согласно словам Шойгу, "спецоперация идёт строго по графику"?!
Решение объяснили тем, что западные страны прислали на Украину 30 тысяч своих «наёмников».
А как же вторая армия мира? Неужели сейчас число пехоты сравнялось?
Походу это надолго
Теперь срочники тоже будут "добровольцами"
Сирию свою освободили уже? Конфликт, насколько я знаю, еще не закончился.
Асад мяса прислал
какой позор, каких-то то наемников с востока тянут... интересно что на ТВ скажут..
Нормальные мужики пришли на помощь
Главное чтоб только опять не перепутали
Какой же кромешный пиZдец
Ну что начало международной войны положено.
Найс оправдание присутствия срочников будет))
Так эти срочники о которых писали минобороны просто были добровольцами, вот оно что.
не понятно кто именно, арабы что-ли? дык они вообще никакие вояки
Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.
Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».