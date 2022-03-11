Назрели серьезные меры в отношении YouTube



🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.



🔻YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.



🔻Со стороны платформы не первый год идёт системное нарушение и полное игнорирование российских законов, а также решений российских судов.



🔻За последние 2 недели нарушения участились🔽🔽



🔻В адрес компании Google в отношении видеохостинга YouTube были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тыс. страниц.



🔻Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020 – 2021 гг). Включая информацию о способах употребления наркотиков, материалы с пропагандой суицидов, кадры расстрела людей.



🔻С момента начала специальной военной операции YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.



🔻Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции.



🔻Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с насилием и откровенным враньём о России, а при этом нашим СМИ «затыкают» рот на этой площадке?



🔻Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде?



🔻Или когда Google ограничивает Play market и отрезает большое количество наших организаций от возможности ведения и развития бизнеса?



🔻Мы по прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль?



🔻Очевидно, что YouTube целенаправленно «нарывается» на санкции со стороны регулятора.



🔻Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России.

Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.YouTube – один из самых злостных...