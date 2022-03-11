Минцифры не поддержало легализацию пиратства, но попросило отнестись к нему «с пониманием» Статьи редакции
При условии, что за ПО была внесена предоплата, и заменить его на российские аналоги пока нельзя.
Минцифры опубликовало заявление о приостановке деятельности на территории России крупных международных ИТ-компаний. Ведомство напомнило, что теперь они не могут поставлять оборудование, программное обеспечение или предоставлять услуги. До прояснения ситуации российским заказчикам рекомендовали пока не обращаться в суд.
Минцифры предложило IT-компаниям начать срочное обсуждение условий поэтапной передачи российскому бизнесу объектов инфраструктуры и компонентов информационных систем, нарушение в работе которых могут привести в сбоям в системах жизнеобеспечения.
Ведомство отметило, что не поддерживает легализацию использование пиратского ПО. Но просит «отнестись с пониманием» до замены на российские конкурентные аналоги и в случае, если заказчик внёс предоплату. «В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям», — добавили в ведомстве.
Минцифры также выступило против уголовной ответственности для глав офисов зарубежных компаний, прекративших деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что решение принимали не руководители, поэтому отвечать за него они не могут.
Понимаем.
До здравствуют торренты!!!
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А также передать ДНР и ЛНР трофейное украинское оружие.
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Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.