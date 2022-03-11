Новости
Грядущий корабль

Минцифры не поддержало легализацию пиратства, но попросило отнестись к нему «с пониманием» Статьи редакции

При условии, что за ПО была внесена предоплата, и заменить его на российские аналоги пока нельзя.

Минцифры опубликовало заявление о приостановке деятельности на территории России крупных международных ИТ-компаний. Ведомство напомнило, что теперь они не могут поставлять оборудование, программное обеспечение или предоставлять услуги. До прояснения ситуации российским заказчикам рекомендовали пока не обращаться в суд.

Минцифры предложило IT-компаниям начать срочное обсуждение условий поэтапной передачи российскому бизнесу объектов инфраструктуры и компонентов информационных систем, нарушение в работе которых могут привести в сбоям в системах жизнеобеспечения.

Ведомство отметило, что не поддерживает легализацию использование пиратского ПО. Но просит «отнестись с пониманием» до замены на российские конкурентные аналоги и в случае, если заказчик внёс предоплату. «В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям», — добавили в ведомстве.

Минцифры также выступило против уголовной ответственности для глав офисов зарубежных компаний, прекративших деятельность в России. В ведомстве подчеркнули, что решение принимали не руководители, поэтому отвечать за него они не могут.

#новости #пиратство

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Персональный супер_стар

Хоть у кого то хватает мозгов не бросаться в популизм, а оставаться хотя бы с уродливым, но человеческим лицом.

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Таинственный супер_стар

Вынимаем

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Скрытый американец

Это грех

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Таинственный супер_стар

Не трави

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Андрей Охапкин
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НикакойвойнысУкраиной

Понимаем.

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DISHER

До здравствуют торренты!!!

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Таинственный супер_стар

Понимаем

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Скрытый американец

Кого попросило?

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Новости
Sasha Shambilova
Европейские газеты Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken начали публиковать новости на русском языке Статьи редакции

«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».

53 53 комментария
175
Секретный ингредиент

Я скучаю по первым неделям пандемии в России когда я приходил домой и бросал куртку в стирку чтобы смыть с неё коронавирус

12 12 комментариев
90
angry cat
Тайные разработки
8 8 комментариев
105
Магомед Магомедов

Суицидники тут?

28 28 комментариев
24
Новости
Sasha Shambilova
Путин согласился отправить на Украину 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока Статьи редакции

А также передать ДНР и ЛНР трофейное украинское оружие.

136 136 комментариев
40
Новости
Ложный пёс_анон
Екатерина Мизулина призвала заблокировать YouTube

По её мнению, YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

Екатерина МиZулина🇷🇺
Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных...
Назрели серьезные меры в отношении YouTube

🔻Несмотря на все громкие публичные заявления YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия.

🔻YouTube – один из самых злостных нарушителей российского законодательства.

🔻Со стороны платформы не первый год идёт системное нарушение и полное игнорирование российских законов, а также решений российских судов.

🔻За последние 2 недели нарушения участились🔽🔽

🔻В адрес компании Google в отношении видеохостинга YouTube были направлены требования об удалении запрещенных материалов с более чем 101 тыс. страниц.

🔻Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020 – 2021 гг). Включая информацию о способах употребления наркотиков, материалы с пропагандой суицидов, кадры расстрела людей.

🔻С момента начала специальной военной операции YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

🔻Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции.

🔻Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с насилием и откровенным враньём о России, а при этом нашим СМИ «затыкают» рот на этой площадке?

🔻Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде?

🔻Или когда Google ограничивает Play market и отрезает большое количество наших организаций от возможности ведения и развития бизнеса?

🔻Мы по прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль?

🔻Очевидно, что YouTube целенаправленно «нарывается» на санкции со стороны регулятора.

🔻Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России.
107 107 комментариев
80
Офтоп
Кузькин отец
Микробиолог из МГУ об обвинениях в адрес Украины в создании биологического оружия

Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.

90 90 комментариев
458
Новости
Sasha Shambilova
Священника Иаонна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей по закону о «фейках» про российских военных из-за проповеди Статьи редакции

Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.

Фото Алексея Молоторенко, «7х7»
47 47 комментариев
80
Новости
Sasha Shambilova
Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии Статьи редакции

Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

166 166 комментариев
93
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