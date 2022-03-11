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Грядущий корабль

Суд отклонил иск правообладателя Свинки Пеппы к российскому бизнесмену из-за указа Путина о «недружественных» странах Статьи редакции

По мнению суда, компания злоупотребила своим правом, поскольку находится в Великобритании.

Арбитражный суд Кировской области отклонил иск британской компании One UK Limited к российскому предпринимателю, использовавшему изображение Свинки Пеппы. В решении суд сослался на новый указ Путина о «недружественных» странах, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

One UK Limited попросило взыскать 40 тысяч рублей с предпринимателя Ивана Кожевникова за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства. Он использовал изображения Свинки Пеппы и Папы Свина.

Суд не удовлетворил требование, сославшись на указ Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В решении отмечается, что истец злоупотребил своим правом, так как находится в Великобритании.

Корпоративные юристы утверждают, что пока такие решения касаются только споров вокруг объектов интеллектуальной собственности. Но возможно «зонтичное решение», на основании которого суды будут отказывать иностранным гражданам и юридическим лицам во всех исках. Тем самым будет введен иммунитет российских компаний от любых требований, претензий или исков.

Павел Чиков
правозащитник

#новости #суды #санкции

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Вова, но не Путин

Национализировали

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Оптимальный Куркумин

Ладно год всё таки может быть ещё странее.

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10
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Данила Романов

Впереди развал фин системы Турции, может какой ИГИЛ 2.0 вылезет на ближнем востоке

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Оптимальный Куркумин

Финансовая система Турции уже пару лет разваливается.
Поэтому не факт что там что-то будет в этом году.

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Данила Романов

Судя по графикам летят прямо в небо и это ускоряется из-за высоких цен на сырье плюс падение экспорта товаров и услуг в Россию.
Ситуация в Сирии тоже плохая, хочу напомнить, что неурожай 2011 стал катализатором событий.

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Гибкий космос

Сейчас национализируют и всё.

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8
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И засмеялся еще так неприятно.

ДА ЧТО ТАМ С ПЕППОЙ СЛУЧИЛОСЬ ТО?!!!

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1
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Гибкий космос

Национализировали.

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2
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Скрытый американец

Денацифицировали Пеппу, всё

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1
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И засмеялся еще так неприятно.

Можно в подводке немного подробнее о проблеме, ничего не понял.

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Оптимальный Куркумин

Мужик использовал пеппу без разрешения правообладателя, но суд постановил что так можно, потому что Путин сказал, что европейцы пидарасы.

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И засмеялся еще так неприятно.

Так мы теперь можем назвать ALT линукс "windows" и даже изображение форточек присобачить?

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Оптимальный Куркумин

Вы вообще всё что угодно можете делать с интеллектуальной собственностью, пока правообладатель в недружелюбной стране.

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7
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Оптимальный Куркумин

По сути это узаконивает пиратство.

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New

" использовал пеппу " - звучит как абьюз или харрасмент какой-то.
ужас....))))

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Банальный корабль

цап царап

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Предварительный корабль

Хороший прецедент, чтобы начать использовать Западу российские торговые марки и слать нахуй российских правообладателей

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Вова, но не Путин

Ага

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3
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Соме Дуде

блять, я ее даже в челябинской области видел, когда служил. при том, что сам из татарстана
кстати, челны известны не только своей толчанкой, но и камазами)

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Гибкий космос

Это какие? "Лада" там какая-нибудь?

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Вова, но не Путин

Она для Рено принадлежит

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Гибкий космос

Це зрада.

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Вова, но не Путин

Нынче модно быть изменником/иноагентом)

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Скрытый американец

Спутник и Мир

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Смелый корабль

Листочек сейчас пойдет нашивки с буквой Z и микимаусом на озоне продавать

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Гибкий космос

Когда уже разбан??

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Колючий холод

когда он откинется?

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Смелый корабль

Когда русские войска возьмут Киев

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Гибкий космос

Звучит как "никогда".

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Скрытый американец

Или в 882 году от Р. Хр.

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Колючий холод

И. Хр. ряльно 25 декабря родился?

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Скрытый американец

Не скажу

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Колючий холод

алёна швец два альбома выпустила, сижу слушаю

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Гибкий космос

Его 14 февраля на 30 дней забанили. Дальше сам.

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Колючий холод

44 февраля выходит, получается

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Скрытый американец

Спасибо за пруфы!

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Гибкий космос

Не дождёмся.

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Гибкий космос

Не ври, это твой бизнес план. Ещё и на вб зарядишь.

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Скрытый американец

В решении отмечается, что истец злоупотребил своим правом, так как подал иск в "суд" государства-изгоя

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Магомед-Султан Байболатович

Свинка Пепа НАШ!

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Blessed
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Андрей Николаевич

Можно снова выкладывать на витрины зарядники Apple по 250р?

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