Суд отклонил иск правообладателя Свинки Пеппы к российскому бизнесмену из-за указа Путина о «недружественных» странах Статьи редакции
По мнению суда, компания злоупотребила своим правом, поскольку находится в Великобритании.
Арбитражный суд Кировской области отклонил иск британской компании One UK Limited к российскому предпринимателю, использовавшему изображение Свинки Пеппы. В решении суд сослался на новый указ Путина о «недружественных» странах, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
One UK Limited попросило взыскать 40 тысяч рублей с предпринимателя Ивана Кожевникова за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства. Он использовал изображения Свинки Пеппы и Папы Свина.
Суд не удовлетворил требование, сославшись на указ Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В решении отмечается, что истец злоупотребил своим правом, так как находится в Великобритании.
Национализировали
Ладно год всё таки может быть ещё странее.
Впереди развал фин системы Турции, может какой ИГИЛ 2.0 вылезет на ближнем востоке
Финансовая система Турции уже пару лет разваливается.
Поэтому не факт что там что-то будет в этом году.
Судя по графикам летят прямо в небо и это ускоряется из-за высоких цен на сырье плюс падение экспорта товаров и услуг в Россию.
Ситуация в Сирии тоже плохая, хочу напомнить, что неурожай 2011 стал катализатором событий.
ДА ЧТО ТАМ С ПЕППОЙ СЛУЧИЛОСЬ ТО?!!!
Можно в подводке немного подробнее о проблеме, ничего не понял.
Мужик использовал пеппу без разрешения правообладателя, но суд постановил что так можно, потому что Путин сказал, что европейцы пидарасы.
Так мы теперь можем назвать ALT линукс "windows" и даже изображение форточек присобачить?
Вы вообще всё что угодно можете делать с интеллектуальной собственностью, пока правообладатель в недружелюбной стране.
По сути это узаконивает пиратство.
" использовал пеппу " - звучит как абьюз или харрасмент какой-то.
ужас....))))
Ага
блять, я ее даже в челябинской области видел, когда служил. при том, что сам из татарстана
кстати, челны известны не только своей толчанкой, но и камазами)
Она для Рено принадлежит
Нынче модно быть изменником/иноагентом)
Свинка Пепа НАШ!
Можно снова выкладывать на витрины зарядники Apple по 250р?
Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».
А также передать ДНР и ЛНР трофейное украинское оружие.
Работу самой Meta тоже попросили запретить.
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.