Корпоративные юристы утверждают, что пока такие решения касаются только споров вокруг объектов интеллектуальной собственности. Но возможно «зонтичное решение», на основании которого суды будут отказывать иностранным гражданам и юридическим лицам во всех исках. Тем самым будет введен иммунитет российских компаний от любых требований, претензий или исков.