Работу самой Meta тоже попросили запретить.

Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к инстаграму.

СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta о пропаганде терроризма и возбуждению ненависти и вражды с угрозой применения насилия(статьи 280 и 205.1 УК РФ).