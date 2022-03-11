Новости
Южный цветок

Генпрокуратура попросила признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в РФ Статьи редакции

Работу самой Meta тоже попросили запретить.

Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к инстаграму.

СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta о пропаганде терроризма и возбуждению ненависти и вражды с угрозой применения насилия(статьи 280 и 205.1 УК РФ).

Генпрокуратура назвала это ответной мерой на решение Meta разрешить пользователям использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии. Это назвали направленными действиями на разжигание ненависти и вражды к гражданам.

Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения.

СК РФ
Новости
Sasha Shambilova
Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии Статьи редакции

Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

#новости

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156 комментариев
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Гибкий космос

Бля, лол, вот это они в разнос пошли.Совсем ёбу дали.

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107
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Скрытый американец

Агония

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35
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умный человек

Барто

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18
1 комментарий
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Даулет Тургалиев

Мне кажется после Мемориала ваще похуй стало, если не раньше

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15
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Renat Tuyushev

почему ебу дали? все правильно делают.

либерахи, ржу с вас, давайте активнее дизайте, а то перемогу сдобувать надо жеж)))) че так слабо?))

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–50
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Достаточный фитиль

Извини, ты не мог бы хуй пригожина из своего рта убрать, не понятно что ты там говоришь.

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35
3 комментария
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Alex Blake

Пу**н обещает рост на "новом технологическом уровне"💪

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10
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Darksolunicorn

Когда ты стар настолько, что ножки как у ребеночка играют.
Милота ^_^

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4
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Иван Поварёшкин

Что у него с голосом? Он чуть не плачет или долго орал на кого-то?

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2
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Андрей Охапкин

Наверное это после сегодняшнего заявления Meta

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5
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Александр Чекета

Казус-белли

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1
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Metalcoreman

уже дальше даже беларусов прут

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1
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Вадимка

А как теперь на ноготочки записываться??????

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72
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Harry Callahan

Ноготочки - это буржуйская тема. Нам такое ни к чему.

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14
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рязанский сахар

Лес будет неудобно валить с ноготочками

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41
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Mikhail

Мешок картошки не удобно будет тягать ноготочками.

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0
2 комментария
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Chef

письмами до востребования, как раз отрастут

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2
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Duard Kuban

Ютуб - ДА ДАВАЙ ДА ДА

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51
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рязанский сахар

Следующий на очереди

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32
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Chef

ЕБОШ!1

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2
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Олег Дударев

ну они разрешили призывать к смерти, не самое здравое решение

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39
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Павел Фадин

Согласен, это немного пиздец.

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43
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notty notty

Также как нападение на соседнюю страну

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44
14 комментариев
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Ферман спас Россию

А что ты думаешь насчёт той спецоперации, которую гитлер в сорок первом затеял? Пиздец ли было призывать к "смерти фашистским оккупантам"? Думаешь ли ты, что слегка перебор был?
Помню, они тоже Киев бомбили.

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11
2 комментария
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Александр Чекета

Нет ничего такого в уничтожении оккупантов.

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4
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Громкий алмаз

Что плохого в призывах к смерти для лупы и пупы?

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2
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Сливовий Вомбат

Нужно посылать убийцам-оккупантам лучи добра

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0
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Товарищ

Инста это бомба. Бабы на говно изведутся, особенно из глубинных.

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32
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Konstantin

Они уже все себе каналы в телеге завели

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6
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SadDamnWhoSaid

В каналах тг неудобно писать «ты красотка!» - «ты тоже, Дашенька!»

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3
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Сергей Панфилов

Ведь реально это самая аполитичная соцсеть. Даже не помню чтобы кого-то привлекали за пост там

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2
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Александр Борродач

Сложно привлечь того, чей ник состоит из условных 4 букв и 4 цифр, привязанный к профилю номер телефона неизвестен, а руководство компании отвечает на запросы отписками, если вообще отвечает.

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0
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Владимир Березин

У них еще TLC на днях отобрали...

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1
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Таинственный супер_стар

Генпрокуратура: НЫЫЫААААА

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22
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Арбитражный хот-дог
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3
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Владимир Керенский

А кто собственно вынуждал Мету нести подобную хуйню про снятие запрета на агрессию в сторону России? Сами же блядь своими действиями ухудшают ситуацию

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6
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Александр Чекета

А кто вынуждал рф развязывать агрессивную войну? Сами же блядь ухудшают ситуацию.

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25
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Владимир Керенский

Действия Facebook никак не оправдывают действия Российской Федерации, но и не дают ему права заниматься хуйней

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7
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Михаэль Архангел

Да тут как то мутно. Пыня на соседнюю страну напал и тут же понеслась отмена со всех сторон в лице частных компаний. Которая по факту только помогает строить тут пыне тоталитаризм и чебурнеты

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2
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SadDamnWhoSaid

Вотэбаутизм пропутинских vs вотэбаутизм украинцев, великая битва

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–2
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Ilya Uu

Как бы да...с другой стороны, хорошо когда идет закрытие с нашей стороны, а не наоборот.

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0
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Добро и позитив
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15
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Вышел на связь

Они лишили работы всех SMM-щиков!

Сколько их в стране? Каждый зумер?

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14
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boqdanovski

– Кремль, сколько военных рф погибло на «специальной военной операции» в Украине?

– Ответили в директ

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14
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Украинский Мурод

И WhatsApp? А как же родительские чаты?

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9
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Карнеги Молл
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15
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Михаил

Тем временем вк

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10
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Декоративный коктейль

вк может пойти только нахуй

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2
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Darth Felus

Этот пиздец заставляет только сильнее сопротивляться этому мордору.

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6
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Летний ихтиандр

Ща как встанем с дивана

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14
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Коровка спасла Россию

Весь мир - экстремизм, а ты в нем - Генеральная прокуратура РФ

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2
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Коровка спасла Россию
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3
1 комментарий
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Олег Веснин

@Дон Бот

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0
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Дон Бот

Весь мир - экстремизм ДОН, а ты в нем - Генеральная прокуратура РФ

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0
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Специализированный цветок
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10
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Недоденацифицированный

В РФ своя метавселенная

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9
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boqdanovski

Пуляндия

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2
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the KO3AK

Манямирок.

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1
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Соколов Андрей

черные дни на улице Бузовой, Диденко, Волочковой и сотен инста-докторов, тренеров успешного успеха. И ноготочкам пизда

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8
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Гибкий космос

И чего, все пользователи фб сразу в экстремисты попадут??

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7
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Недоденацифицированный

Следуя букве закона - да

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3
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Alexey Shirshov

Метаррористы

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3
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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ
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7
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Алексей Токарев

он гуманоид))

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0
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Прежний Кирилл

С плонеты жопа

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4
1 комментарий
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Ioanne

Сообщение удалено

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0
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Oliveshka

Теееерпим, теееерпим...

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7
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StarDog

Даже здесь, в Украине, мы услышали как на востоке взвыли инстасамки

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5
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Гоша Симанский

Лучшем решением будет Цукербергу сказать "экстремистская организация - это ваша **зда", в стиле этого аккаунта KFC

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5
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Словесный Интервент

Кто бы мог подумать, что из всех соцсетей твиттера/инсты/ютуба/фейсбука дольше всех проживет ЮТУБ!

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5
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Михаил

Получается все кто купил акции меты на бирже спонсируют экстремистов ? Сколько за это по сегодняшнему ук светит ? Так же как и те кто приобрел биржевые фонды на индекс сп500 , насдак и тд там тоже во всех есть часть меты

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4
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Yggdrasil

Ну че, ебанет теперь?

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4
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Андрей Николаевич

Вот Вам и СИМПЛ-ДИМПЛ

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3
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лала лало

Нет, попыт

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3
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Андрей Николаевич

Придется юзать VPN?

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0
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Sergey Bevzuk

Сумна новина

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3
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Святой ихтиандр

Да закрывайте сразу всё нахуй....
...хотя кроме TJ плиз.

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3
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Who am I

Инста Блогеры, которые делали посты в поддержку политики партии щас прихуели, я думаю

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3
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Прежний Кирилл

Я всегда знал что с цукербергом что-то не так, а оно вон что..

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–7
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Прежний Кирилл

Экстремист он оказывается, его нужно посадить давно

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–7
3 комментария
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Валерий Миллер

Недостаточно. Нужно всех пользователей Фейсбука объявит нацыстами.

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1
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Александр Чекета

Скоро останется только путин и нацисты.

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5
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Субъективный хот-дог

Мало того что компании уходят и люди теряют работу, так ещё и инстаграмщицы выходит на рынок труда….

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2
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Тимофей Сытов

Ну на этом рынке мест всегда много, проститутошная открыта 24/7.

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1
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Zloy

Ну так многие хотели всех этих блогеров на завод отправить

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0
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Добро и позитив

Инфоцыгане в шоке

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Nik Valentine

Чебурнет в паре шагов

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2
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Коровка спасла Россию

Найди экстремиста :

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2
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Maxim Maximov

хотя бы написали из-за чего так, а то как обычно кровожадный режим не дает жизни

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Сергей Панфилов

А чё, красиво, мета конечно долбоебы

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Железнодорожный магнит

Адский разгон, нам пизда!

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qweqwe

Эх зачем только выкладывал туда фото все эти 8 лет :(

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Показательный франт

Страшнее санкций могут быть только контрсанкции.

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1
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Вова, но не Путин

Ватсап тоже заблокируйте!

А то полковник Дуров без работы сидит

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1
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Митрополит всея TJ

Там куча брендов одежды и т.д. Сам там через аккаунты кухню себе выбирал и покупал. А сейчас они просто решили еще больше масла в огонь подлить в развал бизнеса.

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Denis Pankratov

Будут сидеть через vpn

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1 комментарий
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Зоибана Вафля

Бля, надеюсь хуйло откинется нахуй летом. И будем жить нормально. А по ситуации впн и на инсту теперь хех.

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Владимир Потехин

WhatsApp RIP, помянем.

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Физический каякер

Хе, Кадыров будет в Одноклассниках

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Дмитрий Коннов

Как же шугаринг? Кошмар

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