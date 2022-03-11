Генпрокуратура попросила признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в РФ Статьи редакции
Работу самой Meta тоже попросили запретить.
Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к инстаграму.
СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta о пропаганде терроризма и возбуждению ненависти и вражды с угрозой применения насилия(статьи 280 и 205.1 УК РФ).
Генпрокуратура назвала это ответной мерой на решение Meta разрешить пользователям использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии. Это назвали направленными действиями на разжигание ненависти и вражды к гражданам.
Барто
Мне кажется после Мемориала ваще похуй стало, если не раньше
почему ебу дали? все правильно делают.
либерахи, ржу с вас, давайте активнее дизайте, а то перемогу сдобувать надо жеж)))) че так слабо?))
Пу**н обещает рост на "новом технологическом уровне"💪
Когда ты стар настолько, что ножки как у ребеночка играют.
Милота ^_^
Что у него с голосом? Он чуть не плачет или долго орал на кого-то?
Наверное это после сегодняшнего заявления Meta
Казус-белли
уже дальше даже беларусов прут
А как теперь на ноготочки записываться??????
Ноготочки - это буржуйская тема. Нам такое ни к чему.
Лес будет неудобно валить с ноготочками
Мешок картошки не удобно будет тягать ноготочками.
письмами до востребования, как раз отрастут
Ютуб - ДА ДАВАЙ ДА ДА
Следующий на очереди
ЕБОШ!1
ну они разрешили призывать к смерти, не самое здравое решение
Согласен, это немного пиздец.
Также как нападение на соседнюю страну
А что ты думаешь насчёт той спецоперации, которую гитлер в сорок первом затеял? Пиздец ли было призывать к "смерти фашистским оккупантам"? Думаешь ли ты, что слегка перебор был?
Помню, они тоже Киев бомбили.
Нет ничего такого в уничтожении оккупантов.
Нужно посылать убийцам-оккупантам лучи добра
Инста это бомба. Бабы на говно изведутся, особенно из глубинных.
Они уже все себе каналы в телеге завели
В каналах тг неудобно писать «ты красотка!» - «ты тоже, Дашенька!»
Ведь реально это самая аполитичная соцсеть. Даже не помню чтобы кого-то привлекали за пост там
Сложно привлечь того, чей ник состоит из условных 4 букв и 4 цифр, привязанный к профилю номер телефона неизвестен, а руководство компании отвечает на запросы отписками, если вообще отвечает.
У них еще TLC на днях отобрали...
А кто собственно вынуждал Мету нести подобную хуйню про снятие запрета на агрессию в сторону России? Сами же блядь своими действиями ухудшают ситуацию
А кто вынуждал рф развязывать агрессивную войну? Сами же блядь ухудшают ситуацию.
Действия Facebook никак не оправдывают действия Российской Федерации, но и не дают ему права заниматься хуйней
Да тут как то мутно. Пыня на соседнюю страну напал и тут же понеслась отмена со всех сторон в лице частных компаний. Которая по факту только помогает строить тут пыне тоталитаризм и чебурнеты
Вотэбаутизм пропутинских vs вотэбаутизм украинцев, великая битва
Как бы да...с другой стороны, хорошо когда идет закрытие с нашей стороны, а не наоборот.
Они лишили работы всех SMM-щиков!
Сколько их в стране? Каждый зумер?
– Кремль, сколько военных рф погибло на «специальной военной операции» в Украине?
– Ответили в директ
Тем временем вк
Этот пиздец заставляет только сильнее сопротивляться этому мордору.
Весь мир - экстремизм, а ты в нем - Генеральная прокуратура РФ
@Дон Бот
Весь мир - экстремизм ДОН, а ты в нем - Генеральная прокуратура РФ
В РФ своя метавселенная
Пуляндия
Манямирок.
черные дни на улице Бузовой, Диденко, Волочковой и сотен инста-докторов, тренеров успешного успеха. И ноготочкам пизда
Следуя букве закона - да
Метаррористы
он гуманоид))
Сообщение удалено
Теееерпим, теееерпим...
Даже здесь, в Украине, мы услышали как на востоке взвыли инстасамки
Лучшем решением будет Цукербергу сказать "экстремистская организация - это ваша **зда", в стиле этого аккаунта KFC
Кто бы мог подумать, что из всех соцсетей твиттера/инсты/ютуба/фейсбука дольше всех проживет ЮТУБ!
Получается все кто купил акции меты на бирже спонсируют экстремистов ? Сколько за это по сегодняшнему ук светит ? Так же как и те кто приобрел биржевые фонды на индекс сп500 , насдак и тд там тоже во всех есть часть меты
Ну че, ебанет теперь?
Вот Вам и СИМПЛ-ДИМПЛ
Нет, попыт
Придется юзать VPN?
Сумна новина
Инста Блогеры, которые делали посты в поддержку политики партии щас прихуели, я думаю
Недостаточно. Нужно всех пользователей Фейсбука объявит нацыстами.
Скоро останется только путин и нацисты.
Ну на этом рынке мест всегда много, проститутошная открыта 24/7.
Ну так многие хотели всех этих блогеров на завод отправить
Инфоцыгане в шоке
Чебурнет в паре шагов
Найди экстремиста :
хотя бы написали из-за чего так, а то как обычно кровожадный режим не дает жизни
А чё, красиво, мета конечно долбоебы
Эх зачем только выкладывал туда фото все эти 8 лет :(
Ватсап тоже заблокируйте!
А то полковник Дуров без работы сидит
Там куча брендов одежды и т.д. Сам там через аккаунты кухню себе выбирал и покупал. А сейчас они просто решили еще больше масла в огонь подлить в развал бизнеса.
Будут сидеть через vpn
Бля, надеюсь хуйло откинется нахуй летом. И будем жить нормально. А по ситуации впн и на инсту теперь хех.
WhatsApp RIP, помянем.
Как же шугаринг? Кошмар
Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.
А также передать ДНР и ЛНР трофейное украинское оружие.
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».