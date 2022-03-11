Генпрокуратура попросила признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России Статьи редакции
Это ответ на разрешение Meta использовать в некоторых странах «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.
Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к инстаграму.
СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta о пропаганде терроризма и возбуждению ненависти и вражды с угрозой применения насилия(статьи 280 и 205.1 УК РФ).
Генпрокуратура назвала это ответной мерой на решение Meta разрешить пользователям использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии. Это назвали направленными действиями на разжигание ненависти и вражды к гражданам.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что те, кто продолжит пользоваться сервисами Meta считаться экстремистами не будут.
Барто
Власти
почему ебу дали? все правильно делают.
либерахи, ржу с вас, давайте активнее дизайте, а то перемогу сдобувать надо жеж)))) че так слабо?))
Мне кажется после Мемориала ваще похуй стало, если не раньше
Пу**н обещает рост на "новом технологическом уровне"💪
Когда ты стар настолько, что ножки как у ребеночка играют.
Милота ^_^
Что у него с голосом? Он чуть не плачет или долго орал на кого-то?
Ты про Meta надеюсь, да?
Потому что тут они явна нихуя не правы. И блочат их абсолютно по делу. Я против, прости господи, военной операции, и Путина не люблю но блять, что за хуйня? Какого хуя Meta решает кому можно желать смерти, а кому нет. По моему это уже перебор ебанутости и самая настоящая цензура. Что завтра? Разрешат ссать на ебало русскому, если он за Путина?
Если первые дни санкции я думал, «так нам и надо», то сейчас я думаю «что они охуевшие пидорасы». И моя ненависть смещается с тех кто затеял «военную операцию», на тех кто вводит санкции. Запад сейчас оказывает прям максимальную поддержку Путину, прям из-за всех сил старается сделать ему хорошо. Жаль что они этого не понимают (
А почему украинцам когда их бомбят нельзя желать смерти двум фюрерам? Причем тут все русские?
На украинцев напали,но украинцам нельзя желать смерти напавшим. Это ж бред
Наверное это после сегодняшнего заявления Meta
Казус-белли
уже дальше даже беларусов прут
А как теперь на ноготочки записываться??????
Ноготочки - это буржуйская тема. Нам такое ни к чему.
Лес будет неудобно валить с ноготочками
Мешок картошки не удобно будет тягать ноготочками.
Захотела записаться на ноготочки, записали на завод!
письмами до востребования, как раз отрастут
Через "собес" в 314ом кабинете!
ну они разрешили призывать к смерти, не самое здравое решение
Согласен, это немного пиздец.
Также как нападение на соседнюю страну
А что ты думаешь насчёт той спецоперации, которую гитлер в сорок первом затеял? Пиздец ли было призывать к "смерти фашистским оккупантам"? Думаешь ли ты, что слегка перебор был?
Помню, они тоже Киев бомбили.
В том что ты сегодня призываешь к смерти лупы, завтра васи, потом оли, потом всех с горбатыми носами, потом стоишь на площади в толпе и ликуешь в честь публичных казней. Нельзя быть пещерным чуваком на пол-шишечки. Ты либо цивилизованный, либо дикарь.
Нет ничего такого в уничтожении оккупантов.
Советские плакаты во времена вов (тогда соцсеточек просто не было)
Нужно посылать убийцам-оккупантам лучи добра
Не призывать, а желать. Интервентам, напавшим без объявления войны. Так и представляю, как "патриоты" в 1941-м орут - "Запретить говорить 'смерть фашистам'!"
дали людям пар спустить, иначе всех бы забанить пришлось)
от того что Тарас из Ужгорода напишет в фейсбуке бей оккупантов никому хуже станет)
Как на счёт советских плакатов времён войны?
Ютуб - ДА ДАВАЙ ДА ДА
Следующий на очереди
ЕБОШ!1
Инста это бомба. Бабы на говно изведутся, особенно из глубинных.
Они уже все себе каналы в телеге завели
В каналах тг неудобно писать «ты красотка!» - «ты тоже, Дашенька!»
Ведь реально это самая аполитичная соцсеть. Даже не помню чтобы кого-то привлекали за пост там
За фотки на фоне храмов разве не оттуда привлекали?
У нас наши региональные политики в инсте военную риторику выкладывают, особенно после того как о первых потерях из нашего региона официально сообщили.
Тогда решили сразу попиариться на смерти солдат, мерзота
Сложно привлечь того, чей ник состоит из условных 4 букв и 4 цифр, привязанный к профилю номер телефона неизвестен, а руководство компании отвечает на запросы отписками, если вообще отвечает.
У них еще TLC на днях отобрали...
Так они обычно как раз путинский электорат.
А кто собственно вынуждал Мету нести подобную хуйню про снятие запрета на агрессию в сторону России? Сами же блядь своими действиями ухудшают ситуацию
А кто вынуждал рф развязывать агрессивную войну? Сами же блядь ухудшают ситуацию.
А есть оффициальное заявление?
у меня есть подозрение, что они сделали это специально. типа, не мы сами ушли, а нас выгнали.
Как бы да...с другой стороны, хорошо когда идет закрытие с нашей стороны, а не наоборот.
– Кремль, сколько военных рф погибло на «специальной военной операции» в Украине?
– Ответили в директ
Они лишили работы всех SMM-щиков!
Сколько их в стране? Каждый зумер?
Не просто лишили.
Теперь это экстремизм.
Этот пиздец заставляет только сильнее сопротивляться этому мордору.
Весь мир - экстремизм, а ты в нем - Генеральная прокуратура РФ
В РФ своя метавселенная
Пуляндия
Манямирок.
Тем временем вк
черные дни на улице Бузовой, Диденко, Волочковой и сотен инста-докторов, тренеров успешного успеха. И ноготочкам пизда
Лучшем решением будет Цукербергу сказать "экстремистская организация - это ваша **зда", в стиле этого аккаунта KFC
Получается все кто купил акции меты на бирже спонсируют экстремистов ? Сколько за это по сегодняшнему ук светит ? Так же как и те кто приобрел биржевые фонды на индекс сп500 , насдак и тд там тоже во всех есть часть меты
Теееерпим, теееерпим...
Все ещё теерпим...
Даже здесь, в Украине, мы услышали как на востоке взвыли инстасамки
Инста Блогеры, которые делали посты в поддержку политики партии щас прихуели, я думаю
Кто бы мог подумать, что из всех соцсетей твиттера/инсты/ютуба/фейсбука дольше всех проживет ЮТУБ!
Недостаточно. Нужно всех пользователей Фейсбука объявит нацыстами.
Вот Вам и СИМПЛ-ДИМПЛ
Найди экстремиста :
Сумна новина
Ну че, ебанет теперь?
Там куча брендов одежды и т.д. Сам там через аккаунты кухню себе выбирал и покупал. А сейчас они просто решили еще больше масла в огонь подлить в развал бизнеса.
Чебурнет в паре шагов
Ребят, это прекрасно. Только представьте, что их оценки последствий таких блокировок для психики населения будут также точны как их планы и прогнозы по "спецоперации". Они сейчас вступают на такую территорию, где не работает никакая теория и предположения. никто попросту не имеет такого опыта. Они оглядываются на Китай и думают "и мы так можем". Но Китай изолировался ещё до того, как население пристрастилось к интернету - это совершенно другая ситуация. Теперь уже чем хуже тем лучше.
Инфоцыгане в шоке
Эх зачем только выкладывал туда фото все эти 8 лет :(
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».
Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.