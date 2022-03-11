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Южный цветок

Генпрокуратура попросила признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России Статьи редакции

Это ответ на разрешение Meta использовать в некоторых странах «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.

253 253 комментария
22 575 просмотров

Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к инстаграму.

СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta о пропаганде терроризма и возбуждению ненависти и вражды с угрозой применения насилия(статьи 280 и 205.1 УК РФ).

Генпрокуратура назвала это ответной мерой на решение Meta разрешить пользователям использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии. Это назвали направленными действиями на разжигание ненависти и вражды к гражданам.

Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения.

СК РФ

Сенатор Андрей Клишас заявил, что те, кто продолжит пользоваться сервисами Meta считаться экстремистами не будут.

Новости
Sasha Shambilova
Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии Статьи редакции

Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

#новости

253 253 комментария
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253 комментария
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Гибкий космос

Бля, лол, вот это они в разнос пошли.Совсем ёбу дали.

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216
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Скрытый американец

Агония

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83
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умный человек

Барто

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64
2 комментария
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Dan Master

Власти

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0
1 комментарий
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Renat Tuyushev

почему ебу дали? все правильно делают.

либерахи, ржу с вас, давайте активнее дизайте, а то перемогу сдобувать надо жеж)))) че так слабо?))

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–120
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Достаточный фитиль

Извини, ты не мог бы хуй пригожина из своего рта убрать, не понятно что ты там говоришь.

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108
5 комментариев
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Даулет Тургалиев

Мне кажется после Мемориала ваще похуй стало, если не раньше

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30
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Alex Blake

Пу**н обещает рост на "новом технологическом уровне"💪

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21
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Darksolunicorn

Когда ты стар настолько, что ножки как у ребеночка играют.
Милота ^_^

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23
3 комментария
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Арбитражный хот-дог

Извините

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10
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Иван Поварёшкин

Что у него с голосом? Он чуть не плачет или долго орал на кого-то?

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9
1 комментарий
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Евгений Лазарев

Ты про Meta надеюсь, да?
Потому что тут они явна нихуя не правы. И блочат их абсолютно по делу. Я против, прости господи, военной операции, и Путина не люблю но блять, что за хуйня? Какого хуя Meta решает кому можно желать смерти, а кому нет. По моему это уже перебор ебанутости и самая настоящая цензура. Что завтра? Разрешат ссать на ебало русскому, если он за Путина?
Если первые дни санкции я думал, «так нам и надо», то сейчас я думаю «что они охуевшие пидорасы». И моя ненависть смещается с тех кто затеял «военную операцию», на тех кто вводит санкции. Запад сейчас оказывает прям максимальную поддержку Путину, прям из-за всех сил старается сделать ему хорошо. Жаль что они этого не понимают (

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5
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Попкорноед

А почему украинцам когда их бомбят нельзя желать смерти двум фюрерам? Причем тут все русские?

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4 комментария
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Попкорноед

На украинцев напали,но украинцам нельзя желать смерти напавшим. Это ж бред

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4
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Андрей Охапкин

Наверное это после сегодняшнего заявления Meta

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6
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Александр Чекета

Казус-белли

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4
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Metalcoreman

уже дальше даже беларусов прут

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1
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Вадимка

А как теперь на ноготочки записываться??????

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127
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Harry Callahan

Ноготочки - это буржуйская тема. Нам такое ни к чему.

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47
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рязанский сахар

Лес будет неудобно валить с ноготочками

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93
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Mikhail

Мешок картошки не удобно будет тягать ноготочками.

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2
2 комментария
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Empathy

Захотела записаться на ноготочки, записали на завод!

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2
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Chef

письмами до востребования, как раз отрастут

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4
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Собачий кавалер

я политикой не интересуюсь

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3
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Empathy

Через "собес" в 314ом кабинете!

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1
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Олег Дударев

ну они разрешили призывать к смерти, не самое здравое решение

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81
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Павел Фадин

Согласен, это немного пиздец.

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78
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notty notty

Также как нападение на соседнюю страну

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100
21 комментарий
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Ферман спас Россию

А что ты думаешь насчёт той спецоперации, которую гитлер в сорок первом затеял? Пиздец ли было призывать к "смерти фашистским оккупантам"? Думаешь ли ты, что слегка перебор был?
Помню, они тоже Киев бомбили.

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31
6 комментариев
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Громкий алмаз

Что плохого в призывах к смерти для лупы и пупы?

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10
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Арсений Зябликов

В том что ты сегодня призываешь к смерти лупы, завтра васи, потом оли, потом всех с горбатыми носами, потом стоишь на площади в толпе и ликуешь в честь публичных казней. Нельзя быть пещерным чуваком на пол-шишечки. Ты либо цивилизованный, либо дикарь.

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4
2 комментария
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Александр Чекета

Нет ничего такого в уничтожении оккупантов.

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9
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Alex Vause

Советские плакаты во времена вов (тогда соцсеточек просто не было)

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3
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Сливовий Вомбат

Нужно посылать убийцам-оккупантам лучи добра

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2
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Emmet Brown

Не призывать, а желать. Интервентам, напавшим без объявления войны. Так и представляю, как "патриоты" в 1941-м орут - "Запретить говорить 'смерть фашистам'!"

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Амид Сапилеп

дали людям пар спустить, иначе всех бы забанить пришлось)
от того что Тарас из Ужгорода напишет в фейсбуке бей оккупантов никому хуже станет)

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1
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Аристотель Аваносов

Как на счёт советских плакатов времён войны?

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0
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Duard Kuban

Ютуб - ДА ДАВАЙ ДА ДА

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76
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рязанский сахар

Следующий на очереди

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54
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Достойный Данила

Кто последний?

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2 комментария
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Chef

ЕБОШ!1

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5
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Товарищ

Инста это бомба. Бабы на говно изведутся, особенно из глубинных.

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64
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Konstantin

Они уже все себе каналы в телеге завели

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18
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SadDamnWhoSaid

В каналах тг неудобно писать «ты красотка!» - «ты тоже, Дашенька!»

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26
1 комментарий
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Сергей Панфилов

Ведь реально это самая аполитичная соцсеть. Даже не помню чтобы кого-то привлекали за пост там

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7
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Skomorokh

За фотки на фоне храмов разве не оттуда привлекали?

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3
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Майка Ника

У нас наши региональные политики в инсте военную риторику выкладывают, особенно после того как о первых потерях из нашего региона официально сообщили.

Тогда решили сразу попиариться на смерти солдат, мерзота

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Александр Борродач

Сложно привлечь того, чей ник состоит из условных 4 букв и 4 цифр, привязанный к профилю номер телефона неизвестен, а руководство компании отвечает на запросы отписками, если вообще отвечает.

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0
1 комментарий
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Владимир Березин

У них еще TLC на днях отобрали...

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1
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Сергей Кузнецов

Так они обычно как раз путинский электорат.

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0
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Владимир Керенский

А кто собственно вынуждал Мету нести подобную хуйню про снятие запрета на агрессию в сторону России? Сами же блядь своими действиями ухудшают ситуацию

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17
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Александр Чекета

А кто вынуждал рф развязывать агрессивную войну? Сами же блядь ухудшают ситуацию.

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62
12 комментариев
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Stoned Jesus

А есть оффициальное заявление?

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0
2 комментария
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George Jejeya

у меня есть подозрение, что они сделали это специально. типа, не мы сами ушли, а нас выгнали.

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0
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Ilya Uu

Как бы да...с другой стороны, хорошо когда идет закрытие с нашей стороны, а не наоборот.

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–2
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boqdanovski

– Кремль, сколько военных рф погибло на «специальной военной операции» в Украине?

– Ответили в директ

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40
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Специализированный цветок
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36
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Таинственный супер_стар

Генпрокуратура: НЫЫЫААААА

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33
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Арбитражный хот-дог
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6
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Украинский Мурод

И WhatsApp? А как же родительские чаты?

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19
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Карнеги Молл
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36
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Бюджетный Опарыш
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1
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Вышел на связь

Они лишили работы всех SMM-щиков!

Сколько их в стране? Каждый зумер?

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28
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Maksim Florov

Не просто лишили.
Теперь это экстремизм.

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1
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Darth Felus

Этот пиздец заставляет только сильнее сопротивляться этому мордору.

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11
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Летний ихтиандр

Ща как встанем с дивана

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49
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Коровка спасла Россию

Весь мир - экстремизм, а ты в нем - Генеральная прокуратура РФ

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4 комментария
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Бумажный томагавк_два

только штаны подтяну

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Недоденацифицированный

В РФ своя метавселенная

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17
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boqdanovski

Пуляндия

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6
2 комментария
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the KO3AK

Манямирок.

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2
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Михаил

Тем временем вк

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15
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Декоративный коктейль

вк может пойти только нахуй

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10
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Соколов Андрей

черные дни на улице Бузовой, Диденко, Волочковой и сотен инста-докторов, тренеров успешного успеха. И ноготочкам пизда

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17
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Добро и позитив
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16
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Гоша Симанский

Лучшем решением будет Цукербергу сказать "экстремистская организация - это ваша **зда", в стиле этого аккаунта KFC

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15
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Михаил

Получается все кто купил акции меты на бирже спонсируют экстремистов ? Сколько за это по сегодняшнему ук светит ? Так же как и те кто приобрел биржевые фонды на индекс сп500 , насдак и тд там тоже во всех есть часть меты

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13
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Oliveshka

Теееерпим, теееерпим...

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14
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Mikhail

Все ещё теерпим...

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0
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StarDog

Даже здесь, в Украине, мы услышали как на востоке взвыли инстасамки

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13
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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ
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9
4 комментария
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Гибкий космос

И чего, все пользователи фб сразу в экстремисты попадут??

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9
2 комментария
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Who am I

Инста Блогеры, которые делали посты в поддержку политики партии щас прихуели, я думаю

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9
1 комментарий
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Словесный Интервент

Кто бы мог подумать, что из всех соцсетей твиттера/инсты/ютуба/фейсбука дольше всех проживет ЮТУБ!

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7
2 комментария
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Валерий Миллер

Недостаточно. Нужно всех пользователей Фейсбука объявит нацыстами.

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2
2 комментария
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Андрей Николаевич

Вот Вам и СИМПЛ-ДИМПЛ

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4
2 комментария
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Коровка спасла Россию

Найди экстремиста :

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5
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Субъективный хот-дог

Мало того что компании уходят и люди теряют работу, так ещё и инстаграмщицы выходит на рынок труда….

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4
2 комментария
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Sergey Bevzuk

Сумна новина

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4
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Святой ихтиандр

Да закрывайте сразу всё нахуй....
...хотя кроме TJ плиз.

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4
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Yggdrasil

Ну че, ебанет теперь?

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4
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Прежний Кирилл

Я всегда знал что с цукербергом что-то не так, а оно вон что..

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–8
6 комментариев
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Митрополит всея TJ

Там куча брендов одежды и т.д. Сам там через аккаунты кухню себе выбирал и покупал. А сейчас они просто решили еще больше масла в огонь подлить в развал бизнеса.

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3
2 комментария
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Nik Valentine

Чебурнет в паре шагов

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3
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Dimitar Berbatov

Ребят, это прекрасно. Только представьте, что их оценки последствий таких блокировок для психики населения будут также точны как их планы и прогнозы по "спецоперации". Они сейчас вступают на такую территорию, где не работает никакая теория и предположения. никто попросту не имеет такого опыта. Они оглядываются на Китай и думают "и мы так можем". Но Китай изолировался ещё до того, как население пристрастилось к интернету - это совершенно другая ситуация. Теперь уже чем хуже тем лучше.

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1 комментарий
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Коричневый шар

Фейсбук ебнулся. Условным военным медикам тоже можно смерти желать? Это же, блять, кто-то додумался, целое внутреннее правило издал, разослал его, думал какие страны включить

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0
2 комментария
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Добро и позитив

Инфоцыгане в шоке

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2
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Железнодорожный магнит

Адский разгон, нам пизда!

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2
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qweqwe

Эх зачем только выкладывал туда фото все эти 8 лет :(

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2
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Показательный франт

Страшнее санкций могут быть только контрсанкции.

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2
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Ещё 57 комментариев
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angry cat
Тайные разработки
11 11 комментариев
140
Офтоп
Кузькин отец
Микробиолог из МГУ об обвинениях в адрес Украины в создании биологического оружия

Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.

112 112 комментариев
539
Истории
StarDog
4 предмета, которые теперь со мной 24/7

Я всегда немного фанател от тематики выживания, БП и около того — перечитал и пересмотрел всех топовых экспертов по этой теме. Утром 24 февраля, проснувшись вместе со всей Украиной от взрывов, я понял что все это было не зря. И, с*ка, — недостаточно.

47 47 комментариев
50
Новости
Sasha Shambilova
Европейские газеты Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken начали публиковать новости на русском языке Статьи редакции

«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».

75 75 комментариев
227
Новости
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Священника Иаонна Бурдина оштрафовали на 35 тысяч рублей по закону о «фейках» про российских военных из-за проповеди Статьи редакции

Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.

Фото Алексея Молоторенко, «7х7»
50 50 комментариев
119
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13 13 комментариев
123
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2 2 комментария
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Офтоп
CrusaderRamzan
Их проклятые наёмники, наши бравые добровольцы
45 45 комментариев
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