Новости
Грядущий корабль

Команда «Википедии» рекомендовала участникам скрыть личные данные после задержания редактора в Белоруссии Статьи редакции

В МВД считают, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Белоруссии задержало блогера Марка Бернштейна. Он входил в список 50 лучших редакторов «Википедии». Подразделение опубликовало в телеграме пост с его фотографиями и видео.

На одном из фото с надписью «Деанон» указали персональные данные Бернштейна: телефон, дату рождения, место работы, адрес страниц в социальных сетях. Под фотографией надпись: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы». На видео блогер лежит на полу и называет своё имя. В посте сотрудники ГУБОП написали «Дефейкофицирован» и поставили эмодзи в виде беларуского государственного флага.

Марк Бернштейн

Канал «Википедия. Неофициально» сообщил, что в анонимных телеграм-каналах начали появляться личные данные редакторов «Википедии».

Мы рекомендуем всем участникам «Википедии» на территории России и Беларуси скрыть свои личные данные и редактировать статьи о [военных действиях] и на другие темы, которые могут подпадать под новые законы о «фейках», только с дополнительных учётных записей.

«Википедия. Неофициально»

#новости #википедия #конфликтнаукраине

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Al

Ответ совкам про "кто написал доносы" - ваши деды их и писали.

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Специализированный цветок

ну если учесть, что было много нквдшников и гбшников, то не удивительно. Плюс они вербовали всех подряд

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–2
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Михаил

Одного не пойму с тж уже пора удаляться или уже поздно? А то не блочат видно для того , что бы нас переписать и денацифицировать ))

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9
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Spok

Ждут, пока каждый что-нибудь этакое напишет. Может, до красивой цифры тянут. Будет какое-нибудь Дело TJ.

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1
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Вова, но не Путин
Как скачать Википедию на свой жёсткий диск…
Легко и просто! Делюсь своим скромным опытом.
tjournal.ru
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6
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Альтернативный нос

Скрепно, ебать

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5
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Добро и позитив

Не ну это всё, надо блокировать Википедию и создавать свою, а главредом сделать Симоньян!

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1
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Dmitriy

Глядя на текущие мнения масс, кажется что любую подобную иронию нужно уже минусовать, а ней лайкать. А то вдруг у нас тут тоже 70% молчаливых читателей, которые не могут в иронию и считают сотни тысяч подобных залайканных шутеек под каждым постом прямой поддержкой.

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3
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Александр Прохоренко

Уже пытались

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Громкий алмаз

А фошістонаціоналіст все равно ты

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1
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Василий Духанин-Есипов

.

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–9
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Sasha Shambilova
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