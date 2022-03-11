Команда «Википедии» рекомендовала участникам скрыть личные данные после задержания редактора в Белоруссии Статьи редакции
В МВД считают, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».
Главное управление по борьбе с организованной преступностью Белоруссии задержало блогера Марка Бернштейна. Он входил в список 50 лучших редакторов «Википедии». Подразделение опубликовало в телеграме пост с его фотографиями и видео.
На одном из фото с надписью «Деанон» указали персональные данные Бернштейна: телефон, дату рождения, место работы, адрес страниц в социальных сетях. Под фотографией надпись: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы». На видео блогер лежит на полу и называет своё имя. В посте сотрудники ГУБОП написали «Дефейкофицирован» и поставили эмодзи в виде беларуского государственного флага.
Канал «Википедия. Неофициально» сообщил, что в анонимных телеграм-каналах начали появляться личные данные редакторов «Википедии».
Ответ совкам про "кто написал доносы" - ваши деды их и писали.
Одного не пойму с тж уже пора удаляться или уже поздно? А то не блочат видно для того , что бы нас переписать и денацифицировать ))
Ждут, пока каждый что-нибудь этакое напишет. Может, до красивой цифры тянут. Будет какое-нибудь Дело TJ.
Не ну это всё, надо блокировать Википедию и создавать свою, а главредом сделать Симоньян!
Глядя на текущие мнения масс, кажется что любую подобную иронию нужно уже минусовать, а ней лайкать. А то вдруг у нас тут тоже 70% молчаливых читателей, которые не могут в иронию и считают сотни тысяч подобных залайканных шутеек под каждым постом прямой поддержкой.
Уже пытались
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Он также разместил протестный лозунг на сайте прихода.
Это ответ на разрешение Meta использовать в некоторых странах «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, который анализирует обвинения представителей российского Минобороны. Его автор Евгений Левитин, кандидат биологических наук, микробиолог, генный инженер и молекулярный биолог, рассказал, почему он потребовал опровергнуть заявления, сделанные российскими официальными лицами.