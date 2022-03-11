4 предмета, которые теперь со мной 24/7

Я всегда немного фанател от тематики выживания, БП и около того — перечитал и пересмотрел всех топовых экспертов по этой теме. Утром 24 февраля, проснувшись вместе со всей Украиной от взрывов, я понял что все это было не зря. И, с*ка, — недостаточно.