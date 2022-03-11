Роскомнадзор заблокирует инстаграм. Это объясняют призывами к насилию в отношении россиян Статьи редакции
Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.
Роскомнадзор рассказал, что доступ к инстаграму на территории России ограничат на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.
Согласно данным GlobalCheck, инстаграм пока работает в России, но некоторые операторы уже начали блокировать доступ к нему. Пользователи уже начали жаловаться на недоступность соцсети.
11 марта стало известно, что Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии. Представитель компании рассказал, что призывать к насилию над мирными гражданами России всё ещё запрещено.
После этого Генпрокуратура попросила признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России.
Взорвал кегой
Я КАК ЗАРЖАЛ, КАК ЗАХОХОТАЛ
ЛУЧШИЙ МЕМ НА ПЛАНЕТЕ
Заблокировал сам себя.
https://habr.com/ru/post/357228/ было уже
Можно откопать версию со звуком?
Так IP то украинские будут =)
действительно *задумчивый смайлик*
Я старый, можно объяснить суть, почему это часто появляется почти везде?
На картинке карикатурные украинцы пляшут и веселятся, при этом иронично говорят "какая плохая новость"
Соответственно появляется под любым упоминанием ухудшения положения в России, потому как это воспринимается как хорошая новость для страны, на которую Россия напала
Потому что это мем
Переводится как плохая новость, а форсят потому что мем
В ближайшее время наблюдаем спектакль как мамашки, инстасамки и кадыровцы будут ныть "а нас то за что".
впн поставят
Они не смогут, ай-кью не тот
Та не. Дорого. И будут единицы с VPN, а контента не будет. Сейчас впн если только криптой оплачивать....
Мелкому бизнесу тяжело будет конечно.
Они может и поставят ВПН, а их аудитория уже не сможет.
"Мамашек" жаль, они действительно не виноваты 😔
а кто нарожал солдатиков?
Это просто Сорокин в чистом виде.
Горький, горький смех.
Буквы Х У Й - не тронут.
Хорошо, что я так и не стал русским
Я вдруг осознал, что наполовину карел... на том и стою.
успел стать только русским
Картинка-генератор плюсов.
Ничего, россияне потерпят и не такое.
Ну и правильно, там одни шмары, наебщики личностного роста и торгаши хуетой
ты в курсе что инста те показывает то, на что ты подписан и чем интересуешься?
Тогда моей девушке лучше туда не заходить
Обьявляю набор минусов!
Жаль, не поддерживаю блокировки, но если кто-то спросит: "а за что заблокировали?", будет сложно объяснить так, чтобы это решение не выглядело оправданным
призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих
Ну тут не правда, в отношении только военнослужащих вроде
И хуйла.
И его, но об этом Роскомнадзор не упомянул
Зачем вы вранье повторяете?
В первоисточнике речь о
Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии.
А не в отношении граждан РФ.
Я об этом и написал. Подметил, что Роскомнадзор исказил информацию
Слава богу российские военнослужащие не граждане РФ
В первый раз толерантно отношусь к действиям РКН. Тут уж и правда не оставили выбора, хули говорить
Честно сказать, не очень понимаю почему россияне все это терпят. Ради чего?почему они защищают этот образ жизни?
Неужели эффект от роста нулевых настолько ощутим, что стоит жертвовать 2010- и далее годами?
Такое ощущение, что даже если россиян обяжут каждый день целовать в жопу чиновника, страна просто выстроится в очередь. Право первой брачной ночи(несуществующее в реальности) — вероятно тоже приемлемо для россиян.
Я честно не знаю, что должен сделать Путин, чтобы люди начали менять жизнь.
Роман есть такой, "Норма". Там в принципе то же самое.
Я честно
Обычно Вы говорите не честно?
не знаю, что должен сделать Путин, чтобы люди начали менять жизнь.
Перестать быть «Путиным»? 🤔
Когда государь не «ввёл войска» в 2014-м, **очень многие** русские сетовали на то, что «наш Путин недостаточно „Путин“» (да, буквально так). Сейчас чаяния этих людей исполнились. 🤷🏼♂️
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А почему рыба плавает?
Почему ты спрашиваешь это здесь? Зайди в городские паблики вк, там тебе объяснят
Недолго
Ух, бля, никогда бы не подумал, что буду радоваться своему гражданству Казахстана.
Рили. На фоне последних событий это прям островок свободы)
Кадыровцы прямо сейчас:
О - ксислород, Н - водород
Сколько радости у соотечественников... Никаких внешних врагов не надо. Инста - уже давно был классным каналом продаж всего: от детских вещей до банных печей. И каждый формировал ленту, исходя из своих интересов. Если у вас - это брови и инфоцыгане...Вот уж правда - сдохла у соседа корова, какое счастье.
"Никаких внешних врагов не надо". Да их и нет так-то)
Сколько радости у соотечественников... Никаких внешних врагов не надо.
Ну, у меня радость только из-за того, что много лет не получалось перетянуть в TG из FB, IG и WA некоторых знакомых. В последние недели они наконец повалили в TG. 🤷🏼♂️😊
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Россиян которые едут в Украину воевать, нужно убивать, потому что это не люди, а биомусор.
В сёцияйной сети Instagram ляспьостьяняются инфаймяционные мятейияы, сёдейзясие пьизывы к сёвейшению нясийственных действей в отношении гьяздян Лоссийской Федейяции, в тём числе военнослюзясих. — Лоскомнядзор
Сколько радости сейчас на дтф будет
Мне кажется это школьники беснуются.
Вот и ненужен ваш инстаграмм, мне уже инста прислала предложение скачать все свои лайки, фото, комментарии, сейчас скачаю, после чего загружу в патриотическую росгоссоцсеть и сяду на бутылку на зло западу 1!
Уже известно на какую площадку планируют мигрировать русскоязычные блогеры?
Не заблокирует, а ОГРАНИЧИТ. Что за кликбейты, редакция?!
жаль
Ждём РусГрам в ближайшее время, не зря гитхаб дампили...
погодите, а он разве не был уже заблокирован?
он разве не был уже заблокирован?
Нет, только FB. На очереди, highly likely, WA.
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Good night, sweet prince
Ня, пока
Путин # россияне
Ебаная карлица сдохни уже. Асу
Правильно. Совсем что ли охуели, прям призывает ненавидеть. Когда НАТО бомбили другие люди разве призывали ненавидеть американцев.
Та сама спецоперация в Канаде?
ПОЛУЧАЙ ЖЕНА ЕБАНАЯ
цукер пидарас
Это ответ на разрешение Meta использовать в некоторых странах «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.
В МВД считают, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».
«Демократия умирает во Тьме. Свободный поток независимой информации необходим для сохранения надежды на мир и человечность».
Это вторая часть моего опуса, Ч1 — тут.