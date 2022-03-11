Новости
Южный цветок

Роскомнадзор заблокирует инстаграм. Это объясняют призывами к насилию в отношении россиян Статьи редакции

Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.

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Роскомнадзор рассказал, что доступ к инстаграму на территории России ограничат на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.

Роскомнадзор

Согласно данным GlobalCheck, инстаграм пока работает в России, но некоторые операторы уже начали блокировать доступ к нему. Пользователи уже начали жаловаться на недоступность соцсети.

11 марта стало известно, что Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии. Представитель компании рассказал, что призывать к насилию над мирными гражданами России всё ещё запрещено.

После этого Генпрокуратура попросила признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России.

#новости #блокировки

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Банальный корабль

когда блокировать уже было некого, РКН просто пнул собаку

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182
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Санитар

Взорвал кегой

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57
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Людской бинокль

Всхлопнул же, ну

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10
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Speedwagon MMXXII

Я КАК ЗАРЖАЛ, КАК ЗАХОХОТАЛ

ЛУЧШИЙ МЕМ НА ПЛАНЕТЕ

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3
1 комментарий
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Недоперепил

Заблокировал сам себя.

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Yulia Gorshkova

https://habr.com/ru/post/357228/ было уже

Роскомнадзор заблокировал 127.0.0.1
Наконец-то это случилось, адрес 127.0.0.1 был внесён в реестр запрещенных ресурсов. Роскомнадзор…
habr.com
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8
1 комментарий
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the KO3AK
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142
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Предварительный корабль
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16
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meow

Можно откопать версию со звуком?

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1
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Эмиль Сулейманов

Так IP то украинские будут =)

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Вялый Осьминог

действительно *задумчивый смайлик*

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рязанский сахар
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76
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Василий Камбалин

Я старый, можно объяснить суть, почему это часто появляется почти везде?

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6
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Осенний теркин30см

На картинке карикатурные украинцы пляшут и веселятся, при этом иронично говорят "какая плохая новость"
Соответственно появляется под любым упоминанием ухудшения положения в России, потому как это воспринимается как хорошая новость для страны, на которую Россия напала

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52
1 комментарий
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Кирилл Запоржин

Потому что это мем

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0
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Чмоня

Переводится как плохая новость, а форсят потому что мем

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JilaNis

В ближайшее время наблюдаем спектакль как мамашки, инстасамки и кадыровцы будут ныть "а нас то за что".

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72
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Обширный кубок

впн поставят

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5
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Silence meat bags!

Они не смогут, ай-кью не тот

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43
2 комментария
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Алексей Егоров

Та не. Дорого. И будут единицы с VPN, а контента не будет. Сейчас впн если только криптой оплачивать....

Мелкому бизнесу тяжело будет конечно.

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0
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Sitewell Ad

Они может и поставят ВПН, а их аудитория уже не сможет.

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Андрей Охапкин

"Мамашек" жаль, они действительно не виноваты 😔

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1
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Обширный кубок

а кто нарожал солдатиков?

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23
8 комментариев
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Гибкий космос

Пока что насилие над россиянами осуществляет только правительство. Когда заблокируют?

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60
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Осенний теркин30см

В процессе самоблокировки в отдельно взятой стране

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14
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Дальнейший Орзэмэс

в том числе
 Словесная эквилибристика от Роскомнадзора

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49
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fyjybv
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46
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Виктория Никанорова

Это просто Сорокин в чистом виде.
Горький, горький смех.

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4
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Недоперепил

Буквы Х У Й - не тронут.

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1
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Смелый корабль

Хорошо, что я так и не стал русским блоггером

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21
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рязанский сахар

Хорошо, что я так и не стал русским

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51
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Emmet Brown

Я вдруг осознал, что наполовину карел... на том и стою.

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2
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Преподобный месяц

Сообщение удалено

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9 комментариев
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Материальный щит

Ты просто руZZкий. Этого предостаточно

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8
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Смелый корабль

Если ты переобулся и резко перешел с русского на украинский со времен военной операции, это не делает тебя нерусским

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7
1 комментарий
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испанский смех

успел стать только русским

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Гражданский огонь
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26
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Недоперепил
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12
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МВВ МВМ
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7
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tuorqai

Картинка-генератор плюсов.

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Гражданский огонь

Ты должен был ответить пикчей с Макроном :(

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2
2 комментария
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Коммунальный микроскоп

Хахаахах не смешно???? Это россия

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28
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Tannim

Ничего, россияне потерпят и не такое.

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26
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Dalbaebaw live

Ну и правильно, там одни шмары, наебщики личностного роста и торгаши хуетой

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–46
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groostlan

ты в курсе что инста те показывает то, на что ты подписан и чем интересуешься?

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58
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Dalbaebaw live

Тогда моей девушке лучше туда не заходить

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1
3 комментария
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Dalbaebaw live

Обьявляю набор минусов!

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–37
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Андрей Охапкин

Жаль, не поддерживаю блокировки, но если кто-то спросит: "а за что заблокировали?", будет сложно объяснить так, чтобы это решение не выглядело оправданным
призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих
 Ну тут не правда, в отношении только военнослужащих вроде

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18
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the KO3AK

И хуйла.

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17
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Андрей Охапкин

И его, но об этом Роскомнадзор не упомянул

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4
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Alexandre Svergoun

Зачем вы вранье повторяете?
В первоисточнике речь о
Facebook и Instagram разрешат использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии.
 А не в отношении граждан РФ.

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6
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Андрей Охапкин

Я об этом и написал. Подметил, что Роскомнадзор исказил информацию

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2
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Владимир Керенский

Слава богу российские военнослужащие не граждане РФ

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0
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Богдан Журавленко

В первый раз толерантно отношусь к действиям РКН. Тут уж и правда не оставили выбора, хули говорить

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–17
2 комментария
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Tannim

Честно сказать, не очень понимаю почему россияне все это терпят. Ради чего?почему они защищают этот образ жизни?

Неужели эффект от роста нулевых настолько ощутим, что стоит жертвовать 2010- и далее годами?

Такое ощущение, что даже если россиян обяжут каждый день целовать в жопу чиновника, страна просто выстроится в очередь. Право первой брачной ночи(несуществующее в реальности) — вероятно тоже приемлемо для россиян.

Я честно не знаю, что должен сделать Путин, чтобы люди начали менять жизнь.

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18
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Виктория Никанорова

Роман есть такой, "Норма". Там в принципе то же самое.

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5
2 комментария
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Виталий Иванович Иванов

Я честно
Обычно Вы говорите не честно?

не знаю, что должен сделать Путин, чтобы люди начали менять жизнь.
Перестать быть «Путиным»? 🤔

Когда государь не «ввёл войска» в 2014-м, **очень многие** русские сетовали на то, что «наш Путин недостаточно „Путин“» (да, буквально так). Сейчас чаяния этих людей исполнились. 🤷🏼‍♂️

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1
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Никого не спас

А почему рыба плавает?

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0
1 комментарий
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Dmitry Pasyutin

Почему ты спрашиваешь это здесь? Зайди в городские паблики вк, там тебе объяснят

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0
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Мокрый фитиль

Сколько ютуб будет это терпеть???

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12
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НикакойвойнысУкраиной

Недолго

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1
1 комментарий
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Sic Mundus

Ух, бля, никогда бы не подумал, что буду радоваться своему гражданству Казахстана.
Рили. На фоне последних событий это прям островок свободы)

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6
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МВВ МВМ

Кадыровцы прямо сейчас:

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5
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испанский смех

О - ксислород, Н - водород

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Михаил Кузнецов

Сколько радости у соотечественников... Никаких внешних врагов не надо. Инста - уже давно был классным каналом продаж всего: от детских вещей до банных печей. И каждый формировал ленту, исходя из своих интересов. Если у вас - это брови и инфоцыгане...Вот уж правда - сдохла у соседа корова, какое счастье.

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4
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Максим Энкель

"Никаких внешних врагов не надо". Да их и нет так-то)

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2
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Виталий Иванович Иванов

Сколько радости у соотечественников... Никаких внешних врагов не надо.
Ну, у меня радость только из-за того, что много лет не получалось перетянуть в TG из FB, IG и WA некоторых знакомых. В последние недели они наконец повалили в TG. 🤷🏼‍♂️😊

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0
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Mikhail

Россиян которые едут в Украину воевать, нужно убивать, потому что это не люди, а биомусор.

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2
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Соседний хичхакер

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. — Роскомнадзор

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1
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Кхалиси Бот

В сёцияйной сети Instagram ляспьостьяняются инфаймяционные мятейияы, сёдейзясие пьизывы к сёвейшению нясийственных действей в отношении гьяздян Лоссийской Федейяции, в тём числе военнослюзясих. — Лоскомнядзор

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7
1 комментарий
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Соседний хичхакер

@Кхалиси Бот

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0
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Qqshka

Сколько радости сейчас на дтф будет

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2
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Stoned Jesus
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2
2 комментария
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Максим Энкель

Мне кажется это школьники беснуются.

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Михаил

Вот и ненужен ваш инстаграмм, мне уже инста прислала предложение скачать все свои лайки, фото, комментарии, сейчас скачаю, после чего загружу в патриотическую росгоссоцсеть и сяду на бутылку на зло западу 1!

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2
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Вова, но не Путин
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1
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Bolshov

Уже известно на какую площадку планируют мигрировать русскоязычные блогеры?

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x mst

Не заблокирует, а ОГРАНИЧИТ. Что за кликбейты, редакция?!

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Специализированный цветок

а ватсап блочить не будут

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робот-бёрдвотчер

жаль

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1 комментарий
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Serhii Osmolenko

Ждём РусГрам в ближайшее время, не зря гитхаб дампили...

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Максим Соколовский

погодите, а он разве не был уже заблокирован?

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Виталий Иванович Иванов

он разве не был уже заблокирован?
Нет, только FB. На очереди, highly likely, WA.

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Налоговый браслет
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НикакойвойнысУкраиной

Good night, sweet prince

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Гюндуз Гусейнли

Ня, пока

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Вова, но не Путин

Путин # россияне

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Зоибана Вафля

Ебаная карлица сдохни уже. Асу

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Эчис Тюлюш

Правильно. Совсем что ли охуели, прям призывает ненавидеть. Когда НАТО бомбили другие люди разве призывали ненавидеть американцев.

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Мразь 3.0

Та сама спецоперация в Канаде?

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Trade Scum

ПОЛУЧАЙ ЖЕНА ЕБАНАЯ

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испанский смех

цукер пидарас

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