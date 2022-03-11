Новости
Грядущий корабль

США запретили поставку долларовых банкнот в Россию Статьи редакции

А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий экспорт, продажу или поставку в Россию долларовых банкнот. Документ опубликован на сайте Белого дома.

США также запретили импорт российских морепродуктов, водки, алмазов и предметов роскоши, ограничили экспорт в Россию автомобилей, одежды и ювелирных изделий.

#новости #конфликтнаукраине #санкции

5422 просмотров
39
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
68 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Альтернативный нос

Заебись денёк выдался

Ответить
45
Развернуть ветку
испанский смех

у байдена

Ответить
29
Развернуть ветку
Mikhail

Ждем симметричный ответ - запрет поставки рублей в США.

Ответить
39
Развернуть ветку
Котан Котаныч

зачем? там своя древесина есть

Ответить
4
Развернуть ветку
Грамотный браслет

https://tjournal.ru/news/559500-fanera-nad-parizhem-bolshe-ne-proletit

Фанера над Парижем больше не пролетит — Новости…
Министерство промышленности и торговли РФ предлагает ввести запрет на экспорт в «недружественные…
tjournal.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Вторичный химик

Запрет гражданам иметь доллары

Ответить
2
Развернуть ветку
Vitaly Tokin

Запрет поставок шапок от Ирины

Ответить
0
Развернуть ветку
Американский фонарь

Лучше б небо закрыли.

Ответить
20
Развернуть ветку
Олексій

На Рутрекере напечатают.

Ответить
15
Развернуть ветку
Kater

Вероятно совсем скоро даже частные лица не смогут из-за границы ввозить нал иностранной валютой, будут менять на карточки на границе. Привет совок, мы не скучали

Ответить
11
Развернуть ветку
Alex Northern
Ответить
11
Развернуть ветку
Катя Лукаверова

Будут ли сажать за наличие долларов дома

Ответить
0
Развернуть ветку
Мокрый фитиль

изымать и национализировать на благо армии

Ответить
23
Развернуть ветку
Котан Котаныч

на благо чего?

Ответить
2
Развернуть ветку
Brain Crashtv

Ну,эти грязные люди в защитной одежде.Срочники которых нет.В войне которая не война.

Ответить
1
Развернуть ветку
Котан Котаныч

потери которые не потери.

Ответить
0
Развернуть ветку
Катя Лукаверова

Риторический вопрос

Ответить
0
Развернуть ветку
Лысина Арика

Ненадолго/

Ответить
1
Развернуть ветку
Катя Лукаверова

Думаю, лет на 15 точно

Ответить
0
Развернуть ветку
Лысина Арика

Не, то за фейки, а это на 30. Измена родине/

Ответить
2
Развернуть ветку
Различный Петя

А где ты живешь? Я не для себя, друг спрашивает. Желательно с номером дома и квартиры.

Ответить
0
Развернуть ветку
Duck Dick

Улица Пушкина, дом Колотушкина

Ответить
0
Развернуть ветку
Различный Петя
Ответить
1
Развернуть ветку
Klshk

Это чё флешмоб "у кого дед хуже" ?

Ответить
6
Развернуть ветку
Unusual Activity

ну все, теперь точно денег на переезд в грузию не получится снять со счета, п**дец(

Ответить
4
Развернуть ветку
Andrem

Уходите в крипту и переезжайте спокойно

Ответить
2
Развернуть ветку
Unusual Activity

на binance сейчас можно напрямую долларами расплачиваться?

Ответить
0
Развернуть ветку
H8isGR8

Binance больше не работает с российскими картами

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrem

Долларами только через Bank Transfer(SWIFT), а значит, увы, нет. Рублями через p2p сервис бинанса или btc banker bot в телеге.

Ответить
0
Развернуть ветку
Unusual Activity

а через SWIFT можно друзьям с гражданством ЕС на банковский счет скинуть как-нибудь?

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrem

Насколько я понимаю через Swift из России уже не получится.

Ответить
0
Развернуть ветку
отоброжаемое имя

Как это сделать? Чет утонул в море криптоиефы

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrem

Если кратко, то покупаете крипту (btc, eth, etc... или стейблкоины типа DAI, USDT (они привязаны к доллару сша). Купить можно на площадке P2P криптобиржи Binance, через бота btc banker bot в телеге, да много способов, на самом деле. После переезда идите в обменники (погуглите заранее) где уже меняете крипту на доллары / местную фиатную валюту или с помощью p2p площадки бинанса переводом на только что открытый банковский аккаунт в новой стране.

Ответить
0
Развернуть ветку
Различный Петя

Сегодня в магазине бабка возмущалась по поводу ограничений нескольких пачек сахара в одни руки. Утром многие студенты в общественном транспорте кидали по сторонам недоумевающие взгляды, когда их телефон с бесконтактной оплатой их нахуй посылал. Чет начинают потихоньку замечать. Хочу перемотать сразу на месяц вперед, че там будет. Опять тольковыиграем?

Ответить
2
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Нужен ещё один рывок

Ответить
1
Развернуть ветку
Rimas
Ответить
1
Развернуть ветку
Pedro Julio

Если запретят экспорт автомобилей из Японии, то будет трындец. Московский ОМОН не справится с недовольством.

Ответить
0
Развернуть ветку
Geth

Подвезут ОМОН из регионов. В общем-то, и сейчас именно так и делают.

Ответить
6
Развернуть ветку
shiny uncrn

Его оттуда не выпустят жители регионов :D

Ответить
1
Развернуть ветку
Предварительный корабль

Из Китая передовые автозаки подвезут, госпаде

Ответить
1
Развернуть ветку
Duck Dick

Haval, geely, мы вас ждём

Ответить
0
Развернуть ветку
Предварительный корабль
Ответить
2
Развернуть ветку
Leonard
Ответить
2
Развернуть ветку
Грамотный браслет

США запретили поставку долларовых банкнот
 Как же теперь курить сигары и нюхать кокаин?

Ответить
0
Развернуть ветку
Котан Котаныч

покупай новую валюту

Ответить
3
Развернуть ветку
Грамотный браслет

с него только нюхать

Ответить
0
Развернуть ветку
Empathy

Все говорят, что кризис/санкции бьют по среднему классу, но в России, средний класс это же именно чиновники+.
Эти чинуши ездят на геликах, крузаках и бэхах, у депутатов жены и любовницы кайфуют в инстаграм, владеют ресторанами, у них ипотеки внутри 3го кольца! Они фаны кальянных, айфонов, европейской мебели и шмота, рестиков на патриках, по воскресеньям в времена года и вегас сходить!
Они же все настолько типо четкие решалы, сидят на потоках и т.д., в какой момент они поймут, что сейчас этого всего лишатся и что будут делать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Предварительный корабль

в какой момент они поймут, что сейчас этого всего лишатся и что будут делать?
 Не лишатся, будут втридорога через другие страны покупать

Ответить
3
Развернуть ветку
Empathy

А инстаграм, рестики, шмотки, тут же как бы это сказать - комфортная среда для внутреннего потребителя, ведь большинство из них даже не выездные.
Не просто же так условный Новиков и Агаларовы всё это открывали и вкладывались в бизнес! И столько сил, мозгов! Им не будет обидно... Вопрос наверное больше риторический..

Ответить
0
Развернуть ветку
Duck Dick

А когда кальянные и рестораны стали признаком хорошей жизни?..
Ну и средний класс по меркам РФ - это возможность 2 раза в год съездить в отпуск, иметь 3 комнатную квартиру не в хрущевке и автомобиль С класса. Теперь они будут такими же нищими, как и остальное население. А основной электорат и в радости, так им этим "богачам" и надо

Ответить
0
Развернуть ветку
Гибкий космос

США также запретили импорт российских ... водки
 Ух, НАМ БОЛЬШЕ ДОСТАНЕТСЯ. Зачем еда, если можно водкой заправляться??

Ответить
1
Развернуть ветку
Ольга Nai

Напомните, сделка с Росатомом сорвалась или чем США оплачивать будут?

Ответить
1
Развернуть ветку
Физический каякер

Отлично

Ответить
1
Развернуть ветку
Вова, но не Путин

Москва через 2 года

Ответить
1
Развернуть ветку
Различный Петя

Остальная россия

Ответить
0
Развернуть ветку
простой Иван Город Тверь

вовремя медовый себе мустанг заказал

Ответить
0
Развернуть ветку
Котан Котаныч

ПеремоГаже !! Ра ZZи Я!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Э Л
Ответить
0
Развернуть ветку
сосиска в тексте

Красиво горим

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikolay Vasiliev

Наконец-то не будет врагов на нашей территории!

Ответить
0
Развернуть ветку
Вова, но не Путин
Ответить
0
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

КОНЕЧНО ЗАПРЕТИЛИ, ДОЛЛАР БОЛЬШЕ СТА РУБЛЕЙ СТОИТ, А ВСЕ РУБЛИ У НАС - МЫ БЫ ПРОСТО СКУПИЛИ ВСЮ ИХ ОМЕРИКУ К ХУЯМ

Ответить
0
Развернуть ветку
Соседний хичхакер

Полная экономическая блокада(((

Ответить
0
Развернуть ветку
Соседний хичхакер
Ответить
0
Развернуть ветку
Это Я

Переиграли и уничтожили, получается?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антип Солярис

Когда то я в далёком 2017 году делал на юморе такую картинку, чуствуя тенденцию к этому. И вот настали времена, когда она возможно станет актуальной.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий Синг

ладно

Ответить
–2
Развернуть ветку
alexferman

Ппц бред)

Ответить
–5
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 68 комментариев
Новости
Грядущий корабль
Команда «Википедии» рекомендовала участникам скрыть личные данные после задержания редактора в Белоруссии Статьи редакции

В МВД считают, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».

Марк Бернштейн
85
Обнуленный сектор
Честно, я в ахуе с некоторых

Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…

25
Renox

Лукашенко: "Что это за слова вообще такие: бургер, сэндвич... Есть традиционное славянское слово БУТЕРБРОД - его и будем кушать!

Пара-пара-пам

15
Разборы
Гениальный Данила
Новый 1998-й? Что мы знаем о мировой истории дефолтов и почему России прогнозируют скорый долговой кризис Статьи редакции

Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.

Фото «Коммерсанта»
50
Новости
Южный цветок
Роскомнадзор заблокирует инстаграм. Это объясняют призывами к насилию в отношении россиян Статьи редакции

Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.

Роскомнадзор
134
Мнения
Осенний теркин30см
Жить в учебнике истории - это катастрофа

Я, честно говоря, полез и нашел доклады, никто же не знает да и кто это смотрит, так вот, доклады уполномоченных по правам человека ДНР! и такой же от ЛНР. Сколько гражданского населения погибло за год от обстрелов за 2021 год, то есть за предыдущий. Знаешь сколько? 8. Залез в 2020 год, этого все их данные, это даже не ОБСЕ, так вот, я залез 2020 год и смотрю доклады: сколько там гражданского населения? 5. Какой геноцид? В автомобильных катастрофах погибает там же в 40 раз больше.

И потом как понеслось словесно ... как снежный ком с горы...

Очень много людей понимало [что произойдет], но я не хотел верить, никто не хотел верить...



Из интервью Алексея Венедиктова Каналу "Скажи Гордеевой" 10.03.2022

47
Вопросы
Кузькин отец
Как у вас с психикой в последние дни?

Прошу прощения у граждан Украины, что свои мелкие проблемы называю вообще проблемами. Но что есть, то есть: меня совсем раздавили эти последние две недели. Депрессия накрыла самой чёрной волной, чернее не бывает.

77
НикакойвойнысУкраиной
Возможный План Путина ч.2: России не существует, или тейки о путинизме и России

Это вторая часть моего опуса, Ч1 — тут.

39
Больше статей
null