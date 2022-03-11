США запретили поставку долларовых банкнот в Россию Статьи редакции
А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий экспорт, продажу или поставку в Россию долларовых банкнот. Документ опубликован на сайте Белого дома.
США также запретили импорт российских морепродуктов, водки, алмазов и предметов роскоши, ограничили экспорт в Россию автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
В МВД считают, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».
Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…
Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.
Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.
Это вторая часть моего опуса, Ч1 — тут.
Заебись денёк выдался
у байдена
Ждем симметричный ответ - запрет поставки рублей в США.
зачем? там своя древесина есть
https://tjournal.ru/news/559500-fanera-nad-parizhem-bolshe-ne-proletit
Запрет гражданам иметь доллары
Запрет поставок шапок от Ирины
Лучше б небо закрыли.
На Рутрекере напечатают.
Вероятно совсем скоро даже частные лица не смогут из-за границы ввозить нал иностранной валютой, будут менять на карточки на границе. Привет совок, мы не скучали
Будут ли сажать за наличие долларов дома
изымать и национализировать на благо армии
на благо чего?
Ну,эти грязные люди в защитной одежде.Срочники которых нет.В войне которая не война.
потери которые не потери.
Риторический вопрос
Ненадолго/
Думаю, лет на 15 точно
Не, то за фейки, а это на 30. Измена родине/
А где ты живешь? Я не для себя, друг спрашивает. Желательно с номером дома и квартиры.
Улица Пушкина, дом Колотушкина
Это чё флешмоб "у кого дед хуже" ?
ну все, теперь точно денег на переезд в грузию не получится снять со счета, п**дец(
Уходите в крипту и переезжайте спокойно
на binance сейчас можно напрямую долларами расплачиваться?
Binance больше не работает с российскими картами
Долларами только через Bank Transfer(SWIFT), а значит, увы, нет. Рублями через p2p сервис бинанса или btc banker bot в телеге.
а через SWIFT можно друзьям с гражданством ЕС на банковский счет скинуть как-нибудь?
Насколько я понимаю через Swift из России уже не получится.
Как это сделать? Чет утонул в море криптоиефы
Если кратко, то покупаете крипту (btc, eth, etc... или стейблкоины типа DAI, USDT (они привязаны к доллару сша). Купить можно на площадке P2P криптобиржи Binance, через бота btc banker bot в телеге, да много способов, на самом деле. После переезда идите в обменники (погуглите заранее) где уже меняете крипту на доллары / местную фиатную валюту или с помощью p2p площадки бинанса переводом на только что открытый банковский аккаунт в новой стране.
Сегодня в магазине бабка возмущалась по поводу ограничений нескольких пачек сахара в одни руки. Утром многие студенты в общественном транспорте кидали по сторонам недоумевающие взгляды, когда их телефон с бесконтактной оплатой их нахуй посылал. Чет начинают потихоньку замечать. Хочу перемотать сразу на месяц вперед, че там будет. Опять тольковыиграем?
Нужен ещё один рывок
Если запретят экспорт автомобилей из Японии, то будет трындец. Московский ОМОН не справится с недовольством.
Подвезут ОМОН из регионов. В общем-то, и сейчас именно так и делают.
Его оттуда не выпустят жители регионов :D
Из Китая передовые автозаки подвезут, госпаде
Haval, geely, мы вас ждём
США запретили поставку долларовых банкнот
Как же теперь курить сигары и нюхать кокаин?
покупай новую валюту
с него только нюхать
Все говорят, что кризис/санкции бьют по среднему классу, но в России, средний класс это же именно чиновники+.
Эти чинуши ездят на геликах, крузаках и бэхах, у депутатов жены и любовницы кайфуют в инстаграм, владеют ресторанами, у них ипотеки внутри 3го кольца! Они фаны кальянных, айфонов, европейской мебели и шмота, рестиков на патриках, по воскресеньям в времена года и вегас сходить!
Они же все настолько типо четкие решалы, сидят на потоках и т.д., в какой момент они поймут, что сейчас этого всего лишатся и что будут делать?
в какой момент они поймут, что сейчас этого всего лишатся и что будут делать?
Не лишатся, будут втридорога через другие страны покупать
А инстаграм, рестики, шмотки, тут же как бы это сказать - комфортная среда для внутреннего потребителя, ведь большинство из них даже не выездные.
Не просто же так условный Новиков и Агаларовы всё это открывали и вкладывались в бизнес! И столько сил, мозгов! Им не будет обидно... Вопрос наверное больше риторический..
А когда кальянные и рестораны стали признаком хорошей жизни?..
Ну и средний класс по меркам РФ - это возможность 2 раза в год съездить в отпуск, иметь 3 комнатную квартиру не в хрущевке и автомобиль С класса. Теперь они будут такими же нищими, как и остальное население. А основной электорат и в радости, так им этим "богачам" и надо
США также запретили импорт российских ... водки
Ух, НАМ БОЛЬШЕ ДОСТАНЕТСЯ. Зачем еда, если можно водкой заправляться??
Напомните, сделка с Росатомом сорвалась или чем США оплачивать будут?
Отлично
Москва через 2 года
Остальная россия
вовремя медовый себе мустанг заказал
ПеремоГаже !! Ра ZZи Я!!
Красиво горим
Наконец-то не будет врагов на нашей территории!
КОНЕЧНО ЗАПРЕТИЛИ, ДОЛЛАР БОЛЬШЕ СТА РУБЛЕЙ СТОИТ, А ВСЕ РУБЛИ У НАС - МЫ БЫ ПРОСТО СКУПИЛИ ВСЮ ИХ ОМЕРИКУ К ХУЯМ
Полная экономическая блокада(((
Переиграли и уничтожили, получается?
Когда то я в далёком 2017 году делал на юморе такую картинку, чуствуя тенденцию к этому. И вот настали времена, когда она возможно станет актуальной.
ладно
Ппц бред)