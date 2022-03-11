Я, честно говоря, полез и нашел доклады, никто же не знает да и кто это смотрит, так вот, доклады уполномоченных по правам человека ДНР! и такой же от ЛНР. Сколько гражданского населения погибло за год от обстрелов за 2021 год, то есть за предыдущий. Знаешь сколько? 8. Залез в 2020 год, этого все их данные, это даже не ОБСЕ, так вот, я залез 2020 год и смотрю доклады: сколько там гражданского населения? 5. Какой геноцид? В автомобильных катастрофах погибает там же в 40 раз больше.

И потом как понеслось словесно ... как снежный ком с горы...

Очень много людей понимало [что произойдет], но я не хотел верить, никто не хотел верить...









Из интервью Алексея Венедиктова Каналу "Скажи Гордеевой" 10.03.2022