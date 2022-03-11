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Грядущий корабль

Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил о закрытии Статьи редакции

Каршеринг «Ситидрайв» останется.

О прекращении работы в России «Ситимобил» рассказали TJ в пресс-службе сервиса.

Акционеры сервиса городской мобильности Ситимобил приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объёме в рамках действующего законодательства.

пресс-служба «Ситимобил»

В пресс-службе отметили, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

«Ситимобил» запустился в 2007 году. В 2018 году совладельцами компании стали Mail.Ru Group и «Мегафон» (они приобрели около 33% акций). В 2019 году сервис вошёл в совместное предприятие Сбера и Mail.Ru Group. «Ситимобил» работал в 70 городах России. В Москве он занимал второе место на рынке сервисов заказа такси, уступая «Яндекс.Такси».

#новости #такси

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Павел Каташев
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Alexandr Blokhin

Яндекс станет ещё дороже. А учитывая, что масло на авто стоит уже не 3000, а 8000, что запчастей нет, а те, что есть — подорожали, бензин подорожает, то такси вообще с ценами в космос улетит.

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Различный Петя

Жду со дня на день разворот пропагандонской повесточки в сторону "зачем нам эти машины, а вы замечали как дворы забиты, а люди то здоровее когда ходят, нужно развивать общественный транспорт, нет времени на раскачку"

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4
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Прежний Кирилл

давно пора

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1
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Усталый Орзэмэс

Да, цены обязательно вырастут. Машины обслуживать стало заметно дороже. Каршеринг тоже ждёт повышение и в перспективе закрытие, так как новые авто не купить, а старые как убивали, так и будут убивать, но запчастей будет дефицит и стоить они будут немало. Опять же, с повышением цен каршеринга и такси клиентов станет меньше, следовательно и предложение придется сокращать. Вот и плюс толпы безработных таксистов

Так вот, традиционно, причем здесь Путин?

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Андрей Лагутин

а старые как убивали, так и будут убивать

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T и J

Так почти любые цены в космос улетят скоро, уже и смысла нет что-то выделять...

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Мразь 3.0

Последние уходящие пускай хоть свет выключат

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12
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Тюремный надзиратель

Выключат, не переживай, до энергетики тоже дело дойдёт)

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1
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Слабый цвет

А они то чего

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4
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Предварительный корабль

Тачки нечем ремонтировать

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Арсений Зябликов

они ж вроде O2O холдингу принадлежат, то есть они российские. Непонятно

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Соседний хичхакер

ну они на зарубежных тачках ездят

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Неправильный Влад

Так ситимобил чисто информационный ресурс, у них нет своего автопарка. Машины тут точно не причем.

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Арсений Зябликов

так могут же парк махнуть на лады. хотя и на них запчасти, видимо, скоро кончатся

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Вова, но не Путин

Завод уже встал

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Empathy

Не, это же Лихочевско-Усмановский мейлру group(ВK)

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German Times

Скорее всего в лизинге от какой-нибудь западной компании

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Нет сил придумать ник

Как же меня это заебало

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4
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Гражданский огонь

Паршивый помойный сервис.
Но отсутствие конкуренции это плохо.

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3
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Скрытый американец

От работы в России отказываются уже российские компании

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Вова, но не Путин

Национализируют

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Сырой бас

От России отказывается уже Россия

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Грамотный браслет

https://t.me/thebell_io/17054

The Bell
Сервис такси «Ситимобил» (входит в группу VK) объявил о прекращении работы в России. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу.

Еще до начала «специальной военной операции» источники The Bell, знакомые с планами VK, рассказывали, что в компании обсуждается закрытие «Ситимобила».
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Chikk

Это уже никто не прочитает. Все уловят факт из неполной новости и будут носиться с лозунгом "даже российские компании уходят из-за операции". База.

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Yuriy

А они где-то ещё работают?

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Сомнительный ключ

Лол, по всей России, например?

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Андрей Васильев

яка прикра новина

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Вова, но не Путин
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Во Нючка

Все перейдут на электросамокаты😁?

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