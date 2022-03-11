Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил о закрытии Статьи редакции
Каршеринг «Ситидрайв» останется.
О прекращении работы в России «Ситимобил» рассказали TJ в пресс-службе сервиса.
В пресс-службе отметили, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.
«Ситимобил» запустился в 2007 году. В 2018 году совладельцами компании стали Mail.Ru Group и «Мегафон» (они приобрели около 33% акций). В 2019 году сервис вошёл в совместное предприятие Сбера и Mail.Ru Group. «Ситимобил» работал в 70 городах России. В Москве он занимал второе место на рынке сервисов заказа такси, уступая «Яндекс.Такси».
А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.
Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…
Это вторая часть моего опуса, Ч1 — тут.
Это ответ на разрешение Meta использовать в некоторых странах «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.
В МВД считают, что он распространял «фейковые антироссийские материалы».
Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.
Яндекс станет ещё дороже. А учитывая, что масло на авто стоит уже не 3000, а 8000, что запчастей нет, а те, что есть — подорожали, бензин подорожает, то такси вообще с ценами в космос улетит.
Жду со дня на день разворот пропагандонской повесточки в сторону "зачем нам эти машины, а вы замечали как дворы забиты, а люди то здоровее когда ходят, нужно развивать общественный транспорт, нет времени на раскачку"
давно пора
Да, цены обязательно вырастут. Машины обслуживать стало заметно дороже. Каршеринг тоже ждёт повышение и в перспективе закрытие, так как новые авто не купить, а старые как убивали, так и будут убивать, но запчастей будет дефицит и стоить они будут немало. Опять же, с повышением цен каршеринга и такси клиентов станет меньше, следовательно и предложение придется сокращать. Вот и плюс толпы безработных таксистов
Так вот, традиционно, причем здесь Путин?
а старые как убивали, так и будут убивать
Так почти любые цены в космос улетят скоро, уже и смысла нет что-то выделять...
Последние уходящие пускай хоть свет выключат
Выключат, не переживай, до энергетики тоже дело дойдёт)
А они то чего
Тачки нечем ремонтировать
они ж вроде O2O холдингу принадлежат, то есть они российские. Непонятно
ну они на зарубежных тачках ездят
Так ситимобил чисто информационный ресурс, у них нет своего автопарка. Машины тут точно не причем.
так могут же парк махнуть на лады. хотя и на них запчасти, видимо, скоро кончатся
Завод уже встал
Не, это же Лихочевско-Усмановский мейлру group(ВK)
Скорее всего в лизинге от какой-нибудь западной компании
Как же меня это заебало
Паршивый помойный сервис.
Но отсутствие конкуренции это плохо.
От работы в России отказываются уже российские компании
Национализируют
От России отказывается уже Россия
https://t.me/thebell_io/17054
Еще до начала «специальной военной операции» источники The Bell, знакомые с планами VK, рассказывали, что в компании обсуждается закрытие «Ситимобила».
Это уже никто не прочитает. Все уловят факт из неполной новости и будут носиться с лозунгом "даже российские компании уходят из-за операции". База.
А они где-то ещё работают?
Лол, по всей России, например?
яка прикра новина
Все перейдут на электросамокаты😁?