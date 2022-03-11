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Грядущий корабль

Роскомнадзор дал пользователям инстаграма 48 часов на перенос своих фото и видео перед блокировкой Статьи редакции

Доступ к соцсети ограничат 14 марта в 00:00 мск.

Роскомнадзор отложил блокировку инстаграма, чтобы дать россиянам время перенести свои фото и видео в другие соцсети. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода.

Роскомнадзор

Заблокировать в России инстаграм и признать Meta экстремистской организацией попросила Генпрокуратура. Это назвали ответной мерой на решение компании разрешить пользователям использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии.

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Инструкция на фоне вероятного признания компании Meta «экстремистской».

#новости #инстаграм #блокировки #соцсети

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Товарищ

Дают попользоваться экстремистским ресурсом 48 часов.

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77
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Старорег

Да уж пиздец.

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15
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infinity one

Они просто не работают на выходных

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2
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Показательный Артем

Zабота

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40
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Adir Hartmann

Zаебись

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13
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Алексей Новиков

Zuper

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0
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Andrew Muralov

ZaБота!

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IaroslavTuch

Считаю что Инстаграм гениально ушёл с рынка РФ. Ещё и жертвой остался.

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35
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Эмиль Сулейманов

Какой жертвой? Только ебанутый так подумает

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IaroslavTuch

Сори я может где-то пропустил. Была официальная инфа или только статья на Reuters? Если что, кинь ссылку пожалуйста.

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1
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Yury Bogdanov
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20
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Timber Dolphin

К истокам...

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Вова, но не Путин

К истокам...

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9
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Timber Dolphin
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14
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Мразь 3.0

Перенос куда?

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0
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Alex Shokhin

В память. Посмотрел фотки, запомнил.

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Молочный блик

https://m.my.mail.ru/

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4
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Мразь 3.0

Лучше говна поесть

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Колючий холод
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7
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Вова, но не Путин

Регистрация через намаз

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4
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Колючий холод

дон

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Э Л
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Мужской кубок

— в телегу
— а почему в телегу?
— а туда сейчас все переносят

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Мразь 3.0

А из телеги дадут 48 часов для переноса?

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Мужской кубок

хуй знает, товарищ сержант.
наши думают, что они могут удалить все отечественные инстаграм аккаунты по закону яровой (вероятно). может они уверены, что это так работает

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Вова, но не Путин
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Alexandr

А тем временем Минобороны рассказывает про бомбардировку Мариупольского роддома:

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Ложный пёс_анон

Поражают дебилы, которые побежали в телегу. А могли бы научить своих подписчиков обходить блокировку. Просто ебланы.

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Транспортный Орзэмэс

ну через впн же он будет работать? 👉👈

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Рыжий пистолет

Не знаю, как фотки, но вот потоковое видео через впн такое себе ... лагает, буфферизация заметна ...

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Транспортный Орзэмэс

даже через платный впн (где по идее скорости должны быть выше)? с обычным конечно у меня много что подтормаживает

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Рыжий пистолет

Многие впны заблочили у нас за последний год, сейчас пользуюсь Windscribe, он типа платный, но даёт бесплатный трафик ежемесячно: 30 Гб на ПК, 10 Гб на андроиде. Я деньги им не заносил, походу, а теперь и не занести без визы и мастеркард.

Как-то порнуху смотрел через впн, так поток останавливается, буфферизируется, потом продолжается. Не айс, в общем.

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Михаил Быстрянцев

Всё зависит от конкретных условий, может даже быстрее работать на определённых сайтах. Такое наблюдал на VPN на арендованной виртуалке.

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Иван Прохоров

Чтобы перед митингом 13 числа не успели заметить блокировку

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2
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Колючий холод

ебать спасибо нахуй за щедрость

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2
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Победа России

Типа последнее китайское предупреждение.

Видимо, несколько ссыкотно блокировать инстаграм, потому дают шанс Мете одуматься.

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Grey Worm

Море ватных слез

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Чапаев и Пустота

Не понимаю, такой шум, как будто они его удаляют из мира. Что дальше то мешает пользоваться.

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ИгорьOK

Роскомнадзор дал пользователям инстаграма 48 часов

Какая грозная собачка))) Прям время даёт))) Типа решатель такой)))
Да мы спокойно сидим на всех твоих заблокированных ресурсах! Ты бесполезен абсолютно! Заткнись там нахрен!

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EdisonsLamp

ЧЕБУРНЕТ БЛИЗКО!

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Ivan

Snapster пришло наконец то твоё время))))))

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Dmitry Sursin

Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети
 Это я дурак или они просто через два дня скажут что передумали?
Просто я так и не нашёл в этом инстаграме - кнопку скачать...

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infinity one

В настройках "выгрузка данных"

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Maxim Gataullin

https://tjournal.ru/560498
Так проще

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Усталый Орзэмэс

Интересно, а что значит перенести в этом контексте? Я что-то в инстаграме не видел кнопку «собрать все фотки и съебаться»

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Maxim Gataullin

https://tjournal.ru/560498
Туда же

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Фёдор Трухин

Ууу, это так мило 😚😚

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Э Л

Ультиматумы блэт, кругом одни ультиматумы

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Pavel Romanov

Как они вообще могут заблокировать инстаграм? Вот как? У них вообще есть на это ресурсы? Ладно сайт, а приложение? там же наверняка люди еще из 80-х толком не выбрались

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