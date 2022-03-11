Роскомнадзор дал пользователям инстаграма 48 часов на перенос своих фото и видео перед блокировкой Статьи редакции
Доступ к соцсети ограничат 14 марта в 00:00 мск.
Роскомнадзор отложил блокировку инстаграма, чтобы дать россиянам время перенести свои фото и видео в другие соцсети. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Заблокировать в России инстаграм и признать Meta экстремистской организацией попросила Генпрокуратура. Это назвали ответной мерой на решение компании разрешить пользователям использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и президентов РФ и Белоруссии.
Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.
И приостановил для российских пользователей все способы монетизации контента.
А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
Это ответ на разрешение Meta использовать в некоторых странах «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.
Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.
Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…
Дают попользоваться экстремистским ресурсом 48 часов.
Да уж пиздец.
Они просто не работают на выходных
Zабота
Zаебись
Zuper
ZaБота!
Считаю что Инстаграм гениально ушёл с рынка РФ. Ещё и жертвой остался.
Какой жертвой? Только ебанутый так подумает
Сори я может где-то пропустил. Была официальная инфа или только статья на Reuters? Если что, кинь ссылку пожалуйста.
К истокам...
К истокам...
Перенос куда?
В память. Посмотрел фотки, запомнил.
https://m.my.mail.ru/
Лучше говна поесть
Регистрация через намаз
дон
— в телегу
— а почему в телегу?
— а туда сейчас все переносят
А из телеги дадут 48 часов для переноса?
хуй знает, товарищ сержант.
наши думают, что они могут удалить все отечественные инстаграм аккаунты по закону яровой (вероятно). может они уверены, что это так работает
А тем временем Минобороны рассказывает про бомбардировку Мариупольского роддома:
Поражают дебилы, которые побежали в телегу. А могли бы научить своих подписчиков обходить блокировку. Просто ебланы.
ну через впн же он будет работать? 👉👈
Не знаю, как фотки, но вот потоковое видео через впн такое себе ... лагает, буфферизация заметна ...
даже через платный впн (где по идее скорости должны быть выше)? с обычным конечно у меня много что подтормаживает
Многие впны заблочили у нас за последний год, сейчас пользуюсь Windscribe, он типа платный, но даёт бесплатный трафик ежемесячно: 30 Гб на ПК, 10 Гб на андроиде. Я деньги им не заносил, походу, а теперь и не занести без визы и мастеркард.
Как-то порнуху смотрел через впн, так поток останавливается, буфферизируется, потом продолжается. Не айс, в общем.
Всё зависит от конкретных условий, может даже быстрее работать на определённых сайтах. Такое наблюдал на VPN на арендованной виртуалке.
Чтобы перед митингом 13 числа не успели заметить блокировку
ебать спасибо нахуй за щедрость
Типа последнее китайское предупреждение.
Видимо, несколько ссыкотно блокировать инстаграм, потому дают шанс Мете одуматься.
Море ватных слез
Не понимаю, такой шум, как будто они его удаляют из мира. Что дальше то мешает пользоваться.
Роскомнадзор дал пользователям инстаграма 48 часов
Какая грозная собачка))) Прям время даёт))) Типа решатель такой)))
Да мы спокойно сидим на всех твоих заблокированных ресурсах! Ты бесполезен абсолютно! Заткнись там нахрен!
ЧЕБУРНЕТ БЛИЗКО!
Snapster пришло наконец то твоё время))))))
Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети
Это я дурак или они просто через два дня скажут что передумали?
Просто я так и не нашёл в этом инстаграме - кнопку скачать...
В настройках "выгрузка данных"
https://tjournal.ru/560498
Так проще
Интересно, а что значит перенести в этом контексте? Я что-то в инстаграме не видел кнопку «собрать все фотки и съебаться»
https://tjournal.ru/560498
Туда же
Ууу, это так мило 😚😚
Ультиматумы блэт, кругом одни ультиматумы
Как они вообще могут заблокировать инстаграм? Вот как? У них вообще есть на это ресурсы? Ладно сайт, а приложение? там же наверняка люди еще из 80-х толком не выбрались