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Грядущий корабль

YouTube начал блокировать по всему миру каналы российских государственных СМИ Статьи редакции

И приостановил для российских пользователей все способы монетизации контента.

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Ютуб-канал «России 24». Скриншот TJ

YouTube заявил, что начал блокировать по всему миру каналы российских СМИ, финансируемых государством. Сервис также приостановил все способы монетизации контента в России.

РИА «Новости» и РБК со ссылкой на Reuters пишут, что YouTube начал удалять контент о «спецоперации» России на Украине, который нарушает политику сервиса.

10 марта YouTube приостановил для блогеров из России все функции монетизации, включая подписку Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч. Это распространялось только на зрителей из России. Блогеры продолжали получать доход с тех, кто находится за её пределами.

8 марта сервис заблокировал канал «Соловьёв LIVE» и резервный канал телеведущего. Причиной указано нарушение правил площадки.

4 марта Google приостановил продажу рекламы в России из-за «непредвиденных обстоятельств», что коснулось и YouTube. Это связано с требованиями Роскомнадзора. Регулятор требовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о военных действиях России на Украине и пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине.

#новости #YouTube #блокировки

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Иван Поварёшкин

Ютуб,

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99
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Коровка спасла Россию

Прощай от всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края…

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28
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Коровка спасла Россию

Прощай мы расстаемся навсегда
Под белым небом января(марта)

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24
5 комментариев
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Коммунальный микроскоп

Жаль

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0
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Нейроорлов

Как дела?

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1
3 комментария
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Субъективный хот-дог

Вот все хуйня ,правда. Инстаграммы , тиктоки.. .Но ютюбчик это прям нихуевый такой удар по уровню жизни.

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38
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Da Luxe

Эгоисты такие эгоисты. Масса людей, у которых весь заработок был завязан на инстаграм, и это не только инстасамки. У меня друг сварку продавал декоративную - мангалы, ограду, решетки на окна и тд. Все рухнуло. Да и инстасамки что не люди что ли? Но нет, сам инстой не пользовался - значит хуй с ней, не страшно, на остальных похуй, пусть страдают, а вот ютуб это мне лично больно, это плохо, это нельзя.

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23
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Субъективный хот-дог

А погоди,короночка:
А где эти люди были 22 года?

П.с
Я пользовался…НО ЭТО КАК ЖОПУ С ПАЛЬЦЕМ сравнивать

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1
3 комментария
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Bohdan Shtepan

Эгоисты говоришь? Как же так, брат теперь не сможет продавать сварку в инсте пока его русские «братья» сбрасывают бомбы на жилые кварталы Харькова и Мариуполя. Представляешь, сварку в инсте. Ну и ну.

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0
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TopoR

Вроде и да, но когда понимаешь, что ради чего-то точечного всё равно 24/7 на всех девайсах под VPN, то уже начинается грустный пофигизм.
Вот белые списки / закрытие внешки ударит очень сильно…

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0
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pls help

Опять проклятая гейропа виновата в том, что нам завтра заблокируют ютьюб, да что ж такое

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38
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Alexandre Svergoun

А где фотка с обезьяной?

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1
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Александр Чекета
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5
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Ivan Ivanov
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38
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Speechless

Пока ютуб в россии, удачи на рутьюбе ватанам

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35
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Dmitry Sursin

Так им тоже похуй на рутуб. Даже интеграцию с внутренним плеером в ВК не сделали.

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0
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рязанский сахар
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16
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И засмеялся еще так неприятно.

*при чем тут путин.jpg*
*при чем тут нато.jpg*
*все идет по плану.jpg*

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20
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Субъективный хот-дог

Спасибо друк… я устал это видеть

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6
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Богдан Дорохин

русский Ютуб отправился на концерт к кобзону

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22
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Anthropocide Apostle

Да ебал я в рот рюзке ютуб, они ж и англоязычный заблочат заодно. Впн покупать таки придётся теперь.

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1
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Коровка спасла Россию

- внучек, раньше мы смотрели видео в интернете на ютьюб, всяких там варламовых, геймеров ещё смотрели, когда нужно было кран починить смотрели как, смотрели даже если уж совсем нечего было - обучающий контент
- дед, какой ютьюб, какой интернет? Ты таблетки иди пей, мне в актовый зал на выступление хора Zaря надо успеть! Я, как пионер, опаздывать не люблю

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19
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Грамотный браслет

пионер
 путинъюнге

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6
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Михаил

Видимо в верхах американской айти тусовки принято решение уйти с концами из России, иначе чем объяснить сегодняшнее заявление meta и действия googla, которые позволят им уйти красиво - не приостанавливая деятельность до бесконечности, а в рамках жертвы кровавого режима, окончательно сжигая все мосты для возвращения

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15
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Andrei

Нахер им оставаться, если на них перед этим накладывали многомиллиардные штрафы по дебильным поводам?

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5
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Михаил

Штрафы не были заградительными, если бы им выписывали штрафы на всю их прибыль, а еще лучше оборот, то да смысла продолжать сидеть в россии нет. А так сейчас их доходы упали бы в несколько раз и суммы дебильных штрафов тоже были бы в несколько раз меньше. Единственное, что в последнее время штрафы стали от оборота, но они по ним вроде как и не платили, а россия не сильно требовала, пришли в офис один раз и ушли на боковую

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0
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Американский фонарь

Скачаю видеоролик с ютуба, недорого.

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13
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Александр Сирота

это типа как на кубе приносишь флешку, говоришь какой сайт скачать и через неделю забираешь

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6
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Вова, но не Путин

Флешку

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0
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Сырой бас

Лукавите, Николай Николаевич. Как они вам это "недорого" оплачивать будут теперь?

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0
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Плоский звук

Возьмёт из арестованных денег Абрамовича в Великобритании

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1
1 комментарий
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Американский фонарь

Беру донатами в пользу Украины

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0
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Жилой кот

Прощайтесь с Ютубом

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6
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Предварительный корабль
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23
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Осенний теркин30см

Чет вспомнил РБК...

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6
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Предварительный корабль

Хороший у тебя голос 🥰

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2
1 комментарий
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Виктория Никанорова

Прощайтесь скорее

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Spawn Nouveau II

Бедные кремлеботы: теперь не получить изи 15 р за комменты в ютюбчике.

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9
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Клаус Шульце

Их разгонят и отправят освобождать Украину или еще какую-нибудь страну. В чебурнете они станут не нужны, а в приличные места их просто не пустят.

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7
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Spawn Nouveau II

За что боролись, на то и напоролись

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6
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Kolyanok

Ну ващета им оставят интернет и ютуб, и они будут работать на подрыв буржуазного западного режима теперь

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Клаус Шульце

Для этого языками владеть надо. Там таких мало. Их возможно оставят. А русскоязычную шушеру отправят, куда я ранее написал.

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4
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Alexander

одна боброедка уже пыталась доносить нужный месседж на экспорт. лярды освоила, эффект нулевой

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0
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Смелый корабль

Бобросвинина остается без годовой премии

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Различный Петя

Бобросвинке накинут ещё три бюджета за счет дорогих россиян. Информационная война идет, прошу отнестись с пониманием.

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11
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Dmitri Ov

не-а, бюджета на всех не хватит, тем более на уже отработанный материал

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1
1 комментарий
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Жак Фреско
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7
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knight_killer

Всем прощающимся с ютубом

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syrslava

vpn для видео?

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knight_killer

Ну типа

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1
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funkbandofme

Почему нет?

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Ivan Ivanov
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3
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ИгорьOK

Выкачивайте видос ребята! И не унывайте!

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ИгорьOK

И этот! Чтобы не пропало наследие!!

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Товарищ

Почему не блочат в России?

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Олексій

Яжематеря и подпивасные работяги точно бунт подымут.

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notty notty

Не поднимут лол

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НикакойвойнысУкраиной

Они одобрят. Мне уже начальница сказала: нахой нам не нужен фейсбук этот проклятый, там фейки одни. Милфа (ебабельная вполне) 30+, бизнесвумен, не подпивасная самка

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0
3 комментария
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Святой ихтиандр

Прощай, дорогой Ютуб!

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2
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Клаус Шульце

Youtubе делает так, чтобы россиянам досталось как можно больше российских государственных СМИ на душу населения.

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2
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Alexandre Svergoun

Зато хоть русские за рубежом не будут зомбироваться.

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Chikk

удалит контент о «спецоперации»
 Мощный удар по ЦІПсО, куда же им ролики класть? :)

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рязанский сахар

Ты опять выходишь на связь?

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2
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Chikk

У тебя очевидно туповатые вопросы, почему так?

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6 комментариев
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Утренний холод

До встречи в ВК видео

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Различный Петя

Еееее, ютюбный

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бублик

нет, ну вот ютуб это, действительно, потеря. я буду скучать

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DaiBi

Это они всё это время скрипт-идентификатор писали что ли?

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Сырой бас

Редакция, вы там ещё успеваете поспевать за таким потоком новостей?

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Пароход из листа тетрадного

я - да. бля, ты про редакцию. я не редакция. я бухореакция.

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1 комментарий
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Юрий Резников

Ребят! А дайте VPN не дорогой? или самому поднимать придется?

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невесёлый молочник

Конечно лучше самому, на lowendbox глянь VPS недорогой и запили

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Вова, но не Путин

Наконец-то

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Александр Чекета

После блокировки, будут на флешках в переходах видосики с ютуба продавать. Например, все видео badcomedian на флешке всего за 500 рублей.

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Ivan Ivanov

Причём продавцом будет сам badcomedian.

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Антон Казанцев

Всё, теперь ютуб может отлететь, так скоро в интернете нечего будет делать

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Пароход из листа тетрадного

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

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–1
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Пароход из листа тетрадного

ТАКИЕ

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6 комментариев
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Зелёный Мох

Когда это говно отключат в России, Беларуси и Казахстане???

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–11
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Жить в учебнике истории - это катастрофа

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И потом как понеслось словесно ... как снежный ком с горы...

Очень много людей понимало [что произойдет], но я не хотел верить, никто не хотел верить...



Из интервью Алексея Венедиктова Каналу "Скажи Гордеевой" 10.03.2022

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А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.

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