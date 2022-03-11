YouTube начал блокировать по всему миру каналы российских государственных СМИ Статьи редакции
И приостановил для российских пользователей все способы монетизации контента.
YouTube заявил, что начал блокировать по всему миру каналы российских СМИ, финансируемых государством. Сервис также приостановил все способы монетизации контента в России.
РИА «Новости» и РБК со ссылкой на Reuters пишут, что YouTube начал удалять контент о «спецоперации» России на Украине, который нарушает политику сервиса.
10 марта YouTube приостановил для блогеров из России все функции монетизации, включая подписку Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч. Это распространялось только на зрителей из России. Блогеры продолжали получать доход с тех, кто находится за её пределами.
8 марта сервис заблокировал канал «Соловьёв LIVE» и резервный канал телеведущего. Причиной указано нарушение правил площадки.
4 марта Google приостановил продажу рекламы в России из-за «непредвиденных обстоятельств», что коснулось и YouTube. Это связано с требованиями Роскомнадзора. Регулятор требовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о военных действиях России на Украине и пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине.
Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.
Это ответ на разрешение Meta использовать в некоторых странах «язык ненависти» к российским военным и президентам России и Белоруссии.
Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.
А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
Ютуб,
Прощай от всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края…
Прощай мы расстаемся навсегда
Под белым небом января(марта)
Жаль
Как дела?
Вот все хуйня ,правда. Инстаграммы , тиктоки.. .Но ютюбчик это прям нихуевый такой удар по уровню жизни.
Эгоисты такие эгоисты. Масса людей, у которых весь заработок был завязан на инстаграм, и это не только инстасамки. У меня друг сварку продавал декоративную - мангалы, ограду, решетки на окна и тд. Все рухнуло. Да и инстасамки что не люди что ли? Но нет, сам инстой не пользовался - значит хуй с ней, не страшно, на остальных похуй, пусть страдают, а вот ютуб это мне лично больно, это плохо, это нельзя.
А погоди,короночка:
А где эти люди были 22 года?
П.с
Я пользовался…НО ЭТО КАК ЖОПУ С ПАЛЬЦЕМ сравнивать
Эгоисты говоришь? Как же так, брат теперь не сможет продавать сварку в инсте пока его русские «братья» сбрасывают бомбы на жилые кварталы Харькова и Мариуполя. Представляешь, сварку в инсте. Ну и ну.
Вроде и да, но когда понимаешь, что ради чего-то точечного всё равно 24/7 на всех девайсах под VPN, то уже начинается грустный пофигизм.
Вот белые списки / закрытие внешки ударит очень сильно…
Опять проклятая гейропа виновата в том, что нам завтра заблокируют ютьюб, да что ж такое
А где фотка с обезьяной?
Пока ютуб в россии, удачи на рутьюбе ватанам
Так им тоже похуй на рутуб. Даже интеграцию с внутренним плеером в ВК не сделали.
*при чем тут путин.jpg*
*при чем тут нато.jpg*
*все идет по плану.jpg*
Спасибо друк… я устал это видеть
русский Ютуб отправился на концерт к кобзону
Да ебал я в рот рюзке ютуб, они ж и англоязычный заблочат заодно. Впн покупать таки придётся теперь.
- внучек, раньше мы смотрели видео в интернете на ютьюб, всяких там варламовых, геймеров ещё смотрели, когда нужно было кран починить смотрели как, смотрели даже если уж совсем нечего было - обучающий контент
- дед, какой ютьюб, какой интернет? Ты таблетки иди пей, мне в актовый зал на выступление хора Zaря надо успеть! Я, как пионер, опаздывать не люблю
пионер
путинъюнге
Видимо в верхах американской айти тусовки принято решение уйти с концами из России, иначе чем объяснить сегодняшнее заявление meta и действия googla, которые позволят им уйти красиво - не приостанавливая деятельность до бесконечности, а в рамках жертвы кровавого режима, окончательно сжигая все мосты для возвращения
Нахер им оставаться, если на них перед этим накладывали многомиллиардные штрафы по дебильным поводам?
Штрафы не были заградительными, если бы им выписывали штрафы на всю их прибыль, а еще лучше оборот, то да смысла продолжать сидеть в россии нет. А так сейчас их доходы упали бы в несколько раз и суммы дебильных штрафов тоже были бы в несколько раз меньше. Единственное, что в последнее время штрафы стали от оборота, но они по ним вроде как и не платили, а россия не сильно требовала, пришли в офис один раз и ушли на боковую
Скачаю видеоролик с ютуба, недорого.
это типа как на кубе приносишь флешку, говоришь какой сайт скачать и через неделю забираешь
Флешку
Лукавите, Николай Николаевич. Как они вам это "недорого" оплачивать будут теперь?
Возьмёт из арестованных денег Абрамовича в Великобритании
Беру донатами в пользу Украины
Прощайтесь с Ютубом
Чет вспомнил РБК...
Хороший у тебя голос 🥰
Прощайтесь скорее
Бедные кремлеботы: теперь не получить изи 15 р за комменты в ютюбчике.
Их разгонят и отправят освобождать Украину или еще какую-нибудь страну. В чебурнете они станут не нужны, а в приличные места их просто не пустят.
За что боролись, на то и напоролись
Ну ващета им оставят интернет и ютуб, и они будут работать на подрыв буржуазного западного режима теперь
Для этого языками владеть надо. Там таких мало. Их возможно оставят. А русскоязычную шушеру отправят, куда я ранее написал.
одна боброедка уже пыталась доносить нужный месседж на экспорт. лярды освоила, эффект нулевой
Бобросвинина остается без годовой премии
Бобросвинке накинут ещё три бюджета за счет дорогих россиян. Информационная война идет, прошу отнестись с пониманием.
не-а, бюджета на всех не хватит, тем более на уже отработанный материал
Всем прощающимся с ютубом
vpn для видео?
Ну типа
Почему нет?
Выкачивайте видос ребята! И не унывайте!
И этот! Чтобы не пропало наследие!!
Почему не блочат в России?
Яжематеря и подпивасные работяги точно бунт подымут.
Не поднимут лол
Они одобрят. Мне уже начальница сказала: нахой нам не нужен фейсбук этот проклятый, там фейки одни. Милфа (ебабельная вполне) 30+, бизнесвумен, не подпивасная самка
Прощай, дорогой Ютуб!
Youtubе делает так, чтобы россиянам досталось как можно больше российских государственных СМИ на душу населения.
Зато хоть русские за рубежом не будут зомбироваться.
удалит контент о «спецоперации»
Мощный удар по ЦІПсО, куда же им ролики класть? :)
Ты опять выходишь на связь?
У тебя очевидно туповатые вопросы, почему так?
До встречи в ВК видео
Еееее, ютюбный
нет, ну вот ютуб это, действительно, потеря. я буду скучать
Это они всё это время скрипт-идентификатор писали что ли?
Редакция, вы там ещё успеваете поспевать за таким потоком новостей?
я - да. бля, ты про редакцию. я не редакция. я бухореакция.
Ребят! А дайте VPN не дорогой? или самому поднимать придется?
Конечно лучше самому, на lowendbox глянь VPS недорогой и запили
Наконец-то
После блокировки, будут на флешках в переходах видосики с ютуба продавать. Например, все видео badcomedian на флешке всего за 500 рублей.
Причём продавцом будет сам badcomedian.
Всё, теперь ютуб может отлететь, так скоро в интернете нечего будет делать
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
ТАКИЕ
Когда это говно отключат в России, Беларуси и Казахстане???