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Грядущий корабль

Байден заявил о перемещении 12 тысяч американских военных к границам России Статьи редакции

Они будут «защищать каждый дюйм стран НАТО».

Президент США выступил на конференции по вопросам демократии Палаты представителей. Джо Байден заявил, что 12 тысяч американских военных переместят к границам России.

Фрагмент выступления Байдена

Войска разместят на территориях Латвии, Эстонии, Румынии и других стран. По cловам президента, они будут «защищать каждый дюйм стран НАТО».

Если будет хоть одно движение [угрожающее странам НАТО], гарантирую, мы ответим. И начнётся Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство.

Джо Байден
президент США

#новости #сша

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157 комментариев
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Альтернативный нос

Ребята с тж, вы были классные!

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167
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НикакойвойнысУкраиной
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55
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TOMYMM

Радиочастоты останутся, нужна частота ТЖ

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20
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СОВа

Третий глаз откроется и будем телепатически общатся

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5
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Лютый кусок ДОБРА

Последние

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3
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Daffy Duck

Да похуям, Путину разведка уже доложила что в нато кругом коррупция, все сломано, и они готовы к присоединению к рф, солдаты нато уже закупаются цветами для встречи с русскими миротворцами

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172
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И засмеялся еще так неприятно.

Я думал тоже самое доложили Байдену.

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15
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НикакойвойнысУкраиной

И при этом не соврали

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74
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НикакойвойнысУкраиной

И при этом не соврали

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2 комментария
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Аяз Умбатов

Забыл упомянуть, что в странах НАТО провели референдумы о статусе русского языка, как государственного и культурного обмена с РФ.

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3
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Олег Кулаженко

тогда прощай

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1
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I A

Никто не будет воевать 12к солдатами против армии рф. Максимум, на что может рассчитывать группировка солдат из 12к, это если воины тж соберутся и пойдут свергать власть, войти и забрать у туземцев ядерные боеголовки. А потом зачистить все поле авиацией. Нет туземцев и воинов тж, нет проблемы.

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–6
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Маринеску

12k американских солдат. Но как бэ местный контингент тоже участвует.

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2
2 комментария
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Мразь 3.0

А мог бы и учения устроить

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94
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Vladimir B

Ещё не вечер.

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–1
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pls help

Деды, остановитесь

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70
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Редкий Натр

Счас буржуины захватят старенького Мальчиша-Кибальчиша, и будут выпытывать Военную Тайну:
"Что за таблетки ты х*ячишь, сука??!"

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5
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Вова, но не Путин

янукович.jpg

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1
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пустойстакан

Здесь должна была быть шутка, но у меня есть только тревожность

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39
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JilaNis

Сказали же ядерной войны не будет, ты чо, Минобороны РФ не веришь?

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14
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Al

Байден тоже немного ебулся

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25
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Человек кусает собаку

Выполняет свои обязательства.
По факту постоят на границе чисто для успокоения союзников и без единого выстрела полетят назад домой.

Чисто пыль в глаза кидает, а жаль.

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24
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Al

Этот дед включит шизу нашему деду.

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32
2 комментария
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Амид Сапилеп

Тоже самое говорили про путина на гианице с укр

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0
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Владимир Керенский

Немного?

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2
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Al

По сравнению с нашим, да, немного)))))))))

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14
3 комментария
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ИгорьOK

Да договорённость у них.
Заранее вывели войска из Афганистана.
Заранее поставлялись Байрактары на Украину.
Все эти действия им были заранее известны и оговорены на тех личных встречах ещё в прошлом году.

В 2024 году выборы и у нас и у США.
Деды просто развернут мочиловку к этому времени, а во время мочиловки никакие выборы не проводятся.
Ну и будут сидеть спокойно, отправляя нас небольшими пачками на тот свет.

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1
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Dmitriy Nikitin

Интересно, связано ли этот его шаг с тем что сейчас на совбезе Небензя наговорил. Как бы дед не психанул сейчас

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0
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Nike RossXP

А что наговорил-то?

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1
2 комментария
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Konstantin

Деды воевали

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37
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Э Л
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26
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Товарищ

Выйдут ли на улицу россияне после ядерных ударов по всей России? Или я вне политики?

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10
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ДЕДос Атака

Давно известно что человек который вне политики выживает даже в эпицентре ядерного удара.

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43
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Berbekk

Каждый день выхожу на улицу.

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0
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Карлики спасли Россию

Тоесть вы хотите сказать, что если кто-то случайным образом из территории Белоруси запустит пару ракет по пограничным постам страны НАТО, они таки нападут в ответ?

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13
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Bublikhead

Хехе

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24
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Al

Не хехе :(

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30
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Усталый Орзэмэс

Польский сахар

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4
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Зелёный Мох

Пиздец, случайным

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0
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Сергей Иванов
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22
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Empathy

Деды, оба два!

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19
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Жанна Татаринова

У Байдена уже давно Альцгеймер в гостях, а он ещё хорохорится.

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–20
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Николай

Пускай хорохорится, главное, чтоб как его коллега, не ерепенился.

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0
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さよう なら

я просто хочу прожить свой век в свои 20 лет. я просто хочу перестать ощущать страх неизвестности и играть в игры, смотреть фильмы, а не следить судорожно за новостями и пить антидепрессанты, ловя ПА каждую ночь

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15
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Ферман спас Россию

свой век в свои 20 лет
 Говорят, уже на границах негласное указание не выпускать таких

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4
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literale

если бы у тебя ПА были каждую ночь, вряд ли бы ты мог следить за новостями. Это эго.

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0
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Предвыборный пёс_анон

Дед с дедом сцепились по пьяне, испортили всем праздник...

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16
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Ivan Ivanov

А американские паспорта будут выдавать?

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12
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Ekaterina Stepnova

Дайте два😂

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10
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сироп от щекотки

да чтоже русские заставляют байдена выводить 12 тысяч отборррных солдат?
им что сложно выйти на маяковскую и дойти до пушкинской :(

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–11
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я НЕ батон

Кому выходить? Москва это 45% - узбеки, таджики, киргизы, которые уехали домой. 10% - коренные Москвичи, которые живут на Бали. 15% - бабки, которые доживают последние года лишь бы не трогали их. 20% - студенты, которым папка с мамкой запретили куда-либо идти. И ещё 20% это те самые мамки с папками из регионов, которые снимают жильё или платят за ипотеку и им так похуй на инсту и что там в Украине, потому что они жизнь положили на переезд в эту Москву клятую и сделают все, чтобы в ней остаться.

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37
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сироп от щекотки

да что же это делается. Но от меня девочка, которая училась в мпгу и месяцев 10 назад перебралась в кЫйв требует, что бы ВСЕ РУССКИЕ ВСТАЛИ И ПОШЛИ.

правда, она тоже русская, и просто сбежала год назад.. хм, а теперь обвиняет меня в несменяемости власти..хмм

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10
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Железнодорожный магнит

Ух напиздел))

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–1
5 комментариев
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Грамотный браслет

и Путин

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4 комментария
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Женя К

"10% - коренные Москвичи, которые живут на Бали"

Не такой коренной как Guf - он в пятом поколении, а я в третьем, но все же скажу одну мысль. НИКТО не будет выходить пока у него все относительно нормально, ну просто никто. Именно поэтому санкции сторон при любых конфликтах нужны максимально жестокие, чтобы каждый младенец в пустой песочнице понимал, что песка там нет именно из-за того, что.

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0
1 комментарий
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я НЕ батон

Люди блять терпят 2-ух часовые очереди на маршрутку из Балашихи до метро в 80-100 человек КАЖДОЕ УТРО ПЕРЕД РАБОТОЙ. Потому что им построили муравейники из самого дешевого говна и они в них заселились, потому что нормальной работы нигде кроме мск нет.

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20
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сироп от щекотки

да. и что они не могут поменяться ради..ну их пидорами назвали и смерти пожелали.
че трудно поменяться ради этих людей?
в чем проблемка то?

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0
9 комментариев
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Колючий холод

брат, а чё тебя в минус слили?

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0
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сироп от щекотки

Нервные времена, старина!
Но я готов поставить плечо под клювы юных птах.

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1
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Персональный супер_стар

Это очень правильный ход, нет смысла взывать к разуму маньяка, дёрнется – пристрелят как собаку.

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10
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Михаил Круг

ага а вместе с ним и пол мира, а остальная пол мира в течении 10 лет сама как нибудь себя пристрелит.

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0
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ДЕДос Атака

Вы как хотите, а я свою сторону между НАТО и Путиным давно выбрал.

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8
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Hagotireno

Как будто тебя кто-то будет спрашивать.

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4
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Оборонный франт

Ну да, посмотришь список военных интервенций сша, и сразу понятно, чью сторону занимать.

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2
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Йуцкен54321

А где очередь из можем повторить в военкоматах? Вроде же берут добровольцев.

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10
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emercrowd

Лучше уж они пройдут по рашке вплоть до Южного Урала, вытащат визжащего как свинью Путина из его бункера, и прострелят черепушку. Мир вздохнет свободнее

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9
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Николай

Не надо так. Если они так пойдут, то это будет необходимое и обязательное условие для применения СЯО. И останется только надеяться, что либо чумадан отобрали, либо средства доставки надёжные как от Роскосмоса.

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1
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emercrowd

Учитывая что у нас все через жопу, накосячат. Бояться нечего

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0
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Мокрый фитиль

Где они возле границы России? Со стороны аляски??

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7
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НикакойвойнысУкраиной

На границе с Аляской

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0
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Хидэо Какзима

В Прибалтике вроде

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literale

во времена СССР были страны Варшавского блока. Эти страны плюс нейтральные страны являли собой буферную зону между СССР и странами НАТО, СССР граничил с НАТО только в районе Киркенеса, с Норвегией. После развала СССР буферная зона исчезла, американцы в некоторых местах могут разместиться на границе с Россией. Об том и речь, с Белоруссией и Украиной воссоединяться нет большого смысла, потому что дальше Польша, а она в НАТО, придётся тогда и от Польши требовать нейтрального статуса. Такая вот пиздень. Либо переносить Спб, Москву в Сибирь, потому что здесь они под ударом, уходить вглбуь материка, а это лишаться выхода к морям.

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Святий Миколай

Привет, Третья мировая

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meow

Очкошник бункерный уже завтра введёт военное положение)

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6
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Максим Обухов

если не введет на камеру соснешь себе куйца?

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0
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Никого не спас

А если введёт, сделаешь селфи с военкомата?

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4
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ИгорьOK

Да вы заеб*ли....

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5
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Нет сил придумать ник

Спасибо, теперь я точно не усну

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5
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Anderkeks

Деды внатуре ебнулись на отличненько под старость лет. Почему все делают всё для обострения конфликта?

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5
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НикакойвойнысУкраиной

Так-то 12к это капля. Это больше символический жест, имхо. Возвращаемся к временам Холодной войны

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4
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Денис Сенькин

У так это + к тому что там уже есть

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0
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НикакойвойнысУкраиной

Да. Но это всё равно немного

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0
6 комментариев
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Можно просто Саша

А гуманитарный коридор прямиком в нато будет? есть инфа?

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4
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Николай

Ага, через Сибирь и Дальний восток, через Берингов пролив

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0
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Рустам Измайлов

И начнётся Третья мировая война.

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4
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Грамотный браслет
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0
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Mikhail Firsov
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3
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псина

Как же все обостряется теперь

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3
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Интересный рубин

Ну глядя на то как армия Украины разьебывает наших, 12 тысяч вполне хватит, пожалуй куплю флаг сша и начну работать над акцентом 🇺🇦🇺🇸

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2
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Плоский звук

Это только от США, у других стран НАТО ещё свои есть, как бы...

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–1
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Bolshov

Макрон похожу там единственный вменяемый

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И засмеялся еще так неприятно.

и он сидит теперь с тем самым своим грустным лицом, думая че теперь делать когда по обе стороны два деда разошлись

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1
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timi mi timi mi

хотят ли деды войны?

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2
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Михаил

Главное что бы солдаты нато не начали проводить учения на границе, русские пропагандоны вещать о том, что сша собралась бомбить москву , а пользователи интернетов шутить о том, что три неявки на войну ведут к поражению сша !

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2
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President Biden

That's very nice. In America, we believe that all people have a right to rest in peace. Have a nice day!

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2
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Коричневый шар

@Яна Ломакина хоспаде, уже даже от редакции пропаганда пошла. Ну где вы эту цитату нашли?

Если будет хоть одно движение ［угрожающее странам НАТО］, гарантирую, мы ответим. И начнётся Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство.

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0
1 комментарий
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Грядущий корабль

Посмотри видео, друг) Оно не просто так там лежит

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4
1 комментарий
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Внешний Гоша

Будет Able Archer 2022?

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1 комментарий
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Во Нючка

Теперь любой васян, охраняющий границу, может начать третью мировую, а чего добился ты ¯\_(ツ)_/¯

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1
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Ekaterina Stepnova

Ну началось

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Ещё 18 комментариев
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iPhone 13 Pro Max

После уведомления роскомпозора о блокировке инсты (которая будет только 14 марта), все как один запостили сторис с телеграм-каналом и альтернативным каналом, некоторые даже как бы шутя. Сука, вы бы так быстро отреагировали, когда рашка устроила войну против Украины, ебанутые блеать))

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