Байден заявил о перемещении 12 тысяч американских военных к границам России Статьи редакции
Они будут «защищать каждый дюйм стран НАТО».
Президент США выступил на конференции по вопросам демократии Палаты представителей. Джо Байден заявил, что 12 тысяч американских военных переместят к границам России.
Войска разместят на территориях Латвии, Эстонии, Румынии и других стран. По cловам президента, они будут «защищать каждый дюйм стран НАТО».
Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.
Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.
Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…
А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
И приостановил для российских пользователей все способы монетизации контента.
Ребята с тж, вы были классные!
Радиочастоты останутся, нужна частота ТЖ
Третий глаз откроется и будем телепатически общатся
Последние
Да похуям, Путину разведка уже доложила что в нато кругом коррупция, все сломано, и они готовы к присоединению к рф, солдаты нато уже закупаются цветами для встречи с русскими миротворцами
Я думал тоже самое доложили Байдену.
И при этом не соврали
И при этом не соврали
Забыл упомянуть, что в странах НАТО провели референдумы о статусе русского языка, как государственного и культурного обмена с РФ.
тогда прощай
Никто не будет воевать 12к солдатами против армии рф. Максимум, на что может рассчитывать группировка солдат из 12к, это если воины тж соберутся и пойдут свергать власть, войти и забрать у туземцев ядерные боеголовки. А потом зачистить все поле авиацией. Нет туземцев и воинов тж, нет проблемы.
12k американских солдат. Но как бэ местный контингент тоже участвует.
А мог бы и учения устроить
Ещё не вечер.
Деды, остановитесь
Счас буржуины захватят старенького Мальчиша-Кибальчиша, и будут выпытывать Военную Тайну:
"Что за таблетки ты х*ячишь, сука??!"
янукович.jpg
Здесь должна была быть шутка, но у меня есть только тревожность
Сказали же ядерной войны не будет, ты чо, Минобороны РФ не веришь?
Байден тоже немного ебулся
Выполняет свои обязательства.
По факту постоят на границе чисто для успокоения союзников и без единого выстрела полетят назад домой.
Чисто пыль в глаза кидает, а жаль.
Этот дед включит шизу нашему деду.
Тоже самое говорили про путина на гианице с укр
Немного?
По сравнению с нашим, да, немного)))))))))
Да договорённость у них.
Заранее вывели войска из Афганистана.
Заранее поставлялись Байрактары на Украину.
Все эти действия им были заранее известны и оговорены на тех личных встречах ещё в прошлом году.
В 2024 году выборы и у нас и у США.
Деды просто развернут мочиловку к этому времени, а во время мочиловки никакие выборы не проводятся.
Ну и будут сидеть спокойно, отправляя нас небольшими пачками на тот свет.
Интересно, связано ли этот его шаг с тем что сейчас на совбезе Небензя наговорил. Как бы дед не психанул сейчас
А что наговорил-то?
Деды воевали
Выйдут ли на улицу россияне после ядерных ударов по всей России? Или я вне политики?
Давно известно что человек который вне политики выживает даже в эпицентре ядерного удара.
Каждый день выхожу на улицу.
Тоесть вы хотите сказать, что если кто-то случайным образом из территории Белоруси запустит пару ракет по пограничным постам страны НАТО, они таки нападут в ответ?
Хехе
Не хехе :(
Польский сахар
Пиздец, случайным
Деды, оба два!
У Байдена уже давно Альцгеймер в гостях, а он ещё хорохорится.
Пускай хорохорится, главное, чтоб как его коллега, не ерепенился.
я просто хочу прожить свой век в свои 20 лет. я просто хочу перестать ощущать страх неизвестности и играть в игры, смотреть фильмы, а не следить судорожно за новостями и пить антидепрессанты, ловя ПА каждую ночь
свой век в свои 20 лет
Говорят, уже на границах негласное указание не выпускать таких
если бы у тебя ПА были каждую ночь, вряд ли бы ты мог следить за новостями. Это эго.
Дед с дедом сцепились по пьяне, испортили всем праздник...
А американские паспорта будут выдавать?
Дайте два😂
да чтоже русские заставляют байдена выводить 12 тысяч отборррных солдат?
им что сложно выйти на маяковскую и дойти до пушкинской :(
Кому выходить? Москва это 45% - узбеки, таджики, киргизы, которые уехали домой. 10% - коренные Москвичи, которые живут на Бали. 15% - бабки, которые доживают последние года лишь бы не трогали их. 20% - студенты, которым папка с мамкой запретили куда-либо идти. И ещё 20% это те самые мамки с папками из регионов, которые снимают жильё или платят за ипотеку и им так похуй на инсту и что там в Украине, потому что они жизнь положили на переезд в эту Москву клятую и сделают все, чтобы в ней остаться.
да что же это делается. Но от меня девочка, которая училась в мпгу и месяцев 10 назад перебралась в кЫйв требует, что бы ВСЕ РУССКИЕ ВСТАЛИ И ПОШЛИ.
правда, она тоже русская, и просто сбежала год назад.. хм, а теперь обвиняет меня в несменяемости власти..хмм
Ух напиздел))
и Путин
"10% - коренные Москвичи, которые живут на Бали"
Не такой коренной как Guf - он в пятом поколении, а я в третьем, но все же скажу одну мысль. НИКТО не будет выходить пока у него все относительно нормально, ну просто никто. Именно поэтому санкции сторон при любых конфликтах нужны максимально жестокие, чтобы каждый младенец в пустой песочнице понимал, что песка там нет именно из-за того, что.
Люди блять терпят 2-ух часовые очереди на маршрутку из Балашихи до метро в 80-100 человек КАЖДОЕ УТРО ПЕРЕД РАБОТОЙ. Потому что им построили муравейники из самого дешевого говна и они в них заселились, потому что нормальной работы нигде кроме мск нет.
да. и что они не могут поменяться ради..ну их пидорами назвали и смерти пожелали.
че трудно поменяться ради этих людей?
в чем проблемка то?
брат, а чё тебя в минус слили?
Нервные времена, старина!
Но я готов поставить плечо под клювы юных птах.
Это очень правильный ход, нет смысла взывать к разуму маньяка, дёрнется – пристрелят как собаку.
ага а вместе с ним и пол мира, а остальная пол мира в течении 10 лет сама как нибудь себя пристрелит.
Вы как хотите, а я свою сторону между НАТО и Путиным давно выбрал.
Как будто тебя кто-то будет спрашивать.
Ну да, посмотришь список военных интервенций сша, и сразу понятно, чью сторону занимать.
А где очередь из можем повторить в военкоматах? Вроде же берут добровольцев.
Лучше уж они пройдут по рашке вплоть до Южного Урала, вытащат визжащего как свинью Путина из его бункера, и прострелят черепушку. Мир вздохнет свободнее
Не надо так. Если они так пойдут, то это будет необходимое и обязательное условие для применения СЯО. И останется только надеяться, что либо чумадан отобрали, либо средства доставки надёжные как от Роскосмоса.
Учитывая что у нас все через жопу, накосячат. Бояться нечего
Где они возле границы России? Со стороны аляски??
На границе с Аляской
В Прибалтике вроде
во времена СССР были страны Варшавского блока. Эти страны плюс нейтральные страны являли собой буферную зону между СССР и странами НАТО, СССР граничил с НАТО только в районе Киркенеса, с Норвегией. После развала СССР буферная зона исчезла, американцы в некоторых местах могут разместиться на границе с Россией. Об том и речь, с Белоруссией и Украиной воссоединяться нет большого смысла, потому что дальше Польша, а она в НАТО, придётся тогда и от Польши требовать нейтрального статуса. Такая вот пиздень. Либо переносить Спб, Москву в Сибирь, потому что здесь они под ударом, уходить вглбуь материка, а это лишаться выхода к морям.
Привет, Третья мировая
Очкошник бункерный уже завтра введёт военное положение)
если не введет на камеру соснешь себе куйца?
А если введёт, сделаешь селфи с военкомата?
Да вы заеб*ли....
Спасибо, теперь я точно не усну
Деды внатуре ебнулись на отличненько под старость лет. Почему все делают всё для обострения конфликта?
Так-то 12к это капля. Это больше символический жест, имхо. Возвращаемся к временам Холодной войны
У так это + к тому что там уже есть
Да. Но это всё равно немного
А гуманитарный коридор прямиком в нато будет? есть инфа?
Ага, через Сибирь и Дальний восток, через Берингов пролив
И начнётся Третья мировая война.
Как же все обостряется теперь
Ну глядя на то как армия Украины разьебывает наших, 12 тысяч вполне хватит, пожалуй куплю флаг сша и начну работать над акцентом 🇺🇦🇺🇸
Это только от США, у других стран НАТО ещё свои есть, как бы...
Макрон похожу там единственный вменяемый
и он сидит теперь с тем самым своим грустным лицом, думая че теперь делать когда по обе стороны два деда разошлись
хотят ли деды войны?
Главное что бы солдаты нато не начали проводить учения на границе, русские пропагандоны вещать о том, что сша собралась бомбить москву , а пользователи интернетов шутить о том, что три неявки на войну ведут к поражению сша !
That's very nice. In America, we believe that all people have a right to rest in peace. Have a nice day!
@Яна Ломакина хоспаде, уже даже от редакции пропаганда пошла. Ну где вы эту цитату нашли?
Если будет хоть одно движение ［угрожающее странам НАТО］, гарантирую, мы ответим. И начнётся Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство.
Посмотри видео, друг) Оно не просто так там лежит
Будет Able Archer 2022?
Теперь любой васян, охраняющий границу, может начать третью мировую, а чего добился ты ¯\_(ツ)_/¯
Ну началось