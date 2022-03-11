Честно, я в ахуе с некоторых

Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…