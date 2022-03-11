Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.

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Пока это будет актуально, под тегом #ктоушёл мы будем регулярно публиковать посты со списками ушедших из России компаний.

🛬 Air Astana — приостановила все полёты в Россию и над территорией страны.

🦠 Avast (разработчик одноимённого антивируса) — прекращает продажи в России и Белоруссии.

🚬 British American Tobacco (Kent, Lucky Strike, Pall Mall, glo) — прекращает свою деятельность в России.

🎬 Disney — приостановил работу всех подразделений бизнеса в России. В случае с лицензированием контента речь, скорее всего, идёт о новых релизах, включая Marvel и Lucasfilm.

🍕 Domino’s Pizza — приостановила инвестиции в России, но 188 ресторанов сети продолжают работу.

👩‍❤‍👨 Feeld (приложение для знакомств) — перестанет работать в России и Белоруссии.

☁ Google Cloud — приостанавливает регистрацию новых пользователей из России.

💊 Herbalife Nutrition — останавливает работу всех 62 центров продаж в России и прекратит поставки своей продукции в эту страну.

☕ Nestle — прекратила импорт продукции в Россию, кроме товаров первой необходимости. Теперь, например, не будут ввозить кофе Nespresso и воду S.Pellegrino. Также Nestle приостановила экспорт своей продукции из России.

🖥 JetBrains (производитель ПО) — приостановит продажи в России и Белоруссии, поддержит релокацию сотрудников, а также прекратит все исследования и разработки в России.

🏦 JPMorgan — частично прекратит работу в России. Банк будет заниматься только операциями, связанными с урегулированием обязательств клиентов.

🏨 Marriott — закрывает корпоративный офис в Москве и замораживает открытие новых отелей в России.

💼 Miro (сервис для совместной работы над идеями) — закроет российский офис, а также прекратит продажи в России и Белоруссии. Компания предложила сотрудникам релокацию и работу в других филиалах. Также Miro заблокирует аккаунты российских организаций под санкциями.

🕹 Niantic (разработчик PokémonGO и Ingress) — приостановила доступ к играм для скачивания в России и Белоруссии.

🦠 NortonLifeLock Inc. (разработчик антивируса Norton) — приостанавливает продажу и поддержку своей продукции в России. ✈ Pegasus Airlines — приостановит полёты до 27 марта из-за «операционных рисков из-за введения санкций против России».

🎼 Sony Music и Warner Music, как и ранее Universal Music — приостановили деятельность в России. Таким образом работу в РФ временно прекратила вся «большая тройка» звукозаписывающих лейблов.

Спасибо пользователю StarDog за помощь в подготовке материала.