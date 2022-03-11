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Духовный химик

Основанные россиянами JetBrains и Miro ушли из России. Список тех, кто приостановил или сократил работу в РФ 11 марта Статьи редакции

Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.

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Пока это будет актуально, под тегом #ктоушёл мы будем регулярно публиковать посты со списками ушедших из России компаний.

🛬 Air Astana — приостановила все полёты в Россию и над территорией страны.

🦠 Avast (разработчик одноимённого антивируса) — прекращает продажи в России и Белоруссии.

🚬 British American Tobacco (Kent, Lucky Strike, Pall Mall, glo) — прекращает свою деятельность в России.

🎬 Disney — приостановил работу всех подразделений бизнеса в России. В случае с лицензированием контента речь, скорее всего, идёт о новых релизах, включая Marvel и Lucasfilm.

🍕 Domino’s Pizza — приостановила инвестиции в России, но 188 ресторанов сети продолжают работу.

👩‍❤‍👨 Feeld (приложение для знакомств) — перестанет работать в России и Белоруссии.

Google Cloud — приостанавливает регистрацию новых пользователей из России.

💊 Herbalife Nutrition — останавливает работу всех 62 центров продаж в России и прекратит поставки своей продукции в эту страну.

Nestle — прекратила импорт продукции в Россию, кроме товаров первой необходимости. Теперь, например, не будут ввозить кофе Nespresso и воду S.Pellegrino. Также Nestle приостановила экспорт своей продукции из России.

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🖥 JetBrains (производитель ПО) — приостановит продажи в России и Белоруссии, поддержит релокацию сотрудников, а также прекратит все исследования и разработки в России.

🏦 JPMorgan — частично прекратит работу в России. Банк будет заниматься только операциями, связанными с урегулированием обязательств клиентов.

🏨 Marriott — закрывает корпоративный офис в Москве и замораживает открытие новых отелей в России.

💼 Miro (сервис для совместной работы над идеями) — закроет российский офис, а также прекратит продажи в России и Белоруссии. Компания предложила сотрудникам релокацию и работу в других филиалах. Также Miro заблокирует аккаунты российских организаций под санкциями.

🕹 Niantic (разработчик PokémonGO и Ingress) — приостановила доступ к играм для скачивания в России и Белоруссии.

🦠 NortonLifeLock Inc. (разработчик антивируса Norton) — приостанавливает продажу и поддержку своей продукции в России.

Pegasus Airlines — приостановит полёты до 27 марта из-за «операционных рисков из-за введения санкций против России».

🎼 Sony Music и Warner Music, как и ранее Universal Music — приостановили деятельность в России. Таким образом работу в РФ временно прекратила вся «большая тройка» звукозаписывающих лейблов.

Спасибо пользователю StarDog за помощь в подготовке материала.

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Духовный химик
Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России из-за конфликта на Украине Статьи редакции

Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.

Последний день работы IKEA, фото TJ

#ктоушёл

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Предварительный корабль

JetBrains очень крутые ребята, наши, создали лучшие в мире IDEшки для ЯП, один из флагманов IT-индустрии России и всё коту под хвост...

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Внешний Гоша

Будет ли переименован Kotlin? Название же теперь агрессивное

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2
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Konstantin

В паляницу переименуют

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1
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Предварительный корабль

У тебя дела с питоном как кстати?

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Внешний Гоша

Как на работе
Хуже некуда

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God Damn

да, охуел что они наши

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aliftin

Мне больно ставить лайк таким постам.

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5
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TopoR

Условно Sony/Aniplex/Crunchyroll/Wakanim ещё, судя по обнаруженной заглушке.

Скачать всё аниме с кранч… а, падажжи ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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4
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Альтернативный нос

аниме
 Гоните его

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0
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TopoR

Нясмехайтесь над ним ^_^
(уууух самого корёжит аж, но раз возвращаем 2007-ой по всем фронтам)

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Альтернативный нос
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TopoR

Настолько было иронично, пока не начал переводить в биток сейчас для оплаты и вспомнил времена обменников Webmoney для покупки шестизнака ICQ 😅

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Aleks Nik

И во всех магазинах написано- К сожалению по техническим причинам и т.д....
А надо писать правду- К сожалению по психическим причинам одного бесноватого недофюрера и т.д.

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3
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Альтернативный нос

Кто последний пойдёт - свет не забудьте выключить

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StarDog

Моё почтение! Сильно больше новостей чем я нашел за сегодня, все дотошно, красиво и с пруфами. Отличная работа!

@Сергей Звезда п̶о̶д̶н̶и̶м̶и̶т̶е̶ ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶к̶у̶ ̶з̶а̶р̶п̶л̶а̶т̶у̶ выдайте ваш сотрудник +1 миска риса

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Соседний Женя

Спасибо тебе за помощь

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Борис Юринов

Только на пользу (с)

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Колючий холод

от меня моя мама уйдёт такими темпами

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Александр Сирота

добавь еще https://fomag.ru/news-streem/amerikanskaya-kompaniya-cargill-priostanavlivaet-investitsii-v-rf-zayavlenie/

Американская компания Cargill приостанавливает…
Первое и единственное профессиональное издание в России, специализирующееся на тематике инвестиций…
fomag.ru
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Предвыборный пёс_анон

MacPaw еще ушли (CleanMyMacX, SetApp и др.)

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