Основанные россиянами JetBrains и Miro ушли из России. Список тех, кто приостановил или сократил работу в РФ 11 марта Статьи редакции
Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.
🛬 Air Astana — приостановила все полёты в Россию и над территорией страны.
🦠 Avast (разработчик одноимённого антивируса) — прекращает продажи в России и Белоруссии.
🚬 British American Tobacco (Kent, Lucky Strike, Pall Mall, glo) — прекращает свою деятельность в России.
🎬 Disney — приостановил работу всех подразделений бизнеса в России. В случае с лицензированием контента речь, скорее всего, идёт о новых релизах, включая Marvel и Lucasfilm.
🍕 Domino’s Pizza — приостановила инвестиции в России, но 188 ресторанов сети продолжают работу.
👩❤👨 Feeld (приложение для знакомств) — перестанет работать в России и Белоруссии.
☁ Google Cloud — приостанавливает регистрацию новых пользователей из России.
💊 Herbalife Nutrition — останавливает работу всех 62 центров продаж в России и прекратит поставки своей продукции в эту страну.
☕ Nestle — прекратила импорт продукции в Россию, кроме товаров первой необходимости. Теперь, например, не будут ввозить кофе Nespresso и воду S.Pellegrino. Также Nestle приостановила экспорт своей продукции из России.
🖥 JetBrains (производитель ПО) — приостановит продажи в России и Белоруссии, поддержит релокацию сотрудников, а также прекратит все исследования и разработки в России.
🏦 JPMorgan — частично прекратит работу в России. Банк будет заниматься только операциями, связанными с урегулированием обязательств клиентов.
🏨 Marriott — закрывает корпоративный офис в Москве и замораживает открытие новых отелей в России.
💼 Miro (сервис для совместной работы над идеями) — закроет российский офис, а также прекратит продажи в России и Белоруссии. Компания предложила сотрудникам релокацию и работу в других филиалах. Также Miro заблокирует аккаунты российских организаций под санкциями.
🕹 Niantic (разработчик PokémonGO и Ingress) — приостановила доступ к играм для скачивания в России и Белоруссии.
🦠 NortonLifeLock Inc. (разработчик антивируса Norton) — приостанавливает продажу и поддержку своей продукции в России.
✈ Pegasus Airlines — приостановит полёты до 27 марта из-за «операционных рисков из-за введения санкций против России».
🎼 Sony Music и Warner Music, как и ранее Universal Music — приостановили деятельность в России. Таким образом работу в РФ временно прекратила вся «большая тройка» звукозаписывающих лейблов.
Спасибо пользователю StarDog за помощь в подготовке материала.
Они будут «защищать каждый дюйм стран НАТО».
И приостановил для российских пользователей все способы монетизации контента.
Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…
Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.
Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.
JetBrains очень крутые ребята, наши, создали лучшие в мире IDEшки для ЯП, один из флагманов IT-индустрии России и всё коту под хвост...
Будет ли переименован Kotlin? Название же теперь агрессивное
В паляницу переименуют
У тебя дела с питоном как кстати?
Как на работе
Хуже некуда
да, охуел что они наши
Мне больно ставить лайк таким постам.
Условно Sony/Aniplex/Crunchyroll/Wakanim ещё, судя по обнаруженной заглушке.
Скачать всё аниме с кранч… а, падажжи ( ͡° ͜ʖ ͡°)
аниме
Гоните его
Нясмехайтесь над ним ^_^
(уууух самого корёжит аж, но раз возвращаем 2007-ой по всем фронтам)
Настолько было иронично, пока не начал переводить в биток сейчас для оплаты и вспомнил времена обменников Webmoney для покупки шестизнака ICQ 😅
И во всех магазинах написано- К сожалению по техническим причинам и т.д....
А надо писать правду- К сожалению по психическим причинам одного бесноватого недофюрера и т.д.
Кто последний пойдёт - свет не забудьте выключить
Моё почтение! Сильно больше новостей чем я нашел за сегодня, все дотошно, красиво и с пруфами. Отличная работа!
@Сергей Звезда п̶о̶д̶н̶и̶м̶и̶т̶е̶ ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶к̶у̶ ̶з̶а̶р̶п̶л̶а̶т̶у̶ выдайте ваш сотрудник +1 миска риса
Спасибо тебе за помощь
Только на пользу (с)
от меня моя мама уйдёт такими темпами
добавь еще https://fomag.ru/news-streem/amerikanskaya-kompaniya-cargill-priostanavlivaet-investitsii-v-rf-zayavlenie/
MacPaw еще ушли (CleanMyMacX, SetApp и др.)