Meta позволит «высказывать гнев» в адрес российских войск только на Украине Статьи редакции
При этом компания «не потерпит русофобии и любой дискриминации россиян».
Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. Она позволит местным пользователям «высказывать гнев» в адрес российских войск, заявил вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг.
При этом в компании подчеркнули, что «не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян».
Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
После этого российское посольство в США обвинило компанию в экстремизме и потребовало от властей привлечь к ответственности всех виновных. Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта.
Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…
А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.
Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.
Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.
Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.
И приостановил для российских пользователей все способы монетизации контента.
Подкорректировали, так сказать
Офигеть, зарубежная обувь
Красивое
тётя из-за границы привезла
Ну от этого его не разблокируют
Давайте писать петицию
Так и было изначально
Там изначально так и было.
Это наши уже подкорректировали
В первой новости на тж не было инфы про "только на Украине". За что купил, за то и продаю.
Там было только в Восточной Европе.
так то и был слив журналистам, а не оф позиция компании
Вот она, великая геополитическая победа путина ! Видимо в мету слили инфу, что путин был в гневе и бригада с новичком уже выехали в их офис
Так и было почитайте текст первый
13 марта, 14:00. Список протестов
Красивое
Вы идете или просто показываете?
Рохирримы, копья не забудьте дома;
мимозы на войско орков не действуют
1. Рейтерс пишет слегка перекрученную ради хайпа новость.
2. Русские СМИ второй раз перекручивают новость, чтобы даже на самых либеральных ресурсах подписота подумала, что РУССКИХ АБИЖАЮТ.
3. В итоге всё оказывается ЧУТЬ-ЧУТЬ ИНАЧЕ и даже если выбранные методы спорные, но вполне понятные и уж точно не такие, какими их пытались выставить.
<сейчас здесь> 4. Комментаторы в очередной раз поели говна.
А что мешало Мете самостоятельно выпустить нормальный пресс-релиз? Молчат — значит, одобряют.
Рейтерс тупо слили инфу так-то.
Поясните пожалуйста, в чем смысл этого разрешения? Что изменилось? В чем это выражается на практике?
Можно писать "Русский военный корабль - Иди на хуй!"
Нельзя писать: "Русский гражданский корабль - Иди на хуй!"
/зануда On
корабль по определению военный
гражданское - это судно
/зануда Off
То есть песня «белые кораблики» на самом деле про военные облака? А везут они «дождики» артиллерийских залпов? Я знал!
Судно это же про больницу
Возможно сложности в модерации. Укры пишут плохо про российские войска. Их банит за hate speech. С другой стороны они пишут правду и с этим надо что-то делать.
Идиоты. Они и Youtube. Дали такой "casus belli" прямо в руки
В руки кому? России? Стране, где люди не раздумывая сожрали "переодевания" беременной в Мариуполе? Пфф.
Нет. Это просто кенсел росии
Открыть ворота, но чуть-чуть.
Хочется призвать Кхалиси Бота на весь пост. Потому что этот мерзкий продукт жизнедеятельности Цукерберга под названием Мета почему-то считает, что разрешив призывы к насилию в отдельно взятой стране и не разрешив в другой, он станет менее лицемерной помойкой.
Ну и в чем они не правы?
Возникает вопрос, а можно ли солдатам России которые находятся сейчас на территории Украины "желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко"?
Солдаты росии в Украине писать то не умеют, че ты от них хочешь
В Россий фейсбук заблочен РКН
Переобувания прямо на лету
не факт, первая новость состояла из слива внутренней доки (самой доки не было) для модераторов (как я понял)
а это официальная позиция Мета
На dtf начался сущий кошмар после єтой новости
Dtf это следующее за TJ поколение. Идёт нам на смену.
А всё, всё поздно уже, всёо
ладно
У вас там что, букву «в» запретили?
Инста, живи
А, ну тогда ладно
Капец, сыканули.
Ну, всё, сразу легче стало.
Мля... и чо теперь инсту не забанят? Тут девчули уже решили забухать... РКН лишит их такого повода?