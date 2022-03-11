Новости
Грядущий корабль

Meta позволит «высказывать гнев» в адрес российских войск только на Украине Статьи редакции

При этом компания «не потерпит русофобии и любой дискриминации россиян».

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Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. Она позволит местным пользователям «высказывать гнев» в адрес российских войск, заявил вице-президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг.

При этом в компании подчеркнули, что «не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян».

Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

После этого российское посольство в США обвинило компанию в экстремизме и потребовало от властей привлечь к ответственности всех виновных. Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта.

#новости #соцсети #блокировкамета

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Дальнейший Орзэмэс

Подкорректировали, так сказать

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Daffy Duck
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48
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Предварительный корабль

Офигеть, зарубежная обувь

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42
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Daffy Duck

Красивое

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19
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Dmitry Pasyutin

тётя из-за границы привезла

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2
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Закомплексованная Душа

Ну от этого его не разблокируют

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6
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испанский смех

Давайте писать петицию

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Профессиональный блик

Так и было изначально

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3
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Константин Д

Там изначально так и было.
Это наши уже подкорректировали

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1
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Дальнейший Орзэмэс

В первой новости на тж не было инфы про "только на Украине". За что купил, за то и продаю.

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Пп Пп

Там было только в Восточной Европе.

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Излишний бинокль

так то и был слив журналистам, а не оф позиция компании

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Михаил

Вот она, великая геополитическая победа путина ! Видимо в мету слили инфу, что путин был в гневе и бригада с новичком уже выехали в их офис

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20
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Зелёный Мох

Так и было почитайте текст первый

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Egor Εvdokimov

13 марта, 14:00. Список протестов

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15
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Зелёный Мох

Красивое

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Зелёный Мох

Вы идете или просто показываете?

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Редкий Натр

Рохирримы, копья не забудьте дома;
мимозы на войско орков не действуют

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Музыкальный космос

1. Рейтерс пишет слегка перекрученную ради хайпа новость.
2. Русские СМИ второй раз перекручивают новость, чтобы даже на самых либеральных ресурсах подписота подумала, что РУССКИХ АБИЖАЮТ.
3. В итоге всё оказывается ЧУТЬ-ЧУТЬ ИНАЧЕ и даже если выбранные методы спорные, но вполне понятные и уж точно не такие, какими их пытались выставить.
<сейчас здесь> 4. Комментаторы в очередной раз поели говна.

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Тимур Валиулин

А что мешало Мете самостоятельно выпустить нормальный пресс-релиз? Молчат — значит, одобряют.

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–2
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Пп Пп

Рейтерс тупо слили инфу так-то.

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Аяз Умбатов

Поясните пожалуйста, в чем смысл этого разрешения? Что изменилось? В чем это выражается на практике?

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Alex Blake

Можно писать "Русский военный корабль - Иди на хуй!"
Нельзя писать: "Русский гражданский корабль - Иди на хуй!"

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30
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Test Account

/зануда On
корабль по определению военный
гражданское - это судно
/зануда Off

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4
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Gre Li

То есть песня «белые кораблики» на самом деле про военные облака? А везут они «дождики» артиллерийских залпов? Я знал!

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Alex Kotov

Судно это же про больницу

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IaroslavTuch

Возможно сложности в модерации. Укры пишут плохо про российские войска. Их банит за hate speech. С другой стороны они пишут правду и с этим надо что-то делать.

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4
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Alex Blake
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Ash Leaf

Идиоты. Они и Youtube. Дали такой "casus belli" прямо в руки

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Музыкальный космос

В руки кому? России? Стране, где люди не раздумывая сожрали "переодевания" беременной в Мариуполе? Пфф.

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5
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Jakub Marona

Нет. Это просто кенсел росии

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–1
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Старорег

Открыть ворота, но чуть-чуть.

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5
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Тимур Валиулин

Хочется призвать Кхалиси Бота на весь пост. Потому что этот мерзкий продукт жизнедеятельности Цукерберга под названием Мета почему-то считает, что разрешив призывы к насилию в отдельно взятой стране и не разрешив в другой, он станет менее лицемерной помойкой.

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ДЕДос Атака

Ну и в чем они не правы?

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Константин Иванов

Возникает вопрос, а можно ли солдатам России которые находятся сейчас на территории Украины "желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко"?

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Jakub Marona

Солдаты росии в Украине писать то не умеют, че ты от них хочешь

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Банальный корабль

В Россий фейсбук заблочен РКН

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Vandgory

Переобувания прямо на лету

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Банальный корабль

не факт, первая новость состояла из слива внутренней доки (самой доки не было) для модераторов (как я понял)
а это официальная позиция Мета

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рязанский сахар

На dtf начался сущий кошмар после єтой новости

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Bolshov

Dtf это следующее за TJ поколение. Идёт нам на смену.

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Sloowbruh

А всё, всё поздно уже, всёо

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Vitaliy Vitaliev

ладно

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Gleb Levchenko

У вас там что, букву «в» запретили?

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испанский смех

Инста, живи

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Альтернативный нос

А, ну тогда ладно

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Casha Ziba

Капец, сыканули.

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Misha Timoshin

Ну, всё, сразу легче стало.

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Декоративный рак
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Евгений Глебов (Катышев)

Мля... и чо теперь инсту не забанят? Тут девчули уже решили забухать... РКН лишит их такого повода?

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Обнуленный сектор
Честно, я в ахуе с некоторых

Зашел в стим, хотел поиграть в Киберпанк, и вижу снизу посты товарищей из России (так в стиме заведено. Внизу показываются посты друзей связанные с игрой). Если кратко, то посты представляют из себя "Хочу геноцид хохлов, так как из-за них убрали из продажи игру, которую я и так купил, и у меня никто не забрал доступ и не отрубил в ней русский…

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Новости
Грядущий корабль
США запретили поставку долларовых банкнот в Россию Статьи редакции

А также автомобилей, одежды и ювелирных изделий.

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Новости
Духовный химик
Основанные россиянами JetBrains и Miro ушли из России. Список тех, кто приостановил или сократил работу в РФ 11 марта Статьи редакции

Актуальное обновление списка, который приходится пополнять.

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iPhone 13 Pro Max

После уведомления роскомпозора о блокировке инсты (которая будет только 14 марта), все как один запостили сторис с телеграм-каналом и альтернативным каналом, некоторые даже как бы шутя. Сука, вы бы так быстро отреагировали, когда рашка устроила войну против Украины, ебанутые блеать))

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Южный цветок
Роскомнадзор заблокирует инстаграм. Это объясняют призывами к насилию в отношении россиян Статьи редакции

Регулятор выполнит просьбу Генпрокуратуры.

В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.

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Гениальный Данила
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Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.

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YouTube начал блокировать по всему миру каналы российских государственных СМИ Статьи редакции

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