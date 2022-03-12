Редакция не получала уведомлений, хотя требование Генпрокуратуры датировано 24 февраля.

Блокировка произошла в ночь на 12 марта по требованию Генпрокуратуры. По данным реестра, издание публиковало контент с нарушением федерального закона «об информации». В своём заявлении редакция «Бумаги» отметила, что с начала конфликта на Украине «честно освещала ситуацию и следовала стандартам качественной журналистики».

По данным РКН, требование Генпрокуратуры поступило в ведомство ещё 24 февраля, в день начала «спецоперации». За более чем две недели редакция не получала никаких уведомлений о нарушении закона и возможной блокировке.

В издании отметили, что намерены продолжать работу вне зависимости от доступности сайта, и призвали читателей вступать в соцсети и подписаться на почтовую рассылку.

Разборы Людской франт 4 мар Украине Статьи редакции «Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией» или другими схожими словосочетаниями. Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.