Роскомнадзор заблокировал сайт петербургского издания «Бумага» Статьи редакции
Редакция не получала уведомлений, хотя требование Генпрокуратуры датировано 24 февраля.
Блокировка произошла в ночь на 12 марта по требованию Генпрокуратуры. По данным реестра, издание публиковало контент с нарушением федерального закона «об информации». В своём заявлении редакция «Бумаги» отметила, что с начала конфликта на Украине «честно освещала ситуацию и следовала стандартам качественной журналистики».
По данным РКН, требование Генпрокуратуры поступило в ведомство ещё 24 февраля, в день начала «спецоперации». За более чем две недели редакция не получала никаких уведомлений о нарушении закона и возможной блокировке.
В издании отметили, что намерены продолжать работу вне зависимости от доступности сайта, и призвали читателей вступать в соцсети и подписаться на почтовую рассылку.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией» или другими схожими словосочетаниями. Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Самое жалкое, что я наблюдаю в эти дни, это как российские СМИ, уже забаненные в России, продолжают сопровождать каждое свое сообщение тупейшим:
"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"
- Почему никто в мире не поддерживает войну Путина с Украиной?
- Почему Россия не вынесла свои претензии к Украине в ООН?
- Почему путинских солдат не встречают «с цветами»?
- Почему на востоке Украины путинские войска встречают такое ожесточенное сопротивление?
- Почему Министерство Обороны РФ держит военнослужащих и их родных за скотов?
И объяснил, «где он был эти восемь лет».
⚡Роскомнадзор запретил бумагу в России
Порвалась. Жаль.
РоскомнадZор Zапретил
13 марта, 14:00. Список протестов.
Надеюсь ваше лого так и останется наблюдать в правом нижнем углу, как последний оплот адекватности, а не переместится в центр
Наше!
Ихнее
Скрепно, ей богу скрепно
Бумага всё стерпит