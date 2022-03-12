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Максим Друковский

Роскомнадзор заблокировал сайт петербургского издания «Бумага» Статьи редакции

Редакция не получала уведомлений, хотя требование Генпрокуратуры датировано 24 февраля.

Блокировка произошла в ночь на 12 марта по требованию Генпрокуратуры. По данным реестра, издание публиковало контент с нарушением федерального закона «об информации». В своём заявлении редакция «Бумаги» отметила, что с начала конфликта на Украине «честно освещала ситуацию и следовала стандартам качественной журналистики».

По данным РКН, требование Генпрокуратуры поступило в ведомство ещё 24 февраля, в день начала «спецоперации». За более чем две недели редакция не получала никаких уведомлений о нарушении закона и возможной блокировке.

В издании отметили, что намерены продолжать работу вне зависимости от доступности сайта, и призвали читателей вступать в соцсети и подписаться на почтовую рассылку.

Разборы
Людской франт
«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией» или другими схожими словосочетаниями. Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#сми #роскомнадзор #блокировки #новости

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Земельный самолет

⚡Роскомнадзор запретил бумагу в России

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16
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Странный цветок

Порвалась. Жаль.

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10
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Образовательный пистолет

РоскомнадZор Zапретил

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Вирусный инструмент
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16
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Egor Εvdokimov

13 марта, 14:00. Список протестов.

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Виноватый фитиль

Надеюсь ваше лого так и останется наблюдать в правом нижнем углу, как последний оплот адекватности, а не переместится в центр

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4
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Странный цветок

Наше!

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Образовательный пистолет

Ихнее

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Вова, но не Путин

Скрепно, ей богу скрепно

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Максимальный пришелец

Бумага всё стерпит

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Офтоп
Земельный самолет
YouTube заблокировал канал «Вечерний Ургант». Основная аудитория у программы — молодое поколение, не смотрящее ТВ

Можно ли это расценивать, как косвенное подтверждение того, что Вечерний Ургант уже не будет выходить на Первом канале? Иначе смысл, там будет мало аудитории

Офтоп
Корпоративный супер_стар
Как же россиянам провели... Сперва дали инста блогерам 3 рубля за пиар, а теперь заблочили инсту

И теперь эти блогеры плачут "ой, а что делать". А надо было меньше пропаганды за 100 рублей снимать

143
Сливовий Вомбат

Самое жалкое, что я наблюдаю в эти дни, это как российские СМИ, уже забаненные в России, продолжают сопровождать каждое свое сообщение тупейшим:

"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"

43
Обнуленный сектор
Собственно, вопрос

Буду ли я считаться крысой, если после деоккупации Крыма будут сдавать укр.полиции любителей русского мира, которые активно поддерживали Путина все эти 8 лет, и щас поддерживают всю эту шиZу? Среди таких дохуя молодежи.

12
Разборы
Tony Gun
Как разговаривать с жертвами пропаганды? Отвечает Владимир Милов
  • Почему никто в мире не поддерживает войну Путина с Украиной?
  • Почему Россия не вынесла свои претензии к Украине в ООН?
  • Почему путинских солдат не встречают «с цветами»?
  • Почему на востоке Украины путинские войска встречают такое ожесточенное сопротивление?
  • Почему Министерство Обороны РФ держит военнослужащих и их родных за скотов?
62
Офтоп
Трамп спас Америку
Что-то тут не сходится

Если, по словам Путина, НАТО так хотели напасть на Россию, то почему они не делают это сейчас? Ведь сегодня это просто идеальный повод — защитить Украину от Российской агрессии.

64
Мнения
Областной Макс
«У вас когда-нибудь забирали дом?»: украинский тревел-блогер Антон Птушкин обратился к российской аудитории Статьи редакции

И объяснил, «где он был эти восемь лет».

Ролик Пушкина «Где я был эти 8 лет»
382
Renox

Командир самолета российской авиакомпании «Победа» рассказал пассажирам, что думает о войне с Украиной.

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