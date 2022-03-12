Судно стоимостью около 530 миллионов евро принадлежит олигарху Андрею Мельниченко.

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11 марта Финансовая гвардия Италии наложила арест на парусную яхту «А», принадлежащую предпринимателю Андрею Мельниченко, сообщают местные издания La Repubblica и Corriere della Sera. Против олигарха ввели ряд санкций, из-за которых и арестовали судно.

Яхта «A» считается самым большим парусным судном с моторным двигателем в мире: длина палубы составляет 142,8 метра, а водоизмещение — 12,7 тысяч тонн. Яхту спроектировал промышленный дизайнер Филипп Старк, известный работами над поездом Eurostar, бокалом Kronenbourg и мышью для Microsoft.

Первый выход яхты из дока в 2016 году. Фото liebeslakritze

Фото судостроительной верфи Nobiskrug

Фото судостроительной верфи Nobiskrug

Фото судостроительной верфи Nobiskrug

Андрей Мельниченко был основным бенефициаром международной компании «Еврохим» и крупнейшей в России угольной компании СУЭК. После попадания в санкционный список ЕС он вышел из совета директоров и числа владельцев обоих концернов, чтобы те «смогли продолжить деятельность».