Фото: Самая большая в мире парусная яхта «A», арестованная в итальянском порту Статьи редакции
Судно стоимостью около 530 миллионов евро принадлежит олигарху Андрею Мельниченко.
11 марта Финансовая гвардия Италии наложила арест на парусную яхту «А», принадлежащую предпринимателю Андрею Мельниченко, сообщают местные издания La Repubblica и Corriere della Sera. Против олигарха ввели ряд санкций, из-за которых и арестовали судно.
Яхта «A» считается самым большим парусным судном с моторным двигателем в мире: длина палубы составляет 142,8 метра, а водоизмещение — 12,7 тысяч тонн. Яхту спроектировал промышленный дизайнер Филипп Старк, известный работами над поездом Eurostar, бокалом Kronenbourg и мышью для Microsoft.
Андрей Мельниченко был основным бенефициаром международной компании «Еврохим» и крупнейшей в России угольной компании СУЭК. После попадания в санкционный список ЕС он вышел из совета директоров и числа владельцев обоих концернов, чтобы те «смогли продолжить деятельность».
В 2021 году Мельниченко попал в десятку богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заняв место между Алишером Усмановым и Павлом Дуровым. Его состояние оценивается в 17,9 миллиардов долларов. У предпринимателя есть моторная яхта с тем же названием, она также входит в топ-20 крупнейших яхт своей категории.
Глава Роскосмоса в заблокированной соцсети показал Россию в образе кота-задиры. В комментариях напомнили, чем обычно заканчивается шоу.
Самое жалкое, что я наблюдаю в эти дни, это как российские СМИ, уже забаненные в России, продолжают сопровождать каждое свое сообщение тупейшим:
"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"
И объяснил, «где он был эти восемь лет».
- Почему никто в мире не поддерживает войну Путина с Украиной?
- Почему Россия не вынесла свои претензии к Украине в ООН?
- Почему путинских солдат не встречают «с цветами»?
- Почему на востоке Украины путинские войска встречают такое ожесточенное сопротивление?
- Почему Министерство Обороны РФ держит военнослужащих и их родных за скотов?
Редакция не получала уведомлений, хотя требование Генпрокуратуры датировано 24 февраля.
Выглядит как говно, имхо
С парусами выглядит неплохо. Может оно конечно и с точки зрения дизайна и на любителя, но технически это пиздец какая монументальная хуйня.
хочется спросить, ты тупой? зачем тебе огромная яхта ? ты что пират
Ну это как посмотреть...
Ну как, ему надо тёлочек трахать, кокаин нюхать, тусоваться
её кому-то из нас передадут, да?
Её пустят на аукцион, а деньги передадут украинским беженцам
то есть он сможет заново её выкупить?
Вместо Мрии будет у Украины
Эта яхта стоит столько денег, что, продав её, можно будет прокормить всю Италию на год вперёд