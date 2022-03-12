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Максим Друковский

Фото: Самая большая в мире парусная яхта «A», арестованная в итальянском порту Статьи редакции

Судно стоимостью около 530 миллионов евро принадлежит олигарху Андрею Мельниченко.

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11 марта Финансовая гвардия Италии наложила арест на парусную яхту «А», принадлежащую предпринимателю Андрею Мельниченко, сообщают местные издания La Repubblica и Corriere della Sera. Против олигарха ввели ряд санкций, из-за которых и арестовали судно.

Яхта «A» считается самым большим парусным судном с моторным двигателем в мире: длина палубы составляет 142,8 метра, а водоизмещение — 12,7 тысяч тонн. Яхту спроектировал промышленный дизайнер Филипп Старк, известный работами над поездом Eurostar, бокалом Kronenbourg и мышью для Microsoft.

Первый выход яхты из дока в 2016 году. Фото liebeslakritze
Фото судостроительной верфи Nobiskrug
Фото судостроительной верфи Nobiskrug
Фото судостроительной верфи Nobiskrug

Андрей Мельниченко был основным бенефициаром международной компании «Еврохим» и крупнейшей в России угольной компании СУЭК. После попадания в санкционный список ЕС он вышел из совета директоров и числа владельцев обоих концернов, чтобы те «смогли продолжить деятельность».

В 2021 году Мельниченко попал в десятку богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заняв место между Алишером Усмановым и Павлом Дуровым. Его состояние оценивается в 17,9 миллиардов долларов. У предпринимателя есть моторная яхта с тем же названием, она также входит в топ-20 крупнейших яхт своей категории.

#санкции #фото #предприниматели

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12 комментариев
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Карасик

Выглядит как говно, имхо

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aliftin

С парусами выглядит неплохо. Может оно конечно и с точки зрения дизайна и на любителя, но технически это пиздец какая монументальная хуйня.

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Современная Денежная Теория

хочется спросить, ты тупой? зачем тебе огромная яхта ? ты что пират

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Нет сил придумать ник

Ну это как посмотреть...

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Максим Друковский
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Современная Денежная Теория
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Профессиональный супер_стар

Ну как, ему надо тёлочек трахать, кокаин нюхать, тусоваться

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Кадровый микроскоп

её кому-то из нас передадут, да?

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Профессиональный супер_стар

Её пустят на аукцион, а деньги передадут украинским беженцам

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Современная Денежная Теория

то есть он сможет заново её выкупить?

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purgatory

Вместо Мрии будет у Украины

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Без имени

Эта яхта стоит столько денег, что, продав её, можно будет прокормить всю Италию на год вперёд

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Риша Мясов
Свежая подборка потерь РФ
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19
Сливовий Вомбат

Самое жалкое, что я наблюдаю в эти дни, это как российские СМИ, уже забаненные в России, продолжают сопровождать каждое свое сообщение тупейшим:

"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"

103
Обнуленный сектор
Собственно, вопрос

Буду ли я считаться крысой, если после деоккупации Крыма будут сдавать укр.полиции любителей русского мира, которые активно поддерживали Путина все эти 8 лет, и щас поддерживают всю эту шиZу? Среди таких дохуя молодежи.

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Трамп спас Америку
Что-то тут не сходится

Если, по словам Путина, НАТО так хотели напасть на Россию, то почему они не делают это сейчас? Ведь сегодня это просто идеальный повод — защитить Украину от Российской агрессии.

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