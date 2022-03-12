Новости
Максим Друковский

Точка обмена интернет-трафиком LINX отключила операторов из России. Те ответили, что решение не повлияет на соединение Статьи редакции

«Мегафон» сообщил, что компания и так планировала разорвать контракт с одной из крупнейших сетей в Европе.

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11 марта в сеть попал документ, согласно которому лондонская точка обмена интернет-трафиком, обслуживающая около 1000 операторов по всему миру, решила приостановить сотрудничество с российскими компаниями «Мегафон» и «Ростелеком». Официально LINX не заявлял о решении, но информацию подтвердили несколько источников.

Bill Woodcock @woodyatpch
Looks like @LINX_Network has just decided what they're doing about sanctions:
Похоже, LINX определился со своими санкциями:

Телеграм-канал «Новости Москвы» назвал одним из возможных последствий снижение скорости интернет-соединения: трафик операторов будет идти через альтернативные точки в Азии, из-за чего может вырасти нагрузка.

Отключение подтвердили операторы, попавшие под ограничения — «Мегафон» и «Ростелеком». Представители обеих компаний заявили, что трафик, который проходит через LINX, не настолько большой, чтобы повлиять на соединение. В «Мегафоне» добавили, что планировали прекратить сотрудничество с сетью из Лондона ещё с прошлого года.

В письме, предназначенном для внутренней клиентской рассылки, говорится о том, что LINX проверит и остальных российских клиентов, которые могут быть связаны с попавшими под ограничение компаниями. Лондонская точка также обслуживает, например, «Вымпелком», МТС и «ТрансТелеКом».

Ранее о прекращении работы в России объявили интернет-провайдеры Lumen и Cogent. На тематических сайтах считают, что отключение LINX повлияет на скорость соединения и доступность западных ресурсов в меньшей степени.

Новости
DTF
Крупный магистральный интернет-провайдер Lumen объявил о прекращении работы в России Статьи редакции

Отключение от сети не затронет внутренние сервисы, но может повлиять на доступность западных ресурсов.

#новости #санкции #интернет

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28 комментариев
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Современная Денежная Теория

-вы обосрались
-да я и так планировал

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76
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norm

Я устал

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Недоперепил
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Священный супер_стар
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Криминальный пёс_анон

сейм

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Blessed

"что компания и так планировала разорвать контракт с одной из крупнейших сетей в Европе."

ахахах, не нужон нам ваш интернет

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21
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Ху Эмай

Пусть подавятся своим трафиком, нам и без них хорошо!

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Вова, но не Путин

Тонко

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Castle Made Of Sand

ахаха,вообще прикол. как обиженый задира, кричит что и так собирались разорвать.)
ложь. грязная ложь пидарасов.

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7
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Майор Пронин

Последние независимые сми с риском для жизни и свободы пытаются доносить правдивую информацию до населения, в это же время борцы с Путиным дарят ему самый сладкий подарочек, мне вот просто интересно целеполагание тех кто это делает, наверно чтобы вокруг национального лидера сплотились не 60 процентов населения а 99... объясните им кто-нибудь что если закрытую банку с консервами поставить на огонь она рванет, це закон физики

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6
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Ivan Pobedov

Очевидно кому то (всем) выгодна голодная россия с ядерной дубинкой. Можно пугать европу, завозить туда больше солдат, менять рынок. Сейчас у всех есть шанс менять расклады под себя.

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1
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Андрей Васильев

ну так и задумано, ждем когда рванет, все для победы

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Майор Пронин

Рванет скорее всего не так как вам хочется, если не совсем адекватного человека закрыть в комнате и дать ему гранату, как думаете сколько времени понадобится чтобы он дернул за чеку?!

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Андрей Васильев

не фартит вам с метафорами, неадекватного закрыть и есть цель, изолировать

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Майор Пронин

Вы забыли одну важную деталь - у него граната, а комната находится в стеклянном доме

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Вова, но не Путин

Мечта биомусора медленно, но сбывается

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Дмитрий Кораблёв

Теперь понятно зачем нашим понадобилось тестировать интернет в случае, если его отключат от внешних каналов.

Хотя помню все орали, что это невозможно, такого никогда не будет и Путин просто хочет изолированный интернет.

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Вова, но не Путин

Этого никогда и не было бы, спасибо чекисту за это)

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12
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Современная Денежная Теория

щас азиаты такие тоже очередной братский мув совершат, ну как обычно

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1
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Небольшой единорожек88

Изолированный - это уже не интернет. Просто будут изолированный российский интранет

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1
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Денис Сенькин

интранет получается

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Sergei Timofeyev

Путин просто хочет изолированный интернет
 Он его и хочет, на самом деле. Он был прав в том, что нам его отключат, но не уточнял из-за чего.

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Егор Ниглов

Зачем нам этот интернет? Он нам нахуй не нужон

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2
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Вова, но не Путин

Для тех, кто за ней зашёл)

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DyaDyaWoWa

Санкции вообще ни на что не влияют. В пакет с пакетами их все.

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Иван Прохоров

LINX проверит и остальных российских клиентов, которые могут быть связаны с попавшими под ограничение компаниями. Лондонская точка также обслуживает, например, «Вымпелком», МТС и «ТрансТелеКом»
 ну и зачем подсказываете??

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Ludvig Imyarec

https://www.youtube.com/watch?v=nhllZWfnXKQ

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SadDamnWhoSaid

Смогут ли русские смотреть обращения украинцев к ним без интернета?

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Обнуленный сектор
Собственно, вопрос

Буду ли я считаться крысой, если после деоккупации Крыма будут сдавать укр.полиции любителей русского мира, которые активно поддерживали Путина все эти 8 лет, и щас поддерживают всю эту шиZу? Среди таких дохуя молодежи.

63
Мнения
Областной Макс
«У вас когда-нибудь забирали дом?»: украинский тревел-блогер Антон Птушкин обратился к российской аудитории Статьи редакции

И объяснил, «где он был эти восемь лет».

Ролик Пушкина «Где я был эти 8 лет»
484
antiplutin
46
Интернет
Максим Друковский
Рогозин описал конфликт на Украине серией «Тома и Джерри». В твиттере «проспойлерили» концовку эпизода Статьи редакции

Глава Роскосмоса в заблокированной соцсети показал Россию в образе кота-задиры. В комментариях напомнили, чем обычно заканчивается шоу.

141
Сливовий Вомбат

Самое жалкое, что я наблюдаю в эти дни, это как российские СМИ, уже забаненные в России, продолжают сопровождать каждое свое сообщение тупейшим:

"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"

142
Офтоп
Кузькин отец
патриоты стали что-то подозревать
106
Мнения
Random Unit
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Тем россиянам, которые не видят ничего страшного в уходе из России мировых компаний, всё популярно объяснил Алик из Саратова. Какой Алик? Который с братом Рафиком на рынке овощи, фрукты торгует немножко.
221
Новости
Максим Друковский
Фото: Самая большая в мире парусная яхта «A», арестованная в итальянском порту Статьи редакции

Судно стоимостью около 530 миллионов евро принадлежит олигарху Андрею Мельниченко.

69
Мнения
FrozenYogurt
Как относятся к войне русские в СНГ

Живу в одной из стран СНГ. Хочу рассказать о том, как относятся местные русские к войне в Украине. Пост не призван разжечь ненависть ко всему народу – я честно пытался этого не допустить.

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