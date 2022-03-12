«Мегафон» сообщил, что компания и так планировала разорвать контракт с одной из крупнейших сетей в Европе.

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11 марта в сеть попал документ, согласно которому лондонская точка обмена интернет-трафиком, обслуживающая около 1000 операторов по всему миру, решила приостановить сотрудничество с российскими компаниями «Мегафон» и «Ростелеком». Официально LINX не заявлял о решении, но информацию подтвердили несколько источников.

Телеграм-канал «Новости Москвы» назвал одним из возможных последствий снижение скорости интернет-соединения: трафик операторов будет идти через альтернативные точки в Азии, из-за чего может вырасти нагрузка.

Отключение подтвердили операторы, попавшие под ограничения — «Мегафон» и «Ростелеком». Представители обеих компаний заявили, что трафик, который проходит через LINX, не настолько большой, чтобы повлиять на соединение. В «Мегафоне» добавили, что планировали прекратить сотрудничество с сетью из Лондона ещё с прошлого года.

В письме, предназначенном для внутренней клиентской рассылки, говорится о том, что LINX проверит и остальных российских клиентов, которые могут быть связаны с попавшими под ограничение компаниями. Лондонская точка также обслуживает, например, «Вымпелком», МТС и «ТрансТелеКом».

Ранее о прекращении работы в России объявили интернет-провайдеры Lumen и Cogent. На тематических сайтах считают, что отключение LINX повлияет на скорость соединения и доступность западных ресурсов в меньшей степени.