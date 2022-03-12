Точка обмена интернет-трафиком LINX отключила операторов из России. Те ответили, что решение не повлияет на соединение Статьи редакции
«Мегафон» сообщил, что компания и так планировала разорвать контракт с одной из крупнейших сетей в Европе.
11 марта в сеть попал документ, согласно которому лондонская точка обмена интернет-трафиком, обслуживающая около 1000 операторов по всему миру, решила приостановить сотрудничество с российскими компаниями «Мегафон» и «Ростелеком». Официально LINX не заявлял о решении, но информацию подтвердили несколько источников.
Телеграм-канал «Новости Москвы» назвал одним из возможных последствий снижение скорости интернет-соединения: трафик операторов будет идти через альтернативные точки в Азии, из-за чего может вырасти нагрузка.
Отключение подтвердили операторы, попавшие под ограничения — «Мегафон» и «Ростелеком». Представители обеих компаний заявили, что трафик, который проходит через LINX, не настолько большой, чтобы повлиять на соединение. В «Мегафоне» добавили, что планировали прекратить сотрудничество с сетью из Лондона ещё с прошлого года.
В письме, предназначенном для внутренней клиентской рассылки, говорится о том, что LINX проверит и остальных российских клиентов, которые могут быть связаны с попавшими под ограничение компаниями. Лондонская точка также обслуживает, например, «Вымпелком», МТС и «ТрансТелеКом».
Ранее о прекращении работы в России объявили интернет-провайдеры Lumen и Cogent. На тематических сайтах считают, что отключение LINX повлияет на скорость соединения и доступность западных ресурсов в меньшей степени.
И объяснил, «где он был эти восемь лет».
Глава Роскосмоса в заблокированной соцсети показал Россию в образе кота-задиры. В комментариях напомнили, чем обычно заканчивается шоу.
Самое жалкое, что я наблюдаю в эти дни, это как российские СМИ, уже забаненные в России, продолжают сопровождать каждое свое сообщение тупейшим:
"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"
Судно стоимостью около 530 миллионов евро принадлежит олигарху Андрею Мельниченко.
-вы обосрались
-да я и так планировал
Я устал
сейм
"что компания и так планировала разорвать контракт с одной из крупнейших сетей в Европе."
ахахах, не нужон нам ваш интернет
Пусть подавятся своим трафиком, нам и без них хорошо!
Тонко
ахаха,вообще прикол. как обиженый задира, кричит что и так собирались разорвать.)
ложь. грязная ложь пидарасов.
Последние независимые сми с риском для жизни и свободы пытаются доносить правдивую информацию до населения, в это же время борцы с Путиным дарят ему самый сладкий подарочек, мне вот просто интересно целеполагание тех кто это делает, наверно чтобы вокруг национального лидера сплотились не 60 процентов населения а 99... объясните им кто-нибудь что если закрытую банку с консервами поставить на огонь она рванет, це закон физики
Очевидно кому то (всем) выгодна голодная россия с ядерной дубинкой. Можно пугать европу, завозить туда больше солдат, менять рынок. Сейчас у всех есть шанс менять расклады под себя.
ну так и задумано, ждем когда рванет, все для победы
Рванет скорее всего не так как вам хочется, если не совсем адекватного человека закрыть в комнате и дать ему гранату, как думаете сколько времени понадобится чтобы он дернул за чеку?!
не фартит вам с метафорами, неадекватного закрыть и есть цель, изолировать
Вы забыли одну важную деталь - у него граната, а комната находится в стеклянном доме
Мечта биомусора медленно, но сбывается
Теперь понятно зачем нашим понадобилось тестировать интернет в случае, если его отключат от внешних каналов.
Хотя помню все орали, что это невозможно, такого никогда не будет и Путин просто хочет изолированный интернет.
Этого никогда и не было бы, спасибо чекисту за это)
щас азиаты такие тоже очередной братский мув совершат, ну как обычно
Изолированный - это уже не интернет. Просто будут изолированный российский интранет
интранет получается
Путин просто хочет изолированный интернет
Он его и хочет, на самом деле. Он был прав в том, что нам его отключат, но не уточнял из-за чего.
Зачем нам этот интернет? Он нам нахуй не нужон
Для тех, кто за ней зашёл)
Санкции вообще ни на что не влияют. В пакет с пакетами их все.
LINX проверит и остальных российских клиентов, которые могут быть связаны с попавшими под ограничение компаниями. Лондонская точка также обслуживает, например, «Вымпелком», МТС и «ТрансТелеКом»
ну и зачем подсказываете??
https://www.youtube.com/watch?v=nhllZWfnXKQ
Смогут ли русские смотреть обращения украинцев к ним без интернета?