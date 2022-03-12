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Максим Друковский

Google запускает систему оповещения о воздушной тревоге для пользователей Android на Украине Статьи редакции

Инструмент разрабатывается при поддержке местного правительства и станет дополнительной системой безопасности на время «спецоперации».

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10 марта президент по международным отношениям Google Кент Уокер обновил информацию в блоге компании о помощи украинским гражданам. Среди прочих мер он анонсировал запуск системы оповещения об ударах с воздуха для местных жителей. Её добавят в Android-смартфоны, которыми пользуются на территории страны.

К сожалению, миллионам людей из Украины сейчас приходится полагаться на системы оповещения об авиаударах ради собственной безопасности. По просьбе правительства и с их помощью мы начали запуск собственной системы.

Кент Уокер
президент по международным отношениям Google

По словам другого представителя Google, новый инструмент основан на уже существующей системе экстренного оповещения о землетрясениях, которая используется в разных странах. Данные будут получать из государственных источников: программа не заменит нынешние системы безопасности, а будет их дополнять. Инструмент планируют полностью развернуть за несколько дней — уже после публикации анонса он появился у части пользователей.

Dave Burke @davey_burke
The system leverages our low latency alert mechanism we built for earthquake alerts. The air raid system is supplemental to, and shares the same triggers used for, the country's existing air raid alert systems. 2/3
Система использует наш механизм оповещения с низкой задержкой, который мы создали для сообщений о землетрясениях. Инструмент дополняет и пользуется данными уже действующей в стране системы воздушной тревоги

Помимо системы оповещения, компания анонсировала ещё несколько новых инициатив для помощи украинцам. Среди них, например, финансовая помощь компаниям из Польши, которые принимают большую часть беженцев, а также инструмент для Поиска и Карт, который отмечает отели и прочие организации, где могут временно принять эмигрантов.

Уокер также добавил, что, несмотря на отключение монетизации для россиян и блокировку государственных СМИ на ютубе и в Google Play, ограничивать доступ к бесплатным сервисам на территории России компания не планирует.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией» или другими схожими словосочетаниями. Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#google #android #конфликтнаукраине #новости

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13 комментариев
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Святий Миколай

Какая тревога? От кого? От бомб освободителей? Да не может быть

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23
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Конечный череп

Оповещение о специальном воздушном ударе

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22
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Dan
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0
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Земельный самолет

Норм тема, дудки на крышах домов не до всех районов достреливают, и некоторые не знают, что в их дом может лететь снаряд, а так спасутся.

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10
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Целевой клуб

є додаток уже давно офіційний, в плеймаркеті гугл його вже тиждень рекламує на головній сторінці

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12
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Dan

Ну спец. приложение уже есть.

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3
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Gleb Levchenko

Никак вы блять не запомните, не «на» а «в» Украине

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3
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Конечный бас

Мне кажется всем насрать кроме россиян

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0
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fyjybv

12 марта мир отмечает День свободы слова в интернете, учрежденный в 2008 году организацией "Репортеры без границ". В список врагов свободы прессы, который составили эксперты международной неправительственной организацией "Репортеры без границ" включили Путина.

Galerie des prédateurs
Galerie des prédateurs
rsf.org
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2
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Baileys

Но у нас же и так её создали…

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1
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МВВ МВМ

Первый на::

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1
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Y.M.

Уже работает , у меня по крайне мере с сегодняшнего дня.

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1
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Roman Slobodyanyuk

Ну, наконец-то проснулись, чем больше вариантов быть информированным, тем лучше

«єТривога» – приложение от ІТ-волонтёров…
Доступно на iOS и Android.
tjournal.ru
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0
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Мнения
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Alex Belenky @gun1man
Тем россиянам, которые не видят ничего страшного в уходе из России мировых компаний, всё популярно объяснил Алик из Саратова. Какой Алик? Который с братом Рафиком на рынке овощи, фрукты торгует немножко.
391
Офтоп
Кузькин отец
патриоты стали что-то подозревать
184
Офтоп
Трамп спас Америку
Что-то тут не сходится

Если, по словам Путина, НАТО так хотели напасть на Россию, то почему они не делают это сейчас? Ведь сегодня это просто идеальный повод — защитить Украину от Российской агрессии.

389
Сливовий Вомбат

Самое жалкое, что я наблюдаю в эти дни, это как российские СМИ, уже забаненные в России, продолжают сопровождать каждое свое сообщение тупейшим:

"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"

189
Обнуленный сектор
Общался щас с мамой по телефону

Она рассказала что Россию окружили 39 биолабораторий, и что они "действовали наверняка". Сука, с последнего я прям порвался со смеху

44
antiplutin
172
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