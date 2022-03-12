Инструмент разрабатывается при поддержке местного правительства и станет дополнительной системой безопасности на время «спецоперации».

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10 марта президент по международным отношениям Google Кент Уокер обновил информацию в блоге компании о помощи украинским гражданам. Среди прочих мер он анонсировал запуск системы оповещения об ударах с воздуха для местных жителей. Её добавят в Android-смартфоны, которыми пользуются на территории страны.

К сожалению, миллионам людей из Украины сейчас приходится полагаться на системы оповещения об авиаударах ради собственной безопасности. По просьбе правительства и с их помощью мы начали запуск собственной системы. Кент Уокер президент по международным отношениям Google

По словам другого представителя Google, новый инструмент основан на уже существующей системе экстренного оповещения о землетрясениях, которая используется в разных странах. Данные будут получать из государственных источников: программа не заменит нынешние системы безопасности, а будет их дополнять. Инструмент планируют полностью развернуть за несколько дней — уже после публикации анонса он появился у части пользователей.

Dave Burke @davey_burke The system leverages our low latency alert mechanism we built for earthquake alerts. The air raid system is supplemental to, and shares the same triggers used for, the country's existing air raid alert systems. 2/3 Система использует наш механизм оповещения с низкой задержкой, который мы создали для сообщений о землетрясениях. Инструмент дополняет и пользуется данными уже действующей в стране системы воздушной тревоги

Помимо системы оповещения, компания анонсировала ещё несколько новых инициатив для помощи украинцам. Среди них, например, финансовая помощь компаниям из Польши, которые принимают большую часть беженцев, а также инструмент для Поиска и Карт, который отмечает отели и прочие организации, где могут временно принять эмигрантов.

Уокер также добавил, что, несмотря на отключение монетизации для россиян и блокировку государственных СМИ на ютубе и в Google Play, ограничивать доступ к бесплатным сервисам на территории России компания не планирует.