Google запускает систему оповещения о воздушной тревоге для пользователей Android на Украине Статьи редакции
Инструмент разрабатывается при поддержке местного правительства и станет дополнительной системой безопасности на время «спецоперации».
10 марта президент по международным отношениям Google Кент Уокер обновил информацию в блоге компании о помощи украинским гражданам. Среди прочих мер он анонсировал запуск системы оповещения об ударах с воздуха для местных жителей. Её добавят в Android-смартфоны, которыми пользуются на территории страны.
По словам другого представителя Google, новый инструмент основан на уже существующей системе экстренного оповещения о землетрясениях, которая используется в разных странах. Данные будут получать из государственных источников: программа не заменит нынешние системы безопасности, а будет их дополнять. Инструмент планируют полностью развернуть за несколько дней — уже после публикации анонса он появился у части пользователей.
Помимо системы оповещения, компания анонсировала ещё несколько новых инициатив для помощи украинцам. Среди них, например, финансовая помощь компаниям из Польши, которые принимают большую часть беженцев, а также инструмент для Поиска и Карт, который отмечает отели и прочие организации, где могут временно принять эмигрантов.
Уокер также добавил, что, несмотря на отключение монетизации для россиян и блокировку государственных СМИ на ютубе и в Google Play, ограничивать доступ к бесплатным сервисам на территории России компания не планирует.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией» или другими схожими словосочетаниями. Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Самое жалкое, что я наблюдаю в эти дни, это как российские СМИ, уже забаненные в России, продолжают сопровождать каждое свое сообщение тупейшим:
"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"
Глава Роскосмоса в заблокированной соцсети показал Россию в образе кота-задиры. В комментариях напомнили, чем обычно заканчивается шоу.
Судно стоимостью около 530 миллионов евро принадлежит олигарху Андрею Мельниченко.
Какая тревога? От кого? От бомб освободителей? Да не может быть
Оповещение о специальном воздушном ударе
Норм тема, дудки на крышах домов не до всех районов достреливают, и некоторые не знают, что в их дом может лететь снаряд, а так спасутся.
є додаток уже давно офіційний, в плеймаркеті гугл його вже тиждень рекламує на головній сторінці
Ну спец. приложение уже есть.
Никак вы блять не запомните, не «на» а «в» Украине
Мне кажется всем насрать кроме россиян
12 марта мир отмечает День свободы слова в интернете, учрежденный в 2008 году организацией "Репортеры без границ". В список врагов свободы прессы, который составили эксперты международной неправительственной организацией "Репортеры без границ" включили Путина.
Но у нас же и так её создали…
Первый на::
Уже работает , у меня по крайне мере с сегодняшнего дня.
Ну, наконец-то проснулись, чем больше вариантов быть информированным, тем лучше