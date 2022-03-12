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Максим Друковский

РКН начал сообщать о блокировке инстаграма в рассылке от «Госуслуг». В письме предлагают перейти на VK и «Одноклассники» Статьи редакции

Ведомство напоминает, что за выходные можно предупредить подписчиков и сохранить нужный контент.

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Скриншот TJ

12 марта редактор TJ получил электронное письмо от портала «Госуслуги» о том, что в России в ближайшее время заблокируют инстаграм. Сообщение подписано Роскомнадзором, а текст ссылается на решение Госпрокуратуры и определение «геноцида» по Конвенции ООН от 1948 года.

Ведомство сообщает о том, что решение о блокировке соцсети принято, чтобы «обеспечить психологическое здоровье граждан, защитить их от оскорблений и травли в сети». В конце письма указано, что инстаграм прекратит работу на территории России 14 марта — до этого предлагается перенести весь контент на другие ресурсы и проинформировать «друзей и подписчиков».

Приводим полный текст письма:

Здравствуйте.

Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России.

Призывы к насилию в отношении людей, объединённых по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид», что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него», разработанной по итогам рассмотрения всей доказательственной базы нацистских преступников, собранной в ходе Нюрнбергского трибунала.

Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети.

Для информирования ваших друзей и подписчиков, переноса фото- и видеоматериалов с вашего аккаунта на другие ресурсы, в том числе в российские социальные сети, Роскомнадзор предусмотрел время на переходный период. Instagram прекратит работу на территории России с 00 часов 14 марта.

Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса.

Роскомнадзор

Пока не известно, получат подобные сообщения все пользователи «Госуслуг» или это выборочная рассылка. На сайте и в соцсетях портала предупреждение о блокировке пока также отсутствует.

Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

После этого российское посольство в США обвинило компанию в экстремизме и потребовало от властей привлечь к ответственности всех виновных. Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта.

Разборы
Екатерина Кузнецова
Сидеть в инстаграме ещё можно? А хранить приложение на телефоне? Юристы о возможном признании Meta экстремистами Статьи редакции

Однозначных ответов пока нет, но всё равно пытаемся разобраться.

Фото Getty Images 

#новости #роскомнадзор #госуслуги #instagram #блокировки

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Земельный самолет

РКН начал сообщать о блокировке инстаграма в рассылке от «Госуслуг». В письме предлагают перейти на VK и «Одноклассники»
 Как это выглядит со стороны:

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32
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Конечный череп

имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники
 плакало пол маршрутки, вторая смеялась

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16
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Dan

Переходите на ТЖ

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4
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Вова, но не Путин

С последующим бесплатным массажем простаты после регистрации

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2
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Образовательный пистолет

руководство социальной сети Instagram <...> разрешило призывы к насилию <...> являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид»
И тут «геноцид»! Когда ожидать ввод танков в Instagram?

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2
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Dr. Acula

ага, зашел вк покекать с мемесов, на меня уже, походу, дохера нажаловались

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2
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Коровка спасла Россию

🙃

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1
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John Smith

Ведомство напоминает, что за выходные можно предупредить подписчиков
какие ж мудаки первостатейные. что мне сказать подписчикам, в особенности иностранным, с которыми мы тихо-мирно лайкали друг друга годами и переписывались про котиков в каментах? ну, у нас тут война, которую запрещено называть войной, и всё пошло по пизде, так что, я остаюсь ещё и без ваших картинок, всем покедова на случай, если не сработает впн. впрочем, я так и сказал и представьте себе, даже они охуели. хотя казалось бы, куда уж больше.

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Ekaterina Stepnova

Да ) (уй на руль им, ни ногой!

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Жаль

Хуецида

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Dmitri Ov

ну и стыдоба...
🤐

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Валера спас Россию

Це так.

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Speedwagon MMXXII

Погодите-ка, какого хуя сервис для предоставления государственных услуг используется для каких-то левых уведомлений?

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John Smith

предоставлена государственная услуга по блокированию зловредной соцсети.

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Дмитрий Шубкин

На геноцид они ссылаются 🤦‍♂️

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