РКН начал сообщать о блокировке инстаграма в рассылке от «Госуслуг». В письме предлагают перейти на VK и «Одноклассники»

Здравствуйте.



Поскольку руководство социальной сети Instagram вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию, Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой соцсети в России.



Призывы к насилию в отношении людей, объединённых по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид», что запрещено Конвенцией ООН от 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него», разработанной по итогам рассмотрения всей доказательственной базы нацистских преступников, собранной в ходе Нюрнбергского трибунала.



Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети.



Для информирования ваших друзей и подписчиков, переноса фото- и видеоматериалов с вашего аккаунта на другие ресурсы, в том числе в российские социальные сети, Роскомнадзор предусмотрел время на переходный период. Instagram прекратит работу на территории России с 00 часов 14 марта.



Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники, с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдёт быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса.



Роскомнадзор