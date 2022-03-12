РКН начал сообщать о блокировке инстаграма в рассылке от «Госуслуг». В письме предлагают перейти на VK и «Одноклассники» Статьи редакции
Ведомство напоминает, что за выходные можно предупредить подписчиков и сохранить нужный контент.
12 марта редактор TJ получил электронное письмо от портала «Госуслуги» о том, что в России в ближайшее время заблокируют инстаграм. Сообщение подписано Роскомнадзором, а текст ссылается на решение Госпрокуратуры и определение «геноцида» по Конвенции ООН от 1948 года.
Ведомство сообщает о том, что решение о блокировке соцсети принято, чтобы «обеспечить психологическое здоровье граждан, защитить их от оскорблений и травли в сети». В конце письма указано, что инстаграм прекратит работу на территории России 14 марта — до этого предлагается перенести весь контент на другие ресурсы и проинформировать «друзей и подписчиков».
Приводим полный текст письма:
Пока не известно, получат подобные сообщения все пользователи «Госуслуг» или это выборочная рассылка. На сайте и в соцсетях портала предупреждение о блокировке пока также отсутствует.
Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
После этого российское посольство в США обвинило компанию в экстремизме и потребовало от властей привлечь к ответственности всех виновных. Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта.
Судно стоимостью около 530 миллионов евро принадлежит олигарху Андрею Мельниченко.
Глава Роскосмоса в заблокированной соцсети показал Россию в образе кота-задиры. В комментариях напомнили, чем обычно заканчивается шоу.
Инструмент разрабатывается при поддержке местного правительства и станет дополнительной системой безопасности на время «спецоперации».
Самое жалкое, что я наблюдаю в эти дни, это как российские СМИ, уже забаненные в России, продолжают сопровождать каждое свое сообщение тупейшим:
"ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА"
РКН начал сообщать о блокировке инстаграма в рассылке от «Госуслуг». В письме предлагают перейти на VK и «Одноклассники»
Как это выглядит со стороны:
имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники
плакало пол маршрутки, вторая смеялась
Переходите на ТЖ
С последующим бесплатным массажем простаты после регистрации
руководство социальной сети Instagram <...> разрешило призывы к насилию <...> являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид»
И тут «геноцид»! Когда ожидать ввод танков в Instagram?
ага, зашел вк покекать с мемесов, на меня уже, походу, дохера нажаловались
🙃
Ведомство напоминает, что за выходные можно предупредить подписчиков
какие ж мудаки первостатейные. что мне сказать подписчикам, в особенности иностранным, с которыми мы тихо-мирно лайкали друг друга годами и переписывались про котиков в каментах? ну, у нас тут война, которую запрещено называть войной, и всё пошло по пизде, так что, я остаюсь ещё и без ваших картинок, всем покедова на случай, если не сработает впн. впрочем, я так и сказал и представьте себе, даже они охуели. хотя казалось бы, куда уж больше.
Да ) (уй на руль им, ни ногой!
Хуецида
ну и стыдоба...
🤐
Це так.
Погодите-ка, какого хуя сервис для предоставления государственных услуг используется для каких-то левых уведомлений?
предоставлена государственная услуга по блокированию зловредной соцсети.
На геноцид они ссылаются 🤦♂️