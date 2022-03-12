Роскомнадзор сообщил о блокировке инстаграма в письме от «Госуслуг» — в нём предлагают перейти в VK и «Одноклассники» Статьи редакции
Ведомство напоминает, что за выходные можно предупредить подписчиков и сохранить нужный контент.
12 марта редактор TJ получил электронное письмо от портала «Госуслуги» о том, что в России в ближайшее время заблокируют инстаграм. Сообщение подписано Роскомнадзором, а текст ссылается на решение Госпрокуратуры и определение «геноцида» по Конвенции ООН от 1948 года.
Ведомство сообщает о том, что решение о блокировке соцсети принято, чтобы «обеспечить психологическое здоровье граждан, защитить их от оскорблений и травли в сети». В конце письма указано, что инстаграм прекратит работу на территории России 14 марта — до этого предлагается перенести весь контент на другие ресурсы и проинформировать «друзей и подписчиков».
Приводим полный текст письма:
Пока не известно, получат подобные сообщения все пользователи «Госуслуг» или это выборочная рассылка. На сайте и в соцсетях портала предупреждение о блокировке пока также отсутствует.
Обновлено в 17:50: О получении таких же писем от Роскомнадзора сообщают в соцсетях и другие пользователи «Госуслуг».
Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
После этого российское посольство в США обвинило компанию в экстремизме и потребовало от властей привлечь к ответственности всех виновных. Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петра Андрющенко. Город находится под постоянным обстрелом. Российские войска ведут обстрелы из миномётов 120мм и Больше недели российские войска держат его в окружении. В городе есть нехватка питьевой воды, еды, света и тепла.
Каждый день смотрю выступления Владимира Зеленского - нормальный мужик, в окружении других людей, естественная мимика, улыбается, не кашляет через каждые два слова, не сидит за 15-метровым столом в пустом зале в бронежилете на фоне хромакея. А так можно было?.. То есть бывают президенты, которые НЕ выглядят как злобная испуганная крыса?..
В стране использовали больше 750 таких самолётов в разных авиакомпаниях.
Ранее Роскомнадзор также заблокировал сайты всех трёх СМИ.
РКН начал сообщать о блокировке инстаграма в рассылке от «Госуслуг». В письме предлагают перейти на VK и «Одноклассники»
Как это выглядит со стороны:
пить говно - это сидеть в инсте. Я конечно смотрю на это с точки зрения ведения бизнес-странички, но это пиздец... Хуже инсты тупа нет. Да и контента нормального там физически быть не может ввиду анального запрета и модерации.
Как и сам ФБ.
Это не значит, что их нужно блочить, но говно лютое. Уж лучше тиктоки и ВК + телега
Правда? ВК для бизнес-странички? Разве что для бизнеса, который ничего не пытается продать
Конечно) ВК один из лучших вариантов трафика. Я понимаю, тяжко в это поверить, когда ты сам и никто из друзей там не сидит, но там было много людей и до этого. Просто ты не нашёл, что там смотреть)
Я вот нашёл - много целевых пабликов. которых тупо нигде нет больше. В основном это про игры Sea Thieves, New world или типичный "название города". Это как микро форумы по интересам. Ни инст, ни телега такого не даёт. Что даёт инстаграм, я вообще так и не разобрался, просто не смог найти интересный для себя контент.
Ну и все эти узкоцелевые микрофорумы имеют какой коммерческий потенциал? Мерч с алика в карусели для опять же единиц подписанных. Для инфопродуктов вообще 0 шансов. Так конечно и в вк и даже на форумах много ценных сообществ, но потенциал никакой. И я больше не про трафик говорил, ведь с чебурнетом там вся Россия сидеть будет, а про несравнимый функционал как рекламный так и витринный, настоящий убийца сайтов магазинов, а вк очень криво пыталась все это время сделать возможным для монетизации былой функционал в итоге наплодив кучу мусора сделали платформу с неясными сценариями потребления. Ну и конечно в условиях сегодняшнего рынка и управленца от буквы У, шансов на улучшение ситуации мало
Короче вкусовщина всё это. Я пытался и инст качать и ВК, в ВК это делается в 100000 раз приятнее и рад, что теперь не придётся страдать в инсте 100%.
В данном контексте сравнение некорректное. Аудитория ВК стареет, Одноклассников - уже такая. «Дети» не хотят быть в одном инфопространстве с «родителями». Эти соцсети перешили пик своей популярности и массовый исход пользователей. У них нет будущего.
У них нет будущего ещё потому, что это подментованные помойки. И там за шуточную картинку про какой-нибудь условно РПЦ можно легко сесть на бутылку
И чего дальше? Это значит, что это не говносети? Влада А4 больше всех на ютубе смотрит, самый большой канал в РФ, все давайте туда подписываться?
Ну и ВК для старперов - тоже некорректные данные. Всё, что стало с ВК, там стали меньше проводить времени, Тикток и инста забрали массу времени, но все школьники, студенты и т.д. все равно сидят в ВК.
Моя ЦА 16-24, работаю в ВК с 17 года и не могу сказать, что трафика стало меньше или больше, всё +- стабильно) Сейчас надеюсь на улучшение, после бана инсты.
сидеть в инсте-говно
лучше тиктоки
анального запрета и модерации
=противопоставляет тикток, где просто соцсеть "либертарианцев" и за отклонение от повесточки тебя банят, а под каждым вторым видео
-FAKE BODY/MOMENT/SITUATION и пишут с3кс и т.д.
Ну и спорить о вкусах в 2022 :]
Так дело не во вкусах. В Тиктоке нет "умного" контента, разве что маленькая выжимка из него, так как формат такой. В инсте тоже самое, там просто неудобно заливать нормальный контент. В целом простые смехуечки и прочее.
В ВК, телеге, Ютубе в этом плане куда лучше, можно писать нормальные статьи, оформлять всё удобно и красиво, сам формат соц. сетей позволяет это делать.
Нельзя взять и залить в тиктоке лекцию на 2 часа, да даже на 5 минут) Инст и тикток скорее используется как реклама основного контента, который будет в телеге, ВК или ютубе.
Поэтому там используются всякие тупорылые манипуляции, чтобы затащить человека к себе, качество контента страдает) Собственно инст рассадник инфобизнеса тупорылого) Тяжко будет такое продвигать в ВК или ютубе.
Инстаграм, тикток - это фастфуд, жвачка) В этом нет ничего плохого, просто это как факт)
Зачем ты сравниваешь разные по формату социальные сети? Видеохостинги, полноценные социальные сети(с товарищем майором, а ты вроде против "анальных запретов и модерации"), мессенджер и т.д
инст и тикток скорее используется как реклама основного контента, который будет в телеге, ВК или ютубе.
эта информация откуда? В те же тиктоки люди заходят время убить, трафик по ссылкам в профиле оттуда минимальный(отчасти и к инсте подходит). Люди туда заходят посмотреть видео до 5 минут, а не лекции смотреть на 2 часа. При этом всяких научпоперов в тиктоке предостаточно.
Люди хотят готовый контент в одном месте(тикток, ютуб, инста и т.д). У многих блогеров с YT дай боже будет 10% подписоты сидеть в их канале в телеге, а с инстой и ютубом обратная ситуация - люди с Ютуба просят подписаться на их страничку в инсте(ибо там ТО, ЧТО НЕ ВОШЛО В ВЫПУСКИ, можно увидеть то, как МЫ СНИМАЕМ КОНТЕНТ и т.д)
При этом тиктоком я не пользуюсь, а за анальную модерацию ты мне так и не ответил. Кстати, там освещают ситуацию в Украине, с жесткими кадрами, трупами, прямыми эфирами, мнениями, карточками и советами по поводу этой ситуации, рассказывают о методах помощи беженцам( с любой стороны) и многое другое. Что из этого можно делать в тиктоке? Тикток же лучше..
Ты сам формируешь свою ленту, подписки и всякое такое. К чему это обсуждение вообще, я же сразу написал
>Так дело не во вкусах
Есть разные инструменты под разные задачи, ты рассказываешь тут "почему топор лучше ножа: топором можно сразу разрубить ветку, а ножом это делать дольше, кстати, есть же еще пила..."
В те же тиктоки люди заходят время убить, трафик по ссылкам в профиле оттуда минимальный(отчасти и к инсте подходит).
Об этом и речь. Сам формат инсты/тиктока - фастфуд)
В тиктоке не может быть нормального контента, там обычно НАРЕЗКИ из нормального контента)) Это же касается инсты.
В ФБ или ВК полноценный контент, статьи и прочее, куча гайдов, новости. Это же касается ютуба.
Опять же повторюсь, это не потому что инст плохой, а там формат такой, он не позволяет делать что-то качественное)
"анальных запретов и модерации"
ВК более либерален в обычных темах. То, что про политоту писать нельзя нормально это да, но я говорю про другие темы. В ФБ, тиктоке, инсте с этим куда хуже.
Вот мнение человека из науки
Ты говоришь, что в инсте говно контент, но в качестве альтернативы предлагаешь тикток..? Понятно
По его логике всё говно, кроме книг, потому что по сравнению с книгами - фастфуд
У кого-то не может быть контента, а я подписан на нейробиологов, известных айтишников и т.д.
Погодите-ка, какого хуя сервис для предоставления государственных услуг используется для каких-то левых уведомлений?
предоставлена государственная услуга по блокированию зловредной соцсети.
Пару лет назад у меня дико пригорело, когда на адреса почты, зарегистрированные на портале госуслуг Москвы, стала приходить рассылка статей из личного блога Собянина.
Если это личный блог - так и продвигай его самостоятельно, закажи рекламу в РСЯ или объявления на досках расклеивай (за свой собственный счёт, разумеется). Я на пгу регался, чтобы показания счётчиков отправлять, а не чтобы мне чиновники ссылки на статьи в личных бложиках кидали.
Отправил рассылку в спам. Гмайл - умничка, сразу понял, что к чему, стал отправлять блог Собянина в спам автоматически, и больше я его в своей почте не видел, а вот Яндексу хоть бы хрен - всё равно приходит, пришлось настроить фильтры.
Произошла блокиров очка
Скоро всеобщую мобилизацию будут так объявлять, уничтожение “врага” обязанность каждого уважающего себя гражданина 👍
имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники
плакало пол маршрутки, вторая смеялась
ага, зашел вк покекать с мемесов, на меня уже, походу, дохера нажаловались
Орки
С последующим бесплатным массажем простаты после регистрации
За швабру отвечает лично товарищ майор
Ашманова блять тегнуть не могу
руководство социальной сети Instagram <...> разрешило призывы к насилию <...> являются частью состава преступления, характеризуемого как «геноцид»
И тут «геноцид»! Когда ожидать ввод танков в Instagram?
Ведомство напоминает, что за выходные можно предупредить подписчиков
какие ж мудаки первостатейные. что мне сказать подписчикам, в особенности иностранным, с которыми мы тихо-мирно лайкали друг друга годами и переписывались про котиков в каментах? ну, у нас тут война, которую запрещено называть войной, и всё пошло по пизде, так что, я остаюсь ещё и без ваших картинок, всем покедова на случай, если не сработает впн. впрочем, я так и сказал и представьте себе, даже они охуели. хотя казалось бы, куда уж больше.
Зови их в другое место, не лишай людей котиков, чи шо :с
в одноклассники, ага. XD
Господе, бедный поридж. Пизда ещё не отросла?)
Отросла у тебя за щекой, проверяй
В письме предлагают перейти на VK и «Одноклассники»
Переходите на ТЖ
Какой же это кринж! 🤦🏼 Послание из текста выглядит просто издевательски
Ещё твита от Рогозина не хватает
🙃
Ебал я в рот ВКонтакте сидеть, я что, из ума выжил? В случае чего, все лайки, все просмотры, вся история поиска будет у товарища майора. Я не считаю Кириенко-младшего и сотрудников ВК исчадиями ада, вполне возможно, они действительно стараются сделать хороший продукт и не горят желанием сотрудничать с ФСБ, но в условиях полутоталитарного общества социальная сеть с российской пропиской - противопоказана к использованию
они юзают любую возможность вписаться и наварить профит на ситуациях ограничений для конкурентов, щас еще раз свой снапатер выкатят, это тебе инсайт
Недавно как раз удалил. Вк потерял смысл после отжатия и добавления рекламы в музыку. Но надо было скачать архив и удалить всё, и вспомнить, где авторизация через вк, чтобы убрать.
На геноцид они ссылаются 🤦♂️
Норм варик - перейти и сесть за репост.
Загон для крепостных.
ну и стыдоба...
🤐
Удалил на**й это письмо и добавил его отправителя в спам 🛑
Хуецида
Это выглядит жалко и смешно. Хотя было бы смешно, если б не было так грустно...
Я уже как-то перестал реагировать на все эти новости.. тупо жду когда все окончательно наебнется
Да ) (уй на руль им, ни ногой!
Совсем ни ногой?
В ВК моя страница уже совсем того, лимит времени на восстановление прошёл, а в ОК я пароль забыла и восстановить не смогу, поскольку к почте той, с которой страницу заводила, уже нет доступа лет 10 как.
Если без шуток, то поздравляю!
Це так.
Ну да, инстаграм конечно подохуел малек с геноцидом русских. У фитоняшек появится больше времени на зал зато
А зачем ходить в зал теперь?
Хм, а что, фээсбэшная помойка VK ещё жива? 🤔