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Максим Друковский

«Они начали разговаривать, а не только бросать ультиматумы»: Зеленский рассказал о прогрессе в переговорах с Россией Статьи редакции

По словам Пескова, сейчас стороны общаются в формате видеозвонков.

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Фото администрации президента Украины

12 марта президент Украины Владимир Зеленский выложил в телеграме запись пресс-конференции для иностранных журналистов. В ходе беседы политик положительно оценил прогресс в переговорах между Россией и Украиной о вооружённом конфликте. Он рассказал, что российская сторона показала «принципиально иной подход», который и «должен быть таким».

Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы.

Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что, по его мнению, Россия использовала «принципиально иной подход — и он и должен быть таким». В то же время президент Украины раскритиковал позицию Запада: «В процесс пока что недостаточно вовлечены наши западные партнеры».

Политик также продолжил настаивать на необходимости личных переговоров с Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, встреча не должна проходить на территории России, Украины или Белоруссии — в качестве альтернативы он предложил Иерусалим и уже сказал об этом премьер-министру Израиля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Интерфаксу», что переговоры продолжаются в видеоформате. Он не поделился подробностями, но подчеркнул, что Россию всё ещё представляет Владимир Мединский. Ранее стороны уже завершили три раунда переговоров в Беловежской пуще. Тогда представители обеих стран остались недовольны результатами встреч.

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#новости #зеленский #переговоры #конфликтнаукраине

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121 комментарий
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aliftin

Дикие фото. Президент страны просто сидит на стуле, вокруг него живые люди, какие-то камеры, он не в костюме и у него недельная щетина. За таким хочется идти и верится что он живой человек, а не дед за столом.

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146
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Вова, но не Путин

Слуга народа!

Делает свою работу и не выебывается, в отличие от ебланов пришедших из силовых структур, нагадивших своему же народу и боящихся за свою шкуру

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57
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Ирина Китаева

+15$

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–17
8 комментариев
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Илья Бузыцков

Це найкраще президент! Слава Україні! Москалів на ножі!

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–6
1 комментарий
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Alexander

в медиа-пространстве вообще атас: Арестович, Подоляк и другие представители Украины выходят в эфиры с российскими журналистами, рассказывают о ситуации изнутри, без всякого хейта и истерики отвечают на вопросы. с нашей стороны ничего подобного не делается

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29
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Love Patrol Alpha

+, обратите пожалуйста внимание, ОНИ ВСЕ, не постоянно, но все равно ИСПОЛЬЗУЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК! И ни у кого жопа от этого не отваливается, никто их хуями за это не кроет и т.д.
Господи, какой же маразм затеял Путин.

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4
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William Turner

Подоляк крутой мужик,надеюсь и у нас такие будут в правительстве кода-нибудь

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0
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Максим Соколовский

в этом плане Зеленский на две головы выше пу, прям приятно смотреть

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5
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Timur Badretdinov

причем буквально: путин то в бункере

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Конь Федерации

У него и советники живые люди, а не как пьяная гопота из подворотни с барскими замашками. Погляди как выглядит условный Песков и сравни с Арестовичем.

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2
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Dmitry Golubev

Все вдруг забыли что он профессиональный актёр.

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–4
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aliftin

И это дает ему понимание его публики, а не отрывает его и не уносит в небо.

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5
1 комментарий
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Love Patrol Alpha

Ты так говоришь, будто Путин какой-то сверх политикой эти 20 лет занимался. Уверен, его водили на всякие курс тренировки этого каменного еблета, чтобы выглядил как мужик достойный еб*ть русских овер 20 лет.

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1
1 комментарий
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Антон Лисин

Так Вова может тоже в трениках

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1
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Конь Федерации

Может, но подпускает к себе только Шойгу в трениках или журавлей.

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Love Patrol Alpha

Еще лицо немного опухло, наверняка мало спит.

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Навальнята спасают Фермана

Охуенно. Конечно, Изоляция России продолжиться, но хотя бы начнём жить без крови.
Интересно, как геополитик и враг нацистов будет решать внутренние проблемы

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64
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Dmytro Skliarov

Дубинка в попу вроде до этого всегда срабатывала, не?

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77
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Петя

на ваше усмотрение еще есть швабра или бутылка

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1
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makidog

Также, как и раньше - никак

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Dan

Отправка в Гулаг.

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8
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Взрослый Слава

Почему такой вывод? В смысле, что все закончится

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Навальнята спасают Фермана

Это первые подвижки. Мне нравится риторика и видно, что кое кто начал отхватывать и потихоньку пыл проходит

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11
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IaroslavTuch

Геополитик и враг нацистов - господи как это охуенно звучит 😁

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Тюремный надзиратель

будет решать внутренние проблемы
 Создаст нового внешнего врага и развяжет войну, очевидно же...

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2
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Конь Федерации

На казахов пойдет войной. Зачем ему внутренние проблемы

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Денис Сенькин

Молдова - если оставят что-то в Херсоне / Одесской области. Там и воевать не с кем, и Приднестровье. Разве что только Румыния не скажет, что мы объединяемся

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3 комментария
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Вова, но не Путин

Дядь заебал, он нам тоже нахуй не нужен. Оставьте себе

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0
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Tanqwer

расстрелы себя неплохо зарекомендовали

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Lolllp

Как наверное тяжело Зеленскому с ними разговаривать. Зеленский прямо и просто говорит, а они как ужи на сковороде, вечно поднятие понятий, понты, смещение отвественности

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66
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Оптимальный Куркумин

Понты и прямота, это часть информационной войны.
На деле они могут разговаривать как угодно.

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Dan

Ему и до войны этого было тяжело делать пресс-марафоны.

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0
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Blessed

💛💙

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56
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Вова, но не Путин

Разъебывал путина до того как это стало мейнстримом)

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21
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Алексей Давыдов

Они начали разговаривать, а не только бросать ультиматумы
Прочитал голосом Николая Дроздова

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40
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Промышленный якорь

Это хорошо или плохо?

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7
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asdasd asd

Если не пиздит то хорошо. Ибо пора бы уже

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48
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Промышленный якорь

Зеленский и был сразу готов, а Путину нужно было дозреть

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18
4 комментария
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Добровольный файл

На самом деле это очень плохая новость. Значит пиздец таких масштабов, что даже даун из бункера понимает, что грядёт цунами.

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18
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Взрослый Слава

Почему?

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0
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Добровольный файл

Потому что когда у тебя все хорошо, переговоры ты не начинаешь и уж тем более не ослабляешь свою позицию. Учитывая призму так называемого президента России если ему уже понятно, что все в руинах, значит от российской экономики останется только пыль. И скорее всего это ему объяснили единственные плюс-минус адекватные люди – экономическое крыло.

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14
5 комментариев
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Lolllp

значит пиздец таких масштабов
Маня устраивает 👍🏻
Больше пиздеца российским оккупантам
Если конечно это все правда и не обманка
Чего не исключаю
Скорее всего думаю что это обманка (

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–2
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я НЕ батон

УРА
НАКОНЕЦ-ТО хорошие новости, если это все и правда так

заканчивайте все это безумие, а потом уже разберемся со всем говном

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17
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Mikhail Dragunov

Было бы с кем разговаривать.

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–109
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я НЕ батон

ты говно

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39
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antiplutin
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16
1 комментарий
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Mikhail Dragunov

Говно не говно, а разговаривать с человеком под веществами такое се ))) я бы не стал точно.

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–63
3 комментария
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Вова, но не Путин

На видео наглядный пример того, что будет с тобой если долгое время не спать

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36
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Mikhail Dragunov

На видео пример того, что человек в должности президента под наркотическим опьянением.

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–72
10 комментариев
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konstantin Medvedev

Ну, все мы согласны, что вероятно карлик не скоро вылезет с бункера. Да и разговаривать, а не записывать очередное обращение на зелёном фоне - это же вообще нонсенс.

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12
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Arut

Ты говно

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6
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Конь Федерации

Ты достойный гражданин путинской помойки

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1
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Mikhail Dragunov

А ты какой помойки гражданин? 404й?

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–9
3 комментария
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Антон Лисин

Поделят поровну и снимут санкции

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–43
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Отображаемое Имя

Санкции точно не снимут.Еще не скоро.Возможно десятки лет

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38
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Денис Сенькин

США слишком много уже вложили, чтобы снять санкции. Да и Китаем надо будет заниматься без сюрпризов от России.

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1
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Точный велосипед

Не снимут, пока дед не уйдёт.

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33
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НикакойвойнысУкраиной

Надеюсь

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1
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JilaNis

Снимут. Лет через 20. Или 40.

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14
1 комментарий
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я НЕ батон

"Снимут санкции после 2 раундов демократических выборов" - Гуриев

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12
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Masha Kovalyova

Россию?

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12
1 комментарий
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Клаус Шульце

Снимут, в обмен на голову карлика на подносе.

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1
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Филипп Дориан

Отличная новость для завершения дня, спать буду без тахикардии

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9
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Евгений Майер

++, может сегодня, наконец-то, приснится не война

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1
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Ігор Лазарук

А где 6-метровый стол?

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9
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НикакойвойнысУкраиной

Он рассказал, что российская сторона показала «принципиально иной подход», который и «должен быть таким».
Всё, обсёр закончился, стадия отрицания обсёра пройдена, теперь будем медленно и жиденько обтекать

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5
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Fuck war, not privacy

Зеля тролль 81lvl

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4
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asthenia

Путина ведь могут там арестовать, а потом депортировать в Гаагу в решетке как у Ганнибала была. Могут ведь? Правда? Скажите что да.

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2
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Евгений Майер

Так для этого нужно, чтобы его Гаагский суд успел признать виновным, а он не успеет, не?

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0
1 комментарий
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Mikhail Dragunov

Либерахам отрезали монетизацию, они и порвались, думскроллингом занимаясь )))
Займитесь делом блядь, на слесарей например обучитесь, сантехников. Да это сложнее чем пиздаболить в Инсте и перепаковывать китайское говно в крафт-бумагу ддя продажи на ВБ )))

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–18
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Яков Пелипейко

Зачем порвался?

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4
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So Dope
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3
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emercrowd

Друг, чего за хейтспичи постоянные? Все хорошо у тебя?

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DaiBi

А почему он не сидит за столом в 30 метров?

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Николай Енотов

Дай Бог, договорятся и все будет хорошо!

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fyjybv

Обострение ситуации вокруг Украины привело к росту антироссийских настроений на Украине. Так, в ходе декабрьского опроса Киевского международного института социологии 59,2 % респондентов сообщили, что проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, а 49,2 % сочли весьма вероятной возможность вторжения России на Украину. При этом 57,8 % опрошенных заявили, что власти Украины должны активнее противодействовать России. На фоне постоянных заявлений о растущей «российской угрозе» стоит ожидать и дальнейшего ухудшения отношения к России во многих западных странах. Так, в ходе январского исследования Pew Research Center в США 49 % опрошенных заявили, что считают Россию соперником, 41 % — врагом и лишь 7 % — партнёром. А в ходе февральского опроса граждан семи стран Евросоюза, проведённого по заказу ECFR, 73 % поляков и 64 % румын сказали, что считают «очень вероятным» или «весьма вероятным» «вторжение России на Украину в этом году». При этом жители большинства стран, участвовавших в опросе, сказали, что их правительствам стоит активнее участвовать в защите Украины от «российской агрессии» (Википедия)

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DyaDyaWoWa

Просто раньше приказывали, а теперь требуют. Ничего существенного не произошло, Путин по прежнему посылается за кораблем. Значит война будет до конца.

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