По словам Пескова, сейчас стороны общаются в формате видеозвонков.

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Фото администрации президента Украины

12 марта президент Украины Владимир Зеленский выложил в телеграме запись пресс-конференции для иностранных журналистов. В ходе беседы политик положительно оценил прогресс в переговорах между Россией и Украиной о вооружённом конфликте. Он рассказал, что российская сторона показала «принципиально иной подход», который и «должен быть таким».

Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы. Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что, по его мнению, Россия использовала «принципиально иной подход — и он и должен быть таким». В то же время президент Украины раскритиковал позицию Запада: «В процесс пока что недостаточно вовлечены наши западные партнеры».

Политик также продолжил настаивать на необходимости личных переговоров с Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, встреча не должна проходить на территории России, Украины или Белоруссии — в качестве альтернативы он предложил Иерусалим и уже сказал об этом премьер-министру Израиля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Интерфаксу», что переговоры продолжаются в видеоформате. Он не поделился подробностями, но подчеркнул, что Россию всё ещё представляет Владимир Мединский. Ранее стороны уже завершили три раунда переговоров в Беловежской пуще. Тогда представители обеих стран остались недовольны результатами встреч.