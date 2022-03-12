«Они начали разговаривать, а не только бросать ультиматумы»: Зеленский рассказал о прогрессе в переговорах с Россией Статьи редакции
По словам Пескова, сейчас стороны общаются в формате видеозвонков.
12 марта президент Украины Владимир Зеленский выложил в телеграме запись пресс-конференции для иностранных журналистов. В ходе беседы политик положительно оценил прогресс в переговорах между Россией и Украиной о вооружённом конфликте. Он рассказал, что российская сторона показала «принципиально иной подход», который и «должен быть таким».
Зеленский заявил, что, по его мнению, Россия использовала «принципиально иной подход — и он и должен быть таким». В то же время президент Украины раскритиковал позицию Запада: «В процесс пока что недостаточно вовлечены наши западные партнеры».
Политик также продолжил настаивать на необходимости личных переговоров с Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, встреча не должна проходить на территории России, Украины или Белоруссии — в качестве альтернативы он предложил Иерусалим и уже сказал об этом премьер-министру Израиля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Интерфаксу», что переговоры продолжаются в видеоформате. Он не поделился подробностями, но подчеркнул, что Россию всё ещё представляет Владимир Мединский. Ранее стороны уже завершили три раунда переговоров в Беловежской пуще. Тогда представители обеих стран остались недовольны результатами встреч.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Почитайте комментари к этим постам. Количество лайков и поддержки. Да и вообще весь тон комментирующих. Мы уже в аду? страница Птушкина
На задержанного составили протокол по новой статье «о дискредитации российских военных».
Дикие фото. Президент страны просто сидит на стуле, вокруг него живые люди, какие-то камеры, он не в костюме и у него недельная щетина. За таким хочется идти и верится что он живой человек, а не дед за столом.
Слуга народа!
Делает свою работу и не выебывается, в отличие от ебланов пришедших из силовых структур, нагадивших своему же народу и боящихся за свою шкуру
+15$
Це найкраще президент! Слава Україні! Москалів на ножі!
в медиа-пространстве вообще атас: Арестович, Подоляк и другие представители Украины выходят в эфиры с российскими журналистами, рассказывают о ситуации изнутри, без всякого хейта и истерики отвечают на вопросы. с нашей стороны ничего подобного не делается
+, обратите пожалуйста внимание, ОНИ ВСЕ, не постоянно, но все равно ИСПОЛЬЗУЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК! И ни у кого жопа от этого не отваливается, никто их хуями за это не кроет и т.д.
Господи, какой же маразм затеял Путин.
Подоляк крутой мужик,надеюсь и у нас такие будут в правительстве кода-нибудь
в этом плане Зеленский на две головы выше пу, прям приятно смотреть
причем буквально: путин то в бункере
У него и советники живые люди, а не как пьяная гопота из подворотни с барскими замашками. Погляди как выглядит условный Песков и сравни с Арестовичем.
Все вдруг забыли что он профессиональный актёр.
И это дает ему понимание его публики, а не отрывает его и не уносит в небо.
Ты так говоришь, будто Путин какой-то сверх политикой эти 20 лет занимался. Уверен, его водили на всякие курс тренировки этого каменного еблета, чтобы выглядил как мужик достойный еб*ть русских овер 20 лет.
Так Вова может тоже в трениках
Может, но подпускает к себе только Шойгу в трениках или журавлей.
Еще лицо немного опухло, наверняка мало спит.
Охуенно. Конечно, Изоляция России продолжиться, но хотя бы начнём жить без крови.
Интересно, как геополитик и враг нацистов будет решать внутренние проблемы
Дубинка в попу вроде до этого всегда срабатывала, не?
на ваше усмотрение еще есть швабра или бутылка
Также, как и раньше - никак
Отправка в Гулаг.
Почему такой вывод? В смысле, что все закончится
Это первые подвижки. Мне нравится риторика и видно, что кое кто начал отхватывать и потихоньку пыл проходит
Геополитик и враг нацистов - господи как это охуенно звучит 😁
будет решать внутренние проблемы
Создаст нового внешнего врага и развяжет войну, очевидно же...
На казахов пойдет войной. Зачем ему внутренние проблемы
Молдова - если оставят что-то в Херсоне / Одесской области. Там и воевать не с кем, и Приднестровье. Разве что только Румыния не скажет, что мы объединяемся
Дядь заебал, он нам тоже нахуй не нужен. Оставьте себе
расстрелы себя неплохо зарекомендовали
Как наверное тяжело Зеленскому с ними разговаривать. Зеленский прямо и просто говорит, а они как ужи на сковороде, вечно поднятие понятий, понты, смещение отвественности
Понты и прямота, это часть информационной войны.
На деле они могут разговаривать как угодно.
Ему и до войны этого было тяжело делать пресс-марафоны.
💛💙
Разъебывал путина до того как это стало мейнстримом)
Они начали разговаривать, а не только бросать ультиматумы
Прочитал голосом Николая Дроздова
Это хорошо или плохо?
Если не пиздит то хорошо. Ибо пора бы уже
Зеленский и был сразу готов, а Путину нужно было дозреть
На самом деле это очень плохая новость. Значит пиздец таких масштабов, что даже даун из бункера понимает, что грядёт цунами.
Почему?
Потому что когда у тебя все хорошо, переговоры ты не начинаешь и уж тем более не ослабляешь свою позицию. Учитывая призму так называемого президента России если ему уже понятно, что все в руинах, значит от российской экономики останется только пыль. И скорее всего это ему объяснили единственные плюс-минус адекватные люди – экономическое крыло.
значит пиздец таких масштабов
Маня устраивает 👍🏻
Больше пиздеца российским оккупантам
Если конечно это все правда и не обманка
Чего не исключаю
Скорее всего думаю что это обманка (
УРА
НАКОНЕЦ-ТО хорошие новости, если это все и правда так
заканчивайте все это безумие, а потом уже разберемся со всем говном
Было бы с кем разговаривать.
ты говно
Говно не говно, а разговаривать с человеком под веществами такое се ))) я бы не стал точно.
На видео наглядный пример того, что будет с тобой если долгое время не спать
На видео пример того, что человек в должности президента под наркотическим опьянением.
Ну, все мы согласны, что вероятно карлик не скоро вылезет с бункера. Да и разговаривать, а не записывать очередное обращение на зелёном фоне - это же вообще нонсенс.
Ты говно
Ты достойный гражданин путинской помойки
А ты какой помойки гражданин? 404й?
Поделят поровну и снимут санкции
Санкции точно не снимут.Еще не скоро.Возможно десятки лет
США слишком много уже вложили, чтобы снять санкции. Да и Китаем надо будет заниматься без сюрпризов от России.
Не снимут, пока дед не уйдёт.
Надеюсь
Снимут. Лет через 20. Или 40.
"Снимут санкции после 2 раундов демократических выборов" - Гуриев
Россию?
Снимут, в обмен на голову карлика на подносе.
Отличная новость для завершения дня, спать буду без тахикардии
++, может сегодня, наконец-то, приснится не война
А где 6-метровый стол?
Он рассказал, что российская сторона показала «принципиально иной подход», который и «должен быть таким».
Всё, обсёр закончился, стадия отрицания обсёра пройдена, теперь будем медленно и жиденько обтекать
Зеля тролль 81lvl
Путина ведь могут там арестовать, а потом депортировать в Гаагу в решетке как у Ганнибала была. Могут ведь? Правда? Скажите что да.
Так для этого нужно, чтобы его Гаагский суд успел признать виновным, а он не успеет, не?
Либерахам отрезали монетизацию, они и порвались, думскроллингом занимаясь )))
Займитесь делом блядь, на слесарей например обучитесь, сантехников. Да это сложнее чем пиздаболить в Инсте и перепаковывать китайское говно в крафт-бумагу ддя продажи на ВБ )))
Зачем порвался?
Друг, чего за хейтспичи постоянные? Все хорошо у тебя?
А почему он не сидит за столом в 30 метров?
Дай Бог, договорятся и все будет хорошо!
Обострение ситуации вокруг Украины привело к росту антироссийских настроений на Украине. Так, в ходе декабрьского опроса Киевского международного института социологии 59,2 % респондентов сообщили, что проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, а 49,2 % сочли весьма вероятной возможность вторжения России на Украину. При этом 57,8 % опрошенных заявили, что власти Украины должны активнее противодействовать России. На фоне постоянных заявлений о растущей «российской угрозе» стоит ожидать и дальнейшего ухудшения отношения к России во многих западных странах. Так, в ходе январского исследования Pew Research Center в США 49 % опрошенных заявили, что считают Россию соперником, 41 % — врагом и лишь 7 % — партнёром. А в ходе февральского опроса граждан семи стран Евросоюза, проведённого по заказу ECFR, 73 % поляков и 64 % румын сказали, что считают «очень вероятным» или «весьма вероятным» «вторжение России на Украину в этом году». При этом жители большинства стран, участвовавших в опросе, сказали, что их правительствам стоит активнее участвовать в защите Украины от «российской агрессии» (Википедия)
Просто раньше приказывали, а теперь требуют. Ничего существенного не произошло, Путин по прежнему посылается за кораблем. Значит война будет до конца.