Актуальное обновление списка, который растёт с каждым днём.

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Группа Pink Floyd

Пока это будет актуально, под тегом #ктоушёл мы будем регулярно публиковать посты со списками ушедших из России компаний.

📼 Cinezen — стриминговый сервис с авторским кино сообщил зрителям, что с 14 марта закроет проект для всех пользователей. «В сложившейся обстановке мы не можем не только развивать проект, но даже поддерживать его в рабочем состоянии», — написал основатель Сэм Клебанов.

🧼 Colgate-Palmolive — производитель гигиенической продукции прекратит инвестиции и рекламу в России, а также ограничит поставки только товарами первой необходимости.

🏦 Commerzbank — немецкий банк присоединился к санкциям и заявил о прекращении работы в России, свернув все текущие операции.

🏦 Deutsche Bank — один из крупнейших немецких банков объявил о закрытии бизнеса в России и отказался от участия в новых проектах на территории страны.

📦 eBay — интернет-аукцион приостановил транзакции с российскими адресами из-за ограничений платёжных систем. Пользователи из России не смогут совершать сделки, а их объявления скроют из поиска.

🕹 Koch Media — компания, владеющая несколькими игровыми издателями, сняла с продажи игры серий Dead Island, Painkiller, разработанной в России Pathfinder и Metro, основанной на романах Дмитрия Глуховского.

📡 LINX — одна из крупнейших в Европе точек обмена интернет-трафиком отключила «Мегафон» и «Ростелеком». Это может сказаться на качестве соединения, но операторы заявили, что сеть почти не использовалась.

☁ MongoDB — облачный сервис предупредил пользователей в России и Белоруссии, что их данные, которые хранятся на платформе Atlas, будут уничтожены, и порекомендовала сохранить их.

🎸 Pink Floyd — культовая британская рок-группа удалила свою дискографию за 35 лет со стриминговых платформ в России и Белоруссии. Ограничения касаются и сольных работ одного из лидеров коллектива Дэвида Гилмора.

🎬 Sony Pictures — студия приостановила работу всех отделов кинобизнеса в России, в том числе аниме-сервиса Crunchyroll. Третьего «Человека-паука» с Томом Холландом в «цифре» в ближайшее время не выпустят.

🚲 Strava — соцсеть для спортсменов приостановила работу сервиса в России и Белоруссии.