Palmolive, последний «Человек-паук» и дискография Pink Floyd. Список тех, кто ушёл или ограничил работу в РФ за 12 марта Статьи редакции
Актуальное обновление списка, который растёт с каждым днём.
📼 Cinezen — стриминговый сервис с авторским кино сообщил зрителям, что с 14 марта закроет проект для всех пользователей. «В сложившейся обстановке мы не можем не только развивать проект, но даже поддерживать его в рабочем состоянии», — написал основатель Сэм Клебанов.
🧼 Colgate-Palmolive — производитель гигиенической продукции прекратит инвестиции и рекламу в России, а также ограничит поставки только товарами первой необходимости.
🏦 Commerzbank — немецкий банк присоединился к санкциям и заявил о прекращении работы в России, свернув все текущие операции.
🏦 Deutsche Bank — один из крупнейших немецких банков объявил о закрытии бизнеса в России и отказался от участия в новых проектах на территории страны.
📦 eBay — интернет-аукцион приостановил транзакции с российскими адресами из-за ограничений платёжных систем. Пользователи из России не смогут совершать сделки, а их объявления скроют из поиска.
🕹 Koch Media — компания, владеющая несколькими игровыми издателями, сняла с продажи игры серий Dead Island, Painkiller, разработанной в России Pathfinder и Metro, основанной на романах Дмитрия Глуховского.
📡 LINX — одна из крупнейших в Европе точек обмена интернет-трафиком отключила «Мегафон» и «Ростелеком». Это может сказаться на качестве соединения, но операторы заявили, что сеть почти не использовалась.
☁ MongoDB — облачный сервис предупредил пользователей в России и Белоруссии, что их данные, которые хранятся на платформе Atlas, будут уничтожены, и порекомендовала сохранить их.
🎸 Pink Floyd — культовая британская рок-группа удалила свою дискографию за 35 лет со стриминговых платформ в России и Белоруссии. Ограничения касаются и сольных работ одного из лидеров коллектива Дэвида Гилмора.
🎬 Sony Pictures — студия приостановила работу всех отделов кинобизнеса в России, в том числе аниме-сервиса Crunchyroll. Третьего «Человека-паука» с Томом Холландом в «цифре» в ближайшее время не выпустят.
🚲 Strava — соцсеть для спортсменов приостановила работу сервиса в России и Белоруссии.
Я украинец, родился и живу в Киеве. По-прежнему здесь, недалеко от центра, отказался эвакуироваться, потому что мои родители тоже в городе и я хочу быть рядом. Сейчас у нас тихо, хотя в области на подступах к городу идут бои и некоторые мелкие города в руинах или обстреливаются (Бородянка, Ирпень, Белогородка).
По словам Пескова, сейчас стороны общаются в формате видеозвонков.
На задержанного составили протокол по новой статье «о дискредитации российских военных».
друзья, PayPal объявил об уходе ещё неделю назад, поэтому он есть в основном списке. новость о дате блокировке кошельков сделали
Бля, хочу поскорее посмотреть на Россию спустя полгода, какой она будет и на ватников, которые улюлюкающе zиговали в самом начале «спецоперации»
Уверен, это будет кринж. Блицкринж))
Добавь PayPal хотя они уйдут ток 18
интересно, когда гидра уйдёт
тихо-тихо, всё хорошо, пока что, все на месте
друзья, PayPal объявил об уходе ещё неделю назад, поэтому он есть в основном списке. новость о дате блокировке кошельков сделали
Список русофобских организаций пополняется
MongoDB — предупредила своих пользователей в России и Белоруссии, что их данные, которые хранятся на платформе MongoDB Atlas, будут уничтожены, и порекомендовала сохранить их.
спасибо, докину!
Пинк флойд напомнили о себе
Построили the Wall на старость лет))
Гилмор всегда очень остро относился к политическим изменениям, не удивительно, но все равно грустно :(
Добавь ещё PayPal — это хедлайнер дня.
Все электронные кошельки россиян будут заблокированы 18 марта.