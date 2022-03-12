Новости
Максим Друковский

Palmolive, последний «Человек-паук» и дискография Pink Floyd. Список тех, кто ушёл или ограничил работу в РФ за 12 марта Статьи редакции

Актуальное обновление списка, который растёт с каждым днём.

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Группа Pink Floyd
Пока это будет актуально, под тегом #ктоушёл мы будем регулярно публиковать посты со списками ушедших из России компаний.

📼 Cinezen — стриминговый сервис с авторским кино сообщил зрителям, что с 14 марта закроет проект для всех пользователей. «В сложившейся обстановке мы не можем не только развивать проект, но даже поддерживать его в рабочем состоянии», — написал основатель Сэм Клебанов.

🧼 Colgate-Palmolive — производитель гигиенической продукции прекратит инвестиции и рекламу в России, а также ограничит поставки только товарами первой необходимости.

🏦 Commerzbank — немецкий банк присоединился к санкциям и заявил о прекращении работы в России, свернув все текущие операции.

🏦 Deutsche Bank — один из крупнейших немецких банков объявил о закрытии бизнеса в России и отказался от участия в новых проектах на территории страны.

📦 eBay — интернет-аукцион приостановил транзакции с российскими адресами из-за ограничений платёжных систем. Пользователи из России не смогут совершать сделки, а их объявления скроют из поиска.

🕹 Koch Media — компания, владеющая несколькими игровыми издателями, сняла с продажи игры серий Dead Island, Painkiller, разработанной в России Pathfinder и Metro, основанной на романах Дмитрия Глуховского.

📡 LINX — одна из крупнейших в Европе точек обмена интернет-трафиком отключила «Мегафон» и «Ростелеком». Это может сказаться на качестве соединения, но операторы заявили, что сеть почти не использовалась.

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MongoDB — облачный сервис предупредил пользователей в России и Белоруссии, что их данные, которые хранятся на платформе Atlas, будут уничтожены, и порекомендовала сохранить их.

🎸 Pink Floyd — культовая британская рок-группа удалила свою дискографию за 35 лет со стриминговых платформ в России и Белоруссии. Ограничения касаются и сольных работ одного из лидеров коллектива Дэвида Гилмора.

🎬 Sony Pictures — студия приостановила работу всех отделов кинобизнеса в России, в том числе аниме-сервиса Crunchyroll. Третьего «Человека-паука» с Томом Холландом в «цифре» в ближайшее время не выпустят.

🚲 Strava — соцсеть для спортсменов приостановила работу сервиса в России и Белоруссии.

Разборы
Постоянный глобус
Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России из-за конфликта на Украине Статьи редакции

Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.

Последний день работы IKEA, фото TJ

#ктоушёл

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15 комментариев
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Максим Друковский

друзья, PayPal объявил об уходе ещё неделю назад, поэтому он есть в основном списке. новость о дате блокировке кошельков сделали

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Земельный самолет

Бля, хочу поскорее посмотреть на Россию спустя полгода, какой она будет и на ватников, которые улюлюкающе zиговали в самом начале «спецоперации»

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8
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Бандерiвець

Уверен, это будет кринж. Блицкринж))

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Конечный череп

Добавь PayPal хотя они уйдут ток 18

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Белорусский жар

интересно, когда гидра уйдёт

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Sweety bread for my bratishka
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Белорусский жар

тихо-тихо, всё хорошо, пока что, все на месте

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Максим Друковский

друзья, PayPal объявил об уходе ещё неделю назад, поэтому он есть в основном списке. новость о дате блокировке кошельков сделали

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Ху Эмай

Список русофобских организаций пополняется

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StarDog

MongoDB — предупредила своих пользователей в России и Белоруссии, что их данные, которые хранятся на платформе MongoDB Atlas, будут уничтожены, и порекомендовала сохранить их.

Российские пользователи облачного сервиса…
Компания разослала письма, в которых порекомендовала сохранить данные.
vc.ru
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Максим Друковский

спасибо, докину!

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Сеня

Пинк флойд напомнили о себе

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–3
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Сеня

Построили the Wall на старость лет))

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Сергей Колобов

Гилмор всегда очень остро относился к политическим изменениям, не удивительно, но все равно грустно :(

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StarDog

Добавь ещё PayPal — это хедлайнер дня.
Все электронные кошельки россиян будут заблокированы 18 марта.

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VØŁØDИМИR МУDRИЙ
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Мнения
Александр Чезганов
Спасибо вам за TJ, держитесь

Я украинец, родился и живу в Киеве. По-прежнему здесь, недалеко от центра, отказался эвакуироваться, потому что мои родители тоже в городе и я хочу быть рядом. Сейчас у нас тихо, хотя в области на подступах к городу идут бои и некоторые мелкие города в руинах или обстреливаются (Бородянка, Ирпень, Белогородка).

223
Мнения
Denis D
Россияне, посмотрите на эти фотографии, а после задайте себе вопрос
111
Новости
Максим Друковский
«Они начали разговаривать, а не только бросать ультиматумы»: Зеленский рассказал о прогрессе в переговорах с Россией Статьи редакции

По словам Пескова, сейчас стороны общаются в формате видеозвонков.

Фото администрации президента Украины
127
Annet

С начала позорной для СССР Зимней войны против Финляндии прошло больше 80 лет, а методички так и не поменялись.

116
Офтоп
Депутат миллионов
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152
Новости
Максим Друковский
Активиста из Иваново задержали за одиночный пикет — он держал плакат с надписью «*** *****» Статьи редакции

На задержанного составили протокол по новой статье «о дискредитации российских военных».

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Виноватый фитиль

Слава Україні 🤝

37
Офтоп
Трамп спас Америку
Что-то тут не сходится

Если, по словам Путина, НАТО так хотели напасть на Россию, то почему они не делают это сейчас? Ведь сегодня это просто идеальный повод — защитить Украину от Российской агрессии.

475
alien Alina
Большой подгон в вашу библиотеку

Астрофизика, медицина, биология и даже Шульман: 90+ научно-популярных книг легально и бесплатно — ВсеНаука выкупила права у издательств и отдаёт пдфки просто так. Ссылка внутри.

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