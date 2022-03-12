PayPal заблокирует кошельки пользователей из России 18 марта Статьи редакции
Сервис призвал владельцев счетов по возможности вывести средства до этого момента.
12 марта на русскоязычной версии сайта электронной платёжной системы PayPal появилось предупреждение о том, что все кошельки россиян будут заблокированы с 18 марта. Представители сервиса указали, что до этого момента клиенты могут вывести оставшиеся средства со своих счетов.
О приостановке работы в России PayPal объявил ещё 5 марта, но не уточнил, когда именно ограничения вступят в силу. RTVI сообщает, что ЦБ РФ намерен отозвать лицензию у компании «ПэйПал РУ», которая осуществляет работу сервиса на территории страны.
Исполнительный директор PayPal объяснил, что решение связано с текущим конфликтом на Украине. Он рассказал, что «с начала событий компания помогла собрать более 150 миллионов долларов для благотворительных организаций, поддерживающих украинцев». Это стало «одним из крупнейших» вложений за такой короткий промежуток времени.
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Я украинец, родился и живу в Киеве. По-прежнему здесь, недалеко от центра, отказался эвакуироваться, потому что мои родители тоже в городе и я хочу быть рядом. Сейчас у нас тихо, хотя в области на подступах к городу идут бои и некоторые мелкие города в руинах или обстреливаются (Бородянка, Ирпень, Белогородка).
Лежать + сосать
12 мар 2022
Бля у меня же там бабок не было
И не будет
кто бы отключил Россию от Путина
Надо отключить Путина от жизни
Пришла моя очередь постить
И что будет если там оставить? Там курс вывода около 110 у USD, какой смысл если USD сейчас в лучшем случае за 130 можно купить обратно.
И что будет если там оставить?
Пойдут на репарации Украине.
Передадут в местные казначейства. В нулевых PayPal не работал с россиянами, посему зарегистрировал кошелек на немецкого виртуала и через него оплачивал хостинг. В какой-то момент PayPal потребовал дополнительной верификации, проверку пройти не удалось, в итоге прислал уведомление что деньги перечислены в казначейство Калифорнии. То ли три, то ли пять долларов буржуи так отжевали))
начнется национализация
В ответ на национализацию (экспроприацию) власти США и стран Западной Европы могут принять ответные меры, которые станут весьма разрушительными для российской экономики. Так считают эксперты.
При попытке отправки на другой кошель выдаёт это. Адресат не ру пейпал
Комментарий удален.
Не заблокирует...
На что спорим?
Они через ДойчеБанк все операции проводили, а он уже на стадии закрытия. Могут разблокировать наверное если резиденцию сменишь(ВНЖ), но тут фиг знает.
По традиции
Год назад завёл через Россию. Так и не пользовался не разу) осталось 180 рублей. Когда опомнился, уже писец, хотел заданатить помощь, в итоге ошибка. Так что блокируйте. Ради Бога 😅, можете перевести беженцем.
Какие альтернативы? Как получать кеш от зарубежных заказчиков? Есть варик?
Это в стиме получается не останется способ оплаты для РФ? Там же сейчас либо каким-то левым сайтом пополнить кошель, и есть вероятно, что те сайты юзали пэйпал, или просто напрямую через пэйпал.