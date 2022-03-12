Новости
Максим Друковский

PayPal заблокирует кошельки пользователей из России 18 марта Статьи редакции

Сервис призвал владельцев счетов по возможности вывести средства до этого момента.

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12 марта на русскоязычной версии сайта электронной платёжной системы PayPal появилось предупреждение о том, что все кошельки россиян будут заблокированы с 18 марта. Представители сервиса указали, что до этого момента клиенты могут вывести оставшиеся средства со своих счетов.

Заявление на сайте PayPal

О приостановке работы в России PayPal объявил ещё 5 марта, но не уточнил, когда именно ограничения вступят в силу. RTVI сообщает, что ЦБ РФ намерен отозвать лицензию у компании «ПэйПал РУ», которая осуществляет работу сервиса на территории страны.

Исполнительный директор PayPal объяснил, что решение связано с текущим конфликтом на Украине. Он рассказал, что «с начала событий компания помогла собрать более 150 миллионов долларов для благотворительных организаций, поддерживающих украинцев». Это стало «одним из крупнейших» вложений за такой короткий промежуток времени.

Новости
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Платёжная система PayPal приостановила работу в России Статьи редакции

Так компания поддержала «международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине».

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #конфликтнаукраине #paypal

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23 комментария
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Промышленный якорь

Лежать + сосать

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Миржан Досымбаев

12 мар 2022

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Марк Цукор

Бля у меня же там бабок не было

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9
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Жестокий магнит

И не будет

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2
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коренной нарниец

кто бы отключил Россию от Путина

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8
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Dan

Надо отключить Путина от жизни

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1
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the KO3AK
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3
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ДЕДос Атака

Пришла моя очередь постить

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3
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Мне ясно

И что будет если там оставить? Там курс вывода около 110 у USD, какой смысл если USD сейчас в лучшем случае за 130 можно купить обратно.

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the KO3AK

И что будет если там оставить?
 Пойдут на репарации Украине.

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7
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Виталий Бадмин

Передадут в местные казначейства. В нулевых PayPal не работал с россиянами, посему зарегистрировал кошелек на немецкого виртуала и через него оплачивал хостинг. В какой-то момент PayPal потребовал дополнительной верификации, проверку пройти не удалось, в итоге прислал уведомление что деньги перечислены в казначейство Калифорнии. То ли три, то ли пять долларов буржуи так отжевали))

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1
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Красивый Влад

начнется национализация

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fyjybv

В ответ на национализацию (экспроприацию) власти США и стран Западной Европы могут принять ответные меры, которые станут весьма разрушительными для российской экономики. Так считают эксперты.

Идея Турчака о национализации иностранных…
Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый зампредседателя СФ Андрей Турчак…
newizv.ru
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Деловой Даниль

При попытке отправки на другой кошель выдаёт это. Адресат не ру пейпал

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Blessed

Комментарий удален.

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Joel Miller

Не заблокирует...

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Alex Blake

На что спорим?

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Мне ясно

Они через ДойчеБанк все операции проводили, а он уже на стадии закрытия. Могут разблокировать наверное если резиденцию сменишь(ВНЖ), но тут фиг знает.

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Denis Rodivilin

По традиции

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D13 Charic

Год назад завёл через Россию. Так и не пользовался не разу) осталось 180 рублей. Когда опомнился, уже писец, хотел заданатить помощь, в итоге ошибка. Так что блокируйте. Ради Бога 😅, можете перевести беженцем.

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Олег Данилюк
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Vladimir Pospelov

Какие альтернативы? Как получать кеш от зарубежных заказчиков? Есть варик?

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Alex Tbourder

Это в стиме получается не останется способ оплаты для РФ? Там же сейчас либо каким-то левым сайтом пополнить кошель, и есть вероятно, что те сайты юзали пэйпал, или просто напрямую через пэйпал.

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alien Alina
Большой подгон в вашу библиотеку

Астрофизика, медицина, биология и даже Шульман: 90+ научно-популярных книг легально и бесплатно — ВсеНаука выкупила права у издательств и отдаёт пдфки просто так. Ссылка внутри.

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Офтоп
Трамп спас Америку
Что-то тут не сходится

Если, по словам Путина, НАТО так хотели напасть на Россию, то почему они не делают это сейчас? Ведь сегодня это просто идеальный повод — защитить Украину от Российской агрессии.

475
Офтоп
Товарищ
Антон Птушкин и два его поста. Это просто ад

Почитайте комментари к этим постам. Количество лайков и поддержки. Да и вообще весь тон комментирующих. Мы уже в аду? страница Птушкина

70
Мнения
Denis D
Россияне, посмотрите на эти фотографии, а после задайте себе вопрос
111
Офтоп
Депутат миллионов
Минутка занимательной географии
152
Мнения
Александр Чезганов
Спасибо вам за TJ, держитесь

Я украинец, родился и живу в Киеве. По-прежнему здесь, недалеко от центра, отказался эвакуироваться, потому что мои родители тоже в городе и я хочу быть рядом. Сейчас у нас тихо, хотя в области на подступах к городу идут бои и некоторые мелкие города в руинах или обстреливаются (Бородянка, Ирпень, Белогородка).

224
Annet

С начала позорной для СССР Зимней войны против Финляндии прошло больше 80 лет, а методички так и не поменялись.

116
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