Сервис призвал владельцев счетов по возможности вывести средства до этого момента.

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12 марта на русскоязычной версии сайта электронной платёжной системы PayPal появилось предупреждение о том, что все кошельки россиян будут заблокированы с 18 марта. Представители сервиса указали, что до этого момента клиенты могут вывести оставшиеся средства со своих счетов.

Заявление на сайте PayPal

О приостановке работы в России PayPal объявил ещё 5 марта, но не уточнил, когда именно ограничения вступят в силу. RTVI сообщает, что ЦБ РФ намерен отозвать лицензию у компании «ПэйПал РУ», которая осуществляет работу сервиса на территории страны.

Исполнительный директор PayPal объяснил, что решение связано с текущим конфликтом на Украине. Он рассказал, что «с начала событий компания помогла собрать более 150 миллионов долларов для благотворительных организаций, поддерживающих украинцев». Это стало «одним из крупнейших» вложений за такой короткий промежуток времени.