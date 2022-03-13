Ранее РКН также заблокировал сайты всех трёх СМИ.

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Вечером 12 марта во «ВКонтакте» оказались недоступны сообщества трёх независимых СМИ. О блокировке сообщили издания The Village, Republic и 7x7. При попытке открыть их страницы из России появляется заглушка о том, что материал заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 9 марта.

Сайты Republic и 7x7 недоступны с 6 марта, The Village попал в реестр РКН ещё 2 марта. Последнее издание получило уведомление и о блокировке страницы в «Яндекс.Дзене». Кроме того, страницы всех трёх СМИ также не открываются в «Одноклассниках». Учитывая все блокировки и ограничения, единственная соцсеть, где все издания всё три ещё доступны из России, остаётся телеграм.

24 февраля, в день начала «спецоперации» на Украине Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации». За это время несколько десятков изданий попали под блокировки, некоторые были вынуждены прекратить свою деятельность.

Разборы Методический ящик 4 мар Украине Статьи редакции «Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.