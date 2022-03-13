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Максим Друковский

«ВКонтакте» заблокировала сообщества изданий 7x7, The Village и Republic на территории РФ Статьи редакции

Ранее РКН также заблокировал сайты всех трёх СМИ.

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Вечером 12 марта во «ВКонтакте» оказались недоступны сообщества трёх независимых СМИ. О блокировке сообщили издания The Village, Republic и 7x7. При попытке открыть их страницы из России появляется заглушка о том, что материал заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 9 марта.

Сайты Republic и 7x7 недоступны с 6 марта, The Village попал в реестр РКН ещё 2 марта. Последнее издание получило уведомление и о блокировке страницы в «Яндекс.Дзене». Кроме того, страницы всех трёх СМИ также не открываются в «Одноклассниках». Учитывая все блокировки и ограничения, единственная соцсеть, где все издания всё три ещё доступны из России, остаётся телеграм.

24 февраля, в день начала «спецоперации» на Украине Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации». За это время несколько десятков изданий попали под блокировки, некоторые были вынуждены прекратить свою деятельность.

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«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.

#новости #блокировки #вконтакте #конфликтнаукраине

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aliftin
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Минувший волк

😂

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Blessed

Хочу передать привет айтишникам, которые работают на эту помойку фсбшную. Мозгов, чтоб кодить вам хватило, желаю столько же совести, чтоб не работать на эту компанию.

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43
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Мясной магнит

Если бы ты включил мозг, ты бы понимал, что заблокировал эти издания не ВК, а поехавший дед.

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–17
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Blessed

И только дед в одиночку сегодня ночью бомбил мою страну, ага. Приказы исполняют люди. Молчат люди. Идут на сделки с совестью – люди.

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25
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Kolyanok

Согласен. В свое время отказался от похожей "работы". Идут туда добровольно. Просто кому-то ума не хватает (чтобы понять, что он делает), кому-то совести (чаще всего).

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4
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Мясной магнит

То есть сама причина тебе не интересна?

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0
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Dan

Они лишь исполняют приказы?

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3
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Blessed

Я прекрасно осознаю первопричины, у меня нету проблем с тем, чтоб наблюдать причинно-следственную связь. Просто говорю, что как по мне, то в айтишников есть возможность работать на компании, которые занимаются созиданием, а не является инструментом власти, которая этим злоупотребляет.

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0
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SadDamnWhoSaid

Если виноваты все, то не виноват никто

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0
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aliftin

Люди не инструмент, у них есть выбор. И не нужно делать из программистов сверхчеловеков, они такие же как все. То есть условная Симонян и те кто трудятся на первом канале это пропагандоны, а программист Миша, подкручивающий результаты поиска в яндекс, это жертва системы? И те и те сделали свой выбор и вины деда в том что они алчные твари нет.

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6
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Kolyanok

Да, логика большинства коррупционеров и таких вот ребят, формально законов не нарушающих, но идущих на сделки с совестью: я сейчас для себя и для своих все нормально устрою, а остальные, нация, страна — гори они синим пламенем. Большинство просто старается не думать о последствиях и считают, что их это не касается: "ну а че, если бы не я — наняли бы другого, а так я заработаю хоть", но это ведь не более чем самообман.

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0
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Helgi Oiisac

почему тж все еще жив?

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Недавний кот

Хватит на тж каркать, ХВАТИТ ХВАТИТ ХВАТИТ

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36
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Персональный велосипед

ХВАТИТ БИТЬ ЛЮДЕЙ!!1

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0
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aliftin

Хватит хватит.

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0
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SadDamnWhoSaid

Потому что принадлежит нужным людям

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Nikanet

Никого не смущает, что российские СМИ заблокированы в Европе и США? Никто не хочет слышать и слушать другую версию конфликта. Впрочем, это не мешает адекватными людям со всех уголков мира показывать эту самую версию.

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–7
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Lee

Потому что российские СМИ это помойки с дезинформацией и пропагандой. Эхо был до расформирования доступен в Европе? Был. Новая газета, Медиазона, Медуза? Были.

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11
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Минувший волк

Как связана пропоганда со свободой слова? Не нравится помойка - не смотри.

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5
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Lee

Точно также я могу привести аналогию: не нравятся убийства - не смотри. Не нравится домашнее насилие - не обсуждай. Не нравится смерть - не умирай. Но в корне эту проблему решать ты не собираешься. Ты не собираешься предотвращать её и не будешь замечать. Почему твиттер помечал и удалял лжеинформацию политиков во время выборов, никогда не думал?

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0
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Минувший волк

Ты сейчас про Трампа?

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3
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Kolyanok

Неправильная аналогия. Зачем ты сравниваешь преступления с жертвами с преступлениями без жертв? Свобода распространения информации — это основное право всех людей на планете (в идеальном мире). Какого хуя какие-то пидоры должны решать, что мне можно смотреть, а что нельзя? Хочу — смотрю первый канал, хочу — смотрю дождь и читаю медузу.

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2
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Nikanet

А зарубежные СМИ - эталон правды?

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2
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alexferman

российские СМИ это помойки с дезинформацией и пропагандой
Как и любые СМИ

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1
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Вова, но не Путин

Далеко ходить не нужно. CNN несколько раз за 2 недели на фейках попались

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1
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Вова, но не Путин

Братан, тебя сейчас говном закидают

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Nikanet

Не трудно закидать чужое мнение тем что они кушают, если оно основано на фактах, а ответить нечего.

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Равшан Джамшутович

О, на России есть СМИ? 🤔

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Коровка спасла Россию

VK снова поел говна, омноммном

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3
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Персональный велосипед

А что ещё взять с пособников власти. Не понимаю как люди туда вообще перекатываются сейчас.

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Мясной магнит

это же вк законы принял драконовские, да?

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Персональный велосипед

Удобно ты устроился, думая что во всех бедах виноват лично Путин. Может и Соловьёв не пропагандист, а просто подаёт информацию из ПУТИНСКИХ источников? Вк самые настоящие пособники режима.

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Мясной магнит

странно сравнивать некого соловьёва и компанию, которая работает по законам РФ. С головой всё норм?

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Персональный велосипед

Так и Соловьёв работает по законам. Не то что эти иноагенты всякие.

С головой всё норм?
 Не знаю, сходи проверь.

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Arthur Sergeev

Давно пора.

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–7
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Dan

Чтобы что?

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Егор Ниглов

А чем не классный план - согнать все медиа на одну площадку, а потом начать их там блокировать. Только в одном просчитались - нужно было дать им там набрать максимальную аудиторию.

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Вова, но не Путин

Как это сделал ютуб, да

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0
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Егор Ниглов

Ютуб это уникальный, общемировой сервис, который дает популярность и деньги.

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0
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Секретный ингредиент
«Апофеоз войны» 1871 г

Картина русского художника Василия Васильевича Верещагина. На раме сделана надпись: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим»

43
Мнения
Александр Чезганов
Спасибо вам за TJ, держитесь

Я украинец, родился и живу в Киеве. По-прежнему здесь, недалеко от центра, отказался эвакуироваться, потому что мои родители тоже в городе и я хочу быть рядом. Сейчас у нас тихо, хотя в области на подступах к городу идут бои и некоторые мелкие города в руинах или обстреливаются (Бородянка, Ирпень, Белогородка).

818
Офтоп
Love Patrol Alpha
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Annet

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