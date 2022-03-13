«ВКонтакте» заблокировала сообщества изданий 7x7, The Village и Republic на территории РФ Статьи редакции
Ранее РКН также заблокировал сайты всех трёх СМИ.
Вечером 12 марта во «ВКонтакте» оказались недоступны сообщества трёх независимых СМИ. О блокировке сообщили издания The Village, Republic и 7x7. При попытке открыть их страницы из России появляется заглушка о том, что материал заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 9 марта.
Сайты Republic и 7x7 недоступны с 6 марта, The Village попал в реестр РКН ещё 2 марта. Последнее издание получило уведомление и о блокировке страницы в «Яндекс.Дзене». Кроме того, страницы всех трёх СМИ также не открываются в «Одноклассниках». Учитывая все блокировки и ограничения, единственная соцсеть, где все издания всё три ещё доступны из России, остаётся телеграм.
24 февраля, в день начала «спецоперации» на Украине Роскомнадзор потребовал от СМИ писать материалы о событиях «только по официальным российским источникам», пригрозив ответственностью «за публикацию ложной информации». За это время несколько десятков изданий попали под блокировки, некоторые были вынуждены прекратить свою деятельность.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила. За его нарушение уже заблокировали ряд изданий.
Я украинец, родился и живу в Киеве. По-прежнему здесь, недалеко от центра, отказался эвакуироваться, потому что мои родители тоже в городе и я хочу быть рядом. Сейчас у нас тихо, хотя в области на подступах к городу идут бои и некоторые мелкие города в руинах или обстреливаются (Бородянка, Ирпень, Белогородка).
НАТО будет защищать груз с оружием от россиян
«Сегодня руководитель НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО.
В стране использовали больше 750 таких самолётов в разных авиакомпаниях.
Хоронить живых почти так же больно, как мёртвых. Но выбора у меня не осталось: для меня все те знакомые, кто поддерживает ЭТО, уже умерли.
Тяжело. Скорблю. И нет уверенности, что время лечит такие раны. Что выбрали вы в данной ситуации?
😂
Хочу передать привет айтишникам, которые работают на эту помойку фсбшную. Мозгов, чтоб кодить вам хватило, желаю столько же совести, чтоб не работать на эту компанию.
Если бы ты включил мозг, ты бы понимал, что заблокировал эти издания не ВК, а поехавший дед.
И только дед в одиночку сегодня ночью бомбил мою страну, ага. Приказы исполняют люди. Молчат люди. Идут на сделки с совестью – люди.
Согласен. В свое время отказался от похожей "работы". Идут туда добровольно. Просто кому-то ума не хватает (чтобы понять, что он делает), кому-то совести (чаще всего).
То есть сама причина тебе не интересна?
Они лишь исполняют приказы?
Я прекрасно осознаю первопричины, у меня нету проблем с тем, чтоб наблюдать причинно-следственную связь. Просто говорю, что как по мне, то в айтишников есть возможность работать на компании, которые занимаются созиданием, а не является инструментом власти, которая этим злоупотребляет.
Если виноваты все, то не виноват никто
Люди не инструмент, у них есть выбор. И не нужно делать из программистов сверхчеловеков, они такие же как все. То есть условная Симонян и те кто трудятся на первом канале это пропагандоны, а программист Миша, подкручивающий результаты поиска в яндекс, это жертва системы? И те и те сделали свой выбор и вины деда в том что они алчные твари нет.
Да, логика большинства коррупционеров и таких вот ребят, формально законов не нарушающих, но идущих на сделки с совестью: я сейчас для себя и для своих все нормально устрою, а остальные, нация, страна — гори они синим пламенем. Большинство просто старается не думать о последствиях и считают, что их это не касается: "ну а че, если бы не я — наняли бы другого, а так я заработаю хоть", но это ведь не более чем самообман.
почему тж все еще жив?
Хватит на тж каркать, ХВАТИТ ХВАТИТ ХВАТИТ
ХВАТИТ БИТЬ ЛЮДЕЙ!!1
Хватит хватит.
Потому что принадлежит нужным людям
Никого не смущает, что российские СМИ заблокированы в Европе и США? Никто не хочет слышать и слушать другую версию конфликта. Впрочем, это не мешает адекватными людям со всех уголков мира показывать эту самую версию.
Потому что российские СМИ это помойки с дезинформацией и пропагандой. Эхо был до расформирования доступен в Европе? Был. Новая газета, Медиазона, Медуза? Были.
Как связана пропоганда со свободой слова? Не нравится помойка - не смотри.
Точно также я могу привести аналогию: не нравятся убийства - не смотри. Не нравится домашнее насилие - не обсуждай. Не нравится смерть - не умирай. Но в корне эту проблему решать ты не собираешься. Ты не собираешься предотвращать её и не будешь замечать. Почему твиттер помечал и удалял лжеинформацию политиков во время выборов, никогда не думал?
Ты сейчас про Трампа?
Неправильная аналогия. Зачем ты сравниваешь преступления с жертвами с преступлениями без жертв? Свобода распространения информации — это основное право всех людей на планете (в идеальном мире). Какого хуя какие-то пидоры должны решать, что мне можно смотреть, а что нельзя? Хочу — смотрю первый канал, хочу — смотрю дождь и читаю медузу.
А зарубежные СМИ - эталон правды?
российские СМИ это помойки с дезинформацией и пропагандой
Как и любые СМИ
Далеко ходить не нужно. CNN несколько раз за 2 недели на фейках попались
Братан, тебя сейчас говном закидают
Не трудно закидать чужое мнение тем что они кушают, если оно основано на фактах, а ответить нечего.
О, на России есть СМИ? 🤔
VK снова поел говна, омноммном
А что ещё взять с пособников власти. Не понимаю как люди туда вообще перекатываются сейчас.
это же вк законы принял драконовские, да?
Удобно ты устроился, думая что во всех бедах виноват лично Путин. Может и Соловьёв не пропагандист, а просто подаёт информацию из ПУТИНСКИХ источников? Вк самые настоящие пособники режима.
странно сравнивать некого соловьёва и компанию, которая работает по законам РФ. С головой всё норм?
Так и Соловьёв работает по законам. Не то что эти иноагенты всякие.
С головой всё норм?
Не знаю, сходи проверь.
Давно пора.
Чтобы что?
А чем не классный план - согнать все медиа на одну площадку, а потом начать их там блокировать. Только в одном просчитались - нужно было дать им там набрать максимальную аудиторию.
Как это сделал ютуб, да
Ютуб это уникальный, общемировой сервис, который дает популярность и деньги.