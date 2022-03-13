В стране использовали больше 750 таких самолётов в разных авиакомпаниях.

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С 13 марта российские компании, у которых есть зарегистрированные на Бермудах самолёты, больше не смогут выполнять на них рейсы — об этом сообщается в пресс-релизе Управления гражданской авиации Бермудских Островов. Действие сертификатов лётной годности лизинговых самолётов приостановлено, без документов судно не допускается к эксплуатации.

По данным Росавиации на 24 февраля, у российских компаний было 768 бермудских самолётов — в основном суда Airbus и Boeing. Ими пользовались крупные перевозчики, включая «Аэрофлот», S7, Utair и «Уральские авиалинии».

Без сертификата летной годности летать в принципе невозможно. Это все равно, что ездить с аннулированными правами на угнанной машине с недействительными номерами. топ-менеджер одной из российских авиакомпаний

Юридически, для таких самолётов запрещаются полёты даже внутри страны, а за рубежом их могут арестовать местные власти. Ограничения можно обойти, если перевести бермудские суда в российский реестр. Ранее в Госдуму внесли пакет поправок, который в том числе упрощает процедуру регистрации в РФ.

10 марта начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что на фоне санкций в российских реестр уже перевели почти 200 самолётов. Однако в тот же день его уволили, а информацию опровергли.