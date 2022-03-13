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Максим Друковский

Власти Бермуд приостановили лётные сертификаты для самолётов в России — использовать их теперь незаконно Статьи редакции

В стране использовали больше 750 таких самолётов в разных авиакомпаниях.

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С 13 марта российские компании, у которых есть зарегистрированные на Бермудах самолёты, больше не смогут выполнять на них рейсы — об этом сообщается в пресс-релизе Управления гражданской авиации Бермудских Островов. Действие сертификатов лётной годности лизинговых самолётов приостановлено, без документов судно не допускается к эксплуатации.

По данным Росавиации на 24 февраля, у российских компаний было 768 бермудских самолётов — в основном суда Airbus и Boeing. Ими пользовались крупные перевозчики, включая «Аэрофлот», S7, Utair и «Уральские авиалинии».

Без сертификата летной годности летать в принципе невозможно. Это все равно, что ездить с аннулированными правами на угнанной машине с недействительными номерами.

топ-менеджер одной из российских авиакомпаний

Юридически, для таких самолётов запрещаются полёты даже внутри страны, а за рубежом их могут арестовать местные власти. Ограничения можно обойти, если перевести бермудские суда в российский реестр. Ранее в Госдуму внесли пакет поправок, который в том числе упрощает процедуру регистрации в РФ.

10 марта начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что на фоне санкций в российских реестр уже перевели почти 200 самолётов. Однако в тот же день его уволили, а информацию опровергли.

Бермуды объяснили своё решение международными санкциями против России, из-за которых стало труднее осуществлять надзор за безопасностью полётов. Кроме того, ограничения запрещают проводить техобслуживание, поставлять в страну оборудование и запчасти. Поэтому бермудские власти «не могут с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов».

#санкции #самолёты #новости #конфликтнаукраине

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Пушка Гонка

Полетаем ещё

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Жилищный татарин

Боевой вылет

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Уральский будильник

Будем на советских ракетах летать.

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Выгодный браслет

На жопной тяге

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Жилищный татарин

*бугуртопливо

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Персональный велосипед

Валерий Кудинов заявил, что на фоне санкций в российских реестр уже перевели почти 200 самолётов. Однако в тот же день его уволили, а информацию опровергли.
 А чего в тот же день, а не две недели назад?

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Марк Цукор
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Maxim Potanin

Удобно, наверно, было регистрировать самолеты в какой-то дыре.

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Дмитрий

А вот и ненужны нам ваши сертификаты мы свои напечатаем за бутылку водки у компетентных людей!1 и будем летать, летать и падать, падать и летать

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Редкий Натр

"Мы кое в чём поднаторели:
Мы тарелки бьём весь год —
Мы на них уже собаку съели,
Если повар нам не врёт.

А медикаментов груды
Мы — в унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг — Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!"

© Высоцкий "Про Бермудский треугольник"

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Нет сил придумать ник

ЭТО БУКВАЛЬНО ВЕСЬ МИР ПРОТИВ РОССИИ ВЫ ЧТО НАДЕЛАЛИ?

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Кузькин отец

бутербродов

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Поверхностный динозавр
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Товарищ

Без сертификата летной годности летать в принципе невозможно. Это все равно, что ездить с аннулированными правами на угнанной машине с недействительными номерами.
 Получается для России нет никаких проблем.

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Dimitar Berbatov

Чем барнаульские сертификаты будут хуже бермудских?

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