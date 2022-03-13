Власти Бермуд приостановили лётные сертификаты для самолётов в России — использовать их теперь незаконно Статьи редакции
В стране использовали больше 750 таких самолётов в разных авиакомпаниях.
С 13 марта российские компании, у которых есть зарегистрированные на Бермудах самолёты, больше не смогут выполнять на них рейсы — об этом сообщается в пресс-релизе Управления гражданской авиации Бермудских Островов. Действие сертификатов лётной годности лизинговых самолётов приостановлено, без документов судно не допускается к эксплуатации.
По данным Росавиации на 24 февраля, у российских компаний было 768 бермудских самолётов — в основном суда Airbus и Boeing. Ими пользовались крупные перевозчики, включая «Аэрофлот», S7, Utair и «Уральские авиалинии».
Юридически, для таких самолётов запрещаются полёты даже внутри страны, а за рубежом их могут арестовать местные власти. Ограничения можно обойти, если перевести бермудские суда в российский реестр. Ранее в Госдуму внесли пакет поправок, который в том числе упрощает процедуру регистрации в РФ.
10 марта начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что на фоне санкций в российских реестр уже перевели почти 200 самолётов. Однако в тот же день его уволили, а информацию опровергли.
Бермуды объяснили своё решение международными санкциями против России, из-за которых стало труднее осуществлять надзор за безопасностью полётов. Кроме того, ограничения запрещают проводить техобслуживание, поставлять в страну оборудование и запчасти. Поэтому бермудские власти «не могут с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов».
Ранее РКН также заблокировал сайты всех трёх СМИ.
Хоронить живых почти так же больно, как мёртвых. Но выбора у меня не осталось: для меня все те знакомые, кто поддерживает ЭТО, уже умерли.
Тяжело. Скорблю. И нет уверенности, что время лечит такие раны. Что выбрали вы в данной ситуации?
НАТО будет защищать груз с оружием от россиян
«Сегодня руководитель НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину – ред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО.
Каждый день смотрю выступления Владимира Зеленского - нормальный мужик, в окружении других людей, естественная мимика, улыбается, не кашляет через каждые два слова, не сидит за 15-метровым столом в пустом зале в бронежилете на фоне хромакея. А так можно было?.. То есть бывают президенты, которые НЕ выглядят как злобная испуганная крыса?..
Полетаем ещё
Боевой вылет
Будем на советских ракетах летать.
На жопной тяге
*бугуртопливо
Валерий Кудинов заявил, что на фоне санкций в российских реестр уже перевели почти 200 самолётов. Однако в тот же день его уволили, а информацию опровергли.
А чего в тот же день, а не две недели назад?
Удобно, наверно, было регистрировать самолеты в какой-то дыре.
А вот и ненужны нам ваши сертификаты мы свои напечатаем за бутылку водки у компетентных людей!1 и будем летать, летать и падать, падать и летать
"Мы кое в чём поднаторели:
Мы тарелки бьём весь год —
Мы на них уже собаку съели,
Если повар нам не врёт.
А медикаментов груды
Мы — в унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг — Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!"
© Высоцкий "Про Бермудский треугольник"
ЭТО БУКВАЛЬНО ВЕСЬ МИР ПРОТИВ РОССИИ ВЫ ЧТО НАДЕЛАЛИ?
бутербродов
Без сертификата летной годности летать в принципе невозможно. Это все равно, что ездить с аннулированными правами на угнанной машине с недействительными номерами.
Получается для России нет никаких проблем.
Чем барнаульские сертификаты будут хуже бермудских?