Протесты в Москве, Петербурге и других городах России 13 марта. Главное Статьи редакции
Ещё до начала акций по московскому времени в разных городах задержали уже около 100 человек.
13 марта в России вновь проходят массовые акции протеста против военных действий на Украине. Во многих городах люди выходят на главные площади и улицы, собираются в группы и встают в одиночные пикеты. По данным «ОВД-Инфо», на 13:30 в 17 городах задержали уже около ста человек.
Москва
В центре Москвы с самого утра главные площади обнесли забором. Очевидцы сообщили, что в городе много полицейских, которые останавливают прохожих и досматривают личные вещи. По словам источника издания Baza, силовикам приказано действовать «жёстко и ничего не объяснять»
Первые задержания в столице начались за полчаса до начала акций. «Новая газета» пишет, что полицейские досмотрели личные вещи женщины и отвели её в автобус.
У некоторых силовиков на шлемах журналисты заметили букву «Z» в цветах российского флага — его нанесли на российскую военную технику на Украине, из-за чего символ стали использовать в поддержку «спецоперации».
По информации журналистов, задержания в Москве действительно жёсткие. Активисты не успевают развернуть плакаты для пикета у памятника Жукова, как их тут же задерживают несколько силовиков. Одну девушку задержали у памятника без плакатов или символики, при задержании она говорила, что не участвует в акции.
Корреспонденты передают, что люди в форме отталкивают представителей прессы и предупреждают: «Будете мешать работать — будем бить сильнее».
«Новая газета» передаёт слова полицейских, которые звучат на Манежной площади из громкоговорителей: «Уважаемые граждане, вы находитесь в месте возможного проведения акции, не согласованной с органами исполнительной власти. И являетесь ее потенциальными участниками. Убедительная просьба покинуть площадь».
На Тверской улице задержали 70-летнего публициста и кандидата геолого-минералогических наук Юрия Самодурова, передаёт «ОВД-Инфо». Он стоял с плакатом «Руки прочь от Мариуполя — Украины!».
Санкт-Петербург
В Петербурге на площади возле Гостиного двора играет военный оркестр, как и неделю назад. При этом к месту практически невозможно подойти — его огородили заборами, автозаками и цепями ОМОНа, сообщает «Новая газета».
На акции задержали нескольких журналистов, сообщает Autozak LIVE. Среди них — корреспондентка издания Ангелина Трофименко, а также журналисты «Закс.ру» и MR7. По словам Трофименко, её и еще двух журналистов завели в автобус для проверки документов и переписали все данные, после чего не стали выпускать. Задержанные были в жилетах, с редакционными заданиями и пресс-картами.
Через 15 минут после начала акции у Гостиного двора начались жёсткие задержания: на видео «Новой газеты» видно, как шестеро силовиков силой уводят молодого человека в автозак. По информации издания, мужчина не выкрикивал лозунгов, а просто снимал происходящее на телефон.
Полицейские продолжили задерживать журналистов, освещающих события. Фотограф «Новой газеты» рассказала, что она попала в автозак с восемью коллегами, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что их повезут в Кронштадт.
Другие города
В восточной части России акции начались раньше всего. Акции прошли в том числе в Новосибирске, Хабаровске, Барнауле, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Перми, Иркутске, Брянске.
Во Владивостоке группа активистов собралась в Покровском парке. Сначала они гуляли без плакатов и лозунгов. Полицейские никого не задерживали, но переписали паспортные данные посетителей парка. В какой-то момент около 10 человек направились с плакатами к центральной площади. Их остановили сотрудники правоохранительных органов, задержав как минимум пятерых.
Правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщила, что среди задержанных во Владивостоке оказалось двое несовершеннолетних. Также к активистам применяли физическую силу. Одна девушка получила сотрясение мозга, но сотрудники полиции не давали вызвать скорую и угрожали изъять телефоны у задержанных. Позже девушку всё же доставили в больницу.
В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала супружескую пару — у мужчины в руках был лист бумаги со словом «мир». По информации «ОВД-Инфо», обоим могут вменить статью о нарушении антиковидных ограничений.
В Иркутске, по информации Autozak LIVE, задержали не менее 20 человек. Местные активисты сообщают, что полицейские ходят без масок и при задержании не представляются. Издание SOTA пишет, что всего на площади Кирова собралось около 100 человек, задержали как минимум 20.
В Ростове-на-Дону у нескольких общественных активистов прошли обыски. Полиция не пустила в квартиры адвокатов и родственников, а также изъяла у активистов телефоны и ноутбуки. Им назначили допросы в рамках дела журналиста Сергея Резника, которого обвиняют в реабилитации нацизма из-за поста в телеграме.
В Новосибирске полиция сначала проверяла документы у людей на площади Ленина, а затем начала задерживать участников акции, в том числе мужчину с пустым листом бумаги. Позже активисты сообщили, что задерживать стали всё больше людей, некоторых с применением силы.
It's My City сообщает о большом количестве задержанных в Екатеринбурге. За 45 минут с начала акции один заполненный автозак уже уехал с площади Труда. Некоторых активистов задерживают с применением силы.
Каждый день смотрю выступления Владимира Зеленского - нормальный мужик, в окружении других людей, естественная мимика, улыбается, не кашляет через каждые два слова, не сидит за 15-метровым столом в пустом зале в бронежилете на фоне хромакея. А так можно было?.. То есть бывают президенты, которые НЕ выглядят как злобная испуганная крыса?..
В стране использовали больше 750 таких самолётов в разных авиакомпаниях.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петра Андрющенко. Город находится под постоянным обстрелом. Российские войска ведут обстрелы из миномётов 120мм.
Больше недели российские войска держат его в окружении. В городе есть нехватка питьевой воды, еды, света и тепла.
Я правильно понимаю, что населению не даётся вообще никаких объяснений? Как это блять вообще возможно?
Ты из какой страны?
Я из Украины, у нас тоже беспредел бывает, но я всё равно не могу понять, как можно неделями паковать сотни и тысячи людей, тупо не объяснив, за что))
Вот донесете может до других украинцев, каким это образом в России магическим образом ещё не свергли Путина.
Люди решили воспользоваться гарантированным Конституцией РФ, ее статьей 31, правом граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Вот за это их и пакуют :)
Так у нас большинство населения радуется когда их пакуют
дак вроде все понимают за что. Зачем ещё объяснять?
Уважение всем активистам
с подключением
Здравствуй дорогой юзернейм
Так же, как и в десятках акций до этого? Будто что-то доселе невиданное происходит.
Это Россия, сегодня проходила информация, что работникам силовых ведомств приказано молчать на любые вопросы.
В Берлине, при населении в 3,5 миллиона, на митинг в поддержку Украины вышло более 100 тысяч человек. Тем временем в России: два человека в каждом городе. Действительно, этот народ заслуживает все то, что сейчас происходит.
А ты не особо умный, да?
хуй с пальцем сравнил. браво
В Берлине тоже всех винтит гейzzтапо?
Справедливости ради в РБ всех похлеще и люди понимали что в случае попадания в автозак им светит не "просто посидеть на лавочке", тем не менее выходило гораздо больше людей даже без учёта процентного соотношения населения. Помню как тут ещё писали тогда "ну что вы беларусы за люди, выходит людей мало и вы ещё и на лавочки становитесь разуваясь"
И?
Чё как там у вас сейчас? Прям собрались все в едином порыве?
Это не попытка обвинить москвичей и россиян в бездействии, поймите правильно. Людям страшно. Страшно присесть на пятнаху ни за что - это понятно, но паашчушчэниям вы бойцы-молодцы только в интернетах на тж
Давай попробую объяснить на пальцах. В развитых странах выход на митинг - общественно одобряемая позиция, если твоя точка зрения совпадает с точкой зрения большинства. В России люди выходят на митинги не благодаря, а вопреки. Вопреки законам, возможности получить дубинкой по почкам, возможности лишиться работы и, следовательно, средств к существованию. Это не страшно, когда ты молодой и рьяный мамкин революционер, но становится куда более критичным, если у тебя есть дети или пожилые родственники, о которых нужно заботиться.
В вашем гребаном Берлине до сих пор пук среньк по поводу бесполетной зоны над Украиной, и вступления в НАТО/ЕС.
Не потому ли, что тогда придется по-настоящему впрягаться за народ, а не изображать солидарность на прогулке?
На границах РБ и РФ поставлены С400, и их бы пришлось уничтожить для бесполётной зоны, а это третья мировая. Поэтому и смысла поставок МиГов тоже нет.
Самый зашквар Германии это полная зависимость от российского газа и Deutsche Bank, который отмывает деньги коррупционеров.
Бундестагу выгодно поощрять демонстрации в Берлине и помогать им быть максимально массовыми, потому что так Германия выглядит достаточно неравнодушной, чтобы можно было позволить себе хитрожопое политическое бездействие.
Вперёд пацаны!
В стране без будущего, сесть не худший из вариантов.
Может пошлют копать канал имени Путина. Там платить будут
баландой
Типа того.
Какие ожидание?
Никаких
Жду рекорда по посаженным.
Рекорды, которых мы достойны!
Думаешь? Как-то пока внешне все жидко выглядит
В прошлый раз у Лёхи получилось.
Посмотрим побьёт ли собственный рекорд.
Я кажется понял стратегию. Как во времена конца РИ. Люди будут бастовать, их будут садить. Так будет продолжаться до тех пор пока не кончится место в тюрьмах. А потом когда сорвет пробку революционеры всех выпустят. И те агрессивные пойдут на кремль. Вот и армия готова. Но чтоб она появилась нужно сначала десятки тысяч помариновать.
До 2024
Полиция не пустила в квартиры адвокатов и родственников, а также изъяла у активистов телефоны и ноутбуки.
техника нынче в цене
Герои страны, «защитники» бл*ть.
В будущей России, если страна опустится до 90ых, когда на разбитых бэнтли без бамперов будут гонять по улицам злобные, даже не хари, а ебальники и кошмарить мирных — таких защитников как мясо молоть будут. И те, кто будет помнить, что его сосед демон, и кому терять уже нечего, и те, кому заносить не будут— брошенные на*хуй своими же «братанами» по погонам. Мир
Надеюсь на это. Все они должны получить заслуженную кару. Надо всем воздать по делам их.
С какой целью Навальный просит людей выходить на улицу? Объясните мне я понять не могу.
Мирный митинг в России ни на что не влияет, каких то планов на активные действия нет, координаторов тоже нет.
Единственный результат этих митингов это аресты и избиения. Так зачем Навальный и его команда до сих пор выводят людей на улицу?
P.S. Те кто молча ставят минусы, я так понимаю вы знаете ответ, но из принципа не хотите отвечать?
Потому что его спонсоры с Запада так ему сказали, иных причин подставлять людей под уголовку, студентов под отчисление я не вижу. Штаб Навального хоть одному реально помог, а не пукнул в твиттер, что вот человека уволили с работы просто так?
P.S. Сам в своё время верил в него перед выборами, но объективно всё, что его команда сделала для людей - это испортила им жизни.
Так зачем Навальный и его команда до сих пор выводят людей на улицу?
Чтобы их арестовывали и били. Что за вопросы странные.
Понятия не имею зачем Навальный этим занимается, но поспекулирую.
Потому что демонстрация несогласия с Путиным помогает русскому населению не ассоциироваться с российскими властями за границей.
А это предотвращает часть санкций.
Потому что демонстрации ещё больше пугают окружение Путина, а это увеличивает шансы дворцового переворота.
Потому что протесты увеличивают количество несогласных, и способствуют распространению информации о войне.
В конце концов, когда твоя страна катится в тартарары, не лучше ли сделать хоть что-нибудь?
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Эти митинги к сожалению бесполезны. Борьба со следствием, а нужно с первопричиной
Жду когда наконец кто-то догадается что силовика можно побить. А если сотня, то ещё лучше
Даг, которого недавно форсили, догадался, помнишь во что вылилось? Правильно, в нихуя. Хлопца посадили, остальные разошлись. Нужно чтоб не кто-то догадался, а все разом.
Может быть, когда нибудь...
Где все эти люди потом найдут работу с такимто прошлым
А где ты найдешь работу в сегодняшней РФ вообще?
многие работодатели с уважением отнесутся к "таким людям".
Правильнее задать вопрос так: "где все эти люди потом найдут работу с таким-то будущим".
Это агония режима
"Агония режима", сезон 22, серия 78
Сказочные... митингующие. Они как боты, чуть что - идут погулять на площадь.
эрафия-нарисованное подобие государства. только брылястые ублюдки, копы пидарасы.