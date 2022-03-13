Ещё до начала акций по московскому времени в разных городах задержали уже около 100 человек.

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Фото интернет-журнала «Звезда»

13 марта в России вновь проходят массовые акции протеста против военных действий на Украине. Во многих городах люди выходят на главные площади и улицы, собираются в группы и встают в одиночные пикеты. По данным «ОВД-Инфо», на 13:30 в 17 городах задержали уже около ста человек.

Москва

В центре Москвы с самого утра главные площади обнесли забором. Очевидцы сообщили, что в городе много полицейских, которые останавливают прохожих и досматривают личные вещи. По словам источника издания Baza, силовикам приказано действовать «жёстко и ничего не объяснять»

Первые задержания в столице начались за полчаса до начала акций. «Новая газета» пишет, что полицейские досмотрели личные вещи женщины и отвели её в автобус.

Фото «Новой газеты»

У некоторых силовиков на шлемах журналисты заметили букву «Z» в цветах российского флага — его нанесли на российскую военную технику на Украине, из-за чего символ стали использовать в поддержку «спецоперации».

Фото «Новая газета»

По информации журналистов, задержания в Москве действительно жёсткие. Активисты не успевают развернуть плакаты для пикета у памятника Жукова, как их тут же задерживают несколько силовиков. Одну девушку задержали у памятника без плакатов или символики, при задержании она говорила, что не участвует в акции.

Корреспонденты передают, что люди в форме отталкивают представителей прессы и предупреждают: «Будете мешать работать — будем бить сильнее».

Видео Autozak LIVE

«Новая газета» передаёт слова полицейских, которые звучат на Манежной площади из громкоговорителей: «Уважаемые граждане, вы находитесь в месте возможного проведения акции, не согласованной с органами исполнительной власти. И являетесь ее потенциальными участниками. Убедительная просьба покинуть площадь».

На Тверской улице задержали 70-летнего публициста и кандидата геолого-минералогических наук Юрия Самодурова, передаёт «ОВД-Инфо». Он стоял с плакатом «Руки прочь от Мариуполя — Украины!».

Фото «ОВД-Инфо»

Санкт-Петербург

В Петербурге на площади возле Гостиного двора играет военный оркестр, как и неделю назад. При этом к месту практически невозможно подойти — его огородили заборами, автозаками и цепями ОМОНа, сообщает «Новая газета».

Видео «Новая газета»

На акции задержали нескольких журналистов, сообщает Autozak LIVE. Среди них — корреспондентка издания Ангелина Трофименко, а также журналисты «Закс.ру» и MR7. По словам Трофименко, её и еще двух журналистов завели в автобус для проверки документов и переписали все данные, после чего не стали выпускать. Задержанные были в жилетах, с редакционными заданиями и пресс-картами.

Фото Autozak LIVE

Через 15 минут после начала акции у Гостиного двора начались жёсткие задержания: на видео «Новой газеты» видно, как шестеро силовиков силой уводят молодого человека в автозак. По информации издания, мужчина не выкрикивал лозунгов, а просто снимал происходящее на телефон.

Видео «Новая газета»

Полицейские продолжили задерживать журналистов, освещающих события. Фотограф «Новой газеты» рассказала, что она попала в автозак с восемью коллегами, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что их повезут в Кронштадт.

Фото «Новой газеты»

Другие города

В восточной части России акции начались раньше всего. Акции прошли в том числе в Новосибирске, Хабаровске, Барнауле, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Перми, Иркутске, Брянске.

Во Владивостоке группа активистов собралась в Покровском парке. Сначала они гуляли без плакатов и лозунгов. Полицейские никого не задерживали, но переписали паспортные данные посетителей парка. В какой-то момент около 10 человек направились с плакатами к центральной площади. Их остановили сотрудники правоохранительных органов, задержав как минимум пятерых.

Правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщила, что среди задержанных во Владивостоке оказалось двое несовершеннолетних. Также к активистам применяли физическую силу. Одна девушка получила сотрясение мозга, но сотрудники полиции не давали вызвать скорую и угрожали изъять телефоны у задержанных. Позже девушку всё же доставили в больницу.

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала супружескую пару — у мужчины в руках был лист бумаги со словом «мир». По информации «ОВД-Инфо», обоим могут вменить статью о нарушении антиковидных ограничений.

Фото «ОВД-Инфо»

В Иркутске, по информации Autozak LIVE, задержали не менее 20 человек. Местные активисты сообщают, что полицейские ходят без масок и при задержании не представляются. Издание SOTA пишет, что всего на площади Кирова собралось около 100 человек, задержали как минимум 20.

В Ростове-на-Дону у нескольких общественных активистов прошли обыски. Полиция не пустила в квартиры адвокатов и родственников, а также изъяла у активистов телефоны и ноутбуки. Им назначили допросы в рамках дела журналиста Сергея Резника, которого обвиняют в реабилитации нацизма из-за поста в телеграме.

В Новосибирске полиция сначала проверяла документы у людей на площади Ленина, а затем начала задерживать участников акции, в том числе мужчину с пустым листом бумаги. Позже активисты сообщили, что задерживать стали всё больше людей, некоторых с применением силы.

Новосибирск. Фото «Тайга.инфо»

Новосибирск. Фото «Тайга.инфо»

It's My City сообщает о большом количестве задержанных в Екатеринбурге. За 45 минут с начала акции один заполненный автозак уже уехал с площади Труда. Некоторых активистов задерживают с применением силы.

Екатеринбург. Видео It's My City

Екатеринбург. Видео It's My City