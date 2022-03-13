«Дуров нашёл компромисс с ФСБ. Зачем ему совершать глупость?»: в Госдуме не планируют блокировать телеграм Статьи редакции
Депутат Матвейчев рассказал, что мессенджер позволяет властям следить за «опасными субъектами» и не ведёт политику цензуры против России.
Зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал изданию «Подъём», что телеграм в ближайшее время не собираются блокировать: мессенджер политически нейтрален, а «становиться ангажированным ему незачем».
Депутат отметил, что создатель проекта Павел Дуров не против сотрудничать с властями, если речь идёт об «опасных субъектах». По словам Матвейчева, телеграм установил оборудование, которое позволит передавать силовикам информацию в рамках оперативных мероприятий.
Матвейчев также сравнил мессенджер с другими соцсетями, которые недавно заблокировали в России — твиттером, фейсбуком и инстаграмом. В отличие от них, по версии депутата, в телеграме нет «манипуляций и цензуры» — это лишь «площадка с различными блогерами.
Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
После этого российское посольство в США обвинило компанию в экстремизме и потребовало от властей привлечь к ответственности всех виновных. Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта.
По данным «ОВД-Инфо», на 14:40 по московскому времени задержали уже более 170 человек. Всего с начала «спецоперации» — больше 14 тысяч.
Каждый день смотрю выступления Владимира Зеленского - нормальный мужик, в окружении других людей, естественная мимика, улыбается, не кашляет через каждые два слова, не сидит за 15-метровым столом в пустом зале в бронежилете на фоне хромакея. А так можно было?.. То есть бывают президенты, которые НЕ выглядят как злобная испуганная крыса?..
В стране использовали больше 750 таких самолётов в разных авиакомпаниях.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петра Андрющенко. Город находится под постоянным обстрелом. Российские войска ведут обстрелы из миномётов 120мм.
Больше недели российские войска держат его в окружении. В городе есть нехватка питьевой воды, еды, света и тепла.
компромисс заключается в том, что он никогда не вернёт стену
Стену для всей страны делают за него.
он кирпичей отвалил просто с наших стен.
эту стену построили из наших стен!11
😢 ну зачем? (
хочешь сказать не хочешь получить на стену граффити «привет! как дела?» нарисованное криворуким мальчиком, при виде сообщения которого радостно ёкает сердце
и затаив дыхание писать на его стене «норм, ты как?»
и обновлять свою страницу, обновлять, обновлять, обновлять…
Наоборот. Это очень грустное воспоминание...
Она уже не вернётся (
Я могла на своей стене творить всё, что хотела - и это не вылезало в ленте у всех...
у мальчиков это максимум нарисовать писюн на своей же стене.
ну или творить веселуху в стиле Вячеслава Худи (даю зуб, что ты не знаешь кто это)
:)0)
какая лента, в сообщениях F5 было лучшим другом. никаких тебе диалогов)0
Заголовок должен быть таким: «Дуров продал жопу»
Надо же как-то отбивать потери от провала TON
Я бы не стал доверять словам российского чиновника. Им нужно оправдать то что они не смогли заблочить телегу. Поэтому они активно продвигают альтернативную реальность в которой это Дуров продал жопу, а не они не смогли.
Пал Валерич, перелогиньтесь.
не пытались
Ещё как пытались. Множеством способов
Уже давно, я знаком с человеком за которым пришли с уголовным делом после того как тот в телеге критиковал власть рф.
И это было точно не помню, но года 2-3 назад
Олег Матвейчев
зашел к нему в инсту. патриот, почему на вражеских курортах ?
патриот, почему на вражеских курортах ?
Спецоперация по тайной слежке за врагом, всё во благо простых невыездных россиян!
Исследует пока неденацифицированные земли
Он в тылу врага
Работает под прикрытием, проверяет, не притесняют ли там русских.
Павел Дуров не против сотрудничать с властями
Паша - 3 рубля и наша
Да все и так всё поняли. Да, он не передаёт просто историю переписок, но если власть будет иметь приписанное на одного конкретного человека и это убедит их юристов, то они его сольют. Именно это и объясняет послабления к телеге/
Всем давно известно что террористы общаются с помощью птиц
Опять таки
Тренированные вирусанутые голуби русофобы
Они даже не сядут срать на русских
Слету срут же
Всем давно известно что террористы общаются
Я может что путаю, но вроде как пробовали закрыть тг. Не получилось тогда, да?
Пашка проебал бабки инвесторов со своим TON, и думаю ему предложили помочь порешать вопросики)
Зато получилось договориться
Это было шоу для лошков: Дуров на переднем крае защиты демократии и приватности пользователей.
Уже смешно.
А что они еще должны сказать? Даже если не нашли компромисс. Скорее всего просто решили вбросить "страшилку"
И стену не вернул и прогнулся. Хорош.
Принцип его прост. Он сдает ФСБ только граждан РФ. А переписки людей из других стран не сдает. Вот и весь компромисс
полковник дуров
У совков есть такое свойство. Выдавать желаемое за действительное. Обосрались? Да так же и было задумано!
Значит пора валить с телеграмма.
Звучит как будто мужик из Госдумы уговаривает Дурова: "Нафиг оно тебе нужно, послушай, там с инсты сейчас прибегут - заработаешь, не дури." Только почему сопли мужика выдаются, как железная позиция Дурова?
не благодарите
https://my.telegram.org/auth?to=deactivate
Что это?
иллюзия безопасности
согласен
удалил акаунт перед эти удалив синхронизированные контакты
через год регаюсь со старым номером, у меня появляются контакты которые когда-то были на этом номере
ну тип удаление аккаунта в телеге
Дуров создал Telegram.
Фишка следующая...
Все публикации из Украины, к примеру канал Insider Ukraine - правдивые.
Все публикации от Стрелкова Гиркина (канал swodki) - технология обмана "ваты", которая попросту никуда не перемещалась, а только читает и успокаивает "ватных" родителей.
Кроме додумаваний новость ничего не содержит.
Очень странные умозаключения у него. Телегу они уже блокировали, думаю все помнят что из этого получилось. И с чего бы Дурову цепляться за мамашек, которые сейчас бегут из вайбера и всяких там инфлюенсеров? Не думаю, что для них найдётся много рекламы и в TON их вряд ли затащишь, зато расходы на содержание возрастут
Не получается блокировать - говори, что сотрудничаешь