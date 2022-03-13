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Максим Друковский

«Дуров нашёл компромисс с ФСБ. Зачем ему совершать глупость?»: в Госдуме не планируют блокировать телеграм Статьи редакции

Депутат Матвейчев рассказал, что мессенджер позволяет властям следить за «опасными субъектами» и не ведёт политику цензуры против России.

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Фото Unsplash

Зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал изданию «Подъём», что телеграм в ближайшее время не собираются блокировать: мессенджер политически нейтрален, а «становиться ангажированным ему незачем».

Депутат отметил, что создатель проекта Павел Дуров не против сотрудничать с властями, если речь идёт об «опасных субъектах». По словам Матвейчева, телеграм установил оборудование, которое позволит передавать силовикам информацию в рамках оперативных мероприятий.

Дуров нашёл компромисс с ФСБ. Не договор, не то, что он однозначно сказал «заходите, делайте что хотите в моём хозяйстве», но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через телеграм ведутся переговоры террористов.

Олег Матвейчев
зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи

Матвейчев также сравнил мессенджер с другими соцсетями, которые недавно заблокировали в России — твиттером, фейсбуком и инстаграмом. В отличие от них, по версии депутата, в телеграме нет «манипуляций и цензуры» — это лишь «площадка с различными блогерами.

Если телеграм начнёт вести политику цензуры против России, разрешит публиковать призывы к убийству (как это сделали в Meta) — конечно, будут у него проблемы. Но зачем ему это нужно? Дуров сейчас получает огромный приток трафика, люди из Facebook и Instagram уходят в Telegram. И зачем ему совершать такую же глупость, чтоб его начали блокировать?

Олег Матвейчев
зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи

Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

После этого российское посольство в США обвинило компанию в экстремизме и потребовало от властей привлечь к ответственности всех виновных. Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта.

#новости #telegram #блокировки

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48 комментариев
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Структурный нос

компромисс заключается в том, что он никогда не вернёт стену

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Max M

Стену для всей страны делают за него.

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2
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Структурный нос

он кирпичей отвалил просто с наших стен.
эту стену построили из наших стен!11

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0
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Natalja

😢 ну зачем? (

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Структурный нос

хочешь сказать не хочешь получить на стену граффити «привет! как дела?» нарисованное криворуким мальчиком, при виде сообщения которого радостно ёкает сердце
и затаив дыхание писать на его стене «норм, ты как?»
и обновлять свою страницу, обновлять, обновлять, обновлять…

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2
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Natalja

Наоборот. Это очень грустное воспоминание...
Она уже не вернётся (

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0
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Natalja

Я могла на своей стене творить всё, что хотела - и это не вылезало в ленте у всех...

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0
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Структурный нос

у мальчиков это максимум нарисовать писюн на своей же стене.
ну или творить веселуху в стиле Вячеслава Худи (даю зуб, что ты не знаешь кто это)
:)0)

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Структурный нос

какая лента, в сообщениях F5 было лучшим другом. никаких тебе диалогов)0

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Сельский беспредельщик

Заголовок должен быть таким: «Дуров продал жопу»

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16
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Покойный якорь

Надо же как-то отбивать потери от провала TON

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12
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ДЕДос Атака

Я бы не стал доверять словам российского чиновника. Им нужно оправдать то что они не смогли заблочить телегу. Поэтому они активно продвигают альтернативную реальность в которой это Дуров продал жопу, а не они не смогли.

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1
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Zebediah Killgrave

Пал Валерич, перелогиньтесь.

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Вова, но не Путин

не пытались

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ДЕДос Атака

Ещё как пытались. Множеством способов

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Sydney

Уже давно, я знаком с человеком за которым пришли с уголовным делом после того как тот в телеге критиковал власть рф.
И это было точно не помню, но года 2-3 назад

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Современная Денежная Теория

Олег Матвейчев
зашел к нему в инсту. патриот, почему на вражеских курортах ?

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Недавний кот

патриот, почему на вражеских курортах ?
 Спецоперация по тайной слежке за врагом, всё во благо простых невыездных россиян!

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9
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Александр Прохоренко

Исследует пока неденацифицированные земли

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Konstantin

Он в тылу врага

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3
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Zebediah Killgrave

Работает под прикрытием, проверяет, не притесняют ли там русских.

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Konstantin

Павел Дуров не против сотрудничать с властями
 Паша - 3 рубля и наша

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9
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Лысина Арика

Да все и так всё поняли. Да, он не передаёт просто историю переписок, но если власть будет иметь приписанное на одного конкретного человека и это убедит их юристов, то они его сольют. Именно это и объясняет послабления к телеге/

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Moo Zaart

Всем давно известно что террористы общаются с помощью птиц

Опять таки

Тренированные вирусанутые голуби русофобы

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6
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Depeche Mode

Они даже не сядут срать на русских

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0
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Moo Zaart

Слету срут же

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1
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Современная Денежная Теория

Всем давно известно что террористы общаются

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Depeche Mode

Я может что путаю, но вроде как пробовали закрыть тг. Не получилось тогда, да?

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Пестрый историк

Пашка проебал бабки инвесторов со своим TON, и думаю ему предложили помочь порешать вопросики)

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Сельский беспредельщик

Зато получилось договориться

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2
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anton schoolboy

Это было шоу для лошков: Дуров на переднем крае защиты демократии и приватности пользователей.
Уже смешно.

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Митрополит всея TJ

А что они еще должны сказать? Даже если не нашли компромисс. Скорее всего просто решили вбросить "страшилку"

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Защитный бокал

И стену не вернул и прогнулся. Хорош.

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2
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Sydney

Принцип его прост. Он сдает ФСБ только граждан РФ. А переписки людей из других стран не сдает. Вот и весь компромисс

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2
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Вова, но не Путин

полковник дуров

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1
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Валерий Миллер

У совков есть такое свойство. Выдавать желаемое за действительное. Обосрались? Да так же и было задумано!

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1
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Michael Konovalov

Значит пора валить с телеграмма.

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Blessed
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DyaDyaWoWa

Звучит как будто мужик из Госдумы уговаривает Дурова: "Нафиг оно тебе нужно, послушай, там с инсты сейчас прибегут - заработаешь, не дури." Только почему сопли мужика выдаются, как железная позиция Дурова?

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1
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Вова, но не Путин

не благодарите

https://my.telegram.org/auth?to=deactivate

Authorization
Authorization
my.telegram.org
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0
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Depeche Mode

Что это?

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Современная Денежная Теория

иллюзия безопасности

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Вова, но не Путин

согласен

удалил акаунт перед эти удалив синхронизированные контакты
через год регаюсь со старым номером, у меня появляются контакты которые когда-то были на этом номере

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Вова, но не Путин

ну тип удаление аккаунта в телеге

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Василий Дробовский

Дуров создал Telegram.
Фишка следующая...
Все публикации из Украины, к примеру канал Insider Ukraine - правдивые.
Все публикации от Стрелкова Гиркина (канал swodki) - технология обмана "ваты", которая попросту никуда не перемещалась, а только читает и успокаивает "ватных" родителей.

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Римма Олехнович

Кроме додумаваний новость ничего не содержит.

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Грустный Ваня

Очень странные умозаключения у него. Телегу они уже блокировали, думаю все помнят что из этого получилось. И с чего бы Дурову цепляться за мамашек, которые сейчас бегут из вайбера и всяких там инфлюенсеров? Не думаю, что для них найдётся много рекламы и в TON их вряд ли затащишь, зато расходы на содержание возрастут

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Алексей Алексей

Не получается блокировать - говори, что сотрудничаешь

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