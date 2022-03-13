Депутат Матвейчев рассказал, что мессенджер позволяет властям следить за «опасными субъектами» и не ведёт политику цензуры против России.

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Зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал изданию «Подъём», что телеграм в ближайшее время не собираются блокировать: мессенджер политически нейтрален, а «становиться ангажированным ему незачем».

Депутат отметил, что создатель проекта Павел Дуров не против сотрудничать с властями, если речь идёт об «опасных субъектах». По словам Матвейчева, телеграм установил оборудование, которое позволит передавать силовикам информацию в рамках оперативных мероприятий.

Дуров нашёл компромисс с ФСБ. Не договор, не то, что он однозначно сказал «заходите, делайте что хотите в моём хозяйстве», но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через телеграм ведутся переговоры террористов. Олег Матвейчев зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи

Матвейчев также сравнил мессенджер с другими соцсетями, которые недавно заблокировали в России — твиттером, фейсбуком и инстаграмом. В отличие от них, по версии депутата, в телеграме нет «манипуляций и цензуры» — это лишь «площадка с различными блогерами.

Если телеграм начнёт вести политику цензуры против России, разрешит публиковать призывы к убийству (как это сделали в Meta) — конечно, будут у него проблемы. Но зачем ему это нужно? Дуров сейчас получает огромный приток трафика, люди из Facebook и Instagram уходят в Telegram. И зачем ему совершать такую же глупость, чтоб его начали блокировать? Олег Матвейчев зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи

Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.