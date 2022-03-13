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Максим Друковский

В Москве за полторы минуты задержали двух девушек: одна держала плакат «Два слова», вторая поддержала «спецоперацию» Статьи редакции

Обе не успели поговорить с корреспондентом издания Activatica.

Видео Activatica

Сообщество гражданских и экологических активистов Activatica поделилось роликом с московской акции протеста против проведения «спецоперации» на Украине. Авторы подписали видео «Два слова — и ты в автозаке», а в комментариях его назвали «лучшим фильмом о современной России».

За полторы минуты съёмки репортёр издания снял, как силовики сперва задержали девушку, когда та достала небольшой листок с надписью «Два слова», а затем увели прохожую, которая попыталась рассказать, что поддерживает действия России.

Новости
Максим Друковский
Протесты в Москве, Петербурге и других городах России 13 марта. Главное Статьи редакции

На этот раз митинги собрали куда меньше людей, чем неделю назад. В 37 городах задержали больше 750 человек.

Фото интернет-журнала «Звезда»
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#новости #задержания #акции #видео #конфликтнаукраине

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Антон Забельский

Такой ор, просто пиздец...

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Олег Кулаженко

ну раз устраивает, тогда готовь очко для кпз

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Неопределенный Паша

Говоришь, как знаток такого дела

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Олег Кулаженко

и за тобой прийдут, не переживай шлахтобот )

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Сырой завод

https://www.youtube.com/watch?v=7PMO2toTUkY

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Блядь, кажется мы живем в комедии!

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Неопределенный Паша

А почему репортёра не забрали?

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Мнения
Антон Забельский
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На этот раз митинги собрали куда меньше людей, чем неделю назад. В 37 городах задержали больше 750 человек.

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Юридический алмаз
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Мнения
Absurd
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