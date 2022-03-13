Владимир Зеленский

Каждый день смотрю выступления Владимира Зеленского - нормальный мужик, в окружении других людей, естественная мимика, улыбается, не кашляет через каждые два слова, не сидит за 15-метровым столом в пустом зале в бронежилете на фоне хромакея. А так можно было?.. То есть бывают президенты, которые НЕ выглядят как злобная испуганная крыса?..