В Москве за полторы минуты задержали двух девушек: одна держала плакат «Два слова», вторая поддержала «спецоперацию» Статьи редакции
Обе не успели поговорить с корреспондентом издания Activatica.
Сообщество гражданских и экологических активистов Activatica поделилось роликом с московской акции протеста против проведения «спецоперации» на Украине. Авторы подписали видео «Два слова — и ты в автозаке», а в комментариях его назвали «лучшим фильмом о современной России».
За полторы минуты съёмки репортёр издания снял, как силовики сперва задержали девушку, когда та достала небольшой листок с надписью «Два слова», а затем увели прохожую, которая попыталась рассказать, что поддерживает действия России.
Депутат Матвейчев рассказал, что мессенджер позволяет властям следить за «опасными субъектами» и не ведёт политику цензуры против России.
На этот раз митинги собрали куда меньше людей, чем неделю назад. В 37 городах задержали больше 750 человек.
Каждый день смотрю выступления Владимира Зеленского - нормальный мужик, в окружении других людей, естественная мимика, улыбается, не кашляет через каждые два слова, не сидит за 15-метровым столом в пустом зале в бронежилете на фоне хромакея. А так можно было?.. То есть бывают президенты, которые НЕ выглядят как злобная испуганная крыса?..
Такой ор, просто пиздец...
ну раз устраивает, тогда готовь очко для кпз
Говоришь, как знаток такого дела
и за тобой прийдут, не переживай шлахтобот )
https://www.youtube.com/watch?v=7PMO2toTUkY
Блядь, кажется мы живем в комедии!
А почему репортёра не забрали?