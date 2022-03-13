Фирменные магазины Vans объявили сотрудникам о приостановке работы компании в России Статьи редакции
Купить культовые кеды в официальных магазинах нельзя будет с 14 марта.
Одна из сотрудниц московского магазина Vans рассказала «Газете.Ru», что с 14 марта все фирменные точки бренда обуви и одежды временно закроются в России. Позже на сайте компании также появилась заглушка, сообщающая о том, что интернет-магазин временно недоступен, потому что бренд не может гарантировать доставку товаров.
Сотрудники узнали о решении за два дня до закрытия. Им пообещали платить минимальную зарплату без бонусов, рассказала собеседница «Газеты.Ru».
На сайте VF Corporation, в которую входят разные бренды одежды, включая Vans, появилось сообщение о том, что компания приостанавливает рекламные кампании на территории России, а также выделит 250 тысяч долларов на помощь украинским беженцам.
С начала «спецоперации» на Украине иностранные компании начали массово покидать российский рынок, временно приостанавливая работу и закрывая местные офисы. TJ регулярно ведёт список таких брендов: за 13 марта только Vans заявили о приостановке работы.
Обе не успели поговорить с корреспондентом издания Activatica.
В последние две недели в русскоязычном Telegram стали активно форсить канал Война с фейками, где якобы разбираются украинские "фейки" о "спецоперации". Последние несколько дней они старательно пытаются поймать Зеленского на том, что он якобы давно уехал с Киева, а все выкладываемые им видео это заготовки. Сегодня на канале опубликовали свежий пост:
Как быть скейтерам?
Как бывший скейтер могу сказать что вансы далеко не самая лучшая обувь для этого, разве что pro модели, и те быстро расклеиваются и стираются
Большая часть ребят с которыми я катал покупали обувь в секондах, ибо для скейтера это расходный материал который очень быстро портится
Я не скейтер, но у меня вансы меньше чем за год стираются в ноль, хотя другие кеды ношу годами. Удивительная обувь.
Vault и Anaheim Factory носятся долго (но и стоят ощутимо дороже), остальное стирается в хлам за несколько месяцев активной носки.
Гоняю летом на лонгборде. У меня левайсы дольше жили раза в два по сравнению с вансами. Разочаровался.
Однако, в новости ничего хорошего нет.
Венсы из-за подошвы оч круто для бмх работали. Свои халфкебы задрочил в смерть просто
Ну хз, я когда катал, то мне хватало на достаточно долго. Но да, я ездил только в про либо подписухи.
Хороший комент
а DC?
TERMIT
Очереди за обувью через 3 ... 2 ...
1
ПУСК
Весь мир в труху
Скейтерс гонна скейт
Прилёт по челкарям
Чорт. Меня лично коснулось. >_<
49.грустно!
Да насрать ваще! Нам русским людям поганая пиндоская одежда не нужна, мы издревле делаем свою обувь, которая в сотни раз лучше 🤣🤣🤣🤣