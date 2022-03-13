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Максим Друковский

Фирменные магазины Vans объявили сотрудникам о приостановке работы компании в России Статьи редакции

Купить культовые кеды в официальных магазинах нельзя будет с 14 марта.

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Фото Vans

Одна из сотрудниц московского магазина Vans рассказала «Газете.Ru», что с 14 марта все фирменные точки бренда обуви и одежды временно закроются в России. Позже на сайте компании также появилась заглушка, сообщающая о том, что интернет-магазин временно недоступен, потому что бренд не может гарантировать доставку товаров.

Сотрудники узнали о решении за два дня до закрытия. Им пообещали платить минимальную зарплату без бонусов, рассказала собеседница «Газеты.Ru».

На сайте VF Corporation, в которую входят разные бренды одежды, включая Vans, появилось сообщение о том, что компания приостанавливает рекламные кампании на территории России, а также выделит 250 тысяч долларов на помощь украинским беженцам.

С начала «спецоперации» на Украине иностранные компании начали массово покидать российский рынок, временно приостанавливая работу и закрывая местные офисы. TJ регулярно ведёт список таких брендов: за 13 марта только Vans заявили о приостановке работы.

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Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.

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#ктоушёл

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21 комментарий
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Denis D
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Жилищный татарин

Как быть скейтерам?

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Voke

Как бывший скейтер могу сказать что вансы далеко не самая лучшая обувь для этого, разве что pro модели, и те быстро расклеиваются и стираются
Большая часть ребят с которыми я катал покупали обувь в секондах, ибо для скейтера это расходный материал который очень быстро портится

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простой Иван Город Тверь

Я не скейтер, но у меня вансы меньше чем за год стираются в ноль, хотя другие кеды ношу годами. Удивительная обувь.

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Denis D

Vault и Anaheim Factory носятся долго (но и стоят ощутимо дороже), остальное стирается в хлам за несколько месяцев активной носки.

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Andrey Voronin

Гоняю летом на лонгборде. У меня левайсы дольше жили раза в два по сравнению с вансами. Разочаровался.

Однако, в новости ничего хорошего нет.

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Jakub Marona

Венсы из-за подошвы оч круто для бмх работали. Свои халфкебы задрочил в смерть просто

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Denis D

Ну хз, я когда катал, то мне хватало на достаточно долго. Но да, я ездил только в про либо подписухи.

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Жилищный татарин

Хороший комент

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Артём Дидык

а DC?

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Denis D
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Пароход из листа тетрадного

TERMIT

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Персональный велосипед

Очереди за обувью через 3 ... 2 ...

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Жилищный татарин

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Персональный велосипед

ПУСК

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Инженерный лолипоп

Весь мир в труху

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Хармс

Скейтерс гонна скейт

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Dan
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Сеня

Прилёт по челкарям

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Castle Made Of Sand

Чорт. Меня лично коснулось. >_<
49.грустно!

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Сергей Иванов

Да насрать ваще! Нам русским людям поганая пиндоская одежда не нужна, мы издревле делаем свою обувь, которая в сотни раз лучше 🤣🤣🤣🤣

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Обнуленный сектор
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