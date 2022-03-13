Купить культовые кеды в официальных магазинах нельзя будет с 14 марта.

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Фото Vans

Одна из сотрудниц московского магазина Vans рассказала «Газете.Ru», что с 14 марта все фирменные точки бренда обуви и одежды временно закроются в России. Позже на сайте компании также появилась заглушка, сообщающая о том, что интернет-магазин временно недоступен, потому что бренд не может гарантировать доставку товаров.

Сотрудники узнали о решении за два дня до закрытия. Им пообещали платить минимальную зарплату без бонусов, рассказала собеседница «Газеты.Ru».

На сайте VF Corporation, в которую входят разные бренды одежды, включая Vans, появилось сообщение о том, что компания приостанавливает рекламные кампании на территории России, а также выделит 250 тысяч долларов на помощь украинским беженцам.

С начала «спецоперации» на Украине иностранные компании начали массово покидать российский рынок, временно приостанавливая работу и закрывая местные офисы. TJ регулярно ведёт список таких брендов: за 13 марта только Vans заявили о приостановке работы.