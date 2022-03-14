WSJ: прокуратура угрожала ушедшим из России компаниям конфискацией их активов и арестами глав местных отделений Статьи редакции
Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.
Российская прокуратура вынесла предупреждение иностранным компаниям, которые решили прекратить деятельность в России, сообщили источники The Wall Street Journal. По информации газеты, ведомство угрожало топ-менеджерам арестами за критику властей РФ и конфискацией активов, в том числе торговых марок.
По словам источников издания, за последнюю неделю такие «предупреждения» (в форме звонков, писем и визитов) получили компании из разных секторов: занимающиеся технологиями, продуктами и продажей одежды. Среди них — Coca-Cola, McDonald’s, IBM, Procter & Gamble и владелец брендов KFC и Pizza Hut. Некоторые корпорации уже начали вывозить своих топ-менеджеров из страны, другие, опасаясь перехвата и слежки, ограничили коммуникации между российским и зарубежными подразделениями.
Посольство России в США заявило, что статья газеты — это «чистый вымысел». Дипломаты призвали американские СМИ отказаться от «порочной практики распространения ложных новостей».
Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.
Такого патриотизма, как у вас, нет у россиян. Вам есть, за что сражаться, а у россиян, кроме работы на обслуживание бензоколонки и толкания оружия левым режимам, больше нет никаких перспектив. В последние недели вы показали всему миру, какие вы. Вы молодцы, спасибо! 💛💙
Доступ к соцсети начали ограничивать раньше срока.
После такого шага возращения в Россию вообще не стоит ждать от корпораций. А уж нового западного бизнеса точно.
В путинскую Россию, конечно, никто уже не вернется. Но он не вечен.
Вишенка на торте. Чтобы уже точно никто не захотел с баблишком в РФ прийти
Сами все будем производить. Не нужон нам этот ваш Макдоналдс! Блины ешьте!
На лопате
Не, ты не врубаешься
Не Россия дала под зад зарубеж компаниям, чтоб самим блины печь;
а хуже: "так, нахуй, сидите и не рыпайтесь! все что заработаете, теперь наше будет"
ЧК такое ЧК
Этакий секрет Полишинеля. Все об этом прекрасно знали.
Мак сегодня утром работает
До окончания запасов из чего можно готовить.
Бля. А может это и было его планом. Он то точно знает сколько процентов от народа является его стадом, может и вправду пропутинцев за 70%. Обьявить войну, Россию закрывают снаружи, он тут пгичем, это запад все закрыл. Все на мази! Совок 2.0 готов.
не-а, даже по кремлесоциологии ФОМ/ВЦИОМ запутинцев было около 30% (если без наводящих вопросов с готовыми ответами типо "любишь Вову или обожаешь?", а когда самому надо отвечать)
"любишь Вову или обожаешь?"
скорее: любишь ли ты Вову или хочешь 15 суток?)
Вишенка на торте. Чтобы уже точно никто не захотел с баблишком в РФ прийти
Да вообще-то и так особо никто и не шёл, так что похеру.
Значит будут захватывать
А все смеялись, когда Япония 28 сотрудников эвакуировала
Не 90-ые, твёрдо и чётко!
девяностые ещё покажутся благостью такими темпами...
😔
Ну я о том, что в 90-ые таким же макаром бизнес отжимали.
А сейчас происходят 90-ые на территории Украины в масштабах страны - заезжают какие-то непонятные люди, и говорят "было ваше, стало наше".
Годы идут, методы не меняются.
Старую собаку новым трюкам не обучишь
Похоже, настало время усыпить собаку.
а потом будут ныть, а почему наше имущество при посольствах и не только арестовывают, а почему наши танкеры берут на абордаж и продают с молотка. необучаемые, конечно
Будут орать, что американцы проклятые развели русофобию, будто мы первый раз проходим такое
вторгается в соседние страны и совершаешь военные преступления, чтоб вас возненавидел весь цивилизованный мир и приравнял к фашистам.
клятые Штаты разводят русофобию
захватом торговых марок
Надежный план, Уолтер)
Захватят хуёв за щеку. Это даже скринить не нужно.
Фейк, в России силовиков никогда не использовали для давления на бизнес)
Ахахаха... к нам как-то пришли, благо у нас умные были и ушли: с документами и деньгами. Когда те сунулись - ничего нет. )
Раз отрицают значит точно правда
Ты гей?
Полтер, ты б не светился с такими вопросами))
Дипломаты призвали американские СМИ отказаться от «порочной практики распространения ложных новостей».
Как можно быть настолько циничными тварями?
Блядь как же меня вымораживает эта гопническая риторика. Тупорылые даже не пытаются договориться с компаниями, предложить выгодные условия, если те останутся, поторговаться.
Россия ни перед кем на коленях стоять не будет (с)
Шо там предлагать-то? Россия это крошечный рынок без роста. А самое главное - кому предлагать?
Говорят, что Мак и КФЦ вчера ушли. Сейчас с утра ехал: в МакАвто машины стоят (заказывают), в КФЦ авто - также. Или они до обеда?
КфС закрывает 70 ресторанов по всей России. Только в одной Москве их около 300. Про Мак не в курсе.
Мак вчера работал последний день.
Только что взял макзавтрак
Я и говорю, что работают. )
Смею предположить что точки работают до тех пор пока не уйдут остатки продуктов
Еще небольшой процент ресторанов работает по франшизе, насколько я знаю. Так есть маленький шанс, что ближайший к тебе мак продолжит работу.
Местные владельцы мака неофициально заявили, что они франшизники и вообще головной офис нам не указ че они сделают то будем работать даже вывеску не сменим.
Посольство России в США заявило
Ебать, а почему об этом не заявила уборщица из Тайланда?
А россияне скажут «ну и правильно, а то хули они»
Очередные охуительные истории