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Провинциальный кубок

WSJ: прокуратура угрожала ушедшим из России компаниям конфискацией их активов и арестами глав местных отделений Статьи редакции

Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.

Российская прокуратура вынесла предупреждение иностранным компаниям, которые решили прекратить деятельность в России, сообщили источники The Wall Street Journal. По информации газеты, ведомство угрожало топ-менеджерам арестами за критику властей РФ и конфискацией активов, в том числе торговых марок.

По словам источников издания, за последнюю неделю такие «предупреждения» (в форме звонков, писем и визитов) получили компании из разных секторов: занимающиеся технологиями, продуктами и продажей одежды. Среди них — Coca-Cola, McDonald’s, IBM, Procter & Gamble и владелец брендов KFC и Pizza Hut. Некоторые корпорации уже начали вывозить своих топ-менеджеров из страны, другие, опасаясь перехвата и слежки, ограничили коммуникации между российским и зарубежными подразделениями.

Посольство России в США заявило, что статья газеты — это «чистый вымысел». Дипломаты призвали американские СМИ отказаться от «порочной практики распространения ложных новостей».

Решение продолжать ли предпринимательскую деятельность в нашей стране – исключительно за американцами. Равно как и право проигнорировать русофобскую истерию, побуждающую иностранный бизнес понести огромные убытки, лишь бы «насолить» России.

из комментария посольства РФ

#новости #бизнес

5717 просмотров
Спасибо за наводку They Say I Say
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Способный динозавр

После такого шага возращения в Россию вообще не стоит ждать от корпораций. А уж нового западного бизнеса точно.

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83
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Andrem

В путинскую Россию, конечно, никто уже не вернется. Но он не вечен.

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1
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Сменю ка имя на всякий случай

Вишенка на торте. Чтобы уже точно никто не захотел с баблишком в РФ прийти

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73
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Андрей Андреев

Сами все будем производить. Не нужон нам этот ваш Макдоналдс! Блины ешьте!

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4
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Немой алмаз

На лопате

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10
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Редкий Натр

Не, ты не врубаешься
Не Россия дала под зад зарубеж компаниям, чтоб самим блины печь;
а хуже: "так, нахуй, сидите и не рыпайтесь! все что заработаете, теперь наше будет"
ЧК такое ЧК

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0
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Sergei Timofeyev

Этакий секрет Полишинеля. Все об этом прекрасно знали.

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0
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So Dope

Мак сегодня утром работает

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0
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Способный динозавр

До окончания запасов из чего можно готовить.

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0
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Snowfall

Бля. А может это и было его планом. Он то точно знает сколько процентов от народа является его стадом, может и вправду пропутинцев за 70%. Обьявить войну, Россию закрывают снаружи, он тут пгичем, это запад все закрыл. Все на мази! Совок 2.0 готов.

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1
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Dmitri Ov

не-а, даже по кремлесоциологии ФОМ/ВЦИОМ запутинцев было около 30% (если без наводящих вопросов с готовыми ответами типо "любишь Вову или обожаешь?", а когда самому надо отвечать)

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3
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Alexander

"любишь Вову или обожаешь?"
 скорее: любишь ли ты Вову или хочешь 15 суток?)

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0
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Gedevan

Вишенка на торте. Чтобы уже точно никто не захотел с баблишком в РФ прийти
 Да вообще-то и так особо никто и не шёл, так что похеру.

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–3
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Андрей Охапкин

Значит будут захватывать

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33
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Транс либертарианец

А все смеялись, когда Япония 28 сотрудников эвакуировала

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27
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pashazaur

Не 90-ые, твёрдо и чётко!

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16
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Dmitri Ov

девяностые ещё покажутся благостью такими темпами...
😔

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6
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pashazaur

Ну я о том, что в 90-ые таким же макаром бизнес отжимали.
А сейчас происходят 90-ые на территории Украины в масштабах страны - заезжают какие-то непонятные люди, и говорят "было ваше, стало наше".
Годы идут, методы не меняются.

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2
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Кирилл Втюрин

Старую собаку новым трюкам не обучишь

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3
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pashazaur

Похоже, настало время усыпить собаку.

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1
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Plan 🇧&🇨

а потом будут ныть, а почему наше имущество при посольствах и не только арестовывают, а почему наши танкеры берут на абордаж и продают с молотка. необучаемые, конечно

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10
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Сергей Торяников

Будут орать, что американцы проклятые развели русофобию, будто мы первый раз проходим такое

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7
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angry cat

вторгается в соседние страны и совершаешь военные преступления, чтоб вас возненавидел весь цивилизованный мир и приравнял к фашистам.
 клятые Штаты разводят русофобию

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3
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Daniel Shnaider

захватом торговых марок
 Надежный план, Уолтер)

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9
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Denis Rodivilin

Захватят хуёв за щеку. Это даже скринить не нужно.

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2
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SadDamnWhoSaid

Фейк, в России силовиков никогда не использовали для давления на бизнес)

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9
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Sergei Timofeyev

Ахахаха... к нам как-то пришли, благо у нас умные были и ушли: с документами и деньгами. Когда те сунулись - ничего нет. )

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0
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Helgi Oiisac

Раз отрицают значит точно правда

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6
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Полтергей

Ты гей?

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–2
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кляйне швайне фон додо

Полтер, ты б не светился с такими вопросами))

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0
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Sergey Nester

Дипломаты призвали американские СМИ отказаться от «порочной практики распространения ложных новостей».

Как можно быть настолько циничными тварями?

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3
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Alexander D

Блядь как же меня вымораживает эта гопническая риторика. Тупорылые даже не пытаются договориться с компаниями, предложить выгодные условия, если те останутся, поторговаться.

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3
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Sergei Timofeyev

Россия ни перед кем на коленях стоять не будет (с)

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Алексей Леонидов

Шо там предлагать-то? Россия это крошечный рынок без роста. А самое главное - кому предлагать?

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Sergei Timofeyev

Говорят, что Мак и КФЦ вчера ушли. Сейчас с утра ехал: в МакАвто машины стоят (заказывают), в КФЦ авто - также. Или они до обеда?

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kawaiika

КфС закрывает 70 ресторанов по всей России. Только в одной Москве их около 300. Про Мак не в курсе.

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Sergei Timofeyev

Мак вчера работал последний день.

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So Dope

Только что взял макзавтрак

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Sergei Timofeyev

Я и говорю, что работают. )

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Несчастный Кирилл

Смею предположить что точки работают до тех пор пока не уйдут остатки продуктов

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Corax

Еще небольшой процент ресторанов работает по франшизе, насколько я знаю. Так есть маленький шанс, что ближайший к тебе мак продолжит работу.

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Транс либертарианец

Местные владельцы мака неофициально заявили, что они франшизники и вообще головной офис нам не указ че они сделают то будем работать даже вывеску не сменим.

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Gedevan

Посольство России в США заявило
 Ебать, а почему об этом не заявила уборщица из Тайланда?

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Базовый кофе

А россияне скажут «ну и правильно, а то хули они»

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Сеня

Очередные охуительные истории

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Разборы
Кристобаль Фейра
Что такое фашизм, нацизм и национализм

Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.

184
Легкий Артем
Диалог.UA @Dialog_UA
Попавшая под санкции Лиза Пескова уже просит США остановить "охоту на ведьм" https://daily.dialog.ua/248016_1647190066

"На мой взгляд, вводить санкции в отношении взрослых детей, которые уже давно ведут свою личную (особенно девушка!) и профессиональную жизнь - это безумие. Обвинять родственников – безумие", - заявила она.

41
Офтоп
ВTopHuk
Не перепутай!

Угрозы обезглавить правозащитников и журналистов - норм; молча выйти на площадь - автозак.

152
Офтоп
Обыкновенный мангал
Хочу вам признаться, я люблю Украину, она стала лучше России в моих глазах

Такого патриотизма, как у вас, нет у россиян. Вам есть, за что сражаться, а у россиян, кроме работы на обслуживание бензоколонки и толкания оружия левым режимам, больше нет никаких перспектив. В последние недели вы показали всему миру, какие вы. Вы молодцы, спасибо! 💛💙

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