Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Fairy, Gillette, Pantene) поднимет цены в среднем на 40% Статьи редакции
Это объяснили проблемами с логистикой, подорожанием материалов и девальвацией рубля.
P&G повысит отпускные цены в России на 40%. Это следует из письма распространителя продукции американской компании, пишет «Коммерсантъ».
P&G владеет брендами Ariel, Fairy, Tide, Pampers, Gillette, Old Spice, Blend-a-med, Oral-B, Always, Tampax, Head & Shoulders, Pantene и другими. В ближайшее время цены на их продукцию вырастут следующим образом:
- средства для стирки — до 30%;
- на моющие средства — на 26%;
- профессиональные средства для уборки — на 74%;
- товары для детской гигиены — на 47%;
- продукция для женской гигиены — на 33%;
- товары для красоты и здоровья — на 67%;
- средства по уходу за волосами — на 63%;
- средства по уходу за полостью рта — на 58%;
- средства для бритья — на 65%.
На повышение цен повлияло удорожание логистики, стоимости сырья, а также обесценивание рубля.
P&G на фоне «спецоперации» на Украине объявила о приостановке инвестиций в российских бизнес, в том числе в маркетинг и промо. Компания также сократит ассортимент в России, оставив лишь основные средства для здоровья, гигиены и ухода за собой.
Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.
Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.
— Хотел спросить, нет ли у вас лезвий, — сказал он.
— Ни одного. — с виноватой поспешностью ответил Уинстон. — По всему городу искал. Нигде нет.
Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад.
— Сам полтора месяца одним бреюсь, — солгал он.
(Оруэлл. 1984)
У нас мужики топорами бреются
у нас
это в сказочной стране?
В Океании
В деревне
Шампунь, гель для душа, бальзам для волос, пена для бритья, стиральный порошок:
... в подарок
Вот без капли сарказма - я голову, месяца три как уже, мою дегтярным мылом - салиться перестали волосы на второй день, да и в целом - только хорошие впечатления. До этого признавал только нормальные шампуни из Англии и Финки.
ЗЫ: Я не крашеный, по слухам - оно краску смывает. Ну и воняет дико конечно ))
А я просто бреюсь налысо.
Тоже решение ))
Топовое мыло если кожа жирная. А для нормальной кожи головы оно не щадит и дико сушит, поэтому реже нужно использовать.
А запах мне, почему-то, нравится. Как и запах бензина какой-нибудь.
Правда редко им моюсь, так как у супруги аллергия на ту же березу, на их то ли цветение, то ли еще что. Сразу сопли как минимум жесткие.
руками стирать? это как?
Это называется "деликатный режим"
Гель для душа, английский для начинающих, Россия для русских
А ещё и хороший источник жирных кислот.
У меня в местных группах это пишут в серьез, прямо реально готовы забить хуй на любую бытовую химию и пользоваться хозяйственным мылом, дегтярным и белизной.
Там 65% чего?
65% подорожания
Скреп
Ну и правильно! Зачем мыться и стирать! Вон лето скоро! Вышли до речки, промыли всё!
А зубы чистить как племена, которые просто палку мохрят и чистят.
Уже скоро на всех улицах вашего города.
Типичный повторитель !
это паблик такой
В плане типичный повторитель: " можем повторить". Видимо,слишком завуалировано.
IAMX?
Привет, купи мыла для жопы пока не подорожало (Яна я не тебе. Но ты тоже купи)
Лежать + сосать
Положили в пакет с пакетами.
https://www.youtube.com/watch?v=UKjMUJTZIzg
V-зяли Z-ащеку 👍🏻
А где почитать новость о поднятии зарплат?
40% мы ещё с лёгкостью перетерпим
инфляции нет
Все это легко заменит
Прям с колен встаём!🤝
СОСАТБ
средства для бритья — на 65%.
На станки и так цены космос.
Правильно. Те, кто не ушли с рынка будут просить втридорога, чтобы хоть как-то нажиться на своей зашквариности. Наверно, и с этим тоже ничего поделать нельзя, придется ходить-вонять.
Объясните дураку, почему цены растут на 30-40%, а инфляция составляет 2%
Будущие мамы двигайте телами.
KPI для HQ в $$$ не тянет?