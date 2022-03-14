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Провинциальный кубок

Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Fairy, Gillette, Pantene) поднимет цены в среднем на 40% Статьи редакции

Это объяснили проблемами с логистикой, подорожанием материалов и девальвацией рубля.

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P&G повысит отпускные цены в России на 40%. Это следует из письма распространителя продукции американской компании, пишет «Коммерсантъ».

P&G владеет брендами Ariel, Fairy, Tide, Pampers, Gillette, Old Spice, Blend-a-med, Oral-B, Always, Tampax, Head & Shoulders, Pantene и другими. В ближайшее время цены на их продукцию вырастут следующим образом:

  • средства для стирки — до 30%;
  • на моющие средства — на 26%;
  • профессиональные средства для уборки — на 74%;
  • товары для детской гигиены — на 47%;
  • продукция для женской гигиены — на 33%;
  • товары для красоты и здоровья — на 67%;
  • средства по уходу за волосами — на 63%;
  • средства по уходу за полостью рта — на 58%;
  • средства для бритья — на 65%.

На повышение цен повлияло удорожание логистики, стоимости сырья, а также обесценивание рубля.

P&G на фоне «спецоперации» на Украине объявила о приостановке инвестиций в российских бизнес, в том числе в маркетинг и промо. Компания также сократит ассортимент в России, оставив лишь основные средства для здоровья, гигиены и ухода за собой.

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#новости #конфликтнаукраине

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Минувший Данила

— Хотел спросить, нет ли у вас лезвий, — сказал он.
— Ни одного. — с виноватой поспешностью ответил Уинстон. — По всему городу искал. Нигде нет.
Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад.
— Сам полтора месяца одним бреюсь, — солгал он.

(Оруэлл. 1984)

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Актуальный меч

У нас мужики топорами бреются

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Славянский супер_стар

у нас
 это в сказочной стране?

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Минувший Данила

В Океании

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Актуальный меч

В деревне

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Коровка спасла Россию

Шампунь, гель для душа, бальзам для волос, пена для бритья, стиральный порошок:

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Dmitry Smirnoff
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ИгорьOK

... в подарок

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Алексей

Вот без капли сарказма - я голову, месяца три как уже, мою дегтярным мылом - салиться перестали волосы на второй день, да и в целом - только хорошие впечатления. До этого признавал только нормальные шампуни из Англии и Финки.

ЗЫ: Я не крашеный, по слухам - оно краску смывает. Ну и воняет дико конечно ))

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Недоперепил

А я просто бреюсь налысо.

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Алексей

Тоже решение ))

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Luchano Spaguetti

Топовое мыло если кожа жирная. А для нормальной кожи головы оно не щадит и дико сушит, поэтому реже нужно использовать.
А запах мне, почему-то, нравится. Как и запах бензина какой-нибудь.
Правда редко им моюсь, так как у супруги аллергия на ту же березу, на их то ли цветение, то ли еще что. Сразу сопли как минимум жесткие.

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параллелограмм

руками стирать? это как?

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Andrew Muralov

Это называется "деликатный режим"

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Андрей А

Гель для душа, английский для начинающих, Россия для русских

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Andrew Muralov

А ещё и хороший источник жирных кислот.

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Luchano Spaguetti

У меня в местных группах это пишут в серьез, прямо реально готовы забить хуй на любую бытовую химию и пользоваться хозяйственным мылом, дегтярным и белизной.

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Минувший Данила

Там 65% чего?

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Dimakey Lekko

65% подорожания

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Luchano Spaguetti

Скреп

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Способный динозавр

Ну и правильно! Зачем мыться и стирать! Вон лето скоро! Вышли до речки, промыли всё!

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Способный динозавр

А зубы чистить как племена, которые просто палку мохрят и чистят.

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Добровольный бас

Уже скоро на всех улицах вашего города.

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Артур Рева

Типичный повторитель !

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умный человек

это паблик такой

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Артур Рева

В плане типичный повторитель: " можем повторить". Видимо,слишком завуалировано.

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HL3 confirmed

IAMX?

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Libo
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Чувак против войны

Привет, купи мыла для жопы пока не подорожало (Яна я не тебе. Но ты тоже купи)

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Актуальный меч

Лежать + сосать

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new_comment

Положили в пакет с пакетами.
https://www.youtube.com/watch?v=UKjMUJTZIzg

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Alex Northern

V-зяли Z-ащеку 👍🏻

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Дед Макар

А где почитать новость о поднятии зарплат?

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qweqwe

40% мы ещё с лёгкостью перетерпим

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Земной инструмент

инфляции нет

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Harry Callahan

Все это легко заменит

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Женский единорожек88

Прям с колен встаём!🤝

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НикакойвойнысУкраиной

СОСАТБ

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TJaba

средства для бритья — на 65%.
 На станки и так цены космос.

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DyaDyaWoWa

Правильно. Те, кто не ушли с рынка будут просить втридорога, чтобы хоть как-то нажиться на своей зашквариности. Наверно, и с этим тоже ничего поделать нельзя, придется ходить-вонять.

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Алексей Кузьмин

Объясните дураку, почему цены растут на 30-40%, а инфляция составляет 2%

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russianvoodoo

Будущие мамы двигайте телами.

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Иван

KPI для HQ в $$$ не тянет?

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Разборы
Кристобаль Фейра
Что такое фашизм, нацизм и национализм

Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.

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Передовые газет были ужасны – лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание. Изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным.

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