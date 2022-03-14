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vc.ru

Пользователи пожаловались на сбой в Wildberries — не отображаются оплаченные заказы и другое Статьи редакции

Без данных из личного кабинета пользователям не выдают заказы в пунктах.

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По данным Downdetector, сбой у Wildberries начался около 6:00 мск. Количество сообщений об ошибках превысило 12 тысяч.

Пользователи в России и Казахстане сообщают о проблемах с личным кабинетом — не отображаются оплаченные, но недоставленные заказы, дата ближайшей доставки, невозможна оплата товаров.

Без данных из личного кабинета в пунктах выдачи не выдают покупки.

В Wildberries ответили vc.ru, что «из-за технических ошибок» не доступны некоторые сервисы, компания работает над их устранением.

#новости #сбои #wildberries

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Закомплексованная Душа

Кто то решил с утра в понедельник задеплоить обновление

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Нормативный жар

Всяко лучше, чем вечером в пятницу.

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Mikhail Geyzer

)))

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Актуальный меч

Лежать + сосать

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Жилищный крюк

задудосили без асоса

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Способный динозавр

Сломались. Жаль.

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Добровольный бас

Не жаль, если вот прям честно.

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Иван Щербина

почему?

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Современная Денежная Теория

желаю неустранения проблем. вечно с этой дикой ягодой какая то жопа

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Pavel Romanov

+1 в копилочку моей депрессии

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рязанский сахар

Не жаль

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Mikhail Geyzer

хм работает, репост гавна на гавна)

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Закомплексованная Душа

Возможно уже исправили

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