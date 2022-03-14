Пользователи пожаловались на сбой в Wildberries — не отображаются оплаченные заказы и другое Статьи редакции
Без данных из личного кабинета пользователям не выдают заказы в пунктах.
По данным Downdetector, сбой у Wildberries начался около 6:00 мск. Количество сообщений об ошибках превысило 12 тысяч.
Пользователи в России и Казахстане сообщают о проблемах с личным кабинетом — не отображаются оплаченные, но недоставленные заказы, дата ближайшей доставки, невозможна оплата товаров.
Без данных из личного кабинета в пунктах выдачи не выдают покупки.
В Wildberries ответили vc.ru, что «из-за технических ошибок» не доступны некоторые сервисы, компания работает над их устранением.
Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.
Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.
Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
Кто то решил с утра в понедельник задеплоить обновление
Всяко лучше, чем вечером в пятницу.
)))
Лежать + сосать
задудосили без асоса
Сломались. Жаль.
Не жаль, если вот прям честно.
почему?
желаю неустранения проблем. вечно с этой дикой ягодой какая то жопа
+1 в копилочку моей депрессии
Не жаль
хм работает, репост гавна на гавна)
Возможно уже исправили