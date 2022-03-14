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Платформа Boosty — аналог Patreon — отменила всю комиссию для создателей контента. Они будут получать 100% дохода Статьи редакции

Акция продлится месяц до 14 апреля.

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Авторы сервиса отметили, что для них это самая крупная программа поддержки блогеров и авторов различного контента.

За период с 14 марта по 14 апреля участники Boosty получат 100% дохода от источников монетизации. Комиссию компенсируют разработчики сервиса — без специальных условий и ограничений.

Все заработанные за месяц деньги будут начислены разово в конце периода.

В компании сообщили, что за последние две недели число регистраций авторов выросло в четыре раза, а количество уникальных пользователей за сутки — почти в три раза.

Мы хотим поддержать авторов, поэтому нами было принято решение полностью отменить свою комиссию. Мы заботимся о наших пользователях и делаем все возможное для их комфортной работы в любой ситуации.

Елена Иножарская
директор по маркетингу Boosty.to и DonationAlerts

Boosty — это аналогичный Patreon сервис, в котором пользователи могут поддерживать любимых авторов. Сервис продолжает работу в обычном режиме и принимает банковские карты, QIWI, ЮMoney, VK Pay, WebMoney и PayPal. Платформа входит в состав VK.

#новости

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12 комментариев
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Добровольный бас

Мило, конечно, но на патреоне тусили те, кто стриг деньги с западной аудитории, в России как-то обычно не спешат платить тем же художникам.

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5
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зимнее безмолвие

скока-скока тебе за это ещё платить?!?
 да я за два часа сам так нарисую, если бы умел, ты че
рисовальщик хуев

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15
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Добровольный бас

Примерно так это и выглядит, да.

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3
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Актуальный меч

рисовальщик хуев

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6
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Добровольный бас

Зато сколько платят!

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4
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Актуальный меч

Я бы своим тоже нарисовал, что-нибудь

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0
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Kirill

Ну так художники и пытаются пересадить на него западную аудиторию, после того как русских кинул патреон с пейпалом.

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зимнее безмолвие

Национализировано через 3.. 2.. 1..

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1
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Alex Tbourder

Да национализировано уже давным-давно. Это хуйня от VK

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7
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Антон Дмитриченко

Таким образом новость превращается в:
Холдинг vk отказался от крошечной части дохода на месяц, чтобы попиарить свой субсервис busty на фоне ухода патреона

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6
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зимнее безмолвие

На шаг впереди, как всегда

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2
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Joel Miller

Скоро Boosty закроется...

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–2
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Секретный ингредиент

Передовые газет были ужасны – лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание. Изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным.

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