Платформа Boosty — аналог Patreon — отменила всю комиссию для создателей контента. Они будут получать 100% дохода Статьи редакции
Акция продлится месяц до 14 апреля.
Авторы сервиса отметили, что для них это самая крупная программа поддержки блогеров и авторов различного контента.
За период с 14 марта по 14 апреля участники Boosty получат 100% дохода от источников монетизации. Комиссию компенсируют разработчики сервиса — без специальных условий и ограничений.
Все заработанные за месяц деньги будут начислены разово в конце периода.
В компании сообщили, что за последние две недели число регистраций авторов выросло в четыре раза, а количество уникальных пользователей за сутки — почти в три раза.
Boosty — это аналогичный Patreon сервис, в котором пользователи могут поддерживать любимых авторов. Сервис продолжает работу в обычном режиме и принимает банковские карты, QIWI, ЮMoney, VK Pay, WebMoney и PayPal. Платформа входит в состав VK.
Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.
Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.
Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.
Это объяснили проблемами с логистикой, подорожанием материалов и девальвацией рубля.
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
Мило, конечно, но на патреоне тусили те, кто стриг деньги с западной аудитории, в России как-то обычно не спешат платить тем же художникам.
скока-скока тебе за это ещё платить?!?
да я за два часа сам так нарисую, если бы умел, ты че
рисовальщик хуев
Примерно так это и выглядит, да.
рисовальщик хуев
Зато сколько платят!
Я бы своим тоже нарисовал, что-нибудь
Ну так художники и пытаются пересадить на него западную аудиторию, после того как русских кинул патреон с пейпалом.
Национализировано через 3.. 2.. 1..
Да национализировано уже давным-давно. Это хуйня от VK
Таким образом новость превращается в:
Холдинг vk отказался от крошечной части дохода на месяц, чтобы попиарить свой субсервис busty на фоне ухода патреона
На шаг впереди, как всегда
Скоро Boosty закроется...