В России продолжил работать «Макдоналдс». Компания говорила о закрытии ресторанов с 14 марта Статьи редакции
«Лишний» день понадобился на «завершение производственных процессов».
В Петербурге, несмотря на официальную приостановку работы «Макдоналдса» на территории России, 14 марта заработали несколько ресторанов. О работающих в обычном режиме заведениях сообщила «Фонтанка».
Аналогичную ситуацию наблюдают в других регионах — рестораны «Макдоналдс» работают, например, в Москве, Владивостоке, Краснодаре и Новосибирске. Новосибирские заведения принадлежат не ООО «Макдоналдс», а новокузнецкой компании ООО «ГиД», которая управляет закусочными по франчайзингу.
Читательница TJ днём 14 марта побывала в ресторане в Рязани.
В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что приостановка работы в силе, а предприятия будут работать 14 марта до завершения производственных процессов.
«Макдоналдс» планировал временно приостановить работу ресторанов сети по всей России с 14 марта. Это объясняли «операционными, техническими и логистическими сложностями».
Из-за советской пропаганды, а потом и тонн сольвьиного помёта из всех щелей даже умные люди постоянно путают между собой эти три явления. Поэтому я решил написать для TJ ещё одну статью — тысячи их, но бреда всё равно больше — о том, что общего и в чём разница между ними.
Это объяснили проблемами с логистикой, подорожанием материалов и девальвацией рубля.
Компания «будет заботиться о репутации», заявила министр экономики Тайваня.
Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.
О, Сафронов таки выбил денёчек.
Аминь
Ясно, все кампании просто решили санлайтнуть покупателей и собрать бабла. Хитра спецоперация. Сейчас выбежит ведущий и скажет что всё это был розыгрыш.
Ты сейчас пересказал весь сюжет сериала Lost
Так и не понял нихуя концовку, впрочем, может неокрепший ум 10 лет назад не смог познать?
Или таки говно?
Все уже давно были мертвы
Ну спасибо за спойлер! ) Я хотел наконец посмотреть этот сериал (на самом деле нет :) ).
А ведь это если не ошибаюсь был первый сериал в России, к которому сделали офф дубляж. Такой сюжет был и так слить это пиздос.
Дааа, слили эпично конечно
Там со второго сезона все белыми нитками видно, что они умерли - чистейшей воды чистилище с «confess»
Знаете, это можно было красиво как-то завернуть, а не что-то аля "сон собаки".
Ну, замута с условной материальностью чистилища вполне себе. То, что они не убили половину героев до концовки, а оставили их всех мило улыбаться - это да, смазано.
В онгоинге я не оч понял, как так вышло, а когда пересмотрел сразу все сезоны, то уже замечаешь отсылки ещё со второго.
Видимо, в первом сезоне они немного иначе пытались обыграть это
не розыгрыш, а развлекательная спецоперация
Мамкины-бизнесмены побежали скупать сырный соус и бургеры чтобы заморозить.
накопительную часть пенсии
а надо было скупать сычуаньский
Ты рикнутый
У меня есть. Продам за 1 миллион долларов
Инвестировал в Биг тейсти три сыра
с утра получил хорошие дивиденды
+КАЛории
И продать на авито
Сырный Хаенс и так в бутылках в большинстве супермаркетов продается. Эксклюзивы - это горчичный и кисло-сладкий соусы, которые Мак делает сам и которых нет в продаже во вне.
Не зря Сафронов приковывал себя к двери, получается.
Бля, чё вы палите? — заявил официальный представитель Макдоналдса
Лови председателя
Разгружают склады мертвых куриц
приостановка работы в силе, а предприятия будут работать 14 марта до завершения производственных процессов.
Перевод на бытовой русский: как в холодильниках-складах ресторана закончатся продукты для готовки постоянных бургеров в меню - тогда тот и закроется.
Но можно сделать так что они не будут заканчиваться
Санлайт, перелогинься.
А вообще, по сути, многие Маки работают на франшизе. И что мешает франшизам продолжать деятельность? "Головной офис" до них в России теперь всё равно долго не дотянется. Все поставки, процессы и рецептуры есть. НУ, просто мысли вслух.
Интересно, что они продавать будут сегодня, если уже вчера половины меню не было.
оч мало позиций. из соусов лишь кетчуп, из бургеров - гамбургеры, чизбургеры и биг мак. из напитков - спрайт и фанта
Смотря где, в приложении можно выбирать ресторан на карте и смотреть что где осталось
Просто календарь не перевернули.
доставка работает?!
последняя свободная касса!
кто из тюмени или проездом скажите пожалуйсто мне ехать после работы или нет
Дядю Ваню прокапать не могут?)) Сука, все через жопу.. даже в пищепроме провал стратегии панславизма.
Я уже 4 раза там пожрать успел. 😂
Тоже ел сегодня макзавтрак в подмосковье.
Ну а хуле кто будет иначе лучше продавать мираторговские котлеты как ни макдак. Да и вдобавок, если на нашем рынке макдак так же как и в других странах скупал помещения, то это колоссальная потеря с точки зрения активов
Прогнулись?