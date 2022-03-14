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Административный украинец

В России продолжил работать «Макдоналдс». Компания говорила о закрытии ресторанов с 14 марта Статьи редакции

«Лишний» день понадобился на «завершение производственных процессов».

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В Петербурге, несмотря на официальную приостановку работы «Макдоналдса» на территории России, 14 марта заработали несколько ресторанов. О работающих в обычном режиме заведениях сообщила «Фонтанка».

Аналогичную ситуацию наблюдают в других регионах — рестораны «Макдоналдс» работают, например, в Москве, Владивостоке, Краснодаре и Новосибирске. Новосибирские заведения принадлежат не ООО «Макдоналдс», а новокузнецкой компании ООО «ГиД», которая управляет закусочными по франчайзингу.

Читательница TJ днём 14 марта побывала в ресторане в Рязани.

«Макдоналдс» в Рязани

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что приостановка работы в силе, а предприятия будут работать 14 марта до завершения производственных процессов.

«Макдоналдс» планировал временно приостановить работу ресторанов сети по всей России с 14 марта. Это объясняли «операционными, техническими и логистическими сложностями».

#фастуфуд #новости

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Ігор Лазарук

О, Сафронов таки выбил денёчек.

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48
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Актуальный меч

Аминь

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2
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Владислав Янучковский

Ясно, все кампании просто решили санлайтнуть покупателей и собрать бабла. Хитра спецоперация. Сейчас выбежит ведущий и скажет что всё это был розыгрыш.

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14
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Элементарный цвет

Ты сейчас пересказал весь сюжет сериала Lost

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11
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Олег Иванов

Так и не понял нихуя концовку, впрочем, может неокрепший ум 10 лет назад не смог познать?
Или таки говно?

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0
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Порядочный украинец

Все уже давно были мертвы

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1
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Образованный ящик

Ну спасибо за спойлер! ) Я хотел наконец посмотреть этот сериал (на самом деле нет :) ).

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5
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XTheme

А ведь это если не ошибаюсь был первый сериал в России, к которому сделали офф дубляж. Такой сюжет был и так слить это пиздос.

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Порядочный украинец

Дааа, слили эпично конечно

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Eva Dark

Там со второго сезона все белыми нитками видно, что они умерли - чистейшей воды чистилище с «confess»

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XTheme

Знаете, это можно было красиво как-то завернуть, а не что-то аля "сон собаки".

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Eva Dark

Ну, замута с условной материальностью чистилища вполне себе. То, что они не убили половину героев до концовки, а оставили их всех мило улыбаться - это да, смазано.
В онгоинге я не оч понял, как так вышло, а когда пересмотрел сразу все сезоны, то уже замечаешь отсылки ещё со второго.
Видимо, в первом сезоне они немного иначе пытались обыграть это

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Alex Jian

не розыгрыш, а развлекательная спецоперация

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Способный динозавр

Мамкины-бизнесмены побежали скупать сырный соус и бургеры чтобы заморозить.

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испанский смех

накопительную часть пенсии

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25
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Мистер Андерсон

а надо было скупать сычуаньский

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Актуальный меч

Ты рикнутый

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Alex Tbourder

У меня есть. Продам за 1 миллион долларов

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Магомед-Султан Байболатович

Инвестировал в Биг тейсти три сыра

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Пароход из листа тетрадного

с утра получил хорошие дивиденды

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Магомед-Султан Байболатович

+КАЛории

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Dmitry Smirnoff

И продать на авито

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Роман Стиханов

Сырный Хаенс и так в бутылках в большинстве супермаркетов продается. Эксклюзивы - это горчичный и кисло-сладкий соусы, которые Мак делает сам и которых нет в продаже во вне.

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Andrias

Не зря Сафронов приковывал себя к двери, получается.

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9
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Мистер Андерсон

Бля, чё вы палите? — заявил официальный представитель Макдоналдса

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4
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Актуальный меч

Лови председателя

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Karma Police
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Земной инструмент

Разгружают склады мертвых куриц

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4
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Военный ящик

приостановка работы в силе, а предприятия будут работать 14 марта до завершения производственных процессов.
 Перевод на бытовой русский: как в холодильниках-складах ресторана закончатся продукты для готовки постоянных бургеров в меню - тогда тот и закроется.

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2
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qweqwe

Но можно сделать так что они не будут заканчиваться

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Роман Стиханов

Санлайт, перелогинься.

А вообще, по сути, многие Маки работают на франшизе. И что мешает франшизам продолжать деятельность? "Головной офис" до них в России теперь всё равно долго не дотянется. Все поставки, процессы и рецептуры есть. НУ, просто мысли вслух.

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–2
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Pavel Ablamonov

Интересно, что они продавать будут сегодня, если уже вчера половины меню не было.

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верни стену

оч мало позиций. из соусов лишь кетчуп, из бургеров - гамбургеры, чизбургеры и биг мак. из напитков - спрайт и фанта

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qweqwe

Смотря где, в приложении можно выбирать ресторан на карте и смотреть что где осталось

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Timber Dolphin

Просто календарь не перевернули.

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испанский смех

доставка работает?!

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Современная Денежная Теория

последняя свободная касса!

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Катя против войны

кто из тюмени или проездом скажите пожалуйсто мне ехать после работы или нет

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Руслан Турченко

Дядю Ваню прокапать не могут?)) Сука, все через жопу.. даже в пищепроме провал стратегии панславизма.

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Аналитический завод

Я уже 4 раза там пожрать успел. 😂

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Илья Админов

Тоже ел сегодня макзавтрак в подмосковье.

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Akakiy

Ну а хуле кто будет иначе лучше продавать мираторговские котлеты как ни макдак. Да и вдобавок, если на нашем рынке макдак так же как и в других странах скупал помещения, то это колоссальная потеря с точки зрения активов

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Актуальный меч

Прогнулись?

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