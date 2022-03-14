Это произошло после закрытия воздушного пространства, санкций и новостей о приостановке лётных сертификатов.

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Решение приняли из-за «недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц, в целях защиты национальных интересов», а также для «повышения устойчивости транспортного комплекса». Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Обновлено (15:59) Utair Utair перевёл в российский реестр 50 самолётов. Как заявляет компания, этого хватит для полноценного обслуживания пассажиров и заказчиков.

Он предполагает отсрочку проведения сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности. Принятые меры также помогут российским авиакомпания сохранить парк иностранных самолётов и возможность использовать их на внутренних линиях. Правительство РФ внесло законопроект в Госдуму 10 марта, а 11 числа нижняя палата парламента уже приняла документ.

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике представитель Минтранса заявил, что российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолётов, 739 из которых зарегистрированы в реестрах иностранных государств.

13 марта Бермудские власти приостановили сертификаты лётной годности для самолётов в лизинги у российских компаний. Это предполагает невозможность летать на этих воздушных судах, их использовали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Однако 14 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на Flightradar сообщил о полётах Airbus и Boeing, зарегистрированных на Бермудах. По данным издания, 14 марта состоится встреча, на которой перевозчикам официально разрешат эксплуатировать самолёты в лизинге.