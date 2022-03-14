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Sasha Shambilova

Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолёты в лизинге Статьи редакции

Это произошло после закрытия воздушного пространства, санкций и новостей о приостановке лётных сертификатов.

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Решение приняли из-за «недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц, в целях защиты национальных интересов», а также для «повышения устойчивости транспортного комплекса». Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Обновлено (15:59) Utair перевёл в российский реестр 50 самолётов. Как заявляет компания, этого хватит для полноценного обслуживания пассажиров и заказчиков.

Он предполагает отсрочку проведения сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности. Принятые меры также помогут российским авиакомпания сохранить парк иностранных самолётов и возможность использовать их на внутренних линиях. Правительство РФ внесло законопроект в Госдуму 10 марта, а 11 числа нижняя палата парламента уже приняла документ.

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике представитель Минтранса заявил, что российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолётов, 739 из которых зарегистрированы в реестрах иностранных государств.

13 марта Бермудские власти приостановили сертификаты лётной годности для самолётов в лизинги у российских компаний. Это предполагает невозможность летать на этих воздушных судах, их использовали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

Однако 14 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на Flightradar сообщил о полётах Airbus и Boeing, зарегистрированных на Бермудах. По данным издания, 14 марта состоится встреча, на которой перевозчикам официально разрешат эксплуатировать самолёты в лизинге.

26 февраля Евросоюз запретил поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолётов в России, после чего полностью закрыл небо воздушное пространство для РФ. В марте Минтранс предложил удерживать зарубежные самолёты и платить за них в рублях. Тогда в российские реестры перевели 180 машин.

#новости #конфликтнаукраине

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Израильский якорь

Законно спиздить. Твердо и четко

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77
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Гениальный мангал

Если драка неизбежна - бить надо первым

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9
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рязанский сахар

Если спиздить неизбежно - нужно спиздить первым

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34
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Авиационный Паша

если драка неизбежна - надо спиздить

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6
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Фирменный месяц

Если драка неизбежна – бить нужно сзади ножом, желательно того кто в три раза меньше

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20
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Лыс Мыкыта

Если драка неизбежна — бить нужно по ебалу какого-то рандомного чувака, правда он потом может такую ответочку дать

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0
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Элементарный цвет

А если ты в три раза меньше, то нужно прыгать на того, кто больше, не забывая хуесосить его морально :)

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0
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испанский смех

це русский мир

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1
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Mark Miheev

В марте Минтранс предложил удерживать зарубежные самолёты и платить за них в рублях.
 а это разве не первый звоночек дефолта, когда за всё начинаем платить никому ненужной бумажкой?

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48
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Образованный ящик

Песков не видит признаков дефолта )

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36
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Mark Miheev

Песков собственных усов под носом не видит

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27
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Образованный ящик

Работа такая

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1
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МВВ МВМ

Песков под носом видит только мохнатку Навки

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0
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Gre Li

Песков говорит слова Путина. А их надо воспринимать с точностью до наоборот.

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0
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DyaDyaWoWa

Первый звоночек был ещё в конце февраля, а теперь уже вовсю доносится бой колоколов. Ожидайте в середине апреля.

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18
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Sergei Timofeyev

Нет. Это просто пиздец. Реальная уголовщина.

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4
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aliftin

Отличненько. Вчера летать было толком некуда, а сегодня уже прям опасно даже внутри страны.

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34
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No Name

Как эти встанут на внутреннем пространстве ничего страшного на отечественных штурмовиках полетаем, которые по идее должны быть изготовлены из отечественных запчастей, по идее

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0
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David Mugalashvili

Точно, на внешней подвеске.
Кстати в 40х был проект такой, надо возвращатся к корням.

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1
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Spid3r

А обслуживать и ремонтировать их чем будут? Говном и палками?

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13
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Mark Miheev

святой водой будут поливать, очевидно же

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11
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Кобзон Хиггса

Обслуживать не будут. Часть упадет, часть сгниет на стоянках. Деньги за них потом всё равно выплатим, как за новые. Так вижу.

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1
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Жидкий Орзэмэс

Упавшие самолёты окажутся сбитыми украинскими националистами

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4
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Andrew T

Нет,деньги за них выплатим сейчас через конфискации морских судов, через недвижку заграницей

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0
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strngr

Это всё само собой разумеется. А потом ещё и за самолёты.

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Жуткий дебаркадер

Будут разбирать самолёты на запчасти. На какое-то время хватит.
Я правда хз, есть ли для этого нормальные специалисты, которые справятся без консультации с производителем.

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4
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Maksim Florov

Не даром там уже 3 топ манагера сьебались с аэрофлота.

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16
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испанский смех

а куда они съебались

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0
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Элементарный цвет

тебе зачем эта инфа, если не секрет? :)

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испанский смех

интересно, как люди живут)

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0
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Крестьянский ключ

Это просто 4-ый топ менеджер из аэрофлота.

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Александр Доев

Так, самолеты отжали, но детали к самолетам, где достанем? А обслуживать, как будем? Товарищ путен это учел?

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12
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Хороший диод

половина будет летать, половину разберут на запчасти

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3
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испанский смех

пол страны летает, пол страны стережет доноров

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4
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Michael Konovalov

Закупят на АлиЭкспресс и доработают напильником.

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Mark Miheev

Камон, почитайте про Ил-112В, мы даже в условиях нормальной экономики не можем норм самолёт сделать, а уж в таких условиях, как сейчас, я вообще молчу

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5
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испанский смех

а зачем там делать свой самолет? каждый должен заниматься своим делом

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0
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Mark Miheev

и так своим делом занимаются - пилят бюджеты и хуи пинают

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3
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Alexandr Blokhin

Там думают, что бумажка, это просто бумажка. Которую можно купить. Что можно купить сертификат о пожарной безопасности и торговый центр тогда станет безопасным. И тут также.

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1
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pashazaur

Перекрестился, сел и полетел.

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9
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Mark Miheev

иконы повесят, профит)

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9
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pashazaur

Ещё и детей можно будет крестить в кабине пилота, вообще отлично.

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Daniel Shnaider

То есть теперь самолеты будут летать возможно неисправными? Это ему стюардессы из фейка подсказали?

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7
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No Name

Бортмеханики в голове

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12
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испанский смех

всхрюкнул

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Серёга Сяксяев

да,сейчас если летать то только на самолетах нашего производства так как они будут лучше обслуживатся из-за "своих" запчастей, в моем городе ютейр и я до санкций на них не летал так как полно знакомых техников кто обслуживал эти самолёты и уволился с аэропорта)

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0
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Теплый ГОСТ

Президент подписал закон для «повышения отрицательной устойчивости транспортного комплекса».

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7
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Актуальный меч

Что-то из 90-х

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6
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Однако здравствуйте

Господи, когда там уже ядерный гриб?

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3
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Mark Miheev

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

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6
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Недоперепил

Лучше просто конец. Толстый, длинный и черный.

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2
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Артём Дидык

*шутка про Лимонова*

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2
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Элементарный цвет

Никогда, потому что всем похуй. Расскажу анекдот.
Заходят как то в бар русский, американец и хохол. Русский заказал водку, американец - виски.

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–1
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Paul Filatov

Цап-царап...

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5
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Современная Денежная Теория

ЦАП царап

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инженер без имени

Рэкет властей в 90е: Ха, вот в наше время было!...

Рэкет властей в 2022: Подержи мое пиво..

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1
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Sergei Timofeyev

Так они все из 90-ых.

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2
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МВВ МВМ

Уже было?))

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2
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Элементарный цвет

Ну вроде же он написал что можно самолеты отжать?

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Образованный ящик

Произошел Кысь

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Андрей Николаевич

И кто после такого захочет еще?

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МВВ МВМ

Цап- царап

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Depeche Mode

Теперь добавился и разбой..

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Гуманитарный каякер

Авиация в России всё

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Mark Miheev

Авиация всё, космос всё, биржа всё, мелкий бизнес всё, банки всё, рубель всё. Когда уже путен будет всё?!

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Йож Бойовый

А Путин и есть это самое "все".
Такой вот пятилапый пёс Пиздец.

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