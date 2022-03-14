Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолёты в лизинге Статьи редакции
Это произошло после закрытия воздушного пространства, санкций и новостей о приостановке лётных сертификатов.
Решение приняли из-за «недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц, в целях защиты национальных интересов», а также для «повышения устойчивости транспортного комплекса». Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Он предполагает отсрочку проведения сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности. Принятые меры также помогут российским авиакомпания сохранить парк иностранных самолётов и возможность использовать их на внутренних линиях. Правительство РФ внесло законопроект в Госдуму 10 марта, а 11 числа нижняя палата парламента уже приняла документ.
На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике представитель Минтранса заявил, что российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолётов, 739 из которых зарегистрированы в реестрах иностранных государств.
13 марта Бермудские власти приостановили сертификаты лётной годности для самолётов в лизинги у российских компаний. Это предполагает невозможность летать на этих воздушных судах, их использовали «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.
Однако 14 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на Flightradar сообщил о полётах Airbus и Boeing, зарегистрированных на Бермудах. По данным издания, 14 марта состоится встреча, на которой перевозчикам официально разрешат эксплуатировать самолёты в лизинге.
26 февраля Евросоюз запретил поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолётов в России, после чего полностью закрыл небо воздушное пространство для РФ. В марте Минтранс предложил удерживать зарубежные самолёты и платить за них в рублях. Тогда в российские реестры перевели 180 машин.
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
А также для раскрытия личности российских военных и борьбы и дезинформацией. В их базе — два миллиарда фотографий из «ВКонтакте».
Законно спиздить. Твердо и четко
Если драка неизбежна - бить надо первым
Если спиздить неизбежно - нужно спиздить первым
если драка неизбежна - надо спиздить
Если драка неизбежна – бить нужно сзади ножом, желательно того кто в три раза меньше
Если драка неизбежна — бить нужно по ебалу какого-то рандомного чувака, правда он потом может такую ответочку дать
А если ты в три раза меньше, то нужно прыгать на того, кто больше, не забывая хуесосить его морально :)
це русский мир
В марте Минтранс предложил удерживать зарубежные самолёты и платить за них в рублях.
а это разве не первый звоночек дефолта, когда за всё начинаем платить никому ненужной бумажкой?
Песков не видит признаков дефолта )
Песков собственных усов под носом не видит
Работа такая
Песков под носом видит только мохнатку Навки
Песков говорит слова Путина. А их надо воспринимать с точностью до наоборот.
Первый звоночек был ещё в конце февраля, а теперь уже вовсю доносится бой колоколов. Ожидайте в середине апреля.
Нет. Это просто пиздец. Реальная уголовщина.
Отличненько. Вчера летать было толком некуда, а сегодня уже прям опасно даже внутри страны.
Как эти встанут на внутреннем пространстве ничего страшного на отечественных штурмовиках полетаем, которые по идее должны быть изготовлены из отечественных запчастей, по идее
Точно, на внешней подвеске.
Кстати в 40х был проект такой, надо возвращатся к корням.
А обслуживать и ремонтировать их чем будут? Говном и палками?
святой водой будут поливать, очевидно же
Обслуживать не будут. Часть упадет, часть сгниет на стоянках. Деньги за них потом всё равно выплатим, как за новые. Так вижу.
Упавшие самолёты окажутся сбитыми украинскими националистами
Нет,деньги за них выплатим сейчас через конфискации морских судов, через недвижку заграницей
Это всё само собой разумеется. А потом ещё и за самолёты.
Будут разбирать самолёты на запчасти. На какое-то время хватит.
Я правда хз, есть ли для этого нормальные специалисты, которые справятся без консультации с производителем.
Не даром там уже 3 топ манагера сьебались с аэрофлота.
а куда они съебались
тебе зачем эта инфа, если не секрет? :)
интересно, как люди живут)
Это просто 4-ый топ менеджер из аэрофлота.
Так, самолеты отжали, но детали к самолетам, где достанем? А обслуживать, как будем? Товарищ путен это учел?
половина будет летать, половину разберут на запчасти
пол страны летает, пол страны стережет доноров
Закупят на АлиЭкспресс и доработают напильником.
Камон, почитайте про Ил-112В, мы даже в условиях нормальной экономики не можем норм самолёт сделать, а уж в таких условиях, как сейчас, я вообще молчу
а зачем там делать свой самолет? каждый должен заниматься своим делом
и так своим делом занимаются - пилят бюджеты и хуи пинают
Там думают, что бумажка, это просто бумажка. Которую можно купить. Что можно купить сертификат о пожарной безопасности и торговый центр тогда станет безопасным. И тут также.
Перекрестился, сел и полетел.
иконы повесят, профит)
Ещё и детей можно будет крестить в кабине пилота, вообще отлично.
То есть теперь самолеты будут летать возможно неисправными? Это ему стюардессы из фейка подсказали?
Бортмеханики в голове
всхрюкнул
да,сейчас если летать то только на самолетах нашего производства так как они будут лучше обслуживатся из-за "своих" запчастей, в моем городе ютейр и я до санкций на них не летал так как полно знакомых техников кто обслуживал эти самолёты и уволился с аэропорта)
Президент подписал закон для «повышения отрицательной устойчивости транспортного комплекса».
Что-то из 90-х
Господи, когда там уже ядерный гриб?
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Лучше просто конец. Толстый, длинный и черный.
*шутка про Лимонова*
Никогда, потому что всем похуй. Расскажу анекдот.
Заходят как то в бар русский, американец и хохол. Русский заказал водку, американец - виски.
Цап-царап...
ЦАП царап
Рэкет властей в 90е: Ха, вот в наше время было!...
Рэкет властей в 2022: Подержи мое пиво..
Так они все из 90-ых.
Уже было?))
Ну вроде же он написал что можно самолеты отжать?
Произошел Кысь
И кто после такого захочет еще?
Цап- царап
Теперь добавился и разбой..
Авиация в России всё
Авиация всё, космос всё, биржа всё, мелкий бизнес всё, банки всё, рубель всё. Когда уже путен будет всё?!
А Путин и есть это самое "все".
Такой вот пятилапый пёс Пиздец.