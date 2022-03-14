В Москве отменили масочный режим Статьи редакции
Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G (Ariel, Fairy, Gillette, Pantene) поднимет цены в среднем на 40% Статьи редакции
Это объяснили проблемами с логистикой, подорожанием материалов и девальвацией рубля.
Министерство обороны Украины начало использовать технологию по распознаванию лиц Clearview AI для идентификации погибших Статьи редакции
А также для раскрытия личности российских военных и борьбы и дезинформацией. В их базе — два миллиарда фотографий из «ВКонтакте».
WSJ: прокуратура угрожала ушедшим из России компаниям конфискацией их активов и арестами глав местных отделений Статьи редакции
Посольство РФ назвало статью издания вымыслом.
В России продолжил работать «Макдоналдс». Компания говорила о закрытии ресторанов с 14 марта Статьи редакции
«Лишний» день понадобился на «завершение производственных процессов».
Основатель сети «Теремок»: место «Макдоналдса» в России никто не займёт, мы так не умеем Статьи редакции
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
Чтоб по системе распознавания лиц водить сразу на расстрелы?
Вот, кстати, совсем не ироничное возможное объяснение.
Ничего не мешает носить маску
Погоди, щас штраф за маску введут
Пока 😏
Самое смешное когда начнут за маски штрафовать
Маски особо не спасают
Если отменили, значит мешает все таки распознавать
когда-то люди не носили маски
А где была корона 8 лет??
Разрабатывалась в лабораториях под Киевом
Не от голода умрем, так от респираторки! УРА!!!!
Чем больше умрет от ковида, тем больше еды достанется оставшимся! И пенсии можно не платить...
Найс подготовка к митингам
Ооочень тонко 🤫
путин победил корону
Единственно возможная тема, где эти три (или даже два) слова могут встретиться вместе
Пришёл, увидел, побелил
А лучше бы наоборот
Был только что в штатах, там тоже отменили.
И что теперь делать охранникам, которые пиздили людей с фразой "Маска где?"
"Ты чо в маске, террорист?"
ЧОП в Петербурге подписали с Росгвардией соглашения — теперь они обязаны помогать силовикам «обеспечивать правопорядок» на акциях протеста
Вот что
COVID-19 приостановил работу в России из-за высоких репутационных рисков
Пора импортозамещать сибирской язвой
Скорее голодом
Неужели еще возможны хорошие новости?
Это новость хорошая только в том ракурсе, что система уже не смогает тянуть одновременно и "спецоперацию" и корону и митинги
Победили ковид, надо было лишь развязать войну и угробить экономику.
Новость хорошая, но на фоне всего остального как-то не получается обрадоваться.
Теперь и митинги разрешат?)
с масочным режимом было трудно врагов народа ловить, вангую маски вообще запретят
Потому что маски сброшены.
Пока не сниму
Я уже и забыла о существовании Собянина из-за последних новостей
пошёл нахуй короновирус.
p.s. а мне понравилось в масках ходить. нкито не разглядывает твой ебальник
В Китае и Европе пошел рост заболеваемости из-за подштамма Омикрона BA.2. Россия, видимо, радостно готовится его принять. Разумные люди будут продолжать носить маски и респираторы.
продолжать носить маски и респираторы.
которые носят уже пару лет и не меняют.
А причём тут Путин?
подготовка к тёплым весенним прогулкам
Война победила пандемию. А вы все ноете, либерастики
Ех, а мы антиваксеры уже собрались боротса с ситемой, крушить, протестовать,где лагеря для невакцинированых, так не интересно((((((((((
Включаем естественный отбор, чтобы предотвратить дефицит продуктов!
Ну это они зря.
Всё таки Украинцы создали ковид чтобы целенаправленно заразить им русских.
Победа! Перемога!
Очередная победа Путина!!1
Ура! Можно снова радоваться жизни! Или не можно? 😕
Омоновцы без подшлемников теперь будут задерживать, я не понял?
Очередная победа над вирусом. Безоговорочная и окончательная. Уже второй или третий раз?
если можно уехать по новой статье, долой струю! а то в прокуратуре запутаются
Covid испугался и отступил.
Позитивная новость.
Сука, только новый комплект масок купил.
поздравляю с победой над вражеским коронавирусом!
А что насчёт работников сферы обслуживания ? Работники кафе ресторанов магазинов тоже могут не носить маски ?
Нет больше кафе и ресторанов, какая разница?
Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.
Хз, видимо
Оттепель
это так смешно, пиздец. власти срочно нужны хоть какие то победы