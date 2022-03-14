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Вооруженный чайник

В Москве отменили масочный режим Статьи редакции

Маски можно не носить с 15 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в Москве масочный режим из-за «улучшения эпидемиологической ситуации».

Собянин также отменил антиковидные меры на предприятиях и в организациях.

Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение.

Сергей Собянин
мэр Москвы

#новости #covid19

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Однако здравствуйте

Чтоб по системе распознавания лиц водить сразу на расстрелы?

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knight_killer

Вот, кстати, совсем не ироничное возможное объяснение.

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Zloy

Ничего не мешает носить маску

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2
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Однако здравствуйте

Погоди, щас штраф за маску введут

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36
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knight_killer

Пока 😏

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5
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Ivan Pobedov

Самое смешное когда начнут за маски штрафовать

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24
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Семен Семеныч

Маски особо не спасают

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Однако здравствуйте

Если отменили, значит мешает все таки распознавать

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Сеня

когда-то люди не носили маски

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Daffy Duck

А где была корона 8 лет??

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Alexander D

Разрабатывалась в лабораториях под Киевом

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18
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Способный динозавр

Не от голода умрем, так от респираторки! УРА!!!!

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Добро и позитив

Чем больше умрет от ковида, тем больше еды достанется оставшимся! И пенсии можно не платить...

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8
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Kolyann Tigin

Найс подготовка к митингам

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Da Block

Ооочень тонко 🤫

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Все буде добре

путин победил корону

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Сладкий бинокль

Единственно возможная тема, где эти три (или даже два) слова могут встретиться вместе

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3
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_MovetoN_

Пришёл, увидел, побелил

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Минувший Данила

А лучше бы наоборот

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1
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TehD

Был только что в штатах, там тоже отменили.

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Пряный Носок

И что теперь делать охранникам, которые пиздили людей с фразой "Маска где?"

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6
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Минувший Данила

"Ты чо в маске, террорист?"

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12
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ДЕДос Атака

ЧОП в Петербурге подписали с Росгвардией соглашения — теперь они обязаны помогать силовикам «обеспечивать правопорядок» на акциях протеста

Вот что

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1
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Минувший Данила

COVID-19 приостановил работу в России из-за высоких репутационных рисков

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6
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Да да я

Пора импортозамещать сибирской язвой

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Максим Соколовский

Скорее голодом

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Ху Эмай

Неужели еще возможны хорошие новости?

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Ядерный Артем

Это новость хорошая только в том ракурсе, что система уже не смогает тянуть одновременно и "спецоперацию" и корону и митинги

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3
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Судебный пришелец

Победили ковид, надо было лишь развязать войну и угробить экономику.

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5
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Белое Безмозглое

Новость хорошая, но на фоне всего остального как-то не получается обрадоваться.

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5
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Тяжелый файл

Теперь и митинги разрешат?)

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Hfr Olod

с масочным режимом было трудно врагов народа ловить, вангую маски вообще запретят

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Дмитрий Иорганский

Потому что маски сброшены.

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Теплый ГОСТ

Пока не сниму

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Xenia White

Я уже и забыла о существовании Собянина из-за последних новостей

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Современная Денежная Теория

пошёл нахуй короновирус.
p.s. а мне понравилось в масках ходить. нкито не разглядывает твой ебальник

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marg

В Китае и Европе пошел рост заболеваемости из-за подштамма Омикрона BA.2. Россия, видимо, радостно готовится его принять. Разумные люди будут продолжать носить маски и респираторы.

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Логический шмель

продолжать носить маски и респираторы.

которые носят уже пару лет и не меняют.

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Промежуточный цветок

А причём тут Путин?

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Kirill Astra

подготовка к тёплым весенним прогулкам

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Немой алмаз

Война победила пандемию. А вы все ноете, либерастики

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Сергей Дворниченко

Ех, а мы антиваксеры уже собрались боротса с ситемой, крушить, протестовать,где лагеря для невакцинированых, так не интересно((((((((((

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Старая бабка против войны

Включаем естественный отбор, чтобы предотвратить дефицит продуктов!

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1
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pashazaur

Ну это они зря.
Всё таки Украинцы создали ковид чтобы целенаправленно заразить им русских.

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1
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Andrew Sychev

Победа! Перемога!

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Добровольный бас

Очередная победа Путина!!1

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В дырку кол

Ура! Можно снова радоваться жизни! Или не можно? 😕

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Алексей Логачев

Омоновцы без подшлемников теперь будут задерживать, я не понял?

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Андрей Апанасик

Очередная победа над вирусом. Безоговорочная и окончательная. Уже второй или третий раз?

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Исторический Денис

если можно уехать по новой статье, долой струю! а то в прокуратуре запутаются

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Hooligan

Covid испугался и отступил.
Позитивная новость.

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kawaiika

Сука, только новый комплект масок купил.

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Катя против войны

поздравляю с победой над вражеским коронавирусом!

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Xenia White

А что насчёт работников сферы обслуживания ? Работники кафе ресторанов магазинов тоже могут не носить маски ?

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Матвеев Арнольда

Нет больше кафе и ресторанов, какая разница?

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Старая бабка против войны

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом Мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.
Хз, видимо

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–1
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Итальянский инструмент

Оттепель

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HL3 confirmed

это так смешно, пиздец. власти срочно нужны хоть какие то победы

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