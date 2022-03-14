Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции
Из-за фейков о «военной операции» на Украине.
Роскомнадзор прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры РФ от 27 февраля.
Ведомство сообщило, что в материалах TJ нашли фейки о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. Мы не знаем, что это за публикации.
Согласно данным GlobalCheck, сайт полностью заблокирован на территории России.
47 691 просмотров
Основатель сети «Теремок»: место «Макдоналдса» в России никто не займёт, мы так не умеем Статьи редакции
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
Давайте закупим всем пользователям ТЖ ВПН.
И дарить подписку на ВПН за оплату Плюс-аккаунта.
На пиво любимой редакции и конечно же респект вам и @Сергей Звезда за проделанную работу, мы были как семья...
Гуляем
Просто спасибо за все и держитесь, что тут еще добавить.
🌻🇺🇦
Tj в моем сердце
Теперь мы илита
Эх раз, да ещё раз.
Держитесь, посоны
Давайте уже запускайте возможность финансовой помощи помимо подписок и донатов
Хрен они заберут TJ у нас
ТЖ живи
Добро победит. Правда победит.
Не удаляйте ничего, пошли они на небо со звёздочками
Я против кровопролития. Политические игры вождей не стоят людских жизней.
Мы – семья! Ребята, мы с вами!
Ребят, давайте держаться вместе
F
F
Привет всем заблокированным, остальным соболезную
НЕТ ВОЙНЕ. TJ БУДЕТ РАЗБЛОКИРОВАН!
F
Наконец то, мы ждали этого 8 лет
где мы ждали 8 лет?!
На Большом Каретном
На Галяске
У нас в клубе.
На Галяске
На Галяске
закрой рот
Это только начало. Блокировка - это слишком мягко.
Бесконечно можно смотреть на три вещи:
- как горит огонь;
- как течёт вода;
- как горят ватные пердаки на либеральном TJ;
Даун
Да съеби ты уже нахуй с сайта, зашквар.
Как хуй с горы на лыжах влетел на тж, казался вменяемым, а теперь резко хуйбалу писать последнее время начал как с пулемета Гатлинга.
Да, это хуйбала, а не мнение, с которым просто кто-то не согласен. Именно хуйбала.
Да, зашьюсь.
Что дальше? Расстрелы?
сходи нахуй вата. Продолжением будет то как ты будешь гореть в аду уже скоро.
Держись TJ
Самые быстрорастущие лайки в истории
Это прорыв!
собственно поэтому и заблочили TJ
Самые быстрорастущие лайки в истории
готовились
вот ты дыня, пыня
Ищу работу
Как найдёшь — дай знать
шутка
В дурку иди работать, там сейчас работы поприбавится
Вагнеру требуются водители, поехали
Так иди по профессии
Уточни про андроид разработчика заодно, пожалуйста
тебя как из дурки то уволили ?
тебя как из дурки то уволили ?
Уходи в пираты, закапывай клады
выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.
Песков сегодня сказал, что приказ бомбить города таки был отдан. Понемногу сдают, под напором противоречивой информации.
ДОПИСАЛИСЬ ЛИБЕРАХИ?
Путин пидорас и хуесос
Роскомпозор, иди нахуй
"Когда блокировать уже было некого, РКН просто пнул собаку"
Русский военный корабль, иди нахуй!
P.S. TJ мы с вами, до Чебурнета!
P.S.S За TJ уже можно выходить на гуляния против блокировки нашего любимого ресурса
Последний бастион пал.
ПУТИН ГАН @ДонБот
Заблокировал. Хорошо. Какого хуя тогда в новости не "война"? Алло, вы дальше будете эту хуйню нести про спецоперацию?