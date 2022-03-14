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Вооруженный чайник

Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

Из-за фейков о «военной операции» на Украине.

Роскомнадзор прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры РФ от 27 февраля.

Ведомство сообщило, что в материалах TJ нашли фейки о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. Мы не знаем, что это за публикации.

Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.

Согласно данным GlobalCheck, сайт полностью заблокирован на территории России.

#новости

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Фёдор Скуратов

Давайте закупим всем пользователям ТЖ ВПН.
И дарить подписку на ВПН за оплату Плюс-аккаунта.

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Программный пришелец

На пиво любимой редакции и конечно же респект вам и @Сергей Звезда за проделанную работу, мы были как семья...

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Выгодный велосипед

Гуляем

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Andrey Mima

Просто спасибо за все и держитесь, что тут еще добавить.

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Водный ГОСТ

🌻🇺🇦

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Alex Dev

Tj в моем сердце

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Обязанный паркур
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Международный ящик

Теперь мы илита

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fullmetalboy48151623 .

Эх раз, да ещё раз.

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Бытовой Женя

Держитесь, посоны

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Любой турник

Давайте уже запускайте возможность финансовой помощи помимо подписок и донатов

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Социалистический самолет

Хрен они заберут TJ у нас

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Открытый чувак

ТЖ живи

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Мишаня Кругловъ

Добро победит. Правда победит.

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A Z
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Юрий Белоусов
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Albatros

Не удаляйте ничего, пошли они на небо со звёздочками

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Александр Щербаков
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Неведомый кофе

Я против кровопролития. Политические игры вождей не стоят людских жизней.

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Логический шмель

Мы – семья! Ребята, мы с вами!

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Андрей Кулагин

Ребят, давайте держаться вместе

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Vladimir
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lperf __

F

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Никита Кулагин

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Андрей Лапшин

Привет всем заблокированным, остальным соболезную

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Способный динозавр

НЕТ ВОЙНЕ. TJ БУДЕТ РАЗБЛОКИРОВАН!

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Jabas

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Гениальный мангал

Наконец то, мы ждали этого 8 лет

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испанский смех

где мы ждали 8 лет?!

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Жаль

На Большом Каретном

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The 1 Flash

На Галяске

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Нурсултан из Нур-Султана

У нас в клубе.

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The 1 Flash

На Галяске

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The 1 Flash

На Галяске

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Хороший диод

закрой рот

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18
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Chikk

Это только начало. Блокировка - это слишком мягко.

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–138
1 комментарий
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Sic Mundus

Бесконечно можно смотреть на три вещи:

- как горит огонь;

- как течёт вода;

- как горят ватные пердаки на либеральном TJ;

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8 комментариев
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Петр Болотнин

Даун

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5 комментариев
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Luchano Spaguetti

Да съеби ты уже нахуй с сайта, зашквар.
Как хуй с горы на лыжах влетел на тж, казался вменяемым, а теперь резко хуйбалу писать последнее время начал как с пулемета Гатлинга.
Да, это хуйбала, а не мнение, с которым просто кто-то не согласен. Именно хуйбала.
Да, зашьюсь.

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9 комментариев
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Николай Щорс

Что дальше? Расстрелы?

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1 комментарий
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alekksandr cherr

сходи нахуй вата. Продолжением будет то как ты будешь гореть в аду уже скоро.

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Sic Mundus

Держись TJ

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Ху Эмай

Самые быстрорастущие лайки в истории

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Ekaterina Stepnova

Это прорыв!

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2 комментария
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Владимир Ларин

собственно поэтому и заблочили TJ

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Ху Эмай

Самые быстрорастущие лайки в истории

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0
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Svyatoslav Svyat

готовились

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Логический шмель

вот ты дыня, пыня

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Санитар

Ищу работу

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326
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Сторож

Как найдёшь — дай знать

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200
8 комментариев
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Санитар

шутка

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36
2 комментария
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Естественный дым

В дурку иди работать, там сейчас работы поприбавится

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18
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Гениальный мангал

Вагнеру требуются водители, поехали

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6
5 комментариев
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Фирменный месяц

Так иди по профессии

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Danya

Уточни про андроид разработчика заодно, пожалуйста

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1 комментарий
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fallout.warrior

тебя как из дурки то уволили ?

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fallout.warrior

тебя как из дурки то уволили ?

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the hard of леопард

Уходи в пираты, закапывай клады

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Сеньор Помидор

выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.

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JilaNis

Песков сегодня сказал, что приказ бомбить города таки был отдан. Понемногу сдают, под напором противоречивой информации.

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лемур-нелегал
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241
3 комментария
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Pigeon Duck
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Способный динозавр

ДОПИСАЛИСЬ ЛИБЕРАХИ?

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5 комментариев
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рязанский сахар

Путин пидорас и хуесос

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6 комментариев
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Serj Beer

Роскомпозор, иди нахуй

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Andrias

"Когда блокировать уже было некого, РКН просто пнул собаку"

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1 комментарий
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HL3 confirmed
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Израильский завод

Русский военный корабль, иди нахуй!
P.S. TJ мы с вами, до Чебурнета!
P.S.S За TJ уже можно выходить на гуляния против блокировки нашего любимого ресурса

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3 комментария
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Маринеску

Последний бастион пал.

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86
1 комментарий
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МИКРОМОЛЬ

ПУТИН ГАН @ДонБот

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3 комментария
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OlegRom4ig

Заблокировал. Хорошо. Какого хуя тогда в новости не "война"? Алло, вы дальше будете эту хуйню нести про спецоперацию?

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28
6 комментариев
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Ещё 556 комментариев
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Кумыс Изпакетов

Уважаемый TJ. Я не умею красиво и объемно писать. Просто хочу сказать вам большое человеческое СПАСИБО.

Сами знаете за что.

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