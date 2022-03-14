Ранее компания разрешила это делать в отношении Путина и Лукашенко.

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Вице-президент Meta Ник Клегг сообщил о введении запрета на пожелания смерти для президентов. Об этом он написал в письме к сотрудникам, сообщает Reuters.

Клегг подчеркнул, что разрешение использовать «хейт спич» в отношении российских военных «не должно быть истолковано как попустительство к насилию в отношении россиян в целом». Также в компании отметили, что это «сложные решение» из-за постоянно меняющейся ситуации.

Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам или любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении россиян на нашей платформе. Ник Клегг вице-президент Meta

Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.