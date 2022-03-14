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Sasha Shambilova

Meta запретила желать смерти главам государств в фейсбуке и инстаграме Статьи редакции

Ранее компания разрешила это делать в отношении Путина и Лукашенко.

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Вице-президент Meta Ник Клегг сообщил о введении запрета на пожелания смерти для президентов. Об этом он написал в письме к сотрудникам, сообщает Reuters.

Клегг подчеркнул, что разрешение использовать «хейт спич» в отношении российских военных «не должно быть истолковано как попустительство к насилию в отношении россиян в целом». Также в компании отметили, что это «сложные решение» из-за постоянно меняющейся ситуации.

Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам или любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении россиян на нашей платформе.

Ник Клегг
вице-президент Meta

Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.

После этого Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта.

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Инструкция на фоне вероятного признания компании Meta «экстремистской».

#новости #instagram #meta #конфликтнаукраине

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Андрей Васильев

пока на TJ не запрещено: сдохни путин

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Добровольный бас

Ну, кстати, это зависит не от тж. За такое может прийти какой-нибудь РКН, тж в России размещается. Надо бы проявлять уважение к площадке и поменьше писать того, за что её могут заблочить.

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Andrey Dolg

Хм уже и не надо))

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fyjybv
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pashazaur

А мамку хоть можно трахнуть?

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Gedevan

Можно, трахай

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Общественный томагавк_два

А что плохого в том чтобы желать смерти фашисту?

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groostlan

фашист такой- а что плохого в том, чтобы желать смерти Николаю Николаевичу?

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Минувший Данила

Это не симметричный ответ, как может показаться

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groostlan

ну хз хз, когда одной группе людей по их идеологическому признаку желать смерти- норма, то как раз это и есть фашизм

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Общественный томагавк_два

лол

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Общественный томагавк_два

Так и ничего. Не понимаю за что мету забанили.

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Сладкий Бубалех

Суки лживые, сами повод дали, клоуны

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Pa Chu

Ой, да пошли они на хер. То так, то эдак. Раньше надо было соображать.

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groostlan

раньше чего?

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Современная Денежная Теория

Fall Back

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Женский Женя

Модерация ненависти, класс

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Antony Werke
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Общественный томагавк_два

А что плохого в том чтобы желать смерти фашисту?

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xion_xion

Кто-то получил архив от инстаграмма?

Вы хоть плюсов поставьте пока можете)))

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qweqwe

Нет, третий день тишина

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Никита Усов

Поздно пить боржоми когда почки отказали

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