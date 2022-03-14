Meta запретила желать смерти главам государств в фейсбуке и инстаграме Статьи редакции
Ранее компания разрешила это делать в отношении Путина и Лукашенко.
Вице-президент Meta Ник Клегг сообщил о введении запрета на пожелания смерти для президентов. Об этом он написал в письме к сотрудникам, сообщает Reuters.
Клегг подчеркнул, что разрешение использовать «хейт спич» в отношении российских военных «не должно быть истолковано как попустительство к насилию в отношении россиян в целом». Также в компании отметили, что это «сложные решение» из-за постоянно меняющейся ситуации.
Facebook и Instagram утром 11 марта разрешили использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и желать смерти президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Правила изменили в связи с боевыми действиями на Украине. Призывать к насилию над мирными гражданами России запрещено.
После этого Генпрокуратура попросила суд признать Meta экстремистской организацией и заблокировать инстаграм в России. Роскомнадзор решил ограничить доступ к соцсети 14 марта.
Из-за фейков о «военной операции» на Украине.
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
пока на TJ не запрещено: сдохни путин
Ну, кстати, это зависит не от тж. За такое может прийти какой-нибудь РКН, тж в России размещается. Надо бы проявлять уважение к площадке и поменьше писать того, за что её могут заблочить.
Хм уже и не надо))
А мамку хоть можно трахнуть?
Можно, трахай
А что плохого в том чтобы желать смерти фашисту?
фашист такой- а что плохого в том, чтобы желать смерти Николаю Николаевичу?
Это не симметричный ответ, как может показаться
ну хз хз, когда одной группе людей по их идеологическому признаку желать смерти- норма, то как раз это и есть фашизм
лол
Так и ничего. Не понимаю за что мету забанили.
Суки лживые, сами повод дали, клоуны
Ой, да пошли они на хер. То так, то эдак. Раньше надо было соображать.
раньше чего?
Fall Back
Модерация ненависти, класс
А что плохого в том чтобы желать смерти фашисту?
Кто-то получил архив от инстаграмма?
Вы хоть плюсов поставьте пока можете)))
Нет, третий день тишина
Поздно пить боржоми когда почки отказали