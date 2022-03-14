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Вооруженный чайник

«Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» рассказали, что не могут добавить в каталоги новинки западных исполнителей Статьи редакции

На площадках уже не вышел сингл Rammstein «Zeit».

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«Яндекс.Музыка» рассказала, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России». По словам «VK Музыки», новые релизы западных артистов «временно не выпускаются». Об этом пишет РБК.

Представитель «Яндекс.Музыки» не уточнил, какие именно треки недоступны пользователям. Он напомнил, что «об ограничениях работы в России в той или иной мере публично заявляли Universal Music, Warner Music и Sony Music».

«VK Музыка» уточнила, что контент лейблов, заявивших о приостановке деятельности на территории России, пока доступен. Проблемы только с новыми релизами.

Решение о точечном изъятии своих треков принимают артисты, но это единичные случаи.

«VK Музыка»

«Яндекс. Музыка» тоже сообщила, что в сервисе доступны каталоги, загруженные до 7 марта.

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#новости #стриминги

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Минувший Данила

Настоящие патриоты все равно слушают ГаZманова и Расторгуева

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Способный динозавр

ГаZманова и РасторгуеVа

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Клаус Шульце

И еще Бабкину.

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Сладкий бинокль

На отсутствие проблем обратил внимание сервис СберЗвук – у него и до всех событий никакой музыки не было

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11
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tuorqai

"не нужон нам ваш рамштайн! будем слушать колю баскова и олю бузову!" — дарагие рассеяне

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5
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JohnyWalker

Оля свалила ужо... А вот Газманову Израиль отказал в гражданстве...

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Минувший Данила

"Мы Израиль, а не ИZраиль, поэтому катись, ГаZманов, к псковским десантникам"

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Привлекательный чайник

гаZманOV

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Минувший Данила

😂

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Дмитрий Синг

Господи, храни спотифай🙏🏿🙏🏿🙏🏿

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братишка

так там тоже нет новинок теперь

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Fox Mulder

Это смотря из под какой учетки

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Алексей Егоров

Надеюсь, заберут вообще весь зарубежный контент.

Кому надо — посмотрят и послушают через впны и прочее.

А быдло ебучее, которое радуется всему этому, будет слушать нашу гнилую попсу.

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братишка

через впн не работает

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Алексей Егоров

Мне лично насрать, у меня спотифай с иностранным акком.

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рязанский сахар

Многоходов ОЧКА

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Минувший Данила

пока ограничен
 временно не выпускаются
Что, «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка», тоже скрестили пальчики?

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НикакойвойнысУкраиной

Изымайте всё нахуй, а спотифай пускай уходит из России
Рабсиянам не нужон западенский контент

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Минувший Данила

уже не вышел сингл Rammstein «Zeit»
Иронично, учитывая первую букву в названии

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Glory to Ukraine

У нас продается энергетик Оzверин, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, они примкнули к сборищу пидорасов, или Z у них до всей этой ебанины выделялась...

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Минувший Данила

Судя по дате, было и раньше

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DyaDyaWoWa

Всегда можно записать на кассету.

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Поперечный мангал

как же так

https://youtu.be/sjjlCBkKSWk

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JohnyWalker

Значит надо скопировать и импортозаместировать... Газманов споёт "Цeйт"

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Андрей Лагутин
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Современная Денежная Теория

У майоров скачаете.

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Bolshov

Они хотят оставить нас с Моргенштерном

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madkliq

у моргена тоже иностранный лейбл

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Joel Miller

«Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» рассказали, что не могут добавить в каталоги новинки западных исполнителей"

Скоро смогут добавить...

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interzone Макс

Так так так, если сопоставить с новостью что исполнение санкций внутри страны может стать уголовным делом, то яндекс получается попадает под статью раз исполняет санкции

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Умный Петя
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Дмитрий

Все отплясались! Теперь на завод! Но это по блату, остальные в сибирь поднимать целину

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Кумыс Изпакетов

Уважаемый TJ. Я не умею красиво и объемно писать. Просто хочу сказать вам большое человеческое СПАСИБО.

Сами знаете за что.

97
Секретный ингредиент

Передовые газет были ужасны – лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание. Изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным.

Эрих Мария Ремарк
Писатель
306
Вооруженный чайник
Было классно. А будет ещё лучше

Постараемся выбраться из этой ямы. Спасибо за тёплые слова поддержки, друзья.

110
Мнения
Сергей

Кстати, как это ни странно, но всяческие беды и несчастья на этом свете очень часто исходят от людей маленького роста; у них гораздо более энергичный и неуживчивый характер, чем у людей высоких.

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