«Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» рассказали, что не могут добавить в каталоги новинки западных исполнителей Статьи редакции
На площадках уже не вышел сингл Rammstein «Zeit».
«Яндекс.Музыка» рассказала, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России». По словам «VK Музыки», новые релизы западных артистов «временно не выпускаются». Об этом пишет РБК.
Представитель «Яндекс.Музыки» не уточнил, какие именно треки недоступны пользователям. Он напомнил, что «об ограничениях работы в России в той или иной мере публично заявляли Universal Music, Warner Music и Sony Music».
«VK Музыка» уточнила, что контент лейблов, заявивших о приостановке деятельности на территории России, пока доступен. Проблемы только с новыми релизами.
«Яндекс. Музыка» тоже сообщила, что в сервисе доступны каталоги, загруженные до 7 марта.
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"не нужон нам ваш рамштайн! будем слушать колю баскова и олю бузову!" — дарагие рассеяне
Оля свалила ужо... А вот Газманову Израиль отказал в гражданстве...
"Мы Израиль, а не ИZраиль, поэтому катись, ГаZманов, к псковским десантникам"
гаZманOV
😂
Господи, храни спотифай🙏🏿🙏🏿🙏🏿
так там тоже нет новинок теперь
Это смотря из под какой учетки
Надеюсь, заберут вообще весь зарубежный контент.
Кому надо — посмотрят и послушают через впны и прочее.
А быдло ебучее, которое радуется всему этому, будет слушать нашу гнилую попсу.
через впн не работает
Мне лично насрать, у меня спотифай с иностранным акком.
Многоходов ОЧКА
пока ограничен
временно не выпускаются
Что, «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка», тоже скрестили пальчики?
Изымайте всё нахуй, а спотифай пускай уходит из России
Рабсиянам не нужон западенский контент
уже не вышел сингл Rammstein «Zeit»
Иронично, учитывая первую букву в названии
У нас продается энергетик Оzверин, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, они примкнули к сборищу пидорасов, или Z у них до всей этой ебанины выделялась...
Судя по дате, было и раньше
Всегда можно записать на кассету.
как же так
https://youtu.be/sjjlCBkKSWk
Значит надо скопировать и импортозаместировать... Газманов споёт "Цeйт"
У майоров скачаете.
Они хотят оставить нас с Моргенштерном
у моргена тоже иностранный лейбл
«Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» рассказали, что не могут добавить в каталоги новинки западных исполнителей"
Скоро смогут добавить...
Так так так, если сопоставить с новостью что исполнение санкций внутри страны может стать уголовным делом, то яндекс получается попадает под статью раз исполняет санкции
Все отплясались! Теперь на завод! Но это по блату, остальные в сибирь поднимать целину