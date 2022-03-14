«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за исполнение санкций Запада Статьи редакции
По словам замсекретаря Генсовета партии, это «предательство».
«Единая Россия» подготовит поправки, согласно которым уголовная ответственность грозит тем руководителям компаний, которые следуют западным санкциям против России. Об этом сообщил заместитель секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
По его словам, «на фоне западной истерии» некоторые российские компании отказываются работать с санкционными банками, объясняя это риском самим попасть под ограничения. Также Турчак сообщил, что ситуацией «пользуются недобросовестные конкуренты» и призывают не работать с компаниями под санкциями. Он назвал это «прямым пособничеством ухудшению экономической ситуации».
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
На площадках уже не вышел сингл Rammstein «Zeit».
На нашем сайте нашли «фейки» о «военной операции» на Украине
Закупился попкорном и сижу смотрю как в агонии умирает путенский режим.
он не умирает, а трансформируется в тоталитарный режим
А разве он был другим?
Путин очень грамотно и аккуратно, как шахматист, увеличивал градус тоталитаризма всё это время. Но его последние действия выглядят вот так:
Он тебя переживет
Готов поспорить, что нет
Ну-ну, я не думаю что ему 80 лет, так что не переживёт
Путин?
Он бы мог пережить, но к сожалению, с тем уровнем науки, который он создал, ему светит максимум "бессмертие" в стиле рогозинских такс.
И нас хоронит вместе с собой.
Сопутствующий урон
Чёт мне подсказывает, что это всё превратится в какой-то РНДР с культом вождя, массовыми репрессиями и расстрелами.
Вероятность этого очень высока. С таким количеством ваты и силовиков. почва уже подготовлена.
Интересно, кто первый догадается недвижимость ушедших компаний в тюрьмы переоборудовать. Наверняка же скоро будет нехватка, а как этот бизнес заставить работать все равно не понятно
хватит подкидывать идеи правительству, ляя
Чур я в Икея Белая Дача сижу😂
С фрикадельками из хлебного мякиша
А вот и идея для национализации
Можно просто ТЦ закрывать прямо с людьми внутри и охрану по периметру ставить. Всяко среди покупателей и сотрудников магазинов есть какой-то процент тех, кто не поддерживает специальную миротворческую операцию по уничтожению мирных украинских граждан по национальному признаку с приоритизацией умерщвления беременных, детей и стариков.
и чтобы люди изнутри не пускали охранников снаружи писить в туалеты в ТЦ
бляяяя вот у них у всех флягу снесло
Просто больше не сдерживают себя
И это их большая ошибка.
Да какие девяностые, с их безграничной свободой в обе стороны? 30-е, вот это наш пошив!
fixed
В 90е была свобода. Дикая, но свобода.
Даже сиськи по телеку показывали
fixed
90-е были временем разворачивающейся экономики, а не схлопывающейся
fixed
Билайну и прочим опсосам пизда за «кроме территории Крыма и Севастополя»?
Реабилитируются
Этот тариф давно существует, они не виноваты
Сайт и логотип Билайна в Грузии (beeline . ge):
Всегда интересно, почему Севастополь отдельно выделяют
Город федерального значения, как москва и питер
Это агония системы?
Это агония России
Все так помешались на коллективном западе, что совершенно забыли про санкции Японии, Южной Кореи, Австралии и т.д. То есть их можно поддерживать? Или под понятием "запад" наши депутаты подразумевают все земли, кроме Белоруссии, Эритреи и кто там ещё..
Ты ниче не понимаешь просто. Земля круглая, так что все находятся на западе и все противники.
так и рф получается на западе...
подразумевают все земли, кроме Белоруссии, Эритреи и кто там ещё..
Мне даже на tj* кто-то объяснял, что Япония, Тайвань и Южная Корея - это тоже коллективный запад.
* запрещенная роскопарашей организация
В какой-то степени так оно и есть. За 20-й век те сильно много нахватались от западных культур.
Звучит как "а ну быстро делай бизнес со мной, сука, или на бутылку посажу"
А можно уже уголовною ответственность за такие инициативы?
Она наступит позже
Наш бешенный принтер окончательно сорвался с резьбы. На всех парах навстречу пропасти...
хотят войти в историю максимально эффектно
Класс, то есть теперь появится "законный" способ садить несогласных работать с подрядчиками детей/братьев/бабушек депутатов
В связи с санкциями, депутаты единоросы не могут попасть в страны наложившие на них санкции.
Теперь они либо должны пробиваться через границу силой, либо сесть в тюрьму.
Все чаще звучат слова: генсовет, партия, предательство, национализация, ненависть, репрессии. Это точно 21 век? Я уже перестал соображать
Когда импортозамещение не работает, говорят пушки
Россия первая страна в мире, которая наложила санкции на санкции?
- Бизнесы уходят из страны! Нужно срочное решение как оставить их и вернуть ушедших!
- Давайте запретим филиалам слушаться головные компании и пригрозим тюрьмой.
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Каждый раз думаю, я больше ничему не удивлюсь. И тут карлик ебанат выдает новое историческое решение :D
Не, ну в книги истории он точно попадет, правда как пособие для молодых президентов «как делать не надо».
Санкции уже не на пользу :(
хуй за щеку пусть себе введут
Объясню, какие это может иметь последствия. У большинства Рос. банков заключены соглашения о корреспондентских отношениях с иностранцами банками, где пунктик о соблюдении международных требований включён. Если банки перестанут исполнять эти требования, все кор. счета будут закрыты, а это равносильно отключение от Свифта, только ещё хуже - даже рубли никто не будет зачислять.
Это не равносильно отключению swift, это гораздо хуже. При отключении от Swift можно другими средствами и системами отправлять сообщения о движении средств. При закрытии коррсчетов, вообще ничего сделать нельзя будет, просто неоткуда и некуда деньги двигать.
"Дать больше свободы бизнесу" по-русски
Он же там что то шутил про наложено и наложили. Не смешно уже что ли? Не рано ли перестали смеяться?
В РФ ожидается так называемый "камерный вопрос" с нехваткой шконок и бутылок.
До этого зарубежные компании просто деятельность приостанавливали, а теперь точно начнут эвакуацию персонала.
Интересно, как он себе это представляет.
Вот такой гугл закрывает представительство, а тут является автозак полный космонавтов и пристав и говорит "Нит! Не закрывайтес! А то посадим усех!"
И кого он посадит? Местный менеджмент?
И кто после этого в России работать будет вообще?
Предлагаю ввести смертную казнь через посадку на кол
Руководство дочерних компаний просто уволится, если им из головной компании скажут, что все. Они и увольняться запретят?
СБЕР так и не совался в Крым, как и другие крупные банки
На пол шишечки, в виде mriya resort
Сраный Турчаг говна не скажет, да.
Посодют всех!
Истерия, предательство - тьфу на вас! Заебали, сто лет одни и те же методички.
А за неисполнение санкций России по своим гражданам что?
Так, а уголовку за неисполнение майских указов Путина когда ждать?
Или помимо Путина только я их еще помню?
А что там?
На Грефа заведут уголовное за то что в Крыму не ведут деятельность?
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