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Sasha Shambilova

«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за исполнение санкций Запада Статьи редакции

По словам замсекретаря Генсовета партии, это «предательство».

«Единая Россия» подготовит поправки, согласно которым уголовная ответственность грозит тем руководителям компаний, которые следуют западным санкциям против России. Об этом сообщил заместитель секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, «на фоне западной истерии» некоторые российские компании отказываются работать с санкционными банками, объясняя это риском самим попасть под ограничения. Также Турчак сообщил, что ситуацией «пользуются недобросовестные конкуренты» и призывают не работать с компаниями под санкциями. Он назвал это «прямым пособничеством ухудшению экономической ситуации».

В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя.

Андрей Турчак
заместитель секретарь Генсовета «Единой России»
Разборы
Административный украинец
Кто ушёл: список компаний, остановивших работу в России из-за конфликта на Украине Статьи редакции

Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.

Последний день работы IKEA, фото TJ

#новости #конфликтнаукраине

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108 комментариев
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Mark Miheev

Закупился попкорном и сижу смотрю как в агонии умирает путенский режим.

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Привлекательный чайник

он не умирает, а трансформируется в тоталитарный режим

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Я @ ты @

А разве он был другим?

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10 комментариев
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Emmet Brown

Путин очень грамотно и аккуратно, как шахматист, увеличивал градус тоталитаризма всё это время. Но его последние действия выглядят вот так:

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9
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Алексей Логачев

Он тебя переживет

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11
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Mark Miheev

Готов поспорить, что нет

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3 комментария
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Леша

Ну-ну, я не думаю что ему 80 лет, так что не переживёт

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Противоположный корабль

Путин?

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Emmet Brown

Он бы мог пережить, но к сожалению, с тем уровнем науки, который он создал, ему светит максимум "бессмертие" в стиле рогозинских такс.

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Немой алмаз

И нас хоронит вместе с собой.

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Mark Miheev

Сопутствующий урон

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DyaDyaWoWa

Чёт мне подсказывает, что это всё превратится в какой-то РНДР с культом вождя, массовыми репрессиями и расстрелами.

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Mark Miheev

Вероятность этого очень высока. С таким количеством ваты и силовиков. почва уже подготовлена.

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Тяжелый файл

Интересно, кто первый догадается недвижимость ушедших компаний в тюрьмы переоборудовать. Наверняка же скоро будет нехватка, а как этот бизнес заставить работать все равно не понятно

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Оля Крисіна

хватит подкидывать идеи правительству, ляя

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Ekaterina Stepnova

Чур я в Икея Белая Дача сижу😂

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Konstantin

С фрикадельками из хлебного мякиша

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Максим Соколовский

А вот и идея для национализации

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Emmet Brown

Можно просто ТЦ закрывать прямо с людьми внутри и охрану по периметру ставить. Всяко среди покупателей и сотрудников магазинов есть какой-то процент тех, кто не поддерживает специальную миротворческую операцию по уничтожению мирных украинских граждан по национальному признаку с приоритизацией умерщвления беременных, детей и стариков.

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Совершенный микроскоп

и чтобы люди изнутри не пускали охранников снаружи писить в туалеты в ТЦ

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1 комментарий
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инженер без имени

бляяяя вот у них у всех флягу снесло

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26
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Жаль

Просто больше не сдерживают себя

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Emmet Brown

И это их большая ошибка.

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Привлекательный чайник
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Trident Force

Да какие девяностые, с их безграничной свободой в обе стороны? 30-е, вот это наш пошив!

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27
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Привлекательный чайник

fixed

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3
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Konstantin

В 90е была свобода. Дикая, но свобода.
Даже сиськи по телеку показывали

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21
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Привлекательный чайник

fixed

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8 комментариев
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Alexander

90-е были временем разворачивающейся экономики, а не схлопывающейся

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11
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Привлекательный чайник

fixed

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1
2 комментария
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Дима Анонимный

Билайну и прочим опсосам пизда за «кроме территории Крыма и Севастополя»?

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17
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Anna Luben

Реабилитируются

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10
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Минувший Данила

Этот тариф давно существует, они не виноваты

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6
2 комментария
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Emmet Brown

Сайт и логотип Билайна в Грузии (beeline . ge):

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2
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Противоположный корабль

Всегда интересно, почему Севастополь отдельно выделяют

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Совершенный огонь

Город федерального значения, как москва и питер

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7
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Random Nickname

Это агония системы?

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10
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Konstantin

Это агония России

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31
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Irene Medina

Все так помешались на коллективном западе, что совершенно забыли про санкции Японии, Южной Кореи, Австралии и т.д. То есть их можно поддерживать? Или под понятием "запад" наши депутаты подразумевают все земли, кроме Белоруссии, Эритреи и кто там ещё..

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Качественный Абдужаббор

Ты ниче не понимаешь просто. Земля круглая, так что все находятся на западе и все противники.

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4
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Соме Дуде

так и рф получается на западе...

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5 комментариев
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Skomorokh

подразумевают все земли, кроме Белоруссии, Эритреи и кто там ещё..
 Мне даже на tj* кто-то объяснял, что Япония, Тайвань и Южная Корея - это тоже коллективный запад.
* запрещенная роскопарашей организация

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1
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Немецкий рубин

В какой-то степени так оно и есть. За 20-й век те сильно много нахватались от западных культур.

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1 комментарий
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Artem Ovechko

Звучит как "а ну быстро делай бизнес со мной, сука, или на бутылку посажу"

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12
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BayunCat

А можно уже уголовною ответственность за такие инициативы?

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11
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Минувший Данила

Она наступит позже

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2
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Evil Kabab

Наш бешенный принтер окончательно сорвался с резьбы. На всех парах навстречу пропасти...

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10
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Alexander

хотят войти в историю максимально эффектно

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1
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Artem Ovechko

Класс, то есть теперь появится "законный" способ садить несогласных работать с подрядчиками детей/братьев/бабушек депутатов

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8
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Привлекательный чайник
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3
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Качественный Абдужаббор

В связи с санкциями, депутаты единоросы не могут попасть в страны наложившие на них санкции.

Теперь они либо должны пробиваться через границу силой, либо сесть в тюрьму.

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6
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Lee

Все чаще звучат слова: генсовет, партия, предательство, национализация, ненависть, репрессии. Это точно 21 век? Я уже перестал соображать

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6
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Alexander D

Когда импортозамещение не работает, говорят пушки

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Андрей Бугаев

Россия первая страна в мире, которая наложила санкции на санкции?

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5
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Качественный Абдужаббор

- Бизнесы уходят из страны! Нужно срочное решение как оставить их и вернуть ушедших!
- Давайте запретим филиалам слушаться головные компании и пригрозим тюрьмой.

——————

Каждый раз думаю, я больше ничему не удивлюсь. И тут карлик ебанат выдает новое историческое решение :D

Не, ну в книги истории он точно попадет, правда как пособие для молодых президентов «как делать не надо».

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Юрий Самойлов

Санкции уже не на пользу :(

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БЕ3HOГNM

хуй за щеку пусть себе введут

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ок

Объясню, какие это может иметь последствия. У большинства Рос. банков заключены соглашения о корреспондентских отношениях с иностранцами банками, где пунктик о соблюдении международных требований включён. Если банки перестанут исполнять эти требования, все кор. счета будут закрыты, а это равносильно отключение от Свифта, только ещё хуже - даже рубли никто не будет зачислять.

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2
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Timur Muratshin

Это не равносильно отключению swift, это гораздо хуже. При отключении от Swift можно другими средствами и системами отправлять сообщения о движении средств. При закрытии коррсчетов, вообще ничего сделать нельзя будет, просто неоткуда и некуда деньги двигать.

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Немой алмаз

"Дать больше свободы бизнесу" по-русски

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2
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Nik Lag

Он же там что то шутил про наложено и наложили. Не смешно уже что ли? Не рано ли перестали смеяться?

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1
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DyaDyaWoWa

В РФ ожидается так называемый "камерный вопрос" с нехваткой шконок и бутылок.

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1
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Роман Величкин

До этого зарубежные компании просто деятельность приостанавливали, а теперь точно начнут эвакуацию персонала.

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1
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falsekoyot00

Интересно, как он себе это представляет.
Вот такой гугл закрывает представительство, а тут является автозак полный космонавтов и пристав и говорит "Нит! Не закрывайтес! А то посадим усех!"
И кого он посадит? Местный менеджмент?
И кто после этого в России работать будет вообще?

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1
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Арсен Асланян

Предлагаю ввести смертную казнь через посадку на кол

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Antony Duke

Руководство дочерних компаний просто уволится, если им из головной компании скажут, что все. Они и увольняться запретят?

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Всемирный микроскоп

СБЕР так и не совался в Крым, как и другие крупные банки

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Протон Протоныч

На пол шишечки, в виде mriya resort

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Dennis Ko

Сраный Турчаг говна не скажет, да.

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Emmet Brown
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Сухой браслет

Посодют всех!

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Алеша

Истерия, предательство - тьфу на вас! Заебали, сто лет одни и те же методички.

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Alexandr Blokhin

А за неисполнение санкций России по своим гражданам что?

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Совершенный микроскоп

Так, а уголовку за неисполнение майских указов Путина когда ждать?
Или помимо Путина только я их еще помню?

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Эмма

А что там?

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Александр Бунцис

На Грефа заведут уголовное за то что в Крыму не ведут деятельность?

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Читать все 108 комментариев
Мнения
Административный украинец
Основатель сети «Теремок»: место «Макдоналдса» в России никто не займёт, мы так не умеем Статьи редакции

«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».

643
Новости
Вооруженный чайник
«Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» рассказали, что не могут добавить в каталоги новинки западных исполнителей Статьи редакции

На площадках уже не вышел сингл Rammstein «Zeit».

42
Вооруженный чайник
Было классно. А будет ещё лучше

Постараемся выбраться из этой ямы. Спасибо за тёплые слова поддержки, друзья.

207
Новости
Вооруженный чайник
Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

На нашем сайте нашли «фейки» о «военной операции» на Украине

1335
Renox
139
Интернет
Безопасный Никита
Резонанс: Блокировка TJ Статьи редакции

Настал этот день.

431
Кумыс Изпакетов

Уважаемый TJ. Я не умею красиво и объемно писать. Просто хочу сказать вам большое человеческое СПАСИБО.

Сами знаете за что.

159
Мнения
Сергей

Кстати, как это ни странно, но всяческие беды и несчастья на этом свете очень часто исходят от людей маленького роста; у них гораздо более энергичный и неуживчивый характер, чем у людей высоких.

Эрих Мария Ремарк
На Западном фронте без перемен
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