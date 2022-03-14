Европейский регулятор отозвал сертификаты всех российских авиакомпаний Статьи редакции
Лётные сертификаты для самолётов в России ранее приостановили Бермуды.
- Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) лишило российские авиакомпании сертификатов на полёты в небе стран Евросоюза, пишет РБК со ссылкой на регулятора.
- В списке регулятора в том числе есть «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и другие компании. Они не смогут «пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до того момента, пока их действие не будет восстановлено», говорится в сообщении.
- С 13 марта лётные сертификаты для самолётов в России приостановили власти Бермуд, без документов судно не допускается к эксплуатации. По данным Росавиации на 24 февраля, у российских компаний было768 бермудских самолётов.
- После этого Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолёты в лизинге. Принятые меры помогут российским авиакомпания сохранить парк иностранных воздушных суден и возможность использовать их на внутренних линиях.
4222 просмотров
В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с антивоенным плакатом Статьи редакции
Её задержали.
Статья дополняется
«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за исполнение санкций Запада Статьи редакции
По словам замсекретаря Генсовета партии, это «предательство».
Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции
На нашем сайте нашли «фейки» о «военной операции» на Украине
А всё равно летать некуда. Сейчас вся авиационная отрасль и помрёт.
А как же народные здравницы Турция и Египет???
На какие деньги с таким курсом??
Лира-то примерно так же навернулась за последний год, как и рубль
Чечня, опять таки
В России есть места, куда добраться можно только на самолёте. Например Норильск, где я живу.
По стране
До владика на поезде задолбаешься ехать
а как ремонтировать то будут? запчасти откуда брать то? или пусть самолёты падают "как мухи"?
Разбирать самолёты на запчасти будут
Сначала разбирать, а потом пусть падают. Все равно ещё нарожают. А виноват если что будет злобный запад.
RIP авиационная отрасль в России, и всё что с ней связано. Спасибо нашему несмываемому геополитику.
Пытались смыть, но пынеходы застряли.
похую свои напечатаем
Завистники. Только мечтают о специальной Римской империи, а Мы уже делаем.
Кто мы?? Эти "мы" сейчас с тобой в одной комнате???
Что вы там с листочоком в одной комнате делаете?
🤔
Такими темпами только медицинские судна останутся.
Турки, эмираты и катары летают
Вот только денег скоро не будет на полеты