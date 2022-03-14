Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали, что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту “победу со дня на день”, о которой вам пишут в телеге, на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами, находясь в Москве. Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно. Не забывайте, чьи вы правнуки. Передавайте всем.