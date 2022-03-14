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Европейский регулятор отозвал сертификаты всех российских авиакомпаний Статьи редакции

Лётные сертификаты для самолётов в России ранее приостановили Бермуды.

  • Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) лишило российские авиакомпании сертификатов на полёты в небе стран Евросоюза, пишет РБК со ссылкой на регулятора.
  • В списке регулятора в том числе есть «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и другие компании. Они не смогут «пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до того момента, пока их действие не будет восстановлено», говорится в сообщении.
  • С 13 марта лётные сертификаты для самолётов в России приостановили власти Бермуд, без документов судно не допускается к эксплуатации. По данным Росавиации на 24 февраля, у российских компаний было768 бермудских самолётов.
  • После этого Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолёты в лизинге. Принятые меры помогут российским авиакомпания сохранить парк иностранных воздушных суден и возможность использовать их на внутренних линиях.

#новости #конфликтнаукраине

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Добровольный бас

А всё равно летать некуда. Сейчас вся авиационная отрасль и помрёт.

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26
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Alex Blake

А как же народные здравницы Турция и Египет???

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9
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Добровольный бас

На какие деньги с таким курсом??

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10
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velvetdust

Лира-то примерно так же навернулась за последний год, как и рубль

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0
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МВВ МВМ

Чечня, опять таки

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1
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Максим Шишлов

В России есть места, куда добраться можно только на самолёте. Например Норильск, где я живу.

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0
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Виктор Ганелес

По стране
До владика на поезде задолбаешься ехать

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Dmitriy Savelenko

а как ремонтировать то будут? запчасти откуда брать то? или пусть самолёты падают "как мухи"?

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12
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Евгений Лазарев

Разбирать самолёты на запчасти будут

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6
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Random Nickname

Сначала разбирать, а потом пусть падают. Все равно ещё нарожают. А виноват если что будет злобный запад.

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5
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Random Nickname

RIP авиационная отрасль в России, и всё что с ней связано. Спасибо нашему несмываемому геополитику.

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11
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Татарский диод

Пытались смыть, но пынеходы застряли.

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Человекоподобный кот

похую свои напечатаем

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6
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Магомед-Султан Байболатович
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Неизвестный историк

Завистники. Только мечтают о специальной Римской империи, а Мы уже делаем.

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Добровольный бас

Кто мы?? Эти "мы" сейчас с тобой в одной комнате???

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Выходной дым

Что вы там с листочоком в одной комнате делаете?

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Dennis Ko

🤔

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John Rickman

Такими темпами только медицинские судна останутся.

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Yury Finogeev

Турки, эмираты и катары летают
Вот только денег скоро не будет на полеты

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Интернет
Безопасный Никита
Резонанс: Блокировка TJ Статьи редакции

Настал этот день.

539
Вооруженный чайник
Было классно. А будет ещё лучше

Постараемся выбраться из этой ямы. Спасибо за тёплые слова поддержки, друзья.

262
Мнения
Ответный месяц

Кто бы ни была эта девушка с плакатом в эфире первого канала, в прекрасной России будущего ей нужно дать героя страны. Не припомню за последнее время такого смелого шага от кого-либо. Ей же п****ц, получается

94
Украинский Вояка
Россия заанонсила атаки на военные заводы, мой дом находится на расстоянии меньше километра к одному из таких

В блоге этот пост никто не увидит, так что будет эдакий крик тревоги в пустоту или на 2-3 мимокрокодилов.

65
Новости
Административный украинец
В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с антивоенным плакатом Статьи редакции

Её задержали.

Статья дополняется
520
Офтоп
Привлекательный чайник

Макс Корж Роскомнадзору в связи с блокировкой TJournal

Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали, что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту “победу со дня на день”, о которой вам пишут в телеге, на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами, находясь в Москве. Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно. Не забывайте, чьи вы правнуки. Передавайте всем.

Макс Корж
61
Кумыс Изпакетов

Уважаемый TJ. Я не умею красиво и объемно писать. Просто хочу сказать вам большое человеческое СПАСИБО.

Сами знаете за что.

207
Новости
Sasha Shambilova
«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за исполнение санкций Запада Статьи редакции

По словам замсекретаря Генсовета партии, это «предательство».

80
Новости
Вооруженный чайник
Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

На нашем сайте нашли «фейки» о «военной операции» на Украине

1477
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