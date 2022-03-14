В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с антивоенным плакатом. Её задержали Статьи редакции
По данным СМИ, это редактор канала Марина Овсянникова.
Выбежавшую с антивоенным плакатом девушку заметили СМИ и подтвердил редактор TJ, видевший происходящее в прямом эфире. После случившегося перемотать трансляцию на сайте Первого канала стало невозможно.
Спустя несколько секунд после произошедшего канал решил показать репортаж про больницу. Он заявил, что проведёт проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира. TJ направил запрос представителям СМИ.
Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что девушку зовут Марина, её задержали. Эту информацию также сообщала «Новая газета» и со ссылкой на друзей задержанной подтвердил ОВД-Инфо. Марина Овсянникова — сотрудница Первого канала. Пользователь твиттера нашёл её страницу в фейсбуке.
Перед акцией Марина Овсянникова записала видеообращение, в котором выступила против происходящего на Украине. Она рассказала, что её отец — украинец, а мать — русская, «и они никогда не были врагами».
Адвокат Павел Чиков сообщил, что против Овсянниковой «предположительно составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооружённых сил».
По словам замсекретаря Генсовета партии, это «предательство».
Прекрасную женщину совершившую героический поступок уже с утра начнут поливать грязью со всех каналов и медиа-площадок. Не сдавайтесь. Никто не идеален, у всех скелеты в шкафу, и уж тем более человека работавшего на Первом. Какое бы ни было прошлое у этого человека, оно не обесценивает ее поступка и слов.
На нашем сайте нашли «фейки» о «военной операции» на Украине
Придёт день и мы им анус заблокируем
Какие надо яйца иметь, чтобы провести такой перфоманс
Девушка молодец, не то что эта пиздливая силиконовая башка, заебавшая всех
путин?
ПРИ ЧОМ ТУТ?
В Прекрасной России Будущего получит награду Героя России.
Главное, чтобы не посмертно. Такие люди нам нужны.
Думаю что прекрасной России будущего уже не будет(
остаётся только вспоминать прекрасную Россию прошлого )
https://t.me/ovdinfo/14051
@Sasha Shambilova
После появления в эфире девушку задержали. Сейчас она находится в ОВД «Останкино», об этом сообщают друзья Овсянниковой.
Конечно не время, но какая красотка...
https://t.me/breakingmash/32737
Есть подозрение, что подземный дед таким образом подготавливает основания для вывода войск.
Ну типа меня обманули - оказалось, что фашизма в Украине нету, никто с цветами и хлебом-салом наши танки не встречает, ошибочка вышла.
А вот и народ просит войска вывести.
Ну хорошо, уговорили, выведу. Виновные будут наказаны по всей строгости российского законодательства.
Ну потому что пропагандоны тоже все что-то подобное уже лепечут.
Слабо верится в возможность публичного принятия каких то ошибок. Скорее в то, что просто расскажут, что цели достигнуты.
ох....вот это многоходовочка и гиперребрендинк нас ждет тогда
Десять раз, этот дед никогда заднюю не даст, так же как и вся его шайка. Для всего мира война — это издержки, ему же в бункере похую вообще, он как в игру играет в это.
Дружище, прости, но это полнейший бред. Переговоры по словам обеих сторон уже начинают приносить плоды, встреча Зеленского и Путина вроде как не за горами, тысячу раз говорилось что все планы по спецоперации будут выполнены, а ты думаешь что Путин внезапно решится вывести войска.
кто копнет еще глубже?
Ну даже если что-то окажется подобное (благо пришли уже к выводу что девушка наверное не одна, и имела пособников), скоро это будет заметно по реакциям
Его потом даже
А с должности уйдет? Ну, типа, виноват, не справился, подвел всех.
Жалко только её, посадят на пожизненное
пока до суда дойдет, режим падет и сидеть не придется, может еще и квартиру подарят
серьезно, единственный человек с яйцами в россии
не посадят
Она офигенна!
Я хочу вангануть : она воодушевляет, она символ. Думаю,таких людей будет с каждым днём всё больше!!! Она должна стать триггером! Она ваш символ, ваш ориентир!
https://t.me/tass_agency/119050 😢
https://t.me/tass_agency/119051
Девушка безусловно герой, но работая редактором на первом канале, можно было подготовить саботаж и поинтереснее. А что бы сделали вы на ее месте?
То же самое, но попробовал бы договориться с лайв редактором чтобы "отвлекся"
Портрет журналиста, бежавшего от Путина в Швейцарию
Дмитрий Скоробутов раскрыл механизмы, которые российское государство использует для осуществления цензуры в средствах массовой информации. Месть Кремля была настолько жестокой, что журналисту пришлось просить политического убежища в Швейцарии.
Hell yeah 😈
Сдали нервы после блокировки TJ
TJ strikes back.
New hope
и после блокировки Youtube Vanced
Как же хочется надеяться что это режим трещит по швам, пожалуйста
верим 🤞
Как же хочется надеяться что это режим трещит по швам, пожалуйста
Чего вдруг? Бабло есть, отморозки есть, дебилы есть. Вроде бы все с режимом окей.
Да, трещит. Но он трещит уже давно и может трещать еще долго, так что булочки-то не расслабляй.
хаха надейся
готов к анархии?
Так и есть, только не так быстро, как хочется. Единственное - готовится стоит к худшему. Сам по себе он не упадет и продержится. Если для кого-то протесты в Белоруссии были кровавыми, для России эту жестокость надо будет умножать в несколько раз, учитывая количество, безнаказанность и прикормленость силовиков.
Это не значит, что не надо бороться. Это значит что пора признать простую вещь - вы остались один на один с режимом. Пора отбивать своих. Пора действовать сообща. Пора хуярить в ответ мразей, которые заламывают дедушек, бабушек, безоружных девушек которые их скручивают и уводят в автозаки.
Класс! Эта девушка – просто герой! Я восхищён до глубины души.
Причем, мне кажется, без определенного пособничества других сотрудников такое провернуть почти невозможно. И очень уж долго её держали в эфире.
И это вселяет надежду.
Конечно, до отбитых пропагандой мозгов всё равно не достучаться, но это нисколько не приуменьшает крутизны её поступка.
Можно заметить, что она встала сначала неудачно, а потом ей как-будто кто-то подсказал подвинуться из закадра. Так что, видимо, у них там сговор какой-то
показал родителям запись прямого эфира с официального паблика ВК Первый канал.
начали агрессировать что я тупой, промытый, что это все фейк монтаж.
Мои просьбы обратить внимание на галочку верификации официального сообщества были тупо перебиты криками
ФЕЕЙК ФЕЕЙК ФЕЕЕЙК!!
тупо в такое отрицалово уходят, аж страшно
Верно, очень долго держал режик её в кадре. Пиздюлёв всем влетит 😔
Первый канал закрылся две недели назад
Там нашли базу Азова
20 лет назад может быть?
Две недели, лол ты че парниша? А до этого типа все норм было?))
Вещатель истины и правды был?
Признаюсь честно, у меня нет и 10й доли её мужества.
Да у меня и сотой нет.
Она офигенна!
А эта шлюха режима даже бровью не повела. Продала всю себя с потрохами.
она профессионал своего дела, хоть и злого дела, но профессионал. не повела бровью потому что того требует регламент
Давно уже. Сядет с остальными пропагандонами, разумеется.
Ей давно похуй, она в любой момент улетит из Мордора на запасной аэродром по паспарту почетного гражданина Черногории.
Она в каком-то интервью говорила, что не интересуется политикой и не смотрит телевизор
Она как бы ее могла даже не видеть, чё у неё — глаза на затылке что ли?
Электорат у экранов должно быть хуем чуть не подавился от такого
только усились в своей позиции
Без соли?
Офигеть! Ставлю КЛАСС❤️
Ставлю КПСС❤️
Героиня дня! Поступок, что должен войти в историю! ❤️❤️❤️
режиссер, который сразу не перевел кадр на репортаж - тоже норм)
Расстреляют, жаль.
Нужно узнать имя и запомнить
Екатерина Андреева. Запомни эту мразь
@Сергей Звезда это будет следующий "Гость TJ", ведь верно, ведь правильно?
Очень смелая 😍
https://twitter.com/Evg_Karpov/status/1503450731361230849
Пиздец, девушка молодец, но теперь ее по-человечески жаль. Гестапо место от нее живого не оставит
Лично видел в эфире. Тайминг 21:35 (мск). Скрины в HD:
Архив можно ещё пока посмотреть здесь: ok.ru/live/1115050286838
Поступок человека из гражданского общества
Как считаете, промытые скажут что это фейк?
Спасибо этой женщине за ее смелость, правда должна победить!
Эта девушка герой России! Она считай сделала дело для реабилитации репутации России, теперь люди будут знать, что здесь не одни орки живут!
ебать
мое увожение девчушке с плакатом
ни у кого больше не хватит яиц выйти и покричать на всю страну
Смелая девушка. С титановыми яйцами.
Умничка!
Люди умнеют милорд
Not all heroes wear capes, как говорится
Ого какой резонанс. Она молодец
Да она же герой. Настоящий.
Удивительно. Я думал, что все эфиры давно в записи.
Но теперь-то точно будут.
Без содействия режиссера трансляции такой перформанс практически невозможен. С другой стороны он мог просто ахуеть или уснуть.
Вот она, современная героиня и это без преувеличения!
Как представлю горящие жопки ватников перед экранами 😂👍
Upd. Mash пишет, что это Мария Овсянникова, редактор отдела городов ❤️❤️❤️
Некоторые пропагандисты способны встать на правильный путь. Она своим поступком придала мне новых сил и веры для участия в митингах 🙏
Побуду скептиком. Выглядит, как лютая постанова. Как насчёт того, то просто так на территорию Останкино не пройти - это режимный объект.
З.Ы. Если не постанова, моё почтение-уважение этой девушке. И F заодно
Охуенная Марина. Как ей помочь вот только
Это прямо в историю. Наверняка она работает на первом, иначе бы её не пустили в эту зону в Останкино. Теперь её уволят как минимум. Правда огромный проступок
Пока есть такие люди, как эта девушка - у России есть шанс
Это по зомбоящику тоже показывали или только онлайн?
Готовый кадр для учебников истории, надеюсь, у неё в кармане уже лежал билет на самолёт
Победа за нами!Вперед оппозиция!Мы уже проникли во все ветви власти! Следующее по плану вытащить Нэвэльного!