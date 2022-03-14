Новости
Административный украинец

В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с антивоенным плакатом. Её задержали Статьи редакции

По данным СМИ, это редактор канала Марина Овсянникова.

31 980 просмотров

Выбежавшую с антивоенным плакатом девушку заметили СМИ и подтвердил редактор TJ, видевший происходящее в прямом эфире. После случившегося перемотать трансляцию на сайте Первого канала стало невозможно.

Остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам врут.

с плаката девушки из прямого эфира Первого канала

Спустя несколько секунд после произошедшего канал решил показать репортаж про больницу. Он заявил, что проведёт проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира. TJ направил запрос представителям СМИ.

Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что девушку зовут Марина, её задержали. Эту информацию также сообщала «Новая газета» и со ссылкой на друзей задержанной подтвердил ОВД-Инфо. Марина Овсянникова — сотрудница Первого канала. Пользователь твиттера нашёл её страницу в фейсбуке.

Перед акцией Марина Овсянникова записала видеообращение, в котором выступила против происходящего на Украине. Она рассказала, что её отец — украинец, а мать — русская, «и они никогда не были врагами».

К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлёвской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.

Марина Овсянникова

Адвокат Павел Чиков сообщил, что против Овсянниковой «предположительно составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооружённых сил».

#новости #конфликтнаукраине

Спасибо за наводку Alex Northern
909
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
387 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alexandra Starodubtseva
Ответить
6
1 комментарий
Развернуть ветку
Artem Kuzmin

Придёт день и мы им анус заблокируем

Ответить
94
3 комментария
Развернуть ветку
Программный пришелец

Какие надо яйца иметь, чтобы провести такой перфоманс
Девушка молодец, не то что эта пиздливая силиконовая башка, заебавшая всех

Ответить
819
Развернуть ветку
Привлекательный чайник

путин?

Ответить
69
Развернуть ветку
sergjjj

ПРИ ЧОМ ТУТ?

Ответить
51
2 комментария
Развернуть ветку
Random Dude
Ответить
56
1 комментарий
Развернуть ветку
new_comment

В Прекрасной России Будущего получит награду Героя России.

Ответить
68
Развернуть ветку
Кристобаль Фейра

Главное, чтобы не посмертно. Такие люди нам нужны.

Ответить
56
2 комментария
Развернуть ветку
Евгений Лазарев

Думаю что прекрасной России будущего уже не будет(
остаётся только вспоминать прекрасную Россию прошлого )

Ответить
9
2 комментария
Развернуть ветку
Программный пришелец

https://t.me/ovdinfo/14051
@Sasha Shambilova

ОВД-Инфо
Девушка, которая вышла в кадр во время прямого эфира программы «Время» на «Первом канале» с антивоенным плакатом — сотрудница канала Мария Овсянникова.

После появления в эфире девушку задержали. Сейчас она находится в ОВД «Останкино», об этом сообщают друзья Овсянниковой.
Ответить
54
Развернуть ветку
Программный пришелец

Конечно не время, но какая красотка...
https://t.me/breakingmash/32737

Mash
По нашим данным, теледиверсию устроила редактор отдела городов Первого канала. Предположительно, её зовут Марина Овсянникова.
Ответить
45
4 комментария
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

Есть подозрение, что подземный дед таким образом подготавливает основания для вывода войск.
Ну типа меня обманули - оказалось, что фашизма в Украине нету, никто с цветами и хлебом-салом наши танки не встречает, ошибочка вышла.
А вот и народ просит войска вывести.
Ну хорошо, уговорили, выведу. Виновные будут наказаны по всей строгости российского законодательства.
Ну потому что пропагандоны тоже все что-то подобное уже лепечут.

Ответить
26
Развернуть ветку
Faraway Frog

Слабо верится в возможность публичного принятия каких то ошибок. Скорее в то, что просто расскажут, что цели достигнуты.

Ответить
85
10 комментариев
Развернуть ветку
Олег Веснин

ох....вот это многоходовочка и гиперребрендинк нас ждет тогда

Ответить
15
7 комментариев
Развернуть ветку
Программный пришелец

Десять раз, этот дед никогда заднюю не даст, так же как и вся его шайка. Для всего мира война — это издержки, ему же в бункере похую вообще, он как в игру играет в это.

Ответить
11
Развернуть ветку
Pavel Romanov

Дружище, прости, но это полнейший бред. Переговоры по словам обеих сторон уже начинают приносить плоды, встреча Зеленского и Путина вроде как не за горами, тысячу раз говорилось что все планы по спецоперации будут выполнены, а ты думаешь что Путин внезапно решится вывести войска.

Ответить
3
5 комментариев
Развернуть ветку
Олег Веснин

кто копнет еще глубже?

Ответить
4
Развернуть ветку
emercrowd

Ну даже если что-то окажется подобное (благо пришли уже к выводу что девушка наверное не одна, и имела пособников), скоро это будет заметно по реакциям

Ответить
1
Развернуть ветку
Миржан Досымбаев

Его потом даже

Ответить
0
Развернуть ветку
Инвестор
Ответить
0
Развернуть ветку
Glory to Ukraine

А с должности уйдет? Ну, типа, виноват, не справился, подвел всех.

Ответить
0
Развернуть ветку
Депутат миллионов

Жалко только её, посадят на пожизненное

Ответить
6
Развернуть ветку
Pigeon Duck

пока до суда дойдет, режим падет и сидеть не придется, может еще и квартиру подарят
серьезно, единственный человек с яйцами в россии

Ответить
68
4 комментария
Развернуть ветку
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

не посадят

Ответить
0
Развернуть ветку
falsekoyot00

Она офигенна!

Ответить
13
Развернуть ветку
Привлекательный чайник
Ответить
5
Развернуть ветку
Артур Рева

Я хочу вангануть : она воодушевляет, она символ. Думаю,таких людей будет с каждым днём всё больше!!! Она должна стать триггером! Она ваш символ, ваш ориентир!

Ответить
7
Развернуть ветку
Программный пришелец

https://t.me/tass_agency/119050 😢

ТАСС
Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира.
Ответить
3
Развернуть ветку
Программный пришелец

https://t.me/tass_agency/119051

ТАСС
Ответ на публикацию ТАСС
Девушке, ворвавшейся в студию программы "Время", грозит административное дело, сообщил источник.
Ответить
4
2 комментария
Развернуть ветку
Вольный коктейль

Девушка безусловно герой, но работая редактором на первом канале, можно было подготовить саботаж и поинтереснее. А что бы сделали вы на ее месте?

Ответить
0
Развернуть ветку
Инвестор

То же самое, но попробовал бы договориться с лайв редактором чтобы "отвлекся"

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
fyjybv

Портрет журналиста, бежавшего от Путина в Швейцарию

Дмитрий Скоробутов раскрыл механизмы, которые российское государство использует для осуществления цензуры в средствах массовой информации. Месть Кремля была настолько жестокой, что журналисту пришлось просить политического убежища в Швейцарии.

Портрет журналиста, бежавшего от Путина в…
Дмитрий Скоробутов рассказал о механизмах цензуры СМИ в России и был вынужден просить…
www.swissinfo.ch
Ответить
0
Развернуть ветку
FedosTV

Hell yeah 😈

Ответить
–1
Развернуть ветку
Молодежный хот-дог

Сдали нервы после блокировки TJ

Ответить
370
Развернуть ветку
Antony Duke

TJ strikes back.

Ответить
28
Развернуть ветку
испанский смех

New hope

Ответить
3
Развернуть ветку
Привлекательный чайник

и после блокировки Youtube Vanced

Ответить
5
9 комментариев
Развернуть ветку
Человекоподобный кот

Как же хочется надеяться что это режим трещит по швам, пожалуйста

Ответить
334
Развернуть ветку
Ответный месяц

верим 🤞

Ответить
45
3 комментария
Развернуть ветку
Gedevan

Как же хочется надеяться что это режим трещит по швам, пожалуйста
 Чего вдруг? Бабло есть, отморозки есть, дебилы есть. Вроде бы все с режимом окей.

Ответить
15
6 комментариев
Развернуть ветку
Цветной Конь

Да, трещит. Но он трещит уже давно и может трещать еще долго, так что булочки-то не расслабляй.

Ответить
13
Развернуть ветку
Могучий ихтиандр

хаха надейся

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Олег Веснин

готов к анархии?

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Love Patrol Alpha

Так и есть, только не так быстро, как хочется. Единственное - готовится стоит к худшему. Сам по себе он не упадет и продержится. Если для кого-то протесты в Белоруссии были кровавыми, для России эту жестокость надо будет умножать в несколько раз, учитывая количество, безнаказанность и прикормленость силовиков.

Это не значит, что не надо бороться. Это значит что пора признать простую вещь - вы остались один на один с режимом. Пора отбивать своих. Пора действовать сообща. Пора хуярить в ответ мразей, которые заламывают дедушек, бабушек, безоружных девушек которые их скручивают и уводят в автозаки.

Ответить
1
Развернуть ветку
Кирилл Веников
Ответить
245
Развернуть ветку
Евгений Иванов

Класс! Эта девушка – просто герой! Я восхищён до глубины души.

Причем, мне кажется, без определенного пособничества других сотрудников такое провернуть почти невозможно. И очень уж долго её держали в эфире.

И это вселяет надежду.

Конечно, до отбитых пропагандой мозгов всё равно не достучаться, но это нисколько не приуменьшает крутизны её поступка.

Ответить
230
Развернуть ветку
Принципиальный меч

Можно заметить, что она встала сначала неудачно, а потом ей как-будто кто-то подсказал подвинуться из закадра. Так что, видимо, у них там сговор какой-то

Ответить
23
15 комментариев
Развернуть ветку
Глеб Ворончихин

показал родителям запись прямого эфира с официального паблика ВК Первый канал.
начали агрессировать что я тупой, промытый, что это все фейк монтаж.
Мои просьбы обратить внимание на галочку верификации официального сообщества были тупо перебиты криками
ФЕЕЙК ФЕЕЙК ФЕЕЕЙК!!
тупо в такое отрицалово уходят, аж страшно

Ответить
20
9 комментариев
Развернуть ветку
Moo Dq

Верно, очень долго держал режик её в кадре. Пиздюлёв всем влетит 😔

Ответить
5
Развернуть ветку
Жидкий Орзэмэс

Первый канал закрылся две недели назад

Ответить
158
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

Там нашли базу Азова

Ответить
29
Развернуть ветку
Heartlander

20 лет назад может быть?

Ответить
27
Развернуть ветку
Megbit Kilogram

Две недели, лол ты че парниша? А до этого типа все норм было?))
Вещатель истины и правды был?

Ответить
0
3 комментария
Развернуть ветку
FrozenYogurt

Признаюсь честно, у меня нет и 10й доли её мужества.

Ответить
122
Развернуть ветку
falsekoyot00

Да у меня и сотой нет.
Она офигенна!

Ответить
43
Развернуть ветку
Добровольный бас

А эта шлюха режима даже бровью не повела. Продала всю себя с потрохами.

Ответить
104
Развернуть ветку
Новенький Данила

она профессионал своего дела, хоть и злого дела, но профессионал. не повела бровью потому что того требует регламент

Ответить
69
11 комментариев
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Давно уже. Сядет с остальными пропагандонами, разумеется.

Ответить
10
Развернуть ветку
Fedor Andreev

Ей давно похуй, она в любой момент улетит из Мордора на запасной аэродром по паспарту почетного гражданина Черногории.

Ответить
2
3 комментария
Развернуть ветку
Минувший Данила

Она в каком-то интервью говорила, что не интересуется политикой и не смотрит телевизор

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Леша

Она как бы ее могла даже не видеть, чё у неё — глаза на затылке что ли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Тяжелый файл

Электорат у экранов должно быть хуем чуть не подавился от такого

Ответить
117
Развернуть ветку
испанский смех

только усились в своей позиции

Ответить
3
1 комментарий
Развернуть ветку
sahk.com

Без соли?

Ответить
0
Развернуть ветку
Способный динозавр

Офигеть! Ставлю КЛАСС❤️

Ответить
85
Развернуть ветку
испанский смех

Ставлю КПСС❤️

Ответить
2
Развернуть ветку
Способный динозавр

Героиня дня! Поступок, что должен войти в историю! ❤️❤️❤️

Ответить
75
Развернуть ветку
Alexander

режиссер, который сразу не перевел кадр на репортаж - тоже норм)

Ответить
14
2 комментария
Развернуть ветку
Немалый будильник

Расстреляют, жаль.

Ответить
71
Развернуть ветку
Revelation Glitch

Нужно узнать имя и запомнить

Ответить
40
1 комментарий
Развернуть ветку
Konstantin

Екатерина Андреева. Запомни эту мразь

Ответить
71
9 комментариев
Развернуть ветку
Немалый супер_стар

@Сергей Звезда это будет следующий "Гость TJ", ведь верно, ведь правильно?

Ответить
54
Развернуть ветку
Николай Григорьев

Очень смелая 😍
https://twitter.com/Evg_Karpov/status/1503450731361230849

Евгений Карпов @Evg_Karpov
Её обращение
Ответить
50
1 комментарий
Развернуть ветку
Израильский завод

Пиздец, девушка молодец, но теперь ее по-человечески жаль. Гестапо место от нее живого не оставит

Ответить
48
3 комментария
Развернуть ветку
Козни Фикса

Лично видел в эфире. Тайминг 21:35 (мск). Скрины в HD:

Архив можно ещё пока посмотреть здесь: ok.ru/live/1115050286838

Ответить
38
2 комментария
Развернуть ветку
nishuoshenmewotingbudong

Поступок человека из гражданского общества

Ответить
42
3 комментария
Развернуть ветку
emercrowd

Как считаете, промытые скажут что это фейк?

Ответить
31
6 комментариев
Развернуть ветку
Константин Иванов

Спасибо этой женщине за ее смелость, правда должна победить!

Ответить
42
1 комментарий
Развернуть ветку
Ялкынчик🔥

Эта девушка герой России! Она считай сделала дело для реабилитации репутации России, теперь люди будут знать, что здесь не одни орки живут!

Ответить
42
Развернуть ветку
савен

ебать
мое увожение девчушке с плакатом
ни у кого больше не хватит яиц выйти и покричать на всю страну

Ответить
31
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Смелая девушка. С титановыми яйцами.

Ответить
28
1 комментарий
Развернуть ветку
Konstantin

Умничка!

Ответить
26
Развернуть ветку
doffys

Люди умнеют милорд

Ответить
25
Развернуть ветку
No Drama Allowed

Not all heroes wear capes, как говорится

Ответить
22
Развернуть ветку
Dan

Ого какой резонанс. Она молодец

Ответить
22
Развернуть ветку
nadav tayzland

Да она же герой. Настоящий.

Ответить
21
Развернуть ветку
Алексей Егоров

Удивительно. Я думал, что все эфиры давно в записи.

Но теперь-то точно будут.

Ответить
21
Развернуть ветку
Кирилл Веников

Без содействия режиссера трансляции такой перформанс практически невозможен. С другой стороны он мог просто ахуеть или уснуть.

Ответить
20
Развернуть ветку
Вежливый ХАМ

Вот она, современная героиня и это без преувеличения!
Как представлю горящие жопки ватников перед экранами 😂👍
Upd. Mash пишет, что это Мария Овсянникова, редактор отдела городов ❤️❤️❤️
Некоторые пропагандисты способны встать на правильный путь. Она своим поступком придала мне новых сил и веры для участия в митингах 🙏

Ответить
20
Развернуть ветку
Константин Савин

Побуду скептиком. Выглядит, как лютая постанова. Как насчёт того, то просто так на территорию Останкино не пройти - это режимный объект.

З.Ы. Если не постанова, моё почтение-уважение этой девушке. И F заодно

Ответить
–27
8 комментариев
Развернуть ветку
Немой алмаз

Охуенная Марина. Как ей помочь вот только

Ответить
13
2 комментария
Развернуть ветку
Иван Поварёшкин

Это прямо в историю. Наверняка она работает на первом, иначе бы её не пустили в эту зону в Останкино. Теперь её уволят как минимум. Правда огромный проступок

Ответить
14
Развернуть ветку
Северин

Пока есть такие люди, как эта девушка - у России есть шанс

Ответить
11
Развернуть ветку
Привлекательный чайник

Это по зомбоящику тоже показывали или только онлайн?

Ответить
3
2 комментария
Развернуть ветку
Анастасия Лукьянова

Готовый кадр для учебников истории, надеюсь, у неё в кармане уже лежал билет на самолёт

Ответить
9
1 комментарий
Развернуть ветку
Режу лук как Итачи

Победа за нами!Вперед оппозиция!Мы уже проникли во все ветви власти! Следующее по плану вытащить Нэвэльного!

Ответить
10
Развернуть ветку
Ещё 145 комментариев
Написать комментарий...
Читать все 387 комментариев
Интернет
Andrias
Перед акцией в прямом эфире Овсянникова записала видео
294
Офтоп
БЕ3HOГNM
96
Новости
Sasha Shambilova
«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за исполнение санкций Запада Статьи редакции

По словам замсекретаря Генсовета партии, это «предательство».

95
Интернет
Безопасный Никита
Резонанс: Блокировка TJ Статьи редакции

Настал этот день.

594
Вооруженный чайник
Было классно. А будет ещё лучше

Постараемся выбраться из этой ямы. Спасибо за тёплые слова поддержки, друзья.

295
Мнения
Ответный месяц

Кто бы ни была эта девушка с плакатом в эфире первого канала, в прекрасной России будущего ей нужно дать героя страны. Не припомню за последнее время такого смелого шага от кого-либо. Ей же п****ц, получается

181
stopthewar
Приготовьтесь к очернению прекрасного поступка

Прекрасную женщину совершившую героический поступок уже с утра начнут поливать грязью со всех каналов и медиа-площадок. Не сдавайтесь. Никто не идеален, у всех скелеты в шкафу, и уж тем более человека работавшего на Первом. Какое бы ни было прошлое у этого человека, оно не обесценивает ее поступка и слов.

71
Новости
Вооруженный чайник
Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

На нашем сайте нашли «фейки» о «военной операции» на Украине

1550
Больше статей
null