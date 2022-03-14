Приготовьтесь к очернению прекрасного поступка

Прекрасную женщину совершившую героический поступок уже с утра начнут поливать грязью со всех каналов и медиа-площадок. Не сдавайтесь. Никто не идеален, у всех скелеты в шкафу, и уж тем более человека работавшего на Первом. Какое бы ни было прошлое у этого человека, оно не обесценивает ее поступка и слов.