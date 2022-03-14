В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с антивоенным плакатом Статьи редакции
Её задержали.
Выбежавшую с антивоенным плакатом девушку заметили СМИ и подтвердил редактор TJ, видевший происходящее в прямом эфире. После случившегося перемотать трансляцию на сайте Первого канала стало невозможно.
Спустя несколько секунд после произошедшего канал решил показать репортаж про больницу. Он заявил, что проведёт проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира. TJ направил запрос представителям СМИ.
Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что девушку зовут Марина, её задержали. Эту информацию также сообщала «Новая газета» и со ссылкой на друзей задержанной подтвердил ОВД-Инфо. Марина Овсянникова — сотрудница Первого канала. Пользователь твиттера нашёл её страницу в фейсбуке.
По словам замсекретаря Генсовета партии, это «предательство».
«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
На нашем сайте нашли «фейки» о «военной операции» на Украине
Придёт день и мы им анус заблокируем
Какие надо яйца иметь, чтобы провести такой перфоманс
Девушка молодец, не то что эта пиздливая силиконовая башка, заебавшая всех
путин?
ПРИ ЧОМ ТУТ?
https://t.me/ovdinfo/14051
@Sasha Shambilova
После появления в эфире девушку задержали. Сейчас она находится в ОВД «Останкино», об этом сообщают друзья Овсянниковой.
Конечно не время, но какая красотка...
https://t.me/breakingmash/32737
В Прекрасной России Будущего получит награду Героя России.
Главное, чтобы не посмертно. Такие люди нам нужны.
Думаю что прекрасной России будущего уже не будет(
остаётся только вспоминать прекрасную Россию прошлого )
Жалко только её, посадят на пожизненное
пока до суда дойдет, режим падет и сидеть не придется, может еще и квартиру подарят
серьезно, единственный человек с яйцами в россии
не посадят
Есть подозрение, что подземный дед таким образом подготавливает основания для вывода войск.
Ну типа меня обманули - оказалось, что фашизма в Украине нету, никто с цветами и хлебом-салом наши танки не встречает, ошибочка вышла.
А вот и народ просит войска вывести.
Ну хорошо, уговорили, выведу. Виновные будут наказаны по всей строгости российского законодательства.
Ну потому что пропагандоны тоже все что-то подобное уже лепечут.
ох....вот это многоходовочка и гиперребрендинк нас ждет тогда
Слабо верится в возможность публичного принятия каких то ошибок. Скорее в то, что просто расскажут, что цели достигнуты.
кто копнет еще глубже?
Десять раз, этот дед никогда заднюю не даст, так же как и вся его шайка. Для всего мира война — это издержки, ему же в бункере похую вообще, он как в игру играет в это.
Дружище, прости, но это полнейший бред. Переговоры по словам обеих сторон уже начинают приносить плоды, встреча Зеленского и Путина вроде как не за горами, тысячу раз говорилось что все планы по спецоперации будут выполнены, а ты думаешь что Путин внезапно решится вывести войска.
Ну даже если что-то окажется подобное (благо пришли уже к выводу что девушка наверное не одна, и имела пособников), скоро это будет заметно по реакциям
Она офигенна!
https://t.me/tass_agency/119050 😢
https://t.me/tass_agency/119051
Сдали нервы после блокировки TJ
TJ strikes back.
и после блокировки Youtube Vanced
Vanced работает. Без впн. Только что проверил...
Есть NewPipe (пока)
Как же хочется надеяться что это режим трещит по швам, пожалуйста
верим 🤞
можем
Как же хочется надеяться что это режим трещит по швам, пожалуйста
Чего вдруг? Бабло есть, отморозки есть, дебилы есть. Вроде бы все с режимом окей.
дай помечтать, заебал
Да, трещит. Но он трещит уже давно и может трещать еще долго, так что булочки-то не расслабляй.
хаха надейся
Илюхер молчал все эти три недели, и наконец пригнал свой УАЗик, чтобы высказать либерахам своё фи?
готов к анархии?
Да всяко 90-е 2.0 грядут
Класс! Эта девушка – просто герой! Я восхищён до глубины души.
Причем, мне кажется, без определенного пособничества других сотрудников такое провернуть почти невозможно. И очень уж долго её держали в эфире.
И это вселяет надежду.
Конечно, до отбитых пропагандой мозгов всё равно не достучаться, но это нисколько не приуменьшает крутизны её поступка.
Можно заметить, что она встала сначала неудачно, а потом ей как-будто кто-то подсказал подвинуться из закадра. Так что, видимо, у них там сговор какой-то
Верно, очень долго держал режик её в кадре. Пиздюлёв всем влетит 😔
Первый канал закрылся две недели назад
20 лет назад может быть?
Две недели, лол ты че парниша? А до этого типа все норм было?))
Вещатель истины и правды был?
Там нашли базу Азова
Признаюсь честно, у меня нет и 10й доли её мужества.
Да у меня и сотой нет.
Она офигенна!
Офигеть! Ставлю КЛАСС❤️
А эта шлюха режима даже бровью не повела. Продала всю себя с потрохами.
она профессионал своего дела, хоть и злого дела, но профессионал. не повела бровью потому что того требует регламент
Давно уже. Сядет с остальными пропагандонами, разумеется.
Она в каком-то интервью говорила, что не интересуется политикой и не смотрит телевизор
Электорат у экранов должно быть хуем чуть не подавился от такого
Расстреляют, жаль.
Нужно узнать имя и запомнить
Екатерина Андреева. Запомни эту мразь
Ворвавшейся в эфир «Первого канала» девушкой с антивоенным плакатом оказалась его сотрудница Марина Овсянникова. Сейчас она, по данным Алексея Венедиктова, задержана
Героиня дня! Поступок, что должен войти в историю! ❤️❤️❤️
режиссер, который сразу не перевел кадр на репортаж - тоже норм)
@Сергей Звезда это будет следующий "Гость TJ", ведь верно, ведь правильно?
Пиздец, девушка молодец, но теперь ее по-человечески жаль. Гестапо место от нее живого не оставит
Очень смелая 😍
https://twitter.com/Evg_Karpov/status/1503450731361230849
@Ольга Щербинина добавьте в статью!
Как считаете, промытые скажут что это фейк?
Нацисты саботаж устроили
ЭТО ЗАСЛАНЫЙ НАТО СПЕЦАГЕНТ КОТОРЫЙ ГОДАМИ РАЗВАЛИВАЛ ВЕЩАТЕЛЬНУЮ ТЕЛЕСЕТЬ
Не сомневайся.
Пикабушники уже так говорят
Спасибо этой женщине за ее смелость, правда должна победить!
Эта девушка герой России! Она считай сделала дело для реабилитации репутации России, теперь люди будут знать, что здесь не одни орки живут!
Лично видел в эфире. Тайминг 21:35 (мск). Скрины в HD:
Архив можно ещё пока посмотреть здесь: ok.ru/live/1115050286838
Порвались, жаль
Таймкодов нет. Хотя-бы примерные ориентиры? А, стоп, трансляция уже закрыта.
Поступок человека из гражданского общества
Поступок человека из пропутинской помойки. В гражданском обществе такие поступки изи, а тут блять нет слов просто.
Смелая девушка. С титановыми яйцами.
Умничка!
Ого какой резонанс. Она молодец
Люди умнеют милорд
Not all heroes wear capes, как говорится
Да она же герой. Настоящий.
ебать
мое увожение девчушке с плакатом
ни у кого больше не хватит яиц выйти и покричать на всю страну
Удивительно. Я думал, что все эфиры давно в записи.
Но теперь-то точно будут.
Это прямо в историю. Наверняка она работает на первом, иначе бы её не пустили в эту зону в Останкино. Теперь её уволят как минимум. Правда огромный проступок
Охуенная Марина. Как ей помочь вот только
Побуду скептиком. Выглядит, как лютая постанова. Как насчёт того, то просто так на территорию Останкино не пройти - это режимный объект.
З.Ы. Если не постанова, моё почтение-уважение этой девушке. И F заодно
Ну тогда... в эфире первого канала прогнали антивоенную постанову.
...
Что тоже, как бы, событие.
Т.е. она не может быть сотрудницей первого канала?
в смысле постанова?) чья? с какой целью?
Говорят, что не фейк. Если и постанова, то чья? Кому это выгодно?
Девушка вполне могла там работать.
Без содействия режиссера трансляции такой перформанс практически невозможен. С другой стороны он мог просто ахуеть или уснуть.
Это по зомбоящику тоже показывали или только онлайн?
Ахахахах)))
Герой нашего времени
Пока есть такие люди, как эта девушка - у России есть шанс
Вот она, современная героиня и это без преувеличения!
Как представлю горящие жопки ватников перед экранами 😂👍
Upd. Mash пишет, что это Мария Овсянникова, редактор отдела городов ❤️❤️❤️
Некоторые пропагандисты способны встать на правильный путь. Она своим поступком придала мне новых сил и веры для участия в митингах 🙏
Готовый кадр для учебников истории, надеюсь, у неё в кармане уже лежал билет на самолёт