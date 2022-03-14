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Административный украинец

В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с антивоенным плакатом Статьи редакции

Её задержали.

14 212 просмотров

Выбежавшую с антивоенным плакатом девушку заметили СМИ и подтвердил редактор TJ, видевший происходящее в прямом эфире. После случившегося перемотать трансляцию на сайте Первого канала стало невозможно.

Остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам врут.

с плаката девушки из прямого эфира Первого канала

Спустя несколько секунд после произошедшего канал решил показать репортаж про больницу. Он заявил, что проведёт проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира. TJ направил запрос представителям СМИ.

Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что девушку зовут Марина, её задержали. Эту информацию также сообщала «Новая газета» и со ссылкой на друзей задержанной подтвердил ОВД-Инфо. Марина Овсянникова — сотрудница Первого канала. Пользователь твиттера нашёл её страницу в фейсбуке.

К сожаленю, в последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлёвской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.

Марина Овсянникова

#новости #конфликтнаукраине

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Спасибо за наводку Alex Northern
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226 комментариев
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Artem Kuzmin

Придёт день и мы им анус заблокируем

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1
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Программный пришелец

Какие надо яйца иметь, чтобы провести такой перфоманс
Девушка молодец, не то что эта пиздливая силиконовая башка, заебавшая всех

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521
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Привлекательный чайник

путин?

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27
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sergjjj

ПРИ ЧОМ ТУТ?

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23
1 комментарий
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Random Dude
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24
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Программный пришелец

https://t.me/ovdinfo/14051
@Sasha Shambilova

ОВД-Инфо
Девушка, которая вышла в кадр во время прямого эфира программы «Время» на «Первом канале» с антивоенным плакатом — сотрудница канала Мария Овсянникова.

После появления в эфире девушку задержали. Сейчас она находится в ОВД «Останкино», об этом сообщают друзья Овсянниковой.
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31
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Программный пришелец

Конечно не время, но какая красотка...
https://t.me/breakingmash/32737

Mash
По нашим данным, теледиверсию устроила редактор отдела городов Первого канала. Предположительно, её зовут Марина Овсянникова.
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21
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new_comment

В Прекрасной России Будущего получит награду Героя России.

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24
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Кристобаль Фейра

Главное, чтобы не посмертно. Такие люди нам нужны.

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26
1 комментарий
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Евгений Лазарев

Думаю что прекрасной России будущего уже не будет(
остаётся только вспоминать прекрасную Россию прошлого )

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2
1 комментарий
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Депутат миллионов

Жалко только её, посадят на пожизненное

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5
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Pigeon Duck

пока до суда дойдет, режим падет и сидеть не придется, может еще и квартиру подарят
серьезно, единственный человек с яйцами в россии

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40
3 комментария
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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

не посадят

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0
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Ферман спас Россию

Есть подозрение, что подземный дед таким образом подготавливает основания для вывода войск.
Ну типа меня обманули - оказалось, что фашизма в Украине нету, никто с цветами и хлебом-салом наши танки не встречает, ошибочка вышла.
А вот и народ просит войска вывести.
Ну хорошо, уговорили, выведу. Виновные будут наказаны по всей строгости российского законодательства.
Ну потому что пропагандоны тоже все что-то подобное уже лепечут.

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10
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Олег Веснин

ох....вот это многоходовочка и гиперребрендинк нас ждет тогда

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7
3 комментария
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Faraway Frog

Слабо верится в возможность публичного принятия каких то ошибок. Скорее в то, что просто расскажут, что цели достигнуты.

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7
5 комментариев
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Олег Веснин

кто копнет еще глубже?

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0
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Программный пришелец

Десять раз, этот дед никогда заднюю не даст, так же как и вся его шайка. Для всего мира война — это издержки, ему же в бункере похую вообще, он как в игру играет в это.

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0
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Pavel Romanov

Дружище, прости, но это полнейший бред. Переговоры по словам обеих сторон уже начинают приносить плоды, встреча Зеленского и Путина вроде как не за горами, тысячу раз говорилось что все планы по спецоперации будут выполнены, а ты думаешь что Путин внезапно решится вывести войска.

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0
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emercrowd

Ну даже если что-то окажется подобное (благо пришли уже к выводу что девушка наверное не одна, и имела пособников), скоро это будет заметно по реакциям

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0
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Привлекательный чайник
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6
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falsekoyot00

Она офигенна!

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8
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Программный пришелец

https://t.me/tass_agency/119050 😢

ТАСС
Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира.
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2
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Программный пришелец

https://t.me/tass_agency/119051

ТАСС
Ответ на публикацию ТАСС
Девушке, ворвавшейся в студию программы "Время", грозит административное дело, сообщил источник.
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3
1 комментарий
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Молодежный хот-дог

Сдали нервы после блокировки TJ

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226
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Antony Duke

TJ strikes back.

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12
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Привлекательный чайник

и после блокировки Youtube Vanced

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3
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Roman Donimator

Vanced работает. Без впн. Только что проверил...

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2
5 комментариев
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Немалый супер_стар

Есть NewPipe (пока)

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1 комментарий
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Человекоподобный кот

Как же хочется надеяться что это режим трещит по швам, пожалуйста

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212
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Ответный месяц

верим 🤞

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22
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Повседневный ГОСТ

можем

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2
2 комментария
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Gedevan

Как же хочется надеяться что это режим трещит по швам, пожалуйста
 Чего вдруг? Бабло есть, отморозки есть, дебилы есть. Вроде бы все с режимом окей.

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7
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Ответный месяц

дай помечтать, заебал

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24
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Цветной Конь

Да, трещит. Но он трещит уже давно и может трещать еще долго, так что булочки-то не расслабляй.

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5
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Могучий ихтиандр

хаха надейся

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0
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Тихий спрей

Илюхер молчал все эти три недели, и наконец пригнал свой УАЗик, чтобы высказать либерахам своё фи?

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2
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Олег Веснин

готов к анархии?

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0
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DimSun

Да всяко 90-е 2.0 грядут

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1
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Кирилл Веников
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176
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Евгений Иванов

Класс! Эта девушка – просто герой! Я восхищён до глубины души.

Причем, мне кажется, без определенного пособничества других сотрудников такое провернуть почти невозможно. И очень уж долго её держали в эфире.

И это вселяет надежду.

Конечно, до отбитых пропагандой мозгов всё равно не достучаться, но это нисколько не приуменьшает крутизны её поступка.

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128
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Принципиальный меч

Можно заметить, что она встала сначала неудачно, а потом ей как-будто кто-то подсказал подвинуться из закадра. Так что, видимо, у них там сговор какой-то

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7
6 комментариев
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Moo Dq

Верно, очень долго держал режик её в кадре. Пиздюлёв всем влетит 😔

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0
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Жидкий Орзэмэс

Первый канал закрылся две недели назад

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105
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Heartlander

20 лет назад может быть?

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15
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Megbit Kilogram

Две недели, лол ты че парниша? А до этого типа все норм было?))
Вещатель истины и правды был?

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0
3 комментария
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Коровка спасла Россию

Там нашли базу Азова

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3
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FrozenYogurt

Признаюсь честно, у меня нет и 10й доли её мужества.

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61
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falsekoyot00

Да у меня и сотой нет.
Она офигенна!

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20
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Способный динозавр

Офигеть! Ставлю КЛАСС❤️

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64
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Добровольный бас

А эта шлюха режима даже бровью не повела. Продала всю себя с потрохами.

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53
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Новенький Данила

она профессионал своего дела, хоть и злого дела, но профессионал. не повела бровью потому что того требует регламент

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25
8 комментариев
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НикакойвойнысУкраиной

Давно уже. Сядет с остальными пропагандонами, разумеется.

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5
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Минувший Данила

Она в каком-то интервью говорила, что не интересуется политикой и не смотрит телевизор

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0
1 комментарий
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Тяжелый файл

Электорат у экранов должно быть хуем чуть не подавился от такого

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62
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Немалый будильник

Расстреляют, жаль.

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58
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Revelation Glitch

Нужно узнать имя и запомнить

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35
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Konstantin

Екатерина Андреева. Запомни эту мразь

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45
7 комментариев
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Andrias

Ворвавшейся в эфир «Первого канала» девушкой с антивоенным плакатом оказалась его сотрудница Марина Овсянникова. Сейчас она, по данным Алексея Венедиктова, задержана

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30
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Способный динозавр

Героиня дня! Поступок, что должен войти в историю! ❤️❤️❤️

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43
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Alexander

режиссер, который сразу не перевел кадр на репортаж - тоже норм)

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3
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Немалый супер_стар

@Сергей Звезда это будет следующий "Гость TJ", ведь верно, ведь правильно?

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38
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Израильский завод

Пиздец, девушка молодец, но теперь ее по-человечески жаль. Гестапо место от нее живого не оставит

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31
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Николай Григорьев

Очень смелая 😍
https://twitter.com/Evg_Karpov/status/1503450731361230849

Евгений Карпов @Evg_Karpov
Её обращение
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25
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Всемирный микроскоп

@Ольга Щербинина добавьте в статью!

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6
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emercrowd

Как считаете, промытые скажут что это фейк?

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20
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Konstantin

Нацисты саботаж устроили

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20
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Женский единорожек88

ЭТО ЗАСЛАНЫЙ НАТО СПЕЦАГЕНТ КОТОРЫЙ ГОДАМИ РАЗВАЛИВАЛ ВЕЩАТЕЛЬНУЮ ТЕЛЕСЕТЬ

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7
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JilaNis

Не сомневайся.

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1
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Добро и позитив

Пикабушники уже так говорят

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0
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Константин Иванов

Спасибо этой женщине за ее смелость, правда должна победить!

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25
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Ялкынчик🔥

Эта девушка герой России! Она считай сделала дело для реабилитации репутации России, теперь люди будут знать, что здесь не одни орки живут!

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25
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Козни Фикса

Лично видел в эфире. Тайминг 21:35 (мск). Скрины в HD:

Архив можно ещё пока посмотреть здесь: ok.ru/live/1115050286838

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19
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undefined

Порвались, жаль

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6
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JilaNis

Таймкодов нет. Хотя-бы примерные ориентиры? А, стоп, трансляция уже закрыта.

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2
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nishuoshenmewotingbudong

Поступок человека из гражданского общества

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20
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Hfr Olod

Поступок человека из пропутинской помойки. В гражданском обществе такие поступки изи, а тут блять нет слов просто.

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–2
2 комментария
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Клаус Шульце

Смелая девушка. С титановыми яйцами.

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18
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Konstantin

Умничка!

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16
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Dan

Ого какой резонанс. Она молодец

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16
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doffys

Люди умнеют милорд

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15
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No Drama Allowed

Not all heroes wear capes, как говорится

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15
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nadav tayzland

Да она же герой. Настоящий.

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12
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савен

ебать
мое увожение девчушке с плакатом
ни у кого больше не хватит яиц выйти и покричать на всю страну

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10
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Алексей Егоров

Удивительно. Я думал, что все эфиры давно в записи.

Но теперь-то точно будут.

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8
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Иван Поварёшкин

Это прямо в историю. Наверняка она работает на первом, иначе бы её не пустили в эту зону в Останкино. Теперь её уволят как минимум. Правда огромный проступок

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8
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Немой алмаз

Охуенная Марина. Как ей помочь вот только

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8
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Константин Савин

Побуду скептиком. Выглядит, как лютая постанова. Как насчёт того, то просто так на территорию Останкино не пройти - это режимный объект.

З.Ы. Если не постанова, моё почтение-уважение этой девушке. И F заодно

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–5
2 комментария
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falsekoyot00

Ну тогда... в эфире первого канала прогнали антивоенную постанову.
...
Что тоже, как бы, событие.

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25
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SFD

Т.е. она не может быть сотрудницей первого канала?

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3
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CкайримдляНордов

в смысле постанова?) чья? с какой целью?

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3
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Pavel Romanov

Говорят, что не фейк. Если и постанова, то чья? Кому это выгодно?

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2
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Клаус Шульце

Девушка вполне могла там работать.

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0
1 комментарий
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Кирилл Веников

Без содействия режиссера трансляции такой перформанс практически невозможен. С другой стороны он мог просто ахуеть или уснуть.

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7
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Привлекательный чайник

Это по зомбоящику тоже показывали или только онлайн?

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2
1 комментарий
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Однако здравствуйте

Ахахахах)))

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6
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bulochka

Герой нашего времени

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6
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Северин

Пока есть такие люди, как эта девушка - у России есть шанс

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6
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Вежливый ХАМ

Вот она, современная героиня и это без преувеличения!
Как представлю горящие жопки ватников перед экранами 😂👍
Upd. Mash пишет, что это Мария Овсянникова, редактор отдела городов ❤️❤️❤️
Некоторые пропагандисты способны встать на правильный путь. Она своим поступком придала мне новых сил и веры для участия в митингах 🙏

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6
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Анастасия Лукьянова

Готовый кадр для учебников истории, надеюсь, у неё в кармане уже лежал билет на самолёт

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5
1 комментарий
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Ещё 72 комментария
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Макс Корж
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Вооруженный чайник
Было классно. А будет ещё лучше

Постараемся выбраться из этой ямы. Спасибо за тёплые слова поддержки, друзья.

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